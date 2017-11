Die Neuverortung der AfD

Rechtspopulistisch ist noch eines der schwächeren Adjektive für die AfD. Sie gilt als ausländerfeindlich. Kann der Bundesparteitag das Bild korrigieren?

Als Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Konrad Adam und Alexander Gauland 2013 die AfD auf den Weg brachten, schien das Ziel klar: Es sollte eine Partei mit großer wirtschaftspolitscher Expertise und einer christlich-konservativen Grundhaltung als Fundament ihrer gesellschaftspolitischen Vorstellungen sein. Starbatty und Lucke brachten eine allseits anerkannte wirtschafts- und finanzpolitische Expertise mit, Adam feilte mit intellektueller Schärfe am weltanschaulichen Gerüst, und Gauland, der damals als einziger reichlich Erfahrungen in der Politik gesammelt hatte, werkelte am konservativen Profil.

Wer einen ehrlichen Vergleich zwischen damals und heute anstellt, muss zugeben, dass von der Ursprungs-AfD nicht mehr viel geblieben ist. Damals verzweifelten die Vertreter von CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP in den Talks-Shows an Lucke und Starbatty, wenn diese mit mathematischer Präzision die Euro-Rettungspolitik sezierten. Ein ums andere Mal waren die Repräsentanten der damals im Bundestag vertretenen Parteien blamiert, weil immer schnell klar war: Nur Lucke und Starbatty wussten wirklich, wovon sie sprachen.

Am äußersten rechten Rand

Nun ist das Euro-Thema schon lange aus den Talk-Shows verschwunden. Heute geht es fast immer um Migration und Rechtsextremismus. Als die AfD 2013 das Licht der bundesdeutschen Parteiendemokratie erblickte, wäre niemand auf die Idee gekommen, ihr Rechtsextremismus zu unterstellen. Vielmehr wurde sie als konservativ-liberale Kraft und in gewisser Weise als Nachfolgerin der damals dahinsiechenden FDP gehalten. Heute wird die AfD in der öffentlichen Debatte bestenfalls als rechtspopulistisch, oft genug sogar als rechtsradikal eingestuft. In jedem Fall aber wird sie von Medien und der politischen Konkurrenz konsequent am äußersten rechten Rand verortet.

Zu dieser politischen Standortbestimmung hat die Partei selbst einiges beigetragen. Waren da anfangs nur die unsäglichen islamophoben und antisemitischen Äußerungen von Mitgliedern und Mitläufern in den sozialen Medien, so öffneten nach der von Angela Merkel ermöglichten ungesteuerten Massenmigration führende AfD-Repräsentanten den Korridor für ausländerfeindliche Debatten deutlich. In gleichem Maße verengte die Partei ihren öffentlich Diskurs auf die Migration. Treffen mit dem erklärten Islamfeind Geert Wilders, aber auch mit Marine Le Pen vom Front National oder der österreichischen FPÖ-Führung festigten das Bild einer ausländerfeindlichen Partei, die die AfD bei ihrer Gründung nicht war und die sie auch heute entgegen dem durch führende Parteirepräsentanten geförderten Eindruck im Kern nicht ist.

Programmatisch ist die AfD weder ausländerfeindlich noch ist sie gegen Zuwanderung. Und wie ihr Vorsitzender Jörg Meuthen am Abend der Bundestagswahl in der Berliner Runde feststellte, zählt sie selbstverständlich jeden zum deutschen Volk, der einen deutschen Pass besitzt, also auch die aus der Türkei, aus Russland oder Polen stammenden Bundesbürger.

Die AfD ist auch nicht gegen die Aufnahme von Menschen, die vor Krieg und Terror oder politischer Verfolgung fliehen. Allerdings verweist die Partei darauf, dass der Flüchtlingsstatus nur ein vorübergehender sein kann. Er soll so lange gewährt werden, bis die Heimat der Geflohenen wieder befriedet ist und diese zurückkehren können. Sie wehrt sich allerdings vehement gegen ungesteuerte Massenzuwanderung, weil diese ab einem bestimmten Punkt die Integrationskraft einer jeden Gesellschaft überfordert. Darum plädiert sie für eine geregelte Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte etwa nach dem kanadischen Punktesystem.

Als Karriereinstrument missbraucht

Doch zwischen ihren Grundüberzeugungen in der Ausländerpolitik, die in ihrer Essenz sicher von vielen Vertretern in CDU, CSU, SPD und FDP geteilt werden, und dem öffentlichen Auftritt auch und gerade im zurückliegenden Bundestagswahlkampf klafft eine Glaubwürdigkeitslücke. Wer sagt, er wolle die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, nach Anatolien entsorgen, der bedient sich erstens einer problematischen Begrifflichkeit und diskreditiert zweitens in seiner Hybris nicht nur die Angesprochene, sondern gleich das gesamte türkische Volk. Da kann auch der Umstand nicht als Ausrede herhalten, Özoguz habe sich in gleicher Weise herablassend und unwissend über die deutsche Kultur geäußert. Gleiches mit Gleichem zu vergelten, war noch nie ein Frieden stiftendes Mittel der Politik.

