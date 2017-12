Ungarn votieren gegen Flüchtlinge

Victor Orbán hatte eine Kampagne gegen George Soros veranlasst. In der Folge sprachen sich die Ungarn mit großer Mehrheit gegen die EU- Flüchtlingspolitik aus.

Wir hatten kürzlich über die nationale Konsultation zum Soros-Plan in Ungarn berichtet, bei der 2,3 Millionen ausgefüllte Fragebögen an die Regierung gesendet worden waren. Bisher war jedoch noch nicht klar, wie abgestimmt worden ist. Nun hat die älteste Nachrichtenagentur der Welt, die bereits 1880 gegründete ungarische MTI erste Ergebnisse in die Welt gesendet.

Klares Votum

Nach Auswertung von 90 % der Fragebögen haben demnach mehr als zwei Millionen Ungarn „Nein“ zum Soros-Plan gesagt, jedes Jahr eine Million Einwanderer in Europa zu verteilen. Csaba Dömötör, Sekretär der Parlamentarischen Pressekonferenz beim Büro des Premierministers, sagte in Budapest, die Ungarn wollten nicht, dass ihr Land Einwanderungsland werde. „Der Einsatz von über zwei Millionen Ungarn unterstützt jetzt den Kampf der Regierung“, sagte Dömötör.

Neben der landesweiten Plakataktion hatte die ungarische Regierung Formulare an alle Einwohner versand, auf denen sie ihre Meinung zu George Soros darlegen sollten. Alternativ konnten die Bürger ihre Meinung aber auch online erklären. Offiziell sollten sie die Frage beantworten, ob ein Milliardär ohne demokratische Legitimation politische Projekte in gewaltigen Größenordnungen vorantreiben kann.

Wider die Opposition

Das Ergebnis der Konsultation sei eine klare Botschaft, sagte Dömötör. „Wir denken, dies gilt für alle ungarischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.“ Diejenigen, die dieses Ergebnis nicht in Betracht zögen und die Umsetzungspläne unterstützten, stünden dem Willen der Ungarn entgegen, fügte er hinzu.

Damit meinte er wohl die Opposition aus Sozialisten, der Demokratischen Koalition und auch der Zwei-Schwanz-Hundepartei, die, ähnlich wie „Die Partei“ in Deutschland, als destruktive Satirepartei aufgestellt ist.