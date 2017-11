Verfallsformen der Demokratie

Karl Marx wird wieder gefeiert, der Staatstheoretiker Alexis de Tocqueville hingegen ist fast vergessen. Dabei hat er uns heute weit mehr zu sagen als Marx.

Leute, lest Tocqueville!“, ist in Anlehnung an den Titel eines Artikels vor einiger Zeit in der Wirtschaftswoche Online[1] auszurufen. Das wäre anregender, denn Alexis de Tocqueville war im 19. Jahrhundert einer der scharfsinnigsten und brillantesten Analytiker der modernen Demokratie. Sein Werke mitsamt seiner hellsichtigen Warnung vor einem Despotismus des zentralisierten Verwaltungsstaats einer allmächtigen Bürokratie sind völlig zu Unrecht fast in Vergessenheit geraten.

Im genannten Beitrag wird der politische Theoretiker Karl Marx gefeiert und dessen schonungslose Analyse und Kritik der bürgerlichen Gesellschaft in den Mittelpunkt gerückt. Und sicherlich sind seine Beobachtungen über die Krisenanfälligkeit des kapitalistischen Wirtschaftssystems durchaus zutreffend gewesen, aber auch vorindustrielle Gesellschaften hatten ihre Wirtschaftskrisen. In den modernen Gesellschaften kam es außerdem nicht zu dem von Marx vorhergesagten oder besser, dem von ihm herbeigesehnten ökonomischen Zusammenbruch durch völlige Verarmung der meisten Menschen und eine Teilung der Gesellschaft in zwei antagonistische Klassen, denn das System insgesamt hat sich als reformfähig erwiesen.

Handlungsgrundlage für Massenmörder

Und etwas in den Hintergrund rückt bei solchen Lobeshymnen, die sich bis zu seinem zweihundertsten Geburtstag im nächsten Jahr wohl häufen werden, dass der Theoretiker der Weltrevolution in seinem Werk zwar eine scharfsichtige Analyse der schon im 19. Jahrhundert absehbaren Folgen von Industrialisierung und beginnender Globalisierung hervorgebracht hat, aber mit seiner Konstruktion eines säkularen Glaubens an den zwangsläufigen Ablauf der gesellschaftlichen Entwicklung hin zur klassenlosen Gesellschaft auch eine Handlungsgrundlage für einige der schlimmsten Massenmörder der menschlichen Geschichte lieferte.

Letzteres kommt nicht von ungefähr: Das Wort „Freiheit“ ist kein zentraler Begriff in den Schriften des Kritikers der bürgerlichen Gesellschaft, sondern spielt höchstens eine Rolle im wahren Reich der Freiheit, in der kommunistischen Gesellschaft als der endlich erreichten höchsten Gesellschaftsform. In der Zeit zwischen der gemäß Marx mit geschichtlicher Notwendigkeit hereinbrechenden Revolution mit ihrer Diktatur des Proletariats und dem endlich erreichten gesellschaftlichen Elysium im Kommunismus ist der Erhalt der Freiheit für die Menschen bzw. die Abwehr eines neuen Despotismus, in welcher Form er sich auch immer zeigen sollte, kein Thema. Das hatte bekanntlich Folgen bis in unsere Gegenwart.

Das Verständnis von Freiheit in Marxens Theorie ist im Grunde unpolitisch und nur zu verstehen im Rahmen seiner teleologischen Geschichtskonzeption. Es geht in seiner Analyse der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft hin zu ihrer Aufhebung im Kommunismus nicht um die Freiheit des Einzelnen im Staat. Es geht nicht um den Schutz der Bürger vor einer ausufernden staatlichen Gewalt, denn das ist für Marx irrelevant, da in der klassenlosen Gesellschaft der Staat als Instrument der herrschenden Klasse notwendig absterben muss.