Genau das aber wäre dringend vonnöten in einer Zeit, in der die extreme Linke Gewalt zum legitimen Mittel der Politik erklärt, indem sie Anschläge auf AfD-Wahlkreisbüros und sogar auf Repräsentanten der Partei verübt. In einer Zeit, in der die Meinungsfreiheit durch Zensurgesetze eingeschränkt und das Bekenntnis zu einer politischen Partei wie der AfD zum gesellschaftlichen Stigma wird. In einer Zeit, in der angebliche Demokraten glauben machen wollen, mit Verboten die freiheitliche Gesellschaft retten zu müssen, ist es falsch, die Zumutungen der anderen mit unnötigen Provokationen noch weiter zu befördern, also politischer Dummheit mit Dummheit zu begegnen.

Gerade eine Partei wie die AfD, die mit dem hehren Ziel antrat, es besser machen zu wollen als alle anderen, sollten nun den Anspruch an sich selbst haben, mit den besseren Argumenten zu überzeugen. Als sie anttrat, wollte sie klüger sein und wieder Anstand, Respekt und ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz in die Politik einbringen. Von diesem Ansatz haben sich leider vor allem ihre bekannten Repräsentanten immer weiter entfernt.

Am deutlichsten wird dies am Umgang mit- und untereinander. Öffentliche Anfeindungen und Intrigen sind ebenso gang und gäbe wie Postenschacherei bis hinunter in die Kreisverbände. Von Anfang an war die AfD in Gefahr, von fragwürdigen Charakteren als Karriereinstrument gekapert zu werden, und leider ist es diesen Leuten nicht nur in Nordrhein-Westfalen gelungen. Will heißen, in ihrer Personalpolitik ist die AfD schnell in dem moralischen Morast gelandet, aus dem die etablierten Parteien schon lange nicht mehr herauskommen.

Wenn die AfD am Wochenende in Hannover ihren Bundesparteitag abhält, wird sie um eine elementare Entscheidung nicht herumkommen: Sie muss sich darüber klar werden, wer sie sein und welchen Weg sie mit welchem Personal gehen will. Will sie einen alleinigen Vorsitzen, will sie die Doppel- oder Dreierspitze? Und vor allem: Will sie konservativ, liberal, sozial oder neoliberal sein?

Freilich sind Inhalte immer auch mit Personen verknüpft. Der amtierende Vorsitzende Jörg Meuthen etwa ist ein Liberal-Konservativer, der für den Vorsitz kandidierende Georg Pazderski ist Nato-Transatlantiker. Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, ist durch und durch wirtschafts- oder auch neoliberal. Sie ist in vielem näher bei FDP-Chef Christian Lindner als etwa bei dem aus Sachsen-Anhalt kommenden Bundesvorstandsmitglied André Poggenburg, der wie der Thüringer Landeschef Björn Höcke für einen Sozialpatriotismus wirbt.

Viele Fragen und wenig Antworten

Poggenburg und Höcke stehen für den Osten, wo die AfD nicht nur wirtschafts- und sozialpolitisch die Sozialdemokraten links überholt. Ihre Anhänger entstammen proletarischen Milieus und stehen Russland weit näher als dem Westen. Im Westen hingegen ist die AfD zutiefst bürgerlich, konservativ, christlich und bei allem Verständnis für Russland klar an Amerika orientiert. Ost und West gehen in der AfD nur schwer zusammen, oder anders ausgedrückt: In der AfD zeigt sich die Spaltung Deutschlands wieder neu. In keiner anderen Partei ist der „Wessi“ als Schmähung so präsent wie in der Ost-AfD.

Aber was sagen all diese Namen und die der vielen anderen, die sich ebenfalls Hoffnung auf einen Platz im Bundesvorstand machen, über die politische Kompetenz der AfD aus? Herzlich wenig. Denn anders als in der Gründungsphase ist keiner dieser Namen mit einem konkreten Projekt außer dem Migrationsthema verknüpft. Wenn jemand originelle Ideen zur Europa- und Europolitik gehabt haben sollte, dann sind sie entweder nicht transportiert worden oder dem Autor dieses Textes entgangen. Zu den drängenden Fragen der Sozial- und Wirtschaftspolitik hat bisher auch kein AfD-Politiker vernehmbar von sich reden machen können. Zur Rente will der Parteitag einen Antrag beraten. Aber was ist mit der Gesundheitspolitik? Was mit der Pflege? Was ist mit den Hartz-Gesetzen? Da gibt es viele Fragen und wenig Antworten.

Als die Grünen die politische Landschaft betraten, kamen sie als Umweltpartei. Die sind sie bis heute geblieben. Die AfD kam als eine Kraft, die über die Wirtschafts- und Finanzpolitik auch die Demokratie revitalisieren wollte. Heute steht sie vor allem als Anti-(Ausländer)-Partei da. Von diesem Image muss sie sich lösen. Der Parteitag in Hannover könnte mit den richtigen Personal- und Sachentscheidungen ein erster wichtiger Schritt sein.