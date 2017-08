Es recht und billig, im Wahlkampf die Zuwanderung zu thematisieren. Aber der Wähler sollte sich vor jenen hüten, die gezielt Menschen gegeneinander aufwiegeln.

Es kann kaum überraschen, dass die Zuwanderungs-Problematik zum bestimmenden Thema des Bundeswahlkampfes geworden ist. Zwar schien es im Frühjahr, als würde der Unmut allmählich verstummen. Aber der Schein trog. Mit der Situation abgefunden hatte sich niemand. Im Gegenteil wuchs die Zahl derer, die einen weiteren Zustrom von Migranten nun unbedingt stoppen wollten.

Das musste sich im April sogar die einwanderungsfreundliche Bertelsmann Stiftung eingestehen, auch wenn sie gern anderes berichtet hätte. In der Analyse einer von ihr in Auftrag gegebenen Umfrage mit dem Titel „Willkommenskultur im Stresstest“ räumte sie ein:

„Eine knappe Mehrheit der Befragten (54 Prozent) sieht Deutschland an seiner Belastungsgrenze angekommen. Vor zwei Jahren teilten diese Auffassung nur 40 Prozent. Der Meinungsumschwung in dieser Frage erfolgte vor allem im Westen, so dass heute die Befragten in den alten Bundesländern wie die Befragten in den neuen Bundesländern mehrheitlich skeptisch gegenüber der Aufnahme weiterer Flüchtlinge sind.“[1]

Anzeige

Gravierende Folgen für das Land

Wenngleich das Thema für eine Weile aus den Talkshows verschwand, blieb es in der Gesellschaft nach wie vor präsent. Inzwischen fordert sogar eine deutliche Mehrheit ein härteres Vorgehen gegen den anhaltenden Zustrom von Migranten über das Mittelmeer. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey sprachen sich jüngst 69,8 Prozent der Befragten dafür aus.

„Nach ihrer Vorstellung sollen Flüchtlinge, die Europa über das Mittelmeer erreicht haben, nach Libyen zurückgebracht werden.“[2]

Im Wahlkampf profitieren davon vor allem die AfD und die FDP, die viele Positionen der „Alternative“ schnell mal kopiert hat. Anders als die Liberalen beklagte die AfD von Anfang an nicht nur die Aufnahme von rund 1,5 Millionen Migranten, sondern auch die Art und Weise, wie diese mit Billigung der Bundesregierung ins Land gekommen waren.

Es steht außer Frage, dass bei der Aufnahme all dieser Menschen geltendes Recht außer Kraft gesetzt wurde und im Schutz der Masse der Kriegsflüchtlinge auch Kriminelle und Terroristen ins Land kamen.

Zweifellos belastet diese Politik zudem das Sozialsystem erheblich. Denn wie sich herausgestellt hat, ist ein Großteil der Flüchtlinge ungebildet und auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. Wenn diese Menschen also nicht in ihre Heimatländer zurückkehren, fallen erhebliche Kosten für ihre Schul- und Berufsausbildung an. Und diejenigen, die das Bildungsziel nicht erreichen, müssen von Hartz-IV aufgefangen werden. Kurz, die Folgen dieser Einwanderungspolitik werden das Land über Jahrzehnte belasten.

Migranten werden zu Feinden erklärt

Folglich ist es mehr als recht und billig, diesen Zustand und die Politik, die ihn herbeigeführt hat, zu kritisieren, zumal im Wahlkampf. Aber es ist falsch, ja, es ist sogar im höchsten Maße gefährlich, auf der Grundlage dieser Kritik Angst und Ressentiments zu schüren gegen Menschen anderer Hautfarbe und anderen Glaubens. Wer das tut, der sät Hass und Zwietracht, der wiegelt Menschen gegeneinander auf und provoziert, was jeder mit gesundem Menschenverstand verhindern möchte, nämlich einen gesellschaftlichen Konflikt, der am Ende vielleicht gar in Gewalt mündet.

