Sicherheit durch ein VPN-Netzwerk

Ein virtuelles Privates Netzwerk ist eine Technologie, mit der man ein geschlossenes privates Hochgeschwindigkeitsnetzwerk schafft. Warum ist das sinnvoll?

Virtual Private Network (VPN) ist eine Technologie, mit der man ein geschlossenes privates Hochgeschwindigkeitsnetzwerk über das Internet zwecks Anonymität und Sicherheit seiner Benutzer erstellen kann. Mithilfe von VPN können Sie sich über einen Server in einem anderen Land mit dem Internet verbinden. Für alle anderen Internetnutzer wird es so aussehen, als wären Sie selbst in diesem Land! Außerdem erstellt das VPN-Netzwerk einen sicher verschlüsselten Datenkanal, so dass sie für „Dritte“ – Betrüger, Hacker usw. – nicht verfügbar sind.

Wer braucht einen VPN-Dienst?

Der Schutz durch das VPN bietet den Benutzern viele Vorteile. Vor allem schützt es gegen das Abfangen von Web-Daten des Benutzers von Dritten. Natürlich ist dies praktisch für Reisende und für diejenigen, die öffentliche Wi-Fi-Netzwerke in Hotels, Flughäfen und Cafés nutzen. VPN verdeckt auch die wirkliche IP-Adresse des Computers, was es Werbetreibenden (Spionen oder Hackern) die Verfolgung im Internet erschwert.

Viele VPN-Dienste bieten auch ein eigenes DNS-Auflösungssystem. Sehen Sie sich den DNS als ein Telefonbuch an, das eine Text-URL, wie zum Beispiel bestvpnrating.com, in eine IP-Adresse umwandelt, die Computer verstehen können. So können Sie DNS-Abfragen und die Benutzerbewegung im Internet verfolgen. Wenn ein Benutzer ein DNS-VPN verwendet, bietet dies ihm eine weitere Schutzebene.

Vorteile des VPNs

Auch gibt es Menschen, für die VPN zur persönlichen und beruflichen Sicherheit notwendig ist. Journalisten und Aktivisten verlassen sich ausschließlich auf VPN-Dienste, um die staatliche Zensur zu umgehen und sicher mit der Außenwelt zu kommunizieren. Es ist aber erwähnenswert, dass solche Maßnahmen in bestimmten Ländern gegen das Gesetz verstoßen.

Durch die Änderung Ihrer sichtbaren IP-Adresse löst das VPN sofort das Problem mit Geo-Locks (Sperren nach Standort). Sie können Filme ansehen, Sportübertragungen genießen und Musik von überall auf der Welt hören. Mit VPN ist es unglaublich einfach zu machen!

Schutz der persönlichen Daten

Verwenden Sie ein öffentliches Wi-Fi-Netzwerk auf einem beliebigen Gerät und haben Sie keine Angst, dass Hacker Zugriff auf Ihre Daten erhalten. Zusammen mit VPN können Sie sicher sein, dass Ihre Daten zuverlässig geschützt sind.

Vertraulichkeit

Mit VPN können Sie Ihre IP-Adresse, Ihren Standort und Ihre Identität verbergen. Schützen Sie Ihre Privatsphäre – Sie werden nicht von Werbetreibenden, Website-Inhabern, Regierungsbehörden oder anderen Personen aufgespürt.

Sparsamkeit

Einige Online-Dienste bieten die gleichen Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Preisen, aber mit Hilfe von VPN können Sie Preisdiskriminierung vermeiden und an Flugtickets, Hotels, Mietwagen und anderen Dienstleistungen sparen, indem Sie sie über ein VPN-Netzwerk aus einem anderen Land bestellen.