Für Marx ist Freiheit der utopische Wegfall von allen naturhaften, ökonomischen und gesellschaftlichen Zwängen. Und seine ökonomischen Studien, in denen der unausweichliche Zusammenbruch des Kapitalismus wissenschaftlich bewiesen werden soll, sind immer im Zusammenhang zu sehen mit dem an die Stelle des bisherigen Systems der Ausbeutung und Erniedrigung tretenden klassenlosen Gesellschaft. Und so beriefen sich und berufen sich noch die verschiedensten Denker auf die Lehre des Karl Marx, wenn es um die ständig weiter zu entwickelnde Emanzipation des Menschen aus den genannten Zwängen geht. Mit solchen Überlegungen ist man gesinnungsethisch immer auf der sicheren Seite, und es hat praktischerweise mit der Realität auf diesem Planeten nichts zu tun.

Bewahrer der bürgerlichen Freiheit

Dagegen ist bürgerliche Freiheit bei Alexis de Tocqueville, einem Klassiker des politischen Denkens des 19. Jahrhunderts, von Anfang bis zum Ende der Anker aller theoretischen Überlegungen. Tocqueville, der einer normannischen Adelsfamilie entstammte, wurde 1805 in Paris geboren, er starb 1859 in Cannes. Nach seinem Jura-Studium wird er 1826 Untersuchungsrichter in Versailles, ein Amt, das er aber nicht lange ausüben wird. Berühmt wurde Tocqueville durch die Veröffentlichung seines demokratietheoretischen Meisterwerks „Über die Demokratie in Amerika“ in den Jahren 1835 bis 1840. Nachdem er aus dienstlichen Gründen die Vereinigten Staaten von Amerika bereist hatte, fasste er hier seine Beobachtungen über das amerikanische politische System zusammen, um daran anknüpfend eine allgemeine Einschätzung der Demokratie als Herrschaftsform mit ihren Chancen, aber auch ihren Gefahren abzugeben.

Tocqueville gesteht in der Einleitung seines Hauptwerks, er habe in Amerika mehr gesehen als nur Amerika. Die amerikanische Demokratie ist für ihn nur die Vorreiterin für die gesellschaftlichen Zustände, die auch in Europa eintreten werden. Er ahnt, „daß dieselbe Demokratie, die die amerikanische Gesellschaft beherrscht, in Europa rasch zur Macht gelangt“ („Über die Demokratie in Amerika“, München 1984, S. 5, in der Folge: DA). In der Betrachtung der Demokratie in Amerika könne man erfahren, was man allgemein von der Demokratie zu erhoffen oder zu befürchten hätte (DA, S. 16).

Das Amerika-Buch machte Tocqueville auf einen Schlag berühmt und zu einem der meistgelesenen Staatstheoretiker seiner Zeit, 1841 wurde er Mitglied der Académie Française. Von 1839 bis 1848 gehörte der dem französischen Parlament an. In der Revolution von 1848/49 war er Mitglied der Gesetzgebenden Versammlung und für kurze Zeit im Jahre 1849 Außenminister der Republik. Nach dem Staatsstreich des Louis Napoleon zieht er sich verbittert aus der praktischen Politik zurück. Nach seinem Tod verblasste auch sein Ruhm als Schriftsteller und politischer Denker. Erst in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts wurde sein demokratietheoretisches Werk „wiederentdeckt“, aber eine Breitenwirksamkeit wie die Lehre des Karl Marx hat es nie entwickelt.

Das Anliegen des Alexis de Tocqueville ist die Bewahrung der bürgerlichen Freiheit in einer Welt, die durch das Aufkommen der demokratischen Herrschaftsform in ihren Fundamenten verändert wird. Es entsteht eine Gesellschaft, wie Tocqueville durchaus anerkennend vermerkt, „in der alle das Gesetz lieben, weil sie es als ihr Werk betrachten und sich ihm gerne unterwürfen“ (DA, S. 11). Doch für Tocqueville ist es keinesfalls ausgemacht, dass die von ihm beobachtete unaufhaltsame Demokratisierung der europäischen Gesellschaften immer zu einer auf ewig gesicherten Freiheit des Bürgers führen wird:

