„Spiegel“-Falschmeldung zur AfD

Der „Spiegel“ berichtet, die AfD habe im Bundestag klammheimlich für die Fortsetzung der Euro-Rettungspolitik votiert. Das stimmt aber nicht. Wie es dazu kam.

Kaum ist sie im Bundestag, schon muss sich die AfD gegen eine Falschmeldung wehren. „FDP und AfD stimmen für den Euro“, schreibt der „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe. [1] Angeblich hätten die Abgeordneten „Furcht vor Irritationen an den Finanzmärkten“. Wörtlich heißt es in der „Spiegel“-Meldung:

„Vertreter beider Parteien votierten am Mittwoch vergangener Woche im Hauptausschuss des Bundestages dafür, Darlehensvolumen und Kapitalausstattung des europäischen Rettungsschirms ESM unter seinem Chef Klaus Regling im bisherigen Umfang zu verlängern. Beides steht alle fünf Jahre auf dem Prüfstand, die Bundesregierung darf nur für die Verlängerung stimmen, wenn der Bundestag nichts dagegen hat. Das Votum beider neu im Bundestag vertretener Parteien erstaunt, denn sie stehen der Eurorettungspolitik skeptisch gegenüber, beide wollen den ESM auslaufen lassen. Doch offenbar fürchteten Freidemokraten wie Alternative gleichermaßen, dass ein Veto des Bundestages gefährliche Signale an die Finanzmärkte senden könnte.“

Schließlich zitiert das Magazin noch aus einer Vorlage für den Bundestag und suggeriert auf diese Weise, die AfD-Abgeordneten hätten sich durch die darin enthaltene Warnung beeinflussen lassen. In dem angeblich vertraulichen Papier heißt es demnach:

„Eine Senkung der Darlehenskapazität des ESM zum gegenwärtigen Zeitpunkt könnte trotz des anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs im Euro-Währungsgebiet als Entscheidung verstanden werden, die Rolle des ESM als Krisenbewältigungsmechanismus einzuschränken.“

Sollten die AfD-Abgeordneten tatsächlich so abgestimmt haben, wie der „Spiegel“ berichtet, hätten sie nicht nur gegen die Grundsätze der Partei, ja sogar gegen den Gründungsgedanken der Alternative für Deutschland verstoßen. Auch wenn das heute angesichts der in der Partei allgegenwärtigen Migrationsdebatte kaum noch jemand zu wissen scheint: Die AfD ist einst als Opposition gegen die Eurorettungspolitik der Bundesregierung ins Leben gerufen worden. Sie war die Hoffnung all jener, die die zerstörerische Wirkung der damals Hals über Kopf beschlossenen Finanzpolitik begriffen hatten.

Unter den Vorkämpfern der AfD hatte sich etwa Beatrix von Storch erhebliche Verdienste um die öffentliche Aufklärung über die Euro-Rettungspolitik und den ESM erworben. Sie war es, die damals das erste Erklärvideo zum ESM, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, ins Internet stellte:

Als der ESM am 8. Oktober 2012 Wirklichkeit wurde, schrieb ich hier auf GEOLITICO:

„Um 15 Uhr am heutigen Tag wird sich Europa entscheidend verändern, denn heute machen die Finanzminister der Euro-Länder den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zur weltweit mächtigsten Finanzinstitution.

Wie einst die weltweit größten Banken gegen Ende der Weimarer Republik zur Regelung der deutschen Reparationszahlungen die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mit Sitz in Basel schufen, so schaffen Banken und Politik heute den ESM als Herrschaftsinstrument über die europäischen Finanzen. Über den ESM greifen sie ein in die nationalen Haushaltsrechte, diktieren Sparvorgaben und Schuldzahlungen, hebeln also de facto die Demokratie aus. Dieser Tag ist ein wahrhaft historischer für das Euro-Europa.“

Und Beatrix von Storch erläuterte ihre Bedenken zum ESM noch einmal in diesem Video:

Vorbild für den ESM war der Internationale Währungsfonds. Wie dieser wurde er „durch völkerrechtlichen Vertrag als internationale Finanzinstitution“[2] geschaffen und löste 2012 die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) ab. Über die Struktur des ESM schreibt das Bundesfinanzministerium:

„Der ESM verfügt über rd. 704,8 Mrd. Euro Stammkapital. Diese Summe teilt sich auf in rd. 80,5 Mrd. Euro eingezahltes und rd. 624,3 Mrd. Euro abrufbares Kapital. Die Finanzierungsanteile der einzelnen Mitgliedstaaten beim ESM ergeben sich aus dem Anteil am Kapital der Europäischen Zentralbank, mit befristeten Übergangsvorschriften für einige neue Mitgliedstaaten.

