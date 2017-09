Der Mainstream wagt keine Kritik an Kanzlerin Angela Merkel. Anders Daniel Stelter und Roland Berger: Sie ziehen eine düstere Bilanz der Regierungszeit.

In Deutschland findet gerade ein Wahlkampf statt, der vom Wahlvolk kaum wahrgenommen wird und der dadurch gekennzeichnet ist, dass bestimmte im Volk durchaus kontrovers diskutierte Themen nicht angesprochen werden, dass sich die Anführer und Kanzlerkandidaten der beiden Volksparteien am liebsten gar nicht wehtun wollen und eine Diskussionsrunde zur Hauptsendezeit sich deshalb eher wie die Vorverhandlung zur nächsten Großen Koalition anhört. Es gibt eigentlich keinen Dissens, sondern nur Konsens, im Großen und Ganzen ist man einer Meinung.

In den Mainstreammedien wird diese Karikatur eines Wahlkampfs eher unterstützt als kritisiert. Auch hier bleiben Themen wie die Kosten der Energiewende, die sich abzeichnende Transferunion in der Eurozone, die Definition einer Aufnahmegrenze für Flüchtlinge oder der Status der Sicherheit für den Bürger in Deutschland lieber ausgespart. Das könnte ja den Bürger zum Nachdenken darüber bringen, ob die amtierende Bestimmerin der Richtlinien der Politik in Deutschland in den letzten zwölf Jahren wirklich eine gute Politik gemacht hat. Der informationelle Einheitsbrei sorgt für Ruhe, die ja bekanntlich in Deutschland immer noch (oder schon wieder?) die erste Bürgerpflicht ist.

Das Glück der Verantwortungslosen

Da fällt es wirklich auf, wenn in den Medien auch einmal vehemente Kritik an den alternativlosen Aktionen der regierenden Kanzlerin geäußert wird. Zu nennen wäre hier der deutsche Ökonom Daniel Stelter, der im Manager-Magazin von 02.09.2017 die Wirtschaftspolitik der Regierung Merkel/Gabriel einer schonungslosen Beurteilung unterzog.[1]

Die Kritik an der (Nicht-)Bewältigung der Eurokrise steht dabei an vorderster Stelle:

„Bewusst getan hat die Regierung in den letzten zwölf Jahren nichts für die gute Konjunktur. Zum einen erntet sie die Früchte der Arbeitsmarktreformen der Regierung Schröder. Zum anderen profitiert sie von den indirekten Folgen des eigenen politischen Versagens. Gemeint ist die völlig verfehlte Politik mit Blick auf die nach wie vor ungelöste Eurokrise.

Aus Angst vor dem Wähler hat die Regierung sich bisher konsequent jeder wirklichen Lösung der Eurokrise verweigert. Eine solche Lösung kann – wie an dieser Stelle immer wieder erläutert – nur in einem Schuldenschnitt für den privaten und staatlichen Schuldenüberhang in der Eurozone erreicht werden, verbunden mit einer Neuordnung der Eurozone. Naturgemäß wäre ein solcher Schuldenschnitt für die Gläubiger, also vor allem Deutschland, mit Verlusten verbunden. Kein populäres Thema.“

Die Verweigerung einer wirklichen Lösung des Problems habe den Einsatz der EZB notwendig gemacht, deren Negativzinsen und Wertpapierkäufe den Laden dann zusammengehalten hätten. Genau das habe der deutschen Regierung aber enorm genützt, weil dadurch die Konjunktur in Deutschland in einmaliger Weise belebt worden sei. Selbst aus der Migrationskrise habe die Regierung noch Vorteile ziehen können:

„Auch das Versagen am Höhepunkt der Migrationskrise hat letztlich (kurzfristig) positive Auswirkungen auf die hiesige Konjunktur. Der Staat gibt mehr Geld für Unterbringung und Versorgung der Zuwanderer aus, was wiederum die Wirtschaft belebt. Den gleichen Effekt hätten auch mehr staatliche Ausgaben an anderer Stelle gehabt.“

Mit diesem Aufschwung kann es aber schnell zu ende gehen, und damit sowohl mit hohen Beschäftigungszahlen als auch zweifelhaften Export-Rekorden. Dennoch würden die verantwortlichen deutschen Politiker weiter eine Wirtschafts- und Sozialpolitik betreiben, die Deutschland auf Dauer enorm belaste und auf eine bewusste Wohlstandsvernichtung hinauslaufe: falsche Weichenstellung in der Rentenpolitik, eine überhastet durchgeführte Energiewende, eine „zu befürchtende“ Verkehrswende, die die Axt an die deutsche Schlüsselindustrie lege, und eine Zuwanderungspolitik, die zu einer nachhaltigen Belastung der deutschen Sozialkassen in der Größenordnung von rund einer Billion Euro führe.

Nur Selbstillusionen im Angebot

Schließlich fällt der Ökonom ein vernichtendes Urteil über die letzten zwölf Jahre der Merkel-Regierungen:

„Die Politiker schwafeln derweil weiterhin vom „reichen Land“, ohne sich um Fakten und Zukunftssicherung zu kümmern.

