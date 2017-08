Die Giganten in der Casinowelt findet man heutzutage rund um die Globus und nicht nur in Las Vegas. Dies sin die fünf beliebtesten Spielstätten weltweit.

S]/dropcap]pielhallen und Casinos gibt es inzwischen wahrlich nicht mehr allein in Las Vegas. Nein, auch viele andere Länder haben den Trend erkannt und versuchen ihre Spieler in die eigenen Spielhallen zu locken. Doch auch für Las Vegas ist das kein Problem – denn nicht nur die Anzahl an Casinos weltweit steigt stetig, sondern auch die Anzahl an Spielern, die sich auf den Weg machen, um eben in jenen Locations grandiose Spielnächte zu erleben.

Doch auch wenn es sich nicht jeder von uns direkt leisten kann, sich auf den Weg zu einem der Top Casinos zu machen, so kann man sich von diesen gigantischen Spielepalästen definitiv inspirieren lassen und dann beim Onlinegaming vielleicht etwas mehr Einsatz zeigen und das Spiel auf Top-Seiten, wie z.B. bei Slotozilla, noch mehr genießen.

Grandiose Spielepaläste gibt es zu entdecken

Wie bereits erwähnt, ist inzwischen nicht mehr Las Vegas die einzige Spielemetropole, in der sich alles ums Casinospiel dreht. Länder in Europa und anderen Teilen der Welt, haben sich aufgemacht, um der Wüstenstadt Vegas den ersten Platz auf der Liste der besten Casinos streitig zu machen. Geschafft haben das auch einige, wie die Liste der Top-5-Spielhallen zeigt.

MGM Grand Macau : Diese Spielhalle steht im chinesischen Macau, dem neuen Gambling-Zentrum Asiens. Die Spielergemeinde, die man dort antrifft, ist aber durchaus international. Und wer zum ersten Mal kommt, ist meist sehr beeindruckt von den über 400 verschiedenen Spieltischen. Selbsterdend gibt es auch jede Menge Slots. Auch der Service ist einwandfrei.

Atemberaubende Locations

Spielen ist also nicht nur eines der ältesten Gewerbe, sondern auch immer noch eine Wachstumsbranche. Jedes Jahr werden Milliarden in den Casinos weltweit verzockt, und wer es nicht bis dorthin schafft, der versucht es in der kleinen Spielhalle nebenan in der Hoffnung, dort einen Jackpot zu knacken, der den Besuch in der glamourösen Casino Welt ermöglicht.