Demokratische legitimierte Politik hat immer den Diskurs in der Sache zu suchen. Es darf ihr allein um die inhaltliche Auseinandersetzung mit anderen Positionen gehen. Ihre Gegner sind nicht etwa bestimmte Menschengruppen, Ethnien, eine Glaubensgemeinschaft oder eine Religion, sondern ausschließlich Parteien und politische Organisationen mit konkurrierenden Auffassungen. In diesem Sinne können ausschließlich die für die Migrationswelle verantwortliche Politik und die Frage, wie mit der Gruppe der neu zugewanderten Migranten und den durch ihre Zuwanderung hervorgerufenen politischen Folgen und Handlungszwänge umzugehen ist, Gegenstand der politischen Debatte sein.

Leider gibt es Politiker, denen dieses demokratische Grundverständnis abgeht. In erschreckender Verantwortungslosigkeit, die jener in nichts nachsteht, die sie Kanzlerin Angela Merkel vorwerfen, bauen sie die zugewanderten Menschen samt ihrer Kultur und ihrem Glauben zum Feindbild auf. Sie verzerren die gesellschaftliche Wirklichkeit, indem sie die Migranten, die gezielt nach Deutschland gelockt und gelotst wurden, zu Invasoren erklären, also zu Eindringlingen, Einbrechern und Störenfrieden, wie der Duden den aus dem Spätlateinischen stammenden Begriff erläutert.

Ganz gezielt erzeugen sie eine Abwehrhaltung nicht etwa gegen eine verfehlte Politik und deren Folgen, sondern gegen deren Spielzeuge und Opfer. Diese Politiker wollen dem Wähler weismachen, dass es die Migranten sind, die ihm etwas wegnehmen, weil sie den Sozialstaat belasten. Sie machen die Migranten für die absehbare Konkurrenz um Arbeit im Niedriglohnsektor verantwortlich. Diese Politiker propagieren wissentlich und willentlich einen ethnisch und religiös hinterlegten Sozialrassismus. Dabei sollten doch gerade wir Deutsche aufgrund der furchtbaren Lehren, die wir aus unserer Geschichte gezogen haben, wissen, wohin das führen kann.

Anzeige

Die größte Gefahr

Nein, es sind nicht die Migranten, die der deutschen Bevölkerung etwas wegnehmen. Für den Raubbau am Sozialstaat ist eine irregeleitete Politik verantwortlich. Eine Politik, die erstens die Kriege in Irak, Libyen und Syrien unterstützte, die dann bewusst und in Kenntnis der daraus resultierenden katastrophalen Bedingungen die Flüchtlingslager in den Krisengebieten finanziell ausbluten ließ und schließlich den so provozierten Exodus nach Europa und primär Deutschland politisch rechtfertigte.

Bis heute wehrt sich Angela Merkel gegen eine Obergrenze für Migranten. Bis heute verhindern Linke und Grüne harte Maßnahmen gegen die Schlepperkriminalität. Bis heute subventioniert der Steuerzahler ungefragt Nichtregierungsorganisationen, die das kriminelle Geschäft der Schlepper sogar noch dadurch unterstützen, dass sie die Migranten auf See direkt aus den Booten der Schlepper an Bord nehmen.

Diese Politik ist der Kern des Problems, und sie muss im Wahlkampf thematisiert werden. Bürger und Politiker müssen darüber reden, wie die Folgen dieser verfehlten Politik für alle in Deutschland lebenden Menschen, also ausdrücklich auch für die Migranten, auf verantwortungsvolle Art und Weise gemildert und politisch abgearbeitet werden können. Dazu gehört zuallererst, dass all diejenigen, die zu sich zu Unrecht in Deutschland aufhalten, rasch abgeschoben werden.

Zweifellos ist die Zuwanderung gesellschaftspolitisch sowie sozial- und wirtschaftspolitisch die größte Herausforderung der kommenden Jahrzehnte. Und die Gefahr einer Überforderung der Kräfte wird noch lange bestehen. Aber noch größer ist die Gefahr durch Leute, die wehrlose Menschen zur Zielscheibe eines innenpolitischen Konfliktes machen.

Anmerkungen

[1] https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/IB_Umfrage_Willkommenskultur_2017.pdf

[2] https://www.welt.de/politik/deutschland/article167673517/7-von-10-Deutschen-wollen-Mittelmeerfluechtlinge-zurueckschicken.html