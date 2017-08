Yoga ist mehr als ein Trend oder eine Sportart. Es ist eine Lehre für Körper und Geist, wie der Blog Ana Heart zeigt und wundervolle Mode dazu anbietet.

Yoga ist eine Kraftquelle für Körper und Geist. Es ist also weit mehr als eine Sportart, sondern eine Lehre, aus der wir sowohl physisch als auch psychisch schöpfen können. Der Alltag des modernen urbanen Menschen ist ein Leben in permanenter Anspannung. Wir sind auf Leistung programmiert, haben den Kopf voller Termine und verlieren die Fähigkeit aus der permanenten Anspannung wieder in die Entspannung zu wechseln. Wir Kopfmenschen verlieren vollkommen das Gefühl für unseren Körper. Die Folgen sind seelischer Stress und körperliche Verspannung.

Yoga ist eine Lebensphilosophie, die uns dabei hilft, wieder im Einklang mit unserem Körper zu Ruhe und Frieden zu finden. Mit Yoga gewinnen wir einen besseren Umgang mit uns selbst. Und das geht jeden Tag zu jeder beliebigen Uhrzeit. Und an fast jedem Ort bietet Yoga für jeden Anlass eine Vielfalt an Posen. Ob zu Hause, im Park oder auf Reisen, Yoga ist überall ohne großen Aufwand möglich. Morgens hilft es vitaler in den Tag zu gehen. Abends bringt es Körper und Geist wieder zur Ruhe und sorgt für eine bessere Schlafqualität.

Innere Balance

Und wer Yoga richtig genießen will, der trägt die richtige Mode dazu. Jede Frau braucht ab und zu eine Auszeit, einen Moment des Durchatmens, um die Gedanken zu sammeln, sich wohl in der eigenen Haut und seiner Kleidung zu fühlen. Ana Heart bringt beides, Yoga und das richtige Outfit, kongenial zusammen. Ana Heart ist eine neue Website, ins Leben gerufen von der französischen Innenausstatterin Amanda und der Amerikanerin Rachel. Hier finden Sie nicht nur ganz hervorragende Anleitungen für Yoga-Übungen, sondern im Yoga-Shop eben auch eine international bereits hochgelobte Kollektion.

Amanda lebt bereits seit vielen Jahren in London. Sie ist seit zwölf Jahren Innenausstatterin aus Leidenschaft und kein Trend bleibt ihr verborgen. Sie liebt das Stadtleben, was sich auch in ihren architektonischen Arbeiten und ihrem unverfangenen Pariser Street-Style widerspiegelt. Sie ist glückliche Mutter von drei Kindern, arbeitet 12 Stunden pro Tag, liebt ihre Arbeit und hat eine Leidenschaft für Mode. Mit Yoga hat sie zu ihrer eigenen Balance gefunden.

Rachel ist Amerikanerin aus Michigan und lebt in Miami Beach. Sie selbst ist Yogini, hingabevolle Trainerin und ganzheitliche Ernährungsberaterin mit Zertifikaten auf höchstem Niveau. Rachel ist eine Expertin, wenn es darum geht, Frauen in ihren Yoga-Outfits atemberaubend aussehen zu lassen. Die beiden jungen Frauen vereint die Vision von einer idealen Frau: kraftvoll, wenngleich weiblich, verführerisch, aktiv und voller positiver Energie. Die Lebensstile der beiden haben viel gemeinsam und sind doch sehr verschieden: Amanda lebt das Urbane, Rachel das Zen. Völlig natürlich ergibt sich aus der Kombination beider Kleidungsstile die DNS der Marke „Urban Peace“.

Hochgelobte Kollektion

Die Entwürfe der beiden haben längst große Aufmerksamkeit in der Modebranche hervorgerufen. So schrieb etwa vogue.com:

„Die Kreationen von Ana Heart sind der neueste Trend und erobern im Eiltempo die Garderobe von Yoga Fans. Diese Kollektion richtet sich an alle Frauen, ob Yogini oder nicht. Tragen Sie die Kleidung in der Stadt oder während einer Yoga Sitzung.”

Und die Zeitschrift ELLE lobte die Kollektion:

„Elegante, hochwertige Sportbekleidung. Die luxuriöse und geschmeidige Baumwolle dieser Kleidungsstücke ist außerordentlich innovativ, flexibel, komfortabel und bietet unheimlich guten Halt.“

Entdecken Sie die Yoga-Welt von Ana Heart. Beginnen Sie mit sieben ausgewählten Posen, die Sie allesamt innerhalb der nächsten sieben Tage ausprobieren können, und tragen Sie dazu die richtige Wohlfühl-Mode. Worauf warten Sie noch?