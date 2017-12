Orbáns Soros-Plan vor EU-Ausschuss

Heute muss sich Ungarn vor dem zuständigen EU-Ausschuss für die von Regierungschef Victor Orbán inszenierte Kampagne gegen Milliardär George Soros erklären.

Heute muss sich die ungarische Regierung vor dem zuständigen EU-Ausschuss zu ihrer groß angelegten Aktion gegen den Milliardär George Soros erklären. Wie GEOLITICO berichete, hatte Regierungschef Victor Orbán die Aktion „Über den Soros-Plan“ (A Soros-Tervröl) genannt. Auf Großplakaten wurden die Bürger aufgefordert: „Lass ihn nicht wortlos (ohne Widerspruch) durchgehen“ (ne hagyjuk szó nélkül).

Die Aktion richtet sich gegen Soros, weil Orbán ihm Unterstützung der Zuwanderung von Muslimen nach Ungarn und Europa vorwirft. Neben der landesweiten Plakataktion hatte die ungarische Regierung Formulare an alle Einwohner versand, auf denen sie ihre Meinung zu George Soros darlegen sollten. Alternativ konnten die Bürger ihre Meinung aber auch online erklären. Offiziell sollten sie die Frage beantworten, ob ein Milliardär ohne demokratische Legitimation politische Projekte in gewaltigen Größenordnungen vorantreiben kann.

„Es geht um das Schicksal Ungarns und der Europäischen Union“

Bisherige Volksbefragungen der ungarischen Regierung waren in der Vergangenheit in ihrer Breitenwirkung weit hinter der „Soros-Plan-Konsultation“ zurückgeblieben. Regierungssprecher Zoltán Kovács sagte, die Bürger hätten 2.332.755 Fragebögen ausgefüllt zurückgeschickt. Zusätzlich seien 178.491 über das Internet bei der Regierung eingegangen. Sie alle sollen nun ausgewertet und innerhalb weniger Tage präsentiert werden.

Kovács führte die hohe Teilnehmerzahl auf die Bedeutung des Themas zurück. Schließlich gehe es um die Migrationsströme, die das Schicksal Ungarns und der Europäischen Union bestimmen würden. Soros wolle die Einwanderungspolitik der ungarischen Regierung verändern und das Kabinett stürzen. Er betonte, Soros selbst habe in die Kampagne eingegriffen mit der Absicht, ein nationales Netzwerk aufzubauen. „Natürlich werden diese ländlichen Organisationen für die Umsetzung der Einwanderung arbeiten, und nicht um sie zu stoppen“, sagte Kovács.

Was in Ungarn geschehe, erinnere an die Parlamentswahlen in Kanada im Jahr 2015, in die Soros ebenfalls eingegriffen habe. Eine von Soros gegründete US-amerikanische Stiftung habe mehr als 1,5 Millionen US-Dollar in den kanadischen Wahlkampf investiert und sei „stolz darauf gewesen, bekannt zu geben, dass in 25 von 29 Wahlkreisen konservative Kandidaten besiegt werden konnten“, sagte Zoltán Kovács. Darum müsse die nationale Gesetzgebung in Ungarn eine Einmischung verschiedener liberaler zivilgesellschaftlicher Organisationen in die Politik unterbinden.

Hexenjagd auf Ungarn

Auf Fragen von Journalisten, welche Motive genau George Soros unterstellt würden, antwortete der Regierungsvertreter, dazu könne er nichts sagen. Allerdings zeige der Aufbau nationaler Netzwerke, dass Soros „alles tun werde, um in dieser politischen Kampagne eine aktive Rolle zu spielen“.

Kovács vertrat die Auffassung, auch das Helsinki-Komitee, „das die ungarische Regierung aktiv und effektiv bekämpft und in der EU-Anhörung gegen Ungarn argumentieren und Anklage erheben wird“ sei „Teil des Soros-Netzwerks“. Er sprach von einer Hexenjagd auf Ungarn und wertete die Ergebnisse der ungarischen Regierungsaktion gegen Soros er als „wichtiges Argument“ in der heutigen Anhörung vor dem EU-Ausschuss.