Fakt ist zunächst, dass die deutschen Privathaushalte im europäischen Kontext zu den ärmsten gehören.

Fakt ist, dass Deutschland bei ordentlicher Rechnung deutlich höhere Staatsschulden als Italien hat.

Fakt ist, dass staatliche und private Investitionen auf einem deutlich tieferen Niveau sind, als in anderen Ländern und wir damit die Grundlage für künftiges Wirtschaftswachstum schwächen.

Fakt ist, dass die Politik keine Antwort auf den demografischen Wandel gesucht und deshalb auch nicht gefunden hat.

Fakt ist, dass Deutschland seit Jahren in der Qualität der Bildung zurückfällt. Gerade im Fach Mathematik ist der Rückstand gegenüber den Spitzenleistungen aus Asien eklatant. Doch gerade dieses Fach ist entscheidend, wenn es um die künftige Innovationsfähigkeit des Landes geht.

Fakt ist leider auch, dass wir als ein Hochtechnologieland zunehmend technologiefeindlich und emotional diskutieren und entscheiden. Auch hier dürfte sich zeigen, dass wir in den letzten Jahren zu viel auf Soziologen und zu wenig auf Ingenieure gesetzt haben.“

Doch am Ende bleibt für Daniel Stelter nur Ratlosigkeit, die er allerdings mit vielen Menschen in Deutschland teilt:

„So bleibe ich ratlos zurück. Wen soll man wählen, wenn es niemanden gibt, der sich ernsthaft den massiven Risiken für unseren Wohlstand stellt und stattdessen nur eine allgemeine Politik der Selbstillusion im Angebot ist?“

Lösungen mit und ohne Euro

Offene Worte zur Bildungspolitik der Kanzlerin sowie zur Sinnhaftigkeit des Euro und der Eurozone in der jetzigen Form findet auch Roland Berger. Auch er hat Schwierigkeiten, in den großen Lobgesang für die Kanzlerin mit einzustimmen. In einem Interview zu seinem baldigen 80. Geburtstag wird der Gründer der gleichnamigen Unternehmensberatung in der Süddeutschen Zeitung vom 04.09.2017 (S. 18; der Beitrag ist nicht frei im Internet zugänglich) unter anderem gefragt, was er raten würde, wenn Frau Merkel ihn um Rat bäte:

„Ich würde (…) eine grundlegende Bildungsreform angehen. Es ist unerträglich, dass Akademikerkinder eine dreimal so hohe Chance haben, an die Universität zu kommen wie Nichtakademikerkinder. Das ist moralisch nicht vertretbar und bedeutet einen riesigen Talentverlust für unsere Gesellschaft.“

Auf die Frage, wie seiner Meinung nach die EU stabilisert werden müsse, geht Berger gleich zum Kern der Sache:

„Die Euro-Krise muss gelöst werden. Das bedeutet entweder eine Transferunion mit massiven Reformen in den Krisenländern oder die Auflösung des Euro.

(…).

Der Euro ist offensichtlich ein Misserfolg und spalter Europa. In den romanischen Ländern liegt die Jugendarbeitslosigkeit zwischen 30 und 50 Prozent. Das ist nicht hinnehmbar. Da die relativen Wechselkurse zwischen den Euro-Ländern nicht an deren Wettbewerbsfähigkeit angepasst werden können, bestehen in der Euro-Zone nicht tolerierbare Verwerfungen zwischen den Mitgliedsstaaten, die Europa spalten.“

Auf die entsetzte Frage der SZ, ob dann nicht die gesamte EU in Gefahr wäre, kommt die lapidare Antwort:

„(…). Man kann den Euro auch behalten. Als Alternative bleibt dann die Transferunion, was sich auch mít den Vorstellungen von Präsident Macron deckt. Wer die Transfers aber im Wesentlichen bezahlen wird, wissen wir alle: die Deutschen.“

Der interviewende SZ-Journalist entgegnet nun, dass dies vorübergehend doch vernünftig sein könne. Berger:

„Dazu werden die Deutschen nicht dauerhaft bereit sein. Also ist es das Einfachste und wahrscheinlich auch das Billigste, den Euro aufzugeben.“

Der Unternehmensberater fügt dann noch versöhnlich hinzu, dass man als Krönung nach einer vertieften Integration erwägen könne, den Euro neu einzuführen.

Klare Worte

Wozu „die Deutschen“ letztendlich bereit sein werden, ist der Zukunft zu überlassen. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre aber kann man nur zu der pessimistischen Voraussage gelangen, dass die deutsche Politik, zumal in der aktuellen personellen Zusammensetzung, zielsicher eben nicht die einfachste und billigste Lösung umsetzen wird, sondern unter Garantie das Gegenteil davon.

Eine solch offene und massiver Kritik an Merkels Politik muss man im Mainstream leider suchen. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass es nicht etablierte Journalisten sind, die Merkel für ihre Politik der letzten zwölf Jahre zur Rechenschaft ziehen, sondern ein Pensionär, der auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen hat, und ein Ökonom, der nicht in die entsprechenden Institutionen eingebunden ist und wohl auch deshalb kein Blatt vor den Mund nehmen muss.

Anmerkung