„Darum denke ich, daß die Art der Unterdrückung, die die demokratischen Völker bedroht, in nichts der früheren in der Welt gleichen wird; unsere Zeitgenossen könnten deren Bild in ihrer Erinnerung nicht finden. Ich suche selbst vergeblich nach einem Ausdruck, der genau die Vorstellung, die ich mir davon mache, wiedergäbe und sie enthielte; die früheren Worte Despotismus und Tyrannei passen dafür nicht. Die Sache ist neu, ich muss also versuchen, sie zu umschreiben, da ich sie nicht benennen kann.“ (DA, S. 814)

Das Fundament der modernen Demokratie ist für den Franzosen die Gleichheit der Bedingungen (égalité des conditions). Sie ist neben der Bereitschaft zur politischen Beteiligung der Menschen in einer demokratischen Gesellschaft eine der wesentlichen Voraussetzungen. Gleichheit der Bedingungen umschloss für ihn Rechtsgleichheit und das Recht zur freien ökonomischen Betätigung, politische Gleichheit und das gleiche Recht, über Wahlen das Gemeinwesen zu bestimmen, seine Repräsentanten auszusuchen. Seiner Ansicht nach war das im politischen System der USA im großen Maße durchgesetzt.

Kritisch merkt Tocqueville beim Thema „Gleichheit“ allerdings an, dass die Menschen, die in den Zeitaltern der Gleichheit leben, die Zentralgewalt von Natur aus lieben und gern deren Vorrechte erweitern würden (DA, S. 797). Im Unterschied zur königlichen Zentralgewalt des ancien régime gibt es für eine demokratische Zentralregierung keine Legitimationsprobleme. Aber entartet das Streben nach Gleichheit, wird es zur Gleichheitssucht, so kann die Freiheit des Bürgers auch in einer Demokratie auf der Strecke bleiben:

„Es gibt in der Tat eine kräftige und berechtigte Leidenschaft für Gleichheit, die alle Menschen anspornt, stark und geachtet sein zu wollen. Diese Leidenschaft will die Kleinen in den Rang der Großen erheben; aber im menschlichen Herzen lebt auch eine entartete Gleichheitssucht, die die Schwachen reizt, die Starken auf ihre Stufe herabzuziehen, sie verleitet die Menschen, einer Ungleichheit in der Freiheit die Gleichheit in der Knechtschaft vorzuziehen. Nicht als verachteten die Völker, deren Gesellschaftsordnung demokratisch ist, natürlicherweise die Freiheit; sie lieben sie im Gegenteil unwillkürlich. Aber die Freiheit ist nicht das wesentliche und ständige Ziel ihrer Wünsche. Was sie mit nie endender Liebe lieben, ist die Gleichheit (…).“ (DA, S. 62)

Für Tocqueville liegt im Mehrheitsprinzip, das für die Demokratie als Herrschaftsform allerdings unverzichtbar ist, und einer möglicherweise ausufernde Gleichheitssucht der Bürger die Gefahr des Aufkommens einer neuen Art des Despotismus. Es droht aus seiner Sicht die Tyrannei der Mehrheit. Durch weitere Zunahme der Befugnisse für die Zentralgewalt im demokratischen Staat befürchtet Tocqueville das Umschlagen des demokratischen Gemeinwesens in eine Demokratie ohne Freiheit, in der die Mehrheit die Minderheit bzw. die Minderheiten despotisch unterdrückt:

„Sollte die Freiheit in Amerika jemals untergehen, so wird man dafür die Allmacht der Mehrheit verantwortlich machen müssen, die die Minderheiten zur Verzweiflung trieb und sie zwang, zur Gewalttätigkeit zu greifen. Man wird dann Zeuge der Anarchie sein, aber sie wird als Folge des Despotismus eintreten.“ (DA, 300)

Gefahr der Entmündigung

Die Gefahr einer solchen Entwicklung ist umso größer, da in demokratischen Gesellschaften die Öffentlichkeit, auch verstanden als öffentliche Meinung, einen ganz anderen Stellenwert hat. Sie besitze in demokratischen Völkern, so Tocqueville, eine einzigartige Macht, sie bekehre zu ihrem Glauben nicht durch Überzeugung, sie zwinge ihn auf und ließe ihn durch eine Art von gewaltigem geistigen Druck auf den Verstand jedes einzelnen in die Gemüter eindringen (DA, S. 494).

