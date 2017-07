Realitätsverweigerung: Die Wirtschaft ist blind geworden für die bestehenden Risiken. Frankreichs Regulierungsbehörde sieht gar eine „systemische Bedrohung“.

Wirtschaftlich braut sich etwas zusammen. In Fachpublikationen ist wieder von Crash-Gefahren an den Finanzmärkten die Rede. Andere Untersuchungen zeigen vor allem Schwächen der deutschen Wirtschaft auf. All diese Warnungen werden offen ausgesprochen, aber kaum oder gar nicht beachtet.

In diesen Tagen hat etwa die Autorité des Marchés Financiers ihre Risikobewertung der globalen Märkte vorgelegt. Die französische Regulierungsbehörde sieht die Gefahr einer ernsthaften „systemischen Bedrohung“ sowie einer „scharfen Markkorrektur“.[1] Einige der bereits früher festgestellten Risiken hätten sich erhöht, neue seien hinzugekommen. Vor allem aber korreliere die Volatilität des Aktienmarktes nicht mehr mit den realen politischen Unsicherheiten.

Von der „Metastabilität“ zu „katastrophalen Ereignissen“

Konkret sieht die AMF folgende Risiken:

Risiko einer starken Marktkorrektur: Die hohen Bewertungen der Aktien bei gleichzeitig geringer Volatilität spiegelten nicht das tatsächliche Wirtschaftswachstum wieder. Diese Marktsituation stehe auch in keinem nachvollziehbaren Zusammenhang zur prekären geopolitischen Lage.

Risiko einer starken Zunahme der Zinssätze bei steigenden privaten Schulden und niedrigen Risikoprämien. In einigen Schwellenländern könnten die Kosten der Schulden im Falle eines deutlichen Anstiegs der langfristigen Zinssätze untragbar werden.

Drohende Gefahr eines protektionistisch-regulatorischen Wettbewerbs. Die AMF fürchtet eine zurückgehende wirtschaftliche internationale Zusammenarbeit. Als Gründe nennt sie die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und den Brexit. Die daraus resultierenden Unsicherheiten hätten die Finanzmärkte nicht eingepreist.

Das Risiko von Cyber-Attacken in einer anhaltend unsicheren geopolitischen Umgebung.

Ganz ähnlich hat dieser Tage auch Aleksandar Kocic, Managing Director der Deutschen Bank in New York, argumentiert. Er diagnostiziert eine gefährliche „Selbstgefälligkeit des Marktes“ und prophezeite, dass die derzeitige „Metastabilität“ zu „katastrophalen Ereignissen“ führen könne. Genau genommen, spricht Kocic von einer Art narzisstisch motivierten Realitätsverweigerung. In ihrer ausschließlich auf sich selbst gerichteten Sichtweise bildeten sich die Markteilnehmer ein, besser zu sein als die Konkurrenten. Damit nähmen sie sich selbst jede Gelegenheit für notwendige Verbesserungen der eigenen Position.

Vorhandene Risiken würden faktisch ausgeblendet. Kocic vergleicht dieses kurzsichtige Verhalten mit einem Boxer, der sträflich seine Deckung aufgibt und sich dem Risiko aussetzt, K.o. geschlagen zu werden. Kurzum: Die selbstgefällige Märkte stünden vor „einer schmerzhaften Begegnung mit der Realität“.

Die deutsche Wachstumsschwäche

In ihrem „Deutschland-Monitor Bundestagswahl 2017“ verweist die Deutsche Bank auf die immer weiter schrumpfende Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft. Wörtlich heißt es in dem Papier:

„Seit Mitte der 70er Jahre ist die Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in vielen entwickelten Industrienationen kontinuierlich gesunken. Während sich Deutschland gegenwärtig in einer Hochphase des Konjunkturzyklus befindet, ist die Diskussion über diese – auch Deutschland betreffende – strukturelle Wachstumsschwäche in den Hintergrund gerückt. Daher verwundert es nicht, dass sowohl der Sachverständigenrat als auch die OECD, der letzten Legislaturperiode eine magere Reformbilanz attestieren.“

Und weiter:

„Ein kurzes Beispiel zur Entwicklung des materiellen Wohlstands verdeutlicht diese Notwendigkeit. Wächst das reale BIP pro Kopf mit einer jährlichen Rate von 4%, wie sie bis zu den siebziger Jahren nicht ungewöhnlich war, dauert es gut 17 Jahre, bis sich der materielle Lebensstandard verdoppelt hat. Sinkt sie dauerhaft auf den aktuellen Wert von 1,4% (OECD), so wären für eine vergleichbare Zunahme rund 50 Jahre notwendig. Diese Zahlen verdeutlichen, insbesondere mit Blick auf den demografischen Wandel, dass die Zeit weiterer politischer Lippenbekenntnisse längst vorbei ist.“

In diesem Zusammenhang thematisiert die Bank auch die eklatante Investitionsschwäche der deutschen Wirtschaft. Obwohl dieses Problem seit Jahren bekannt ist, hat sich niemand ernsthaft darum bemüht, es zu beheben. Investitionen sichern die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und der Infrastruktur. Bleiben sie aus, verspielt die Wirtschaft heute wichtige Entwicklungspotenziale von morgen, sprich sie riskiert technologisch abgehängt zu werden. Und die Folgen träfen jeden, wenn Unternehmen Leute entlassen, dem Staat die Steuereinnahmen wegbrechen und zugleich die Kosten für die soziale Sicherung steigen.

Will heißen: Es gibt auch noch andere Themen als die Ehe für alle. Da braut sich was zusammen…

Anmerkung

[1] http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F741a1bf2-4c74-459c-9e09-3a4481b18cbf&langSwitch=true