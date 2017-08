Jedes Wochenende spielen Millionen Menschen Lotto, auch wenn sie dabei noch nie etwas gewonnen haben. Aber es gibt auch echte Glückpilze, die Millionen machten.

Alle Spieler im Netz, im traditionellen Casino oder in der Lotterie hoffen selbstredend auf den einen großen Gewinn. Doch nur die wenigsten glauben wirklich an ihr Jackpot-Glück. Allerdings haben wohl auch die wenigstens derjenigen Spieler, die inzwischen zu den reichsten der Welt zählen, damit gerechnet, einmal den Jackpot zu knacken.

Der höchste Lotteriegewinn der Welt

Unter den lukrativsten Gambling-Möglichkeiten findet sich definitiv das altbekannte Lotteriespiel. Mit verschiedensten Varianten, verfügbar in verschiedensten Ländern, warten hier die wohl größten Gewinnsummen auf die Spieler. Der höchste Gewinn lag dabei bisher bei sagenhaften 591 Millionen Dollar, die ein amerikanischer Spieler abgeräumt hat. Er war der einzige mit den richtigen zahlen und ist jetzt der reichste Lotterie-Gewinner der Geschichte, auch wenn der Jackpot nur der zweithöchste in der Lotterie-Geschichte war. Den höchsten Jackpot mussten sich nämlich mehrere Spieler teilen.

Anzeige

Besuch in Las Vegas mit schwerwiegenden Konsequenzen

Neben dem Lotterie-Spiel gibt es natürlich auch noch die traditionellen Casinos auf der ganzen Welt, in denen man dem Glücksspielvergnügen nachgehen kann. Das bekannteste Zentrum für Casinos ist dabei nach wie vor Las Vegas. Und in dieser Stadt gab es auch schon Gewinne von mehr als zehn oder 20 Millionen Dollar. Bemerkenswert sind jene Spieler, die öfter als einmal einen Millionen-Jackpot knacken. Respekt für die Konsequenz beim Glückspiel kann man dabei nur sagen.

Die größten Gewinne der online Gambling Welt

Auch wenn die zuvor gezeigten Beispiele schon deutlich machen, was im Glücksspiel so alles möglich ist, so zweifeln so manche dennoch an der Verlässlichkeit von Online-Plattformen. Manche zweifeln gar komplett an, dass man online überhaupt wirklich hoch gewinnen kann. Doch keine Sorge – auch wer im online Casino Echtgeld PayPal Seiten nutzt um zu spielen, kann selbstredend überaus hoch gewinnen. Die höchsten fünf Gewinne von Online-Spielern sind:

$ 9,22 Millionen : Mit dem allseits bekannten Slot Mega Moolah hat es ein mobiler Spieler auf den 5. Platz geschafft. Abgeräumt hat der bisher noch anonyme Spieler dabei auf der mobilen Tipico Casinoseite mit einem Einsatz von etwas mehr als $7.

: Mit dem allseits bekannten Slot Mega Moolah hat es ein mobiler Spieler auf den 5. Platz geschafft. Abgeräumt hat der bisher noch anonyme Spieler dabei auf der mobilen Tipico Casinoseite mit einem Einsatz von etwas mehr als $7. $9,57 Millionen : Nur ganz knapp vor dem Platz fünf findet sich dieser Gewinner aus Schweden, der im Jahr 2015 den Mega Fortune progressiven Jackpot geknackt hat. Dieses Game von NetEnt ist wirklich nicht ohne Grund für seine Jackpots bekannt.

: Nur ganz knapp vor dem Platz fünf findet sich dieser Gewinner aus Schweden, der im Jahr 2015 den Mega Fortune progressiven Jackpot geknackt hat. Dieses Game von NetEnt ist wirklich nicht ohne Grund für seine Jackpots bekannt. $13,47 Millionen : Dieser Gewinn aus dem Jahr 2011 hat es sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft und wurde auf der Casinoseite Besson.com abgeräumt. Ein anonymer Spieler aus Finnland konnte sich hier glücklich schätzen.

: Dieser Gewinn aus dem Jahr 2011 hat es sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft und wurde auf der Casinoseite Besson.com abgeräumt. Ein anonymer Spieler aus Finnland konnte sich hier glücklich schätzen. $17,2 Millionen : Mit einem Einsatz von nur 0,25 Pound hat hier ein britischer Spieler einen wahren Schock erlitten, als das Preisgeld von 13,2 Millionen Pounds, also rund 17,2 Millionen Dollar, auf dem Bildschirm aufleuchtetet. Einen solchen Schock würden wohl die meisten gerne erleben.

: Mit einem Einsatz von nur 0,25 Pound hat hier ein britischer Spieler einen wahren Schock erlitten, als das Preisgeld von 13,2 Millionen Pounds, also rund 17,2 Millionen Dollar, auf dem Bildschirm aufleuchtetet. Einen solchen Schock würden wohl die meisten gerne erleben. $24 Millionen : Das ist Platz eins – knappe 18 Millionen Euro hat der finnische Gewinner des progressiven Jackpot Games Mega Fortune auf einen Schlag abgeräumt. Ein wahrer Traumpreis, der zeigt, dass auch das Online-Gambling definitiv mit so manchen hohen Gewinnsummen aufwartet.

Anzeige

Zocken kann sich wahrlich lohnen

Für die meisten von uns erscheint die Möglichkeit, wirklich so hohe Summen zu gewinnen, kaum zu existieren. Doch dabei sollte man immer bedenken, dass all jene Spieler, welche auf einen Schlag zum Millionär geworden sind, davor vermutlich genau dieselbe Einstellung gehabt haben. In diesem Sinne also nicht wie auf zum nächsten progressiven Slot Game!