Durch die in den modernen Gesellschaften vorherrschende Bindungslosigkeit und Atomisierung der Menschen, die nicht mehr in ihren traditionellen lokalen Gemeinschaften eingebunden sind, nimmt die Macht der Öffentlichkeit zu. Die Vereinzelung des Menschen spielt auch in den weiteren Überlegungen Tocquevilles über Fehlentwicklungen der Demokratie eine entscheidende Rolle.

Für Tocqueville ist eine freiheitliche Demokratie nicht durch das bloße Vorhandensein einer schriftlich niedergelegten und durch eine Volksabstimmung legitimierten Verfassung gekennzeichnet, sondern durch den Willen ihrer Bürger, sich in ihr an der gemeinsamen Gestaltung der öffentlichen Dinge zu beteiligen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt im Nachdenken des Theoretikers über die Demokratie: Ihr Funktionieren ist im hohen Maße von der Überzeugung der Menschen im jeweiligen Gemeinwesen abhängig, dass sie sich um die öffentlichen Belange kümmern und dabei Partikularinteressen für das Wohl der Gesamtheit in den Hintergrund treten müssen.

Auch wenn er den Begriff so nicht formuliert, spricht Tocqueville hier von der Zivilgesellschaft, die einen Gegenpart bilden sollte zu dem über den Mehrheitswillen gelenkten Staatsapparat. Die Versammlungsfreiheit und die Freiheit zum Zusammenschluss der Bürger in politischen Vereinigungen zum Beispiel sind für ihn unabdingbare Bestandteile einer Demokratie, sie formen eine politische Kultur, in der die Bürger agieren und bestrebt sind, Verantwortung für die öffentlichen Angelegenheiten zu tragen.

Was ist aber, wenn die staatsbürgerliche Gesinnung im demokratischen Gemeinwesen, die die Bürger dazu bringt, sich in die Belange des Staates einzumischen, in eine „knechtische und niedrige Gesinnung“ (DA, S. 14) umschlagen sollte? Was ist, wenn der Großteil der Bürger die Freiheit gar nicht mehr will und sie mehr oder weniger freiwillig aufgibt? Hier sieht Tocqueville ein weiteres Einfallstor für einen modernen Despotismus: das Aufkommen staatlicher Institutionen mit Rechten zur immer weiteren Einmischung in das Privatleben. Das kann schließlich zur die Verselbständigung des Staatsapparates führen, der im Namen der Demokratie die Bürger entmündigt.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse in den demokratischen Gesellschaften fördern nämlich, so die Befürchtung des Franzosen, eine Tendenz, die negative Auswirkungen auf das Funktionieren der Demokratie hat. Die Gleichheit der Bedingungen erzeugt, wie ja am Beispiel der amerikanischen Gesellschaft zu sehen ist, eine gesteigerte wirtschaftliche Betätigung vieler Menschen, sie führt zu einem ständigen Streben nach Vermehrung materieller Güter:

„Nicht das werfe ich der Gleichheit vor, daß sie Menschen zur Jagd nach verbotenen Genüssen treibt; sondern daß sie sie mit dem Begehren erlaubter Genüsse ganz und gar ausfüllt.

Auf diese Weise könnte sich in der Welt sehr wohl eine Art ehrbarer Materialismus einnisten, der die Seelen nicht verdirbt, der sie aber verweichlicht und sie schließlich unmerklich all ihrer Spannkraft beraubt.“ (DA, S. 622)

Die Gleichheit und die mit ihr einhergehende „materialistische“ Denkweise erzeugen aber in einer demokratischen Gesellschaft kein gemeinsames Band, das sie zusammenhält. Ein Schlüsselbegriff in seinem Werk ist der in den demokratischen Gesellschaften vordringende Individualismus, in seiner Sicht ein „überlegendes und friedfertiges Gefühl“, das jeden Bürger dazu dränge, sich von der Masse der Mitmenschen fernzuhalten und abzusondern (DA, S. 585). Hier sieht der Franzose den Hebel für eine befürchtete weitere Form eines modernen Despotismus, für den er keinen wirklich einprägenden Namen hatte, den er aber kommen sah.