Der deutsche Finanzierungsanteil am ESM beträgt rd. 27,0 %. Dies entspricht rd. 21,7 Mrd. Euro eingezahltem und rd. 168,3 Mrd. Euro abrufbarem Kapital. Im Gegensatz zum temporären Rettungsschirm EFSF stellt Deutschland für die Finanzierungsgeschäfte des ESM keine Gewährleistungen in Form von Garantien zur Verfügung. Das maximale Haftungsrisiko Deutschlands beim ESM ist unter allen Umständen auf das in Anhang II des ESM-Vertrages genannte Kapital von insgesamt rd. 190,0 Mrd. Euro beschränkt.“

So jedenfalls stellt es das Bundesfinanzministerium dar. Es sagt freilich kein Wort dazu, was mit der deutschen Haftungssumme geschieht, wenn die anderen Gläubiger selbst in Zahlungsschwierigkeiten kommen oder gar selbst Kredite aus dem ESM beantragen. Und ESM-Chef Regling zieht eine überaus positive 5-Jahres-Bilanz:

„Die Art und Weise, wie wir arbeiten, nämlich Kredite zu geben an Länder, die den Marktzugang verlieren, aber nur, wenn diese Länder auch ihre Wirtschaftspolitik ändern, die hat sich bewährt. Wir haben ja dieses Modell nicht neu erfunden, das ist der Ansatz, den der Internationale Währungsfonds seit Jahrzehnten weltweit mit Erfolg einsetzt, und wir sehen jetzt, dass in den Ländern, die Kredite vom ESM und seinem Vorgänger, der EFSF bekommen haben, heute sehr gut dastehen.“

Insgesamt fünf Länder erhielten in den vergangenen fünf Jahren Milliarden-Kredite vom ESM, nämlich Griechenland, Spanien, Portugal, Zypern und Irland. Bis auf Griechenland haben alle anderen Länder den Rettungsschirm wieder verlassen. Aber die wirtschaftliche und finanzielle Situation in den genannten Ländern ist alles andere als rosig. In Spanien liegt die offizielle Arbeitslosenrate immer noch bei 17 Prozent, in Griechenland bei 21 Prozent. Allein diese Zahlen aber sagen wenig über die soziale Perspektive der Länder aus. Hier hilft ein Blick auf die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen, und die ist erschreckend. Sieben Jahren nach dem Ausbruch der Eurokrise liegt die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland noch immer bei 42 Prozent! Das heißt, die Hälfte der erwerbsfähigen jungen Menschen ist ohne Arbeit.

In Spanien sind 37,2 Prozent der jungen Leute ohne Arbeit, in Italien 35,7 Prozent, in Portugal 25,7 Prozent. Und sogar im so wichtigen EU-Kernland Frankreich finden 22,5 Prozent der erwerbsfähigen jungen Menschen keine Arbeit!



Was hat der ESM also geleistet? Er hat Länder wie Griechenland, Spanien und Portugal finanziell stabilisiert. Genau genommen, hat er die Banken in Deutschland, Frankreich und Italien stabilisiert, die bergeweise Anleihen dieser Länder in ihren Portfolios hatten und ohne die rettenden Milliardenkredite mit ihnen Pleite gegangen wären. Mit Ausnahme der italienischen Banken, sind alle anderen Institute aus der akuten Gefahr des Zusammenbruchs heraus und zahlen wieder fette Boni. Schlecht geht es hingegen den Bürgern in den betroffenen Ländern, deren Regierungen zu drakonischen Sparprogrammen vor allem im Sozialbereich gezwungen wurden. In Griechenland ist heute nicht einmal mehr die notdürftigste medizinische Versorgung der Bevölkerung gewährleistet.

Könnte die AfD tatsächlich dieser Politik zustimmen? „Nein“, sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Boehringer. Seine Fraktion habe der Verlängerung des ESM nicht zugestimmt. Die Meldung des Spiegel könne sich „nur auf die rein technische Frage einer routinemäßig anzupassenden Refinanzierungsstrategie des ESM und des EFSF beziehen“. Boehringer: „Da diese Anpassung Deutschland – wenn auch nur minimal – entlastet, hat die AfD diese Anpassung im Hauptausschuss nicht abgelehnt, was wir aus Sicht des deutschen Steuerzahlers für völlig selbstverständlich halten.“

Wie konnte es dann zu dieser Falschmeldung eines erfahrenen „Spiegel“-Redakteurs kommen? Es ist sicher falsch, der Redaktion böse Absicht zu unterstellen. Vielmehr ist der Journalist aus vertrauter Quelle vermutlich absichtlich falsch informiert worden. Das wird ihm zu denken geben – und vielleicht die journalistische Arbeit der Hauptstadtjournalisten wenig verändern.

