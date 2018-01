McDonald’s wächst und wächst

McDonald’s auf Erfolgskurs: In drei Jahren hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. 2018 kann zum erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte werden.

Seit Anfang 2015 hat bei dem Fast-Food-Giganten McDonald’s ein Neuer die Zügel in der Hand. Mit der Ernennung von Steve Easterbrook als neuer CEO hat sich einiges zum Positiven gewendet, wenn mann dem Aktienkurs glauben schenken mag, der sich seitdem mehr als verdoppelt hat. Alleine 2017 wurde eine Wertsteigerung von über 45 Prozent erreicht. Dabei gehen Experten davon aus, dass weiterhin großes Wachstumspotenzial in dem Unternehmen steckt. Dies wiederum macht die Marke besonders für Investoren interessant.

Umstrukturierung im Unternehmen

Im Mai 2015 stellte Easterbrook seinen Turnaround-Plan vor. Neben der Umstrukturierung des Unternehmens wurden die Marksegmente neu aufgeteilt, um sich besser auf Kern- und Wachstumsmärkte einzustellen. Zudem sollen bis Ende 2018 rund 3500 Restaurants in die Franchise aufgenommen werden. Die verschiedenen Änderungen sollen Geld einsparen und die Bürokratie vermindern. Dabei geht es besonders darum, die Effektivität durch kleine Änderungen zum Beispiel an den Lieferketten, zu verbessern.

Kundenorientierung deutlich verbessert

Easterbrook war es zudem wichtig, wieder mehr auf die Wünsche der Kunden einzugehen. Dabei war es entscheidend, das Image von McDonalds zu ändern. Durch verschiedene Kampagnen, die Einführung von gesünderen Produkten und dem Nachbessern von alten Rezepten wurde auf den aktuellen Trend hin zu gesünderer Ernährung reagiert. Zudem wurden vor kurzem neue, kleine Menüs eingeführt.

Bei McDonalds Essen nach Hause bestellen

Eine der grundlegendsten Änderung war die Einführung eines Lieferservice. Damit hat der Fast-Food-Gigant ein Marktsegment erobert, das ihm lange verschlossen blieb. Dies war auch dringend notwendig, da der Anteil an bestellten Gerichten besonders in den Metropolregionen deutlich ansteigt. Zu tun hat dies hauptsächlich mit der erhöhten Mobilität und Flexibilität im heutigen Alltagsleben. Dabei hat das Unternehmen allerdings nicht viel Geld in die Entwicklung, Einführung und Vermarktung eines eigenen Lieferdienstes investiert, sondern sich mit dem Marktführer Lieferheld zusammengeschlossen, über dessen Plattform es nun sehr einfach ist, sich McDonalds-Essen direkt an die Haustüre liefern zu lassen.

Aussichten für 2018 durchweg positiv

Natürlich kann dies nicht unabhängig von der Gesamtwirtschaftslage betrachtet werden, und auch ein ähnlich starker Anstieg des Firmenwertes wie 2017 ist eher unrealistisch. Allerdings besitzt McDonalds noch immer sehr viel Wachstumspotenzial. Entscheidend wird dabei die Entwicklung auf den Wachstumsmärkten und besonders in China sein. Analysten sind sich auf jeden Fall sicher, dass McDonald’s die Krise schon lange überwunden hat und die Entwicklung der letzten Quartale nicht nur eine Erholung, sondern ein Schritt nach vorne ist. Und es wird spekuliert, dass 2018 das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte werden könnte.