Der neue Despotismus

Der Despotismus der neuen Art wird, so befürchtet Tocqueville, durch den Individualismus befördert. Er basiert auf der schon angesprochenen Bindungslosigkeit und Vereinzelung der Menschen in den demokratischen Gesellschaften, die dazu führt, dass die Menschen sich ins Private zurückziehen statt aktiv in der Politik tätig zu werden. Noch in seinem Spätwerk hat er diese Befürchtung geäußert:

„Die Menschen sind hier nicht mehr durch Kasten, Klassen, Korporationen und Geschlechter miteinander verbunden und sind daher sehr geneigt, sich bloß mit ihren besonderen Interessen zu beschäftigen, immer nur an sich selbst zu denken und sich in einen Individualismus zurückzuziehen, in dem jede öffentliche Tugend erstickt wird. Der Despotismus, weit entfernt, gegen diese Neigung zu kämpfen, macht sie vielmehr unwiderstehlich, denn er entzieht den Bürgern jede gemeinsame Begeisterung, jedes gemeinschaftliche Bedürfnis, jede Notwendigkeit, sich miteinander zu verständigen, jede Gelegenheit zu gemeinschaftlichem Handeln; er mauert sie sozusagen im Privatleben ein. Sie waren bereits zur Absonderung geneigt: er isoliert sie; sie erkalten füreinander: er läßt sie vollends erstarren.“ (Der alte Staat und die Revolution, Berlin 2014, S.15)

Die Nützlichkeit einer atomisierten Gesellschaft für künftige demokratisch legitimierte Despoten beschreibt Tocqueville aber vor allem in seinem Amerikabuch:

„Der Despotismus, der seinem Wesen nach furchtsam ist, sieht in der Vereinzelung der Menschen das sicherste Unterpfand seiner Dauer, und er bemüht sich gewöhnlich sehr sorgfältig, sie voneinander abzusondern. Kein Laster des menschlichen Herzens sagt ihm so sehr zu wie die Selbstsucht: En Gewaltherrscher verzeiht den Regierten gern, daß sie ihn nicht lieben, sofern sie sich gegenseitig nicht lieben. Er fordert zur Lenkung des Staates von ihnen keine Hilfe; es genügt, daß sie nicht beanspruchen, sich selbst zu lenken. Er nennt unruhige Störenfriede solche, die ihre Anstrengungen vereinigen wollen, um das Wohlergehen der Allgemeinheit zu sichern, und mit einer Verdrehung des natürlichen Wortsinnes nennt er diejenigen gute Bürger, die sich eng in sich abschließen.“ (DA, S. 590)

Aber welche Form eines Despotismus der modernen Gesellschaften, der ja nicht über einen Putsch, sondern über demokratische Prozesse ermächtigt die Regierung ausüben würde, hatte der Franzose im Blick? In Abhebung von der grausamen Alleinherrschaft der antiken Kaiser ist er überzeugt, dass ein Despotismus „unserer Tage“ andere Merkmale besäße, denn er

„wäre ausgedehnter und milder, und die Entwürdigung der Menschen vollzöge er, ohne sie zu quälen.“ (DA, S. 813)

Es würde nach Ansicht des Franzosen eine „Art von geregelter, milder und friedsamer Knechtschaft“ entstehen, die sich im „Schatten der Volkssouveränität“ einnisten kann (DA, S. 815). Tocquevilles ausführliche Beschreibung einer möglichen künftigen Entwicklung der Herrschaftsform hin zu einer unfreien Demokratie ist in seiner Zeit einzigartig gewesen und hat bis heute nichts in seiner Relevanz für die bestehenden demokratischen Gesellschaften eingebüßt:

„Ich will mir vorstellen, unter welchen neuen Merkmalen der Despotismus in der Welt auftreten könnte: ich erblicke eine Menge einander ähnlicher und gleichgestellter Menschen, die sich rastlos im Kreise drehen, um sich kleine und gewöhnliche Vergnügungen zu verschaffen, die ihr Gemüt ausfüllen. Jeder steht in seiner Vereinzelung dem Schicksal aller andern fremd gegenüber: seine Kinder und seine Freunde verkörpern für ihn das ganze Menschengeschlecht; was die übrigen Mitbürger angeht, so steht er neben ihnen, aber er sieht sie nicht; er berührt sie, und er fühlt sie nicht; er ist nur in sich und für sich allein vorhanden, und bleibt ihm noch eine Familie, so kann man zumindest sagen, daß er kein Vaterland mehr hat.

