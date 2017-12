„Spiegel“ kontra AfD-Kritik

Der „Spiegel“ wehrt sich gegen AfD-Kritik, er habe eine Falschmeldung publiziert. Zwar löschte die AfD ihre Pressemitteilung, fühlt sich aber weiter im Recht.

Junge Parteien wie die AfD machen zuweilen Fehler. Aber auch Medien liegen manchmal falsch. Nun ist es zwischen der noch jungen AfD-Fraktion im Bundestag und dem „Spiegel“ zu einer Auseinandersetzung über eine „Spiegel“-Meldung zur jüngsten Sitzung des Bundestags-Hauptausschusses gekommen. Die AfD wirft dem „Spiegel“ vor, eine Falschmeldung verbreitet zu haben. GEOLITICO berichtete darüber. Der „Spiegel“ wiederum beharrt auf der Richtigkeit seiner Darstellung und wirft der AfD die Verbreitung von Falschmeldungen vor.

Konkret geht es um die im Hauptausschuss geführte Debatte über den ESM und damit über die Euro-Rettungspolitik. Am Montag hatte der „Spiegel“ berichtet, die AfD habe im Hauptausschuss des Bundestages im Einklang mit allen anderen Fraktionen das Darlehensvolumen und die Kapitalausstattung des europäischen Rettungsschirms ESM unter seinem Chef Klaus Regling im bisherigen Umfang für fünf Jahre verlängert. Will heißen, die als Anti-Euro-Partei gegründete AfD habe im Bundestag für den Euro-Rettungsschirm und damit Politik für den Euro gemacht.

GEOLITICO sollte Bericht löschen

Daraufhin wies die AfD diese Darstellung als „Spiegel-Ente“ zurück. In den vergangenen Tagen überprüfte der „Spiegel“ seine Recherchen nochmals. Doch auch danach hält er an seiner Darstellung fest und setzte durch, dass die AfD-Fraktion die Pressemitteilung zur „Spiegel-Ente“ von ihrer Homepage nahm. Anschließend forderte der „Spiegel“ freie Medien wie GEOLITICO schriftlich auf, die Berichte über die „Falschmeldung“ zu löschen. GEOLITICO antwortete dem Nachrichtenmagazin, es werde den Bericht nicht löschen, sondern den Vorgang weiter kritisch begleiten.

In einem Gespräch mit GEOLITICO erläuterte der zuständige „Spiegel“-Redakteur seine Erkenntnisse. Demnach beruhte seine Meldung auf den Sitzungsprotokollen 19.1 und 19.2 des Bundestag-Hauptausschusses. Darin sei eine Abstimmung „über die Refinanzierungsstrategie des ESM“ festgehalten, also darüber, wie viel Geld die einzelnen Länder in den ESM einzahlen müssen. Laut dem Protokoll 19.1 hätten einige AfD-Abgeordnete dagegen gestimmt.

Außerdem habe der Ausschuss über die Verlängerung des Darlehensvolumens von rund 700 Milliarden Euro und über die Kapitalausstattung von rund 500 Milliarden Euro für weitere fünf Jahre behandelt. Dazu heißt es nach Angaben des „Spiegel“-Redakteurs in den Protokollen, der Ausschuss „verzichtet auf eine Stellungnahme“. Folglich hätten auch die AfD-Abgeordneten nicht zu dem von ESM-Chef Klaus Regling gestellten Antrag kritisch oder gar ablehnend Stellung genommen. Durch den Verzicht auf eine Stellungnahme hätten die AfD-Abgeordneten ebenso wie die Abgeordneten der anderen Fraktionen dem Wunsch Reglings entsprochen. Nun kann der ESM kann weitere fünf Jahre unter gleichen Voraussetzungen weiterarbeiten.

Kenntnisnahme als Zustimmung?

Aber wollte das die AfD? „Nein“ sagt deren Abgeordneter Peter Boehringer und fügt hinzu: „Und wir haben auch nicht für die Fortsetzung des ESM und der Euro-Rettungspolitik gestimmt.“ Boehringer schildert den Sachverhalt anders als der „Spiegel“. Die AfD habe für die Refinanzierungsstrategie des ESM gestimmt, „da diese Anpassung Deutschland entlastet“. Er halte dies aus Sicht des deutschen Steuerzahlers für völlig selbstverständlich.

Über den Wunsch des ESM-Chefs Klaus Regling, die Finanz- und Kreditausstattung des ESM für weitere fünf Jahre aufrecht zu erhalten, habe der Hauptausschuss nicht abgestimmt. „Der Ausschuss hat diesen Wunsch lediglich zur Kenntnis genommen“, so Boehringer. An dieser Stelle entzündet sich der Konflikt zwischen „Spiegel“ und AfD. Der „Spiegel“ vertritt die Auffassung, hätten AfD-Abgeordnete gegen den Regling-Antrag interveniert, wäre dies im Protokoll vermerkt und als ablehnende Haltung deutlich geworden. Eine solche Intervention oder Stellungnahme habe es jedoch nicht gegeben. Darum müsse man die „Kenntnisnahme“ als Zustimmung werten.

Boehringer hingegen sagt: „Eine Kenntnisnahme in eine Zustimmung umzudeuten, ist einfach nicht in Ordnung.“ Im Übrigen sei es „ein Unding, eine 1,2-Billionen-Entscheidung aus der Kenntnisnahme eines nicht von Fachpolitikern besetzten Ausschusses abzuleiten“. Boehringer wörtlich: „Wir hätten ,Nein’ sagen können, aber das hätte nichts geändert.“ Zu einer Abstimmung seien die Abgeordneten zu keinem Zeitpunkt aufgefordert worden.

Möglicherweise seien die in den Ausschuss beorderten AfD-Abgeordneten von dem Regling-Antrag überrumpelt worden. Die Fraktion habe erst am 13.12. damit gerechnet und für die kommende Sitzung bereits eine Stellungnahme angefertigt, sagte Boehringer. Jedenfalls bleibe die AfD die einzige Partei mit einer konsequent ablehnenden Haltung gegenüber der bisherigen Euro-Politik. Offen bleibt gleich wohl die Frage, warum nicht einer der AfD-Abgeordneten im Hauptausschuss auch nur eine einzige kritische Anmerkung zum Regling Vorschlag hinterlassen hat.