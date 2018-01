Der Hass auf die Meinungsfreiheit

Das NetzDG etabliert die „Lust“ an der Denunziation. Getrieben von niederen Motiven melden „Gesinnungs-Netzwerke“ alles, was dem eigenen Denken widerspricht.

Das sogenannte NetzDG ist wie sein Name klingt, ein Machwerk zur Zersetzung von Vernetzungen, Meinungsäußerungen und Informationswegen im Internet, einem der verbliebenen Orte freier Äußerungen. Begründet mit dem angeblichen Kampf gegen „Hassrede“, ist diese Zensur aus dem Hause Maas in Wirklichkeit ein Instrument zur Bekämpfung der Opposition, der parlamentarischen und der außerparlamentarischen. Denn was „Hassrede“ ist und wodurch Aussagen strafrechtlich relevant werden, bestimmen nun nicht mehr die Gerichte, sondern profitorientierte Privatkonzerne, nach Maßgabe von Justizminister Heiko Maas.

Der wiederum macht aus seiner Sympathie für linksextreme Positionen erst gar keinen Hehl und paktiert zu diesem Zwecke auch mit der ehemaligen Stasi-Informantin Anetta Kahane. Für viel Steuergeld steht sie nun erneut im Dienste der staatlich aufgebauten Denunziation. Ein medialer Aufschrei oder Protest der Altparteienpolitik blieben übrigens aus.

Maas im Widerspruch mit der Verfassung

Unter Androhung horrender Strafzahlungen werden Unternehmen wie Facebook und Twitter zur Löschung und Sperrung unliebsamer Inhalte gezwungenen. Auf Dauer könnte das sogar deren Geschäftsgrundlage zerstören. Von noch größerer Bedeutung ist aber die enorme antidemokratische Sprengkraft des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Denn damit untergräbt der Justizminister – und das nicht zum ersten Mal – den Rechtsstaat und auch die Demokratie. Denn beide fußen unter anderem auf dem Recht zur Meinungsfreiheit. Maas selbst gefährdet die Basisbausteine Deutschlands und hebelt den Rechtsstaat aus, dem er als Justizminister dienen und den er eigentlich bewahren sollte. Ob aus Dummheit oder Absicht, spielt dabei keine Rolle.

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages kam in einem Gutachten zu dem erwartbaren Ergebnis, dass das NetzDG verfassungswidrig ist und gegen Europarecht verstößt. Heiko Maas beharrt weiter darauf, und mahnt sogar an, die Löschpraxis deutlich zu beschleunigen. Soll heißen, es werden nicht schnell genug Inhalte gelöscht, die dem linken Zeitgeist widersprechen, und es werden noch zu wenige derer gesperrt, die der altpolitischen Deutungshoheit Widerstand leisten.

Das praktische Ergebnis des Gesetzes ist nämlich, dass prompt am 1.1.2018 (mit dem vollen Inkrafttreten) prominente AfD-Politiker gesperrt und ihre Äußerungen gelöscht wurden. Und damit sind nicht die AfD-Politiker Beatrix von Storch oder Jens Maier gemeint. Maiers Aussage über Noah Becker ist klar rassistisch und damit durch nichts zu rechtfertigen. Gemeint sind die vielen andere Lösungen und Sperrungen, deren Zahl das bisherige Maß bei weitem übersteigt.

Lust an der Denunziation

Dazu kommt, dass offen antisemitische, linksextremistische und islamistische Inhalte entweder gar nicht oder mit etlicher Verzögerung gelöscht werden. Ginge es beim NetzDG wirklich um „Hassrede“, dürften derlei Äußerungen und Schriften heute ebenso wenig im Netz zu finden sein wie die Äußerungen von Frau von Storch oder Herrn Maier. Auch daran ist deutlich zu erkennen, wie selektiv und eben nicht rechtsstaatlich das Maas-Gesetz wirkt. Es zensiert nach Willkür.

Eine weitere und vermutlich beabsichtigte Folge des Maas’schen Zensurgesetzes ist die neue „Lust“ an Denunziation. Getrieben von niederen Motiven oder dekadenter Langeweile der 2.0-Denunzianten, hat sich in kurzer Zeit eine Gesinnungspolizei im Internet etabliert, die alles meldet, was der Altparteienagenda der Deutschlandabschaffung entgegensteht. Es ist geradezu symptomatisch für die selbsternannten „Guten“, die ja nicht müde werden, die eingebildete Übermoral wie eine Monstranz vor sich herzutragen, dass sie es sind, die den Denunzianten der Staatssicherheit des SED-Systems und denen des Nationalsozialismus gleichen.

Wer jedoch tatsächlich aus der deutschen Geschichte gelernt hat, wer Verstand über Gesinnung und den Rechtsstaat über Ideologie setzt, muss das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit jeder Faser ablehnen und bekämpfen.

„Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt,

desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen.“

George Orwell