Über diesen erhebt sich eine gewaltige, bevormundende Macht, die allein dafür sorgt, ihre Genüsse zu sichern und ihr Schicksal zu überwachen. Sie ist unumschränkt, ins einzelne gehend, regelmäßig, vorsorglich, mild. Sie wäre der väterlichen Gewalt gleich, wenn sie wie diese das Ziel verfolgte, die Menschen auf das reife Alter vorzubereiten; statt dessen aber sucht sie bloß, sie unwiderruflich im Zustand der Kindheit festzuhalten; es ist ihr recht, daß die Bürger sich vergnügen, vorausgesetzt, daß sie nichts anderes im Sinne haben, als sich zu belustigen. Sie arbeitet gerne für deren Wohl, sie will aber dessen alleiniger Betreuer und einziger Richter sein; sie sorgt für ihre Sicherheit, ermißt und sichert ihren Bedarf, erleichtert ihre Vergnügungen, führt ihre wichtigsten Geschäfte, lenkt ihre Industrie, ordnet ihre Erbschaften, teilt ihren Nachlaß, könnte sie ihnen nicht auch die Sorge des Nachdenkens und die Mühe des Lebens ganz abnehmen?

Auf diese Weise macht sie den Gebrauch des freien Willens mit jedem Tag wertloser und seltener; sie beschränkt die Betätigung des Willens auf einen kleinen Raum, und schließlich entzieht sie jedem Bürger sogar die Verfügung über sich selbst. Die Gleichheit hat die Menschen auf dies alles vorbereitet: sie macht sie geneigt, es zu ertragen und oft sogar als Wohltat anzusehen.

Nachdem der Souverän auf diese Weise den einen nach dem anderen in seine mächtigen Hände genommen und nach seinem Gutdünken zurechtgeknetet hat, breitet er seine Arme über die Gesellschaft als Ganzes aus; er bedeckt ihre Oberfläche mit einem Netz verwickelter, äußerst genauer und einheitlicher kleiner Vorschriften, die die ursprünglichsten Geister und kräftigsten Seelen nicht zu durchbrechen vermögen, um sich über die Menge hinauszuschwingen, er bricht ihren Willen nicht, aber er weicht ihn auf und beugt und lenkt ihn, er zwingt selten zu einem Tun, aber er wendet sich fortwährend dagegen , daß man etwas tue; er zerstört nicht, er hindert, daß etwas entstehe; er tyrannisiert nicht, er hemmt, er drückt nieder, er zermürbt, er löscht aus, er stumpft ab, und schließlich bringt er jedes Volk soweit herunter, daß es nur noch eine Herde ängstlicher und arbeitsamer Tiere bildet, deren Hirte die Regierung ist.“ (DA, S. 814/815)

Offene Feinde der Demokratie

Tocqueville will auf die Gefahren für die Freiheit aufmerksam machen, die entstehen, wenn die demokratisch legitimierte Staatsmacht im Namen von Schutz und Fürsorge für den Bürger handelt, indem sie ihre Tätigkeiten in immer weitere Bereiche des täglichen Lebens ausdehnt. Schließlich wird in dieser milden Despotie nicht nur das Gewaltmonopol, sondern auch das Monopol darüber erreicht, was gedacht werden darf und wie man sich zu verhalten hat. Seine Beschreibung klingt wie eine Vorschau auf einen Wohlfahrtsstaat, der nicht nur versucht, gleiche Lebensverhältnisse für seine Bürger zu erreichen, sondern der bewusst seine ganze Macht und administrative Kraft auch dazu benutzt, den Bürger geistig und politisch zu „beruhigen“, ihn zum konformen Verhalten und auf den „richtigen“ Weg zu bringen.

