Sigmar Gabriel lässt besorgte Türkei-Urlauber ohne Versicherungsanspruch. Zugleich gibt die Politik Erdogans Religionswächtern in Deutschland freie Hand.

Deutschland geht auf Distanz zur Türkei. So hat es Außenminister Sigmar Gabriel dargestellt, der für diese Botschaft eigens seinen Sommerurlaub unterbrach. Auslöser ist angeblich die Verhaftung des Bundesbürgers Peter Steudner, der zusammen mit anderen einen Workshop zu „Datensicherheit in der Menschenrechtsarbeit“ gegeben hatte. Anlässe für einen Politikwechsel hatte es in der jüngsten Zeit viele gegeben. Aber die Abhängigkeit von der Türkei in der Flüchtlingspolitik schien einfach zu groß. Warum es gerade jetzt zu diesem denkwürdigen Auftritt des Außenministers kam, erschließt sich aus dem Gesamtkontext der Ereignisse jedenfalls nicht.

Hass auf Deutschland und den Westen

Vielmehr stellen sich jede Menge Fragen. Warum kooperieren deutschen Staatsorgane nach wie vor mit der von Ankara gelenkten DITIB, die ihre Imame in Deutschland als Spione gegen Mitglieder der Gülen-Bewegung und wohl auch andere Staatsfeinde einsetzt? Wie kann es sein, dass die neue nordrhein-westfälische Landesregierung weiter in Kooperation mit der DITIB islamischen Religionsunterricht anbietet. In Hessen wird der islamische Religionsunterricht in Kooperation mit Erdogans Religionswächtern sogar ausgeweitet und an weiterführenden Schulen angeboten. Warum?

Viele in der Bundesrepublik lebende Türken sprechen offen über die deutschlandfeindlichen Predigten in den rund 900 DITIB-Moscheen in Deutschland. Dort wird aber nicht nur Hass auf Deutschland und den Westen, sondern eben auch auf Anhänger der Gülen-Bewegung geschürt. Auf diese Weise exportiert Erdogan die innertürkischen Konflikte nach Deutschland. So entsteht eine nicht unerhebliche Gefahr für den inneren Frieden in der Bundesrepublik. Wann gedenkt die Bundesregierung hier einzugreifen?

Alles nur Wahlkampf?

Gabriels Auftritt war zwar medienwirksam, aber er lässt auch tausende Reisende ratlos zurück. Zwar warnt das Auswärtige Amt nun faktisch alle Deutschen vor Reisen in die Türkei, mag aber keine offizielle Reisewarnung ausgeben. Damit bringt Gabriel alle Urlauber, die schon eine Reise gebucht haben, in eine schwierige Situation. Wenn sie ihre Reise aus Furcht nun nicht mehr antreten, haben sie keinen Anspruch auf eine Kostenerstattung, weil Gabriels Ankündigung eben keine offizielle Reisewarnung war.

Konkret heißt das, der Urlauber, der Gabriels Rat folgt und nicht in die Türkei fliegt, bleibt auf seinen Kosten sitzen. Was soll das? Entweder sind Reisen in die Türkei gefährlich oder nicht. Das Verhalten der Bundesregierung ist mehr als rätselhaft. Oder ist alles wieder einmal nur dem Wahlkampf geschuldet?