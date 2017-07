Der Dollar-Ära droht das Ende – mit fatalen Folgen für die USA: Als weltgrößter Öl-Importeur will China die Saudis zwingen, Öl-Geschäfte in Yuan abzurechnen.

China arbeitet seit Beginn dieses Jahrzehnts daran, mit dem Yuan den Dollar als Leitwährung abzulösen. Dazu schuf Peking zunächst eine Plattform für den internationalen Handel mit der eigenen Währung, es stockte kontinuierlich seine Goldreserven auf, schaffte ein Freihandelsabkommen mit der Schweiz und forcierte in London den Handel mit Yuan.

Und jetzt wollen die Chinesen erstmals Öl-Geschäfte mit den Saudis nicht mehr in Dollar, sondern in Yuan abrechnen. Das wäre ein historischer und für die USA folgendschwerer Schritt.

Der Aufstieg der chinesischen Währung verlief langsam, aber nach einem wohl kalkulierten und penibel eingehaltenen Plan. Er begann damit, dass die Chinesen ihre Geschäfte mit Schwellenländern nicht mehr in Dollar, sondern in Yuan abwickelten. Parallel dazu bauten sie Strukturen eines modernen Finanzsystems auf.

Öl nur gegen Dollar seit Nixon

Im Jahr 2015 schließlich erkannte der Internationale Währungsfonds die finanzpolitischen Bemühungen an und leitete die Aufnahme des Yuan als neue Reservewährung in den IWF-Währungskorb ein. Ein Jahr später, im Oktober 2016, war der Aufstieg zur globalen Leitwährung geschafft. Seither ist der Yuan neben dem US-Dollar, dem Euro, dem japanischen Yen und dem britischen Pfund offiziell die fünfte Weltwährung.

Aus dieser Position heraus greifen die Chinesen den Dollar nun frontal an. Sie wollen ein seit über 40 Jahren bestehendes Abkommen mit der US-Regierung kippen. Seit 1974 verkaufen die Saudis ihr Öl ausschließlich für US-Dollar. Damals sicherten sie der US-Regierung unter Präsident Richard Nixon zu, Öl-Exporte nur noch in Dollar abzurechnen. An diese Vereinbarung hält sich das saudische Königshaus bis heute.

In den vergangenen Jahren haben sich die wirtschaftlichen Machtverhältnisse in der Welt jedoch gravierend geändert. China ist vom Schwellenland zu einer Industriemacht aufgestiegen. Mit dieser neu gewonnenen Stärke legen sie die Axt an das Petro-Dollar-Abkommen.

China erhöhte Importe aus Russland

Dabei können sie gute Argumente einbringen. Denn mit dem wirtschaftlichen Aufstieg sind die Öl-Importe rasant gestiegen. Seit 2010 haben sie sich mehr als verdoppelt. Inzwischen hat die chinesische Wirtschaft die USA sogar als weltweit größter Öl-Importeur abgelöst. Führende Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass die Wirtschaftskraft der Chinesen bis zum Jahr 2020 mit den USA gleichzieht.

Aus dieser Stellung heraus übt Peking seit längerem Druck auf das saudische Königshaus aus. In den vergangenen Jahren hat es seine Öl-Einkäufe stärker diversifiziert. Es reduzierte die Einkäufe bei den Saudis von über 25 Prozent im Jahr 2008 auf heute unter 15 Prozent. Gleichzeitig erhöhten die Chinesen die Importe aus Russland von 5 auf 15 Prozent. Ein weiterer Lieferant ist das westafrikanische Angola.

Parallel dazu bauten die Chinesen ihre Finanzbeziehungen zu Russland aus. Seit wenigen Monaten gibt es etwa eine Zweigniederlassung der russischen Zentralbank in Peking. Von dort aus kann Russland mit dem Yuan Gold an der Börse in Shanghai handeln. Gewissermaßen wird auf diese Weise der chinesisch-russische Ölhandel nun durch einen „Goldstandard“ unterstützt.

All das ist schlecht für das saudisch-chinesische Ölgeschäft, wenn es weiter in Petro-Dollar abgewickelt werden soll. Da die Saudis aber nicht noch mehr Marktanteile an andere Länder wie Russland verlieren, sondern ihren Export nach China wieder steigern wollen, sind sie geneigt, auf die chinesische Forderung einzugehen.

Scheich unterzeichnet Investitionsvereinbarungen

Wohl auch deshalb hat der saudische König Salman bin Abdulaziz sich im März in Peking zu weitreichenden Kooperationen in den Bereichen Energie, Finanzen und Raumfahrt eingelassen. Er und Chinas Präsident Xi Jinping unterzeichneten umfassende Absichtserklärungen und Investitionsvereinbarungen im Wert von 65 Milliarden Dollar, berichteten chinesische Staatsmedien. Als Grund nannten sie, König Salman suche wegen des niedrigen Ölpreises nach neuen Einnahmequellen für sein Land. Dabei hoffe er auch auf chinesische Investitionen. Im Gegenzug dürfte Xi Jinping im klargemacht haben, wie er sich künftig den finanziellen Rahmen des Ölhandels vorstellt.

Sollten sich die Chinesen durchsetzen, wäre die Ära des Petro-Dollar beendet. Für die USA ergäben sich einschneidende Folgen. Unter anderem fiele es Washington wesentlich schwerer, an frisches Kapital heranzukommen. Die Zinsen für das sagenhaft überschuldete Land dürften dramatisch steigen. Und Donald Trump müsste sich wohl von seinem Plan verabschieden, das Land mit einem riesigen Infrastrukturprogramm wieder aufbauen zu wollen.