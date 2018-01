Krawall und Trauer um Mia in Kandel

Schweigend wollten am 2. Januar 2018 mehrere Hundert Menschen in Kandel der von einem Afghanen ermordeten erst 15 Jahre alten Mia gedenken. Lange Zeit verlief die Trauerveranstaltung friedlich. Doch dann attackierten „Gegendemonstranten“ mit bunten Regenschirmen die Teilnehmer des Schweigemarsches. Es kam zu Rangeleien und lautstarken Auseindandersetzungen.

Wir erhielten die Zuschrift eines Lesers/einer Lesern, der/die an dem Trauermarsch teilnahm. Da Beschreibung des Verlaufs der Trauerveranstaltung unserer Ansicht nach zugleich ein Bild des Zustands unserer Gesellschaft zeichnet, veröffentlichen wir ihn in voller Länge. Damit das Schreiben authentisch bleibt, haben wir weder Orthografie noch Interpunktion korrigiert:

Unter den Trauernden befand sich auch Imad Karim, der bekannte Filmemacher. Am Marktplatz angekommen, wir waren jetzt ungefähr auf 600 Trauernde gewachsen, hielt der Veranstalter eine Rede, die mit einer kurz eingelegten Schweigeminute endete. Wonach es wieder in Richtung dem Ausgangspunkt los ging. Genau so friedlich, wie auf dem Hinweg, ging es jetzt in Richtung des Ausgangspunktes zurück.

Durch ihre Aufstellung versperrten sie uns den Zugang zur Gedenkstätte. Weshalb sie von dem breit aufgestellten Bündnis des Trauermarsches lautstark mit „Jeder hasst die Antifa, jeder hasst die Antifa …“ des Platzes verwiesen wurden. Allein durch ihre Anwesenheit war die Situation, die zuvor der Trauer angemessen war, nicht mehr vorhanden.

,Schämt euch, schämt euch…’

Da sich die Antifa Terrorgruppe trotz unserer Aufforderung nicht entfernte, ja der Tumult noch größer und lauter wurde, mahnte ein Trauernder zur Besonnenheit auf.

Er sagte mit lauter und fester Stimme, was sie hier machen, sie sollen sich schämen und nach Hause gehen, um uns in der Trauer nicht zu stören. Dieser Aufforderung wurde von uns mit ,Schämt euch, schämt euch…’ kräftigen Nachdruck verliehen.

Dadurch, dass die Botschaft von uns, einer solch großen Menschenmenge gerufen wurde, zogen es die ,Antifanten’ vor, sich hinter der Polizei zu verstecken. Das haben wir, die Trauernden unserem Zusammenhalt zu verdanken. Gemeinsam ist man eben stark. Unsere Botschaften, Aufforderungen hatten richtig Power. Doch der laute Tumult hörte nicht auf, die Polizei griff meines Erachtens mit ,Samthandschuhen’ ein, wurde die Versammlung für beendet erklärt.

Endgültiger Abschluss der Trauerfeier, war das Singen Nationalhymne. Das musste sein, das tat gut. Was ich aus der Veranstaltung mitnehme: Zusammenhalt macht stark und motiviert.

An alle Leser dieses Artikels ende ich mit meinem Motto:

,NEVER GIVE UP,

GO STRAIT AGAIN AND AGAIN.

DON‘T LOOK WHAT‘S BEHIND YOU’

Synonym / aufgewachte“