Diese milde Despotie kann aber nur durchgesetzt werden, wenn die Bürger ihr Recht auf politische Mitbestimmung weitgehend preisgeben, wenn ihnen also ein behütetes Dasein und die Durchsetzung einer möglichst großen Gleichheit wichtiger wird, als die Kontrolle über ihr eigenes Leben und den Staatsapparat. Die Bürger in den Demokratien, so die resignierte Einsicht Tocquevilles, nähmen eine künftige Bevormundung hin, indem sie sich sagen würden, dass sie ihre Vormünder selber ausgewählt hätten. Für Tocqueville ist ein solches Verhalten unannehmbar, ihm komme es auf die Art des Herrn weit weniger an als auf den Gehorsam, lässt er verlauten (DA, S. 815). Der Staatsapparat wird so durch die Neigung seiner Bürger selbst zum fürsorglichen, aber strengen Vormund und Betreuer.

Der Franzose nennt das, was ihm als staatliches Horrorgebilde vorschwebte, an einer Stelle etwas matt „Verwaltungsdespotie“ (DA, S. 815). In heutigen Begriffen kann man es vielleicht mit den Begriffen „paternalistischen Erziehungsstaat“ oder „formaldemokratisches Erziehungsregime“ umschreiben: formal als Regierung des Volkes deklarierte Herrschaft eines staatlichen Apparats unter großer Betonung des Gleichheitsprinzips und zum Wohle des Volkes, das allerdings weder definieren darf, was eigentlich sein Wohl ist, noch über die formal durch Wahlen durchgeführte Willensbildung etwas am grundsätzlichen Kurs der Regierungsgeschäfte ändern kann. Ein solcher Erziehungsstaat muss gar nicht der tyrannische und brutale Herrscher über seine Untertanen sein, da der versorgten Masse des Volks Wille und Vorstellung fehlen, etwas an ihrer Situation zu ändern.

Warnung vor dem Staat

Tocquevilles Warnung vor neuen Verfallsformen der Demokratie, vor möglichen neuen Arten der Freiheitsgefährdung, ist im Laufe der Zeit vergessen worden. Das verwundert nicht, wenn man bedenkt, was das 20. Jahrhundert an nicht nur theoretisch erdachten, sondern tatsächlich umgesetzten totalitären Herrschaftsformen mit ihren brutalen Unterdrückungsmethoden und ihren Abermillionen von ermordeten Menschen gesehen hat. Die Theorie eines Staatstheoretikers aus dem 19. Jahrhundert über die mögliche Fehlentwicklung in einer demokratischen Gesellschaft, aus der heraus z. B. eine Art autoritärer Wohlfahrtsstaat entstehen könnte, war eher uninteressant. Die offenen Feinde der Demokratie rückten in den Fokus der Betrachtung in der politischen Wissenschaft, die doch relativ theoretische und nicht sehr greifbare Gefährdung der Demokratie, die sich durch ihre zentralistischen Tendenzen, der Allmacht ihrer öffentlichen Meinung und aus der Abkehr ihrer Bürger von der politischen Betätigung, ergeben könnte, war lange Zeit eher etwas für den wirklichkeitsfremden Elfenbeinturm.

Am Anfang dieses Beitrags wurde Karl Marx erwähnt, der mit seinen Werken eine ungleich größere Wirkung hatte als der Adlige aus Frankreich, aber jeder möge anhand eines Vergleichs ihrer Aussagen selbst entscheiden, wer im 19. Jahrhundert die klarere und aussagekräftigere Analyse über die Entwicklungsmöglichkeiten der westlichen Gesellschaften geliefert hat: der Utopist Karl Marx, der den Staat absterben sah, oder der Theoretiker der demokratischen Gesellschaft Alexis de Tocqueville, der vor einer von ihm befürchteten immer weiteren Ausweitung der Staatsgewalt warnen wollte.

Anmerkung

