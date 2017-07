Rund um den Globus steigt das Spielfieber kontinuierlich an – die Online-Industrie wächst, und auch die landbasierten Casinos werden immer beeindruckender.

Bei den besten und einzigarten Casinos der Welt denken viele immer noch an das gute alte Las Vegas. Und natürlich gibt es dort auch wahrlich gute Spielhallen, doch das ist nicht der einzige Ort, den sich Spielerfans ansehen sollten.

Auf der ganzen Welt finden sich inzwischen Top Casinos, die die manchmal etwas älteren Gambling Locations in Las Vegas ziemlich schnell erblassen lassen. Wir haben hier die beeindruckenden Locations aufgeführt, die den Besuch im Casino zu einem wahren Erlebnis werden lassen.

Diese Spielhallen sorgen für großes Staunen

Ja, lange vorbei sind die Zeiten, wo man die wirklich beeindruckenden Casino Spielhallen lediglich in Las Vegas finden konnte. In unseren top Locations finden sich auch wirklich gar nicht so viele Casinos aus Vegas, sondern vielmehr neuere Locations:

City of Dreams Casino : „Willkommen in der Stadt der Träume“ ist wohl das Motto dieser Casinoanlage. Hier werden wirklich alle Zocker-Träume wahr. Und zwar nicht im Traumland, sondern in Macau in China. Neben gigantischem Spielgenuss warten auch verschiedenste Bars, rund 1400 Hotelzimmer und viele weitere Extras, die einen Besuch in dieser „Stadt“ wahrlich unvergesslich werden lassen. Foxwoods Resort Casino : Diese Spielhalle ist ein Resort zugleich und befindet sich zwar in den USA, aber nicht in Las Vegas. In Connecticut sind die über 6000 Slotmaschinen und unzähligen Spieltische beheimatet. Auch für Kids ist gesorgt, auf 3 Ebenen komplett für den kleinen Spieler-Nachwuchs. Bellagio : So, nun auch endlich ein Las Vegas Casino in unseren Top 5 – und zwar das allseits bekannte, klassische Bellagio. Seit Jahren beeindruckt es und hat bereits in vielzähligen Hollywood Filmen mitgespielt. Hier fühlen sich vor allem High Roller überaus wohl, denn die Einsätze können hier bis zu tausende Dollar betragen und Gewinnausschüttungen gut und gerne mal mehr als eine Million. Casino Baden-Baden : Ja, auch ein deutsches Casino hat es in unsere Hitliste geschafft. Am Rande des Schwarzwaldes beeindruckt diese Spielhalle vor allem mit traditionellem Flair und Elite-Feeling. Auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt vermutet hätte, so haben sich die Deutschen, entgegen aller Vorurteile, hier wirklich bewiesen. Ähnlich ist es übrigens auch mit vielen anderen Mythen in der Gambling Welt und mit verschiedenen Mythen bezüglich online Slotmaschinen. The Venetian Macau : Auch dieses Casino, eine Art Nachbildung Venetiens, findet sich, wie unsere Nummer 1, in China. Ja, irgendwie finden fernöstliche Kulturen das romantische Europa wirklich anziehend und haben es sich in dieser Form einfach mal direkt nach China geholt.

Auch online gilt es die besten Locations zu finden

Doch seien wir mal ehrlich – die wenigsten von uns können einfach mal so zu diesen Locations fliegen und sich in diesen Spielhallen vergnügen. Die meisten zocken von zu Hause aus. Und das kann mindestens genauso viel Spaß machen, und bietet zumeist einen wesentlich höheren Komfort. Wer also im online Casino Book of Ra zocken will, sollte auch hier sicherstellen, dass man das auf einer der besten Plattformen tut.

Was genau eine gute online Spieleplattform ausmacht, ist gar nicht so einfach zusammenzufassen. Hier muss man nämlich viele weitere Aspekte beachten, die bei landbasierten Spielhallen nicht relevant sind. So muss man die gebotenen Zahlungsmöglichkeiten beachten, die Sicherheit der Datenübertragung, die Verfügbarkeit einer mobilen Version und vieles mehr. Deshalb ist es empfehlenswert einen Blick auf Casino Reviews zu werfen – so kann man einfach und schnell herausfinden welche virtuellen Locations einen Besuch wert sind.