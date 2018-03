Die Politik mag keine Mütter

Die meisten Frauen wünschen sich irgendwann ein Kind. Und dann möchten sie Mutter sein. Aber die Politik hindert sie daran. Ein „Nachruf“ auf den Frauentag.

Der von den Altparteien just in Wahlkampfzeiten propagierte Kampf gegen die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf ist nichts als Augenwischerei, denn genau diese Parteien haben das Problem erst erschaffen und schieben es nun vor sich her, auf dass es von Jahr zu Jahr unlösbarer wird.

Daher bekommen Frauen nach der Ausbildung oder dem Studium, wenn überhaupt, immer später Kinder. Und sie werden nach der Geburt als Mütter immer früher zurück in die Berufstätigkeit gezwungen, da ansonsten das Einkommen nicht reicht. Gleiches gilt für Männer. Nun gibt es diverse Studien, die eine frühe Berufs(wieder)aufnahme für Kinder psychologisch unbedenklich halten. So wie es in der DDR auch galt, dass Kinder frühestmöglich in die Krippen geschickt werden.

Mütterrechte beiben auf der Strecke

Und der Druck, angesichts der Arbeitsmarktlage, den Beruf sehr früh nach der Geburt aufzunehmen, ist enorm. Aber was ist mit dem Selbstbestimmungsrecht der Eltern? Wo bleibt ihre bewusste Entscheidung, vielleicht erst drei Jahre nach der Geburt in das Arbeitsleben einzusteigen? Dieses Recht bleibt auf der Strecke!

Sinkende Realeinkommen, steigende Abgaben, erhöhte KiTa-Gebühren, horrende Mieten in Ballungszentren auch aufgrund der wachsenden Wohnungsknappheit, dazu Jobs auf Zeit: Sprich, all das, was einer Familiengründung bzw. der vorhandenen Familie zugute kommt, ist von der Altpolitik gefährdet. Im Gegensatz zum Glauben mancher Altpolitiker, müssen die jungen Leute, die sich für eine Familiengründung entscheiden, immer mehr schuften, um über die Runden zu kommen.

Wo früher (in Westdeutschland) ein Einkommen für das Ernähren der Familie mit zwei Kindern reichte, müssen heute beide Elternteile arbeiten, um ein Kind großzuziehen, sofern sie nicht in großzügig alimentierten staatlichen oder staatlich abhängigen Stellen untergekommen sind. Für die „normalen“ Arbeitnehmer und für Selbstständige rückt die Familiengründung, also das Kinderkriegen immer weiter nach hinten. Es sei denn, die jungen Frauen wandern in familienfreundlichere Länder aus.

Kinderfeindliches Klima

Verursacht wurde diese Entwicklung der Familien durch eine fatale politische Agenda. Dazu kommt, dass Frauen, die sich diesem neuen Weltbild widersetzen und die Kindererziehung, den Haushalt und das Familienleben dem Hamsterrad bevorzugen, bewusst als ewig gestrig, fortschrittsverweigernd und vieles mehr diffamiert werden.

Gerade die oftmals kinderlosen Linken und Grünen, die ihren pathologischen Selbsthass auf die Gesellschaft projizieren, sind die aggressivsten und lautesten Gegner der (klassischen) Familie. Und mit ihrer Agenda der offenen Grenzen, der Mittelstandszerschlagung und Steuergeldverschwendung schaffen sie ein Klima, das unsere jungen und gut ausgebildeten kinderfreundlichen Bürger geradezu aus Deutschland vertreibt oder es ihnen fast unmöglich macht, eine Familie zu gründen, wie es unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern konnten und wodurch sie den Grundstein für den Sozialstaat, den die Linksgrünen ebenfalls vernichten, überhaupt erst legten.