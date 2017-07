Am Rande eines Volksfestes in der Daimlerstadt Schorndorf bei Stuttgart tauchen 1000 Randalierer meist mit Migrationshintergrund auf. Wer organisiert so etwas?

Schorndorf ist ein 26 Kilometer östlich von Stuttgart gelegenes beschauliches Städtchen mit etwa 40.000 Einwohnern. Der Autopionier Gottlieb Daimler wurde hier geboren, sein Geburtshaus ist heute ein Museum. Alljährlich findet hier im Sommer das fünftägige SchoWo-Stadtfest statt (Schorndorfer Woche). Früher war es nicht notwendig, in der Festzeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung einen Großeinsatz der Polizei zu organisieren, aber diese Zeiten sind wohl vorbei.

„Massives Aggressionspotenzial“

Im Presseportal ist folgender Polizeibericht vom 16.07.2017 zu lesen[1]:

„Am Freitagabend wurden der Polizei bislang drei Vorfälle gemeldet, bei denen Frauen von Männern auf dem Marktplatz sexuell belästigt wurden. In einem Fall wurde ein irakischer Tatverdächtiger ermittelt. Am Samstag kam es am Bahnhofsvorplatz zu einer sexuellen Belästigung, bei der eine 17-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand von drei Männern festgehalten und am Gesäß begrapscht wurde. Hierbei konnten drei afghanische Asylbewerber als Tatverdächtige ermittelt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.“

Das Übliche, muss man inzwischen wohl sagen. Aber in Schorndorf kam es am Wochenende doch noch etwas härter:

„Im Schlosspark versammelten sich in der Nacht zum Sonntag, zwischen 20:00 Uhr und 03:00 Uhr ungefähr bis zu 1.000 Jugendliche und Junge Erwachsene. Bei einem großen Teil handelte es sich wohl um Personen mit Migrationshintergrund. Hierbei kam es zu zahlreichen Flaschenwürfe gegen andere Festteilnehmer, Einsatzkräften und die Fassade vom Schorndorfer Schloss. Als ein Tatverdächtiger einer gefährlichen Körperverletzung festgenommen wurde, widersetzte sich dieser der Festnahme. In der Folge solidarisierten sich zahlreiche Personen mit dem Festgenommenen. Eine Vielzahl von Polizeibeamten mussten in Schutzausstattung die Festnahme abschirmen, um einen Angriff zu verhindern. Als sich die Einsatzkräfte zurückzogen, wurden sie erneut mit Flaschen beworfen. Weiter zogen im Verlaufe der Nacht mehrere Gruppierungen mit circa 30-50 Personen durch die Innenstadt. Laut Zeugenaussagen seien einzelne Personen hierbei mit Messern bewaffnet gewesen. Aus einer anderen Gruppe heraus soll im Bereich des Alten Friedhofs, vermutlich mit einer Schreckschusswaffe, in die Luft geschossen worden sein. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Personen nicht mehr antreffen.

Im Verlaufe der Nacht wurden zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei mit Graffiti besprüht, ein Einsatzfahrzeug durch ein Flaschenwurf beschädigt und an sechs Fahrzeugen die Kennzeichen abmontiert und gestohlen. (…)

Im Verlaufe der Nacht mussten zahlreiche Einsatzkräfte aus umliegenden Landkreisen angefordert werden, um dem massiven Aggressionspotential begegnen zu können.“

Polizei ist schockiert

Der geneigte Leser mag kurz stutzen und einen Schreibfehler vermuten, aber die Zahl wird auch in der Regionalpresse klar bestätigt: 1000 Jugendliche bzw. junge Erwachsene randalierten in der Schorndorfer Innenstadt. Später zogen zum Teil mit Messern bewaffnete Gruppen von 30 bis 50 Personen durch die Innenstadt. Und der Polizeibericht sagt unmissverständlich, dass es sich bei einem großen Teil um Menschen mit Migrationshintergrund handelte.

Im Online-Portal der Stuttgarter Nachrichten wird ein „schockierter“ Polizeisprecher zitiert:[2]

„Uns haben die Vorfälle selbst schockiert’, sagt ein Polizeisprecher. Man sei zwar bei solchen Stadtfesten mit einer größeren Zahl von Beamten vor Ort, in diesem Fall habe man aber auch noch umfangreiche Verstärkungen aus den benachbarten Landkreisen hinzuziehen müssen. Erst gegen drei Uhr am frühen Morgen sei die Lage normal gewesen, sagt ein Polizeisprecher. Ob es sich bei den Tätern um in Schorndorf wohnende Personen oder um Gäste von außerhalb handele, werde zurzeit noch geklärt.

In jedem Falle werden die Ordnungshüter nun bis zum Ende des Festes am Dienstag, 18. Juli, in größerer Stärke präsent sein, kündigt der Polizeisprecher an. Zudem werde das Gebiet um das Burgschloss in den kommenden Nächten bis zum Festende ausgeleuchtet, um eventuelle Straftäter besser erkennen zu können. Über weitere Maßnahmen werde noch diskutiert.“

Symbiose mit der deutschen Unterschicht?

Offenbar gab es unter den Randalierern auch einen gewissen Anteil von „Menschen, die schon länger hier sind“[3], also Personen ohne Migrationshintergrund. Verbindet sich jetzt das zugewanderte Prekariat mit der schon vorhandenen deutschen Unterschicht, um zu zeigen, wer künftig in Deutschland das Sagen hat? Die Zahl der Randalierer lässt vermuten, dass es sich hier um eine organisierte „Veranstaltung“ handelt, an der vor allem Auswärtige beteiligt waren.

Aber wer organisiert so etwas? Leider werden wir wohl auf einen genau recherchierten Bericht in Presse, Funk und Fernsehen vergebens warten. Je nachdem, was man herausfindet, könnte das ja in Deutschland wieder ausländerfeindliche Ressentiments wecken.

Um die Notizen aus der schwäbischen Provinz abzurunden, sei noch folgende Meldung vom 16.07.2017 aufgeführt, sie bezieht sich auf ein Open-Air-Festival „KuRT“ in Reutlingen:[4]

„Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr wurde eine 23-Jährige in eine tanzende Menschenmenge gestossen und hierbei von zwei unbekannten Männern festgehalten. Hierbei griff eine dritte männliche Person ihr von hinten in die Hose. Die drei Tatverdächtigen wurden als männlich mit dunklem Teint und dunklen Haaren beschrieben. Der Vorfall wurde erst am Samstagabend zur Anzeige gebracht, weshalb das Polizeirevier Reutlingen um weitere Zeugenhinweise (…) bittet.“

Das ist Taharrusch dschama’i in Deutschland, gemeinschaftlich von Männern durchgeführte sexuelle Übergriffe an Frauen. Weiter voran in Deutschlands neue Normalität.

