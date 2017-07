Die blindwütige Gewalt in Hamburg rekrutiert, mobilisiert und organisiert sich in den vom Staat geduldeten rechtsfreien Schutzräumen im Stil der Faschisten.

Im Zusammenhang mit der Zerstörungs- und Vernichtungsorgie in Hamburg fehlt in fast allen Berichten eine wichtige Zuordnung. Es fehlt der Begriff, der diesen unglaublichen Hass ideologisch verortet und die geistigen Unterstützer des Schwarzen Blocks ideologisch demaskiert. Dieser Terror, der eine Millionenstadt in Angst und Schrecken versetzt, der lustvoll das Hab und Gut der Bürger zerstört, der die Autos von Arbeitern, Handwerkern und Krankenschwestern abfackelt, ist linker Terror.

Seine Gewalt rekrutiert, mobilisiert und organisiert er in den vom Staat geduldeten rechtsfreien Schutzräumen der Antifa, deren weit verzweigte Netzwerke längst bis in die Linke, die SPD und die Grünen hineinwuchern und im „Kampf gegen Rechts“ sogar vom Steuerzahler finanziert werden. Auch das gehört zur Wahrheit von Hamburg. Und man sollte sie offen aussprechen.

Wie Mussolinis Schwarzhemden

So geschlossen die Phalanx aus Altparteien und Medien gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt steht, so sehr ist sie von der Wirklichkeit linken Terrors paralysiert. Einmütig verurteilen sie das Geschehen, sind aber unfähig, dessen tiefere Ursachen zu benennen, vielleicht, weil es ihre eigene Mitschuld entlarven würden. Und einige wenige, wie etwa Jakob Augstein oder Anja Reschke, suchen den Terror gar zu rechtfertigen.

So bleibt unerkannt, dass sich hier von links etwas, das in seinem Auftreten und seinem Selbstverständnis ganz woanders hinstrebt. Die Kleidung des Schwarzen Blocks ist zweifellos von Mussolinis Schwarzhemden inspiriert. In ihrem ästhetischen Empfinden unterscheiden sie sich gar nicht von den rechten Identitäts- und Überlegenheitsfanatikern von rechts. Sie zerstören aus ihrem elitären Selbstverständnis heraus, das alle Bürgerlichkeit und jede staatliche Ordnung verachtet. Und insofern hat Ulf Poschardt Recht, wenn er linkem Faschismus spricht.

Arbeiterkinder als Prügelknaben

In ihren Reihen marschieren die Kinder der 68er, Söhne und Töchter aus wohlhabenden Familien. Ihre teuren Sportschuhe und Trainings-Outfits können sich Arbeiterkinder kaum leisten. Die stehen auf der anderen Seite der Barrikade, tragen die Uniform des Staates, halten für 1500 Euro netto im Monat den Kopf hin und müssen sich anschließend noch dafür beschimpfen lassen.