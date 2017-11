In Spanien brodelt ein explosiver Konflikt. Wir nehmen diesen Konflikt zur Kenntnis, verweigern aber die Auseinandersetzung mit den tieferen Ursachen.

Spanien erodiert. Erst wurde das Land von der europäischen Schuldenkrise heimgesucht, nun rutscht es immer tiefer in eine in einen katalonischen Unabhängigkeitskonflikt, der in Gewalt münden könnte.

Was dort in Spanien geschieht, hat das Potenzial, ganz Europa nachhaltig zu erschüttern. Allerorten streben Regionen nach Autonomie. Auf GEOLITICO hat etwa Reynke de Vos immer wieder über den nach wie vor ungelösten Unabhängigkeitskonflikt in Südtirol berichtet. In Italien rufen die Lombardei und Venetien nach mehr Autonomie, viele Schotten wollen raus aus Großbritannien. Bald werden vielleicht die Korsen ins gleich Horn stoßen.

Zweifel am Globalisierungs-Ideal

Europa ist kein monolithischer Völker-Block, es ist ein Europa der Regionen, die stolz sind auf ihre Geschichte, ihre Werte und Traditionen. Und die sich unter dem Druck der Globalisierung immer fester an ihr kulturelles Selbstverständnis klammern, das ihnen Halt und Orientierung gibt. Plötzlich spielt die Identität wieder eine Rolle, junge Menschen stellen die Fragen danach, auf welchem kulturellen und geschichtlichen Fundament ihre Existenz gründet, in welcher Beziehung sie zu anderen steht und ob das Ideal der globalisierten Weltbürgers auch das ihre sein kann. Sie zweifeln an, was ihnen vorgegeben wird, und so sehr sie das so viele wirtschaftliche Vorteile bringende verbindende Element der Globalisierung schätzen, fürchten sie um den Verlust von Individualität.

Aus der Ferne ist es schwer zu beurteilen, was genau in Katalonien vor sich geht. Nach aussagekräftigen Informationen suchen wir in den Medien vergeblich. Die Berichterstattung erschöpft in der oberflächlichen Darstellung von Protesten, des Konflikts zwischen der spanischen Regierung und den Separatisten. In den letzten Tagen konzentrierte sie sich auf die Frage, ob der abgesetzte Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont verhaftet wird oder nicht.

Sprachlos vor der Gegenwart

Nirgendwo fand ich eine schlüssige Analyse, warum der Konflikt letztlich in dieser Form eskalierte. Es gab keine Bezüge zum Befreiungskampf der Basken, deren Terror den Älteren noch gut in Erinnerung ist. Kurz und gut: Wo ist das große Gemälde des an sich selbst zweifelnden Europa? Alle Welt spürt, dass es diese Zweifel gibt. Doch statt nachzuhaken, stehen wir sprachlos vor dem, was geschieht.

Ganz ähnlich war es beim Ausbruch der Weltfinanzkrise 2007 und bei der Euro-Krise 2010. Wir taten so, als handelte es sich um Eruptionen, ohne jeden Anlass. Die im tiefen Inneren brodelnden Kräfte blieben ausgeblendet. Heute wiederholen wir diesen Fehler. Dabei müssen wir angesichts der Ereignisse in Spanien dringender denn je nach den Ursachen forschen. Tun wir es nicht, erodiert wohl nicht nur Spanien.