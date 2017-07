In einigen Bundesländern gibt es weitreichende Pläne zur Frühsexualisierung von Grundschülern. Was hier geschieht, kommt psychischem Missbrauch gleich. Ein Kommentar.

Als wären all die gesellschaftszersetzenden Verdrehungen nicht schon genug, die uns als humanistisch verkauft werden – beispielsweise Asyl für Taliban, Übernahme von Schulden anderer Länder, Zweckentfremdung von Krankenkassenbeiträgen für größtenteils illegal Eingereiste oder Zwangsalimentation einer mit Altpolitikern besetzten Rundfunkbehörde – setzen die Altparteien jetzt noch eins drauf: Als Spitze ihres wahnsinnigen Treibens kommen sie den Kindern nun noch mit der sogenannten Frühsexualisierung.

Was geschieht bei der Frühsexualisierung? Kinder im Grundschulalter werden über die Köpfe der Eltern hinweg und unabhängig von der individuellen Entwicklungsreife, mit dem Vorhandensein der erwachsenen Sexualität (ob heterosexuell, bisexuell oder homosexuell etc.) und weitergehend sogar mit Sexualpraktiken konfrontiert. Siebenjährige sollen Stellungen mit Puppen nachspielen. Erstklässlern wird das Penetrieren gezeigt.

Gezielte Störung der natürlichen Entwicklung

Kinder, die nicht einmal die Pubertät erreicht haben, werden in einem Ausmaß verstört, das die psychische und physische Unversehrtheit gefährdet. Und das alles im Namen angeblicher Toleranz, hinter der sich „nur“ der widerwärtige Wunsch nach frühestmöglicher und lang anhaltender Einflussnahme auf das Leben eines Menschen und auf diesen selber verbirgt.

Das ist obszön und unverantwortlich! Nicht Akzeptanz für die sexuellen Orientierungen von Jugendlichen und Erwachsenen wird dabei gefördert, auch wenn es als Hauptargument herhalten muss, sondern die gezielte Störung der natürlichen Entwicklung.

Sexuelle Reife ist ein für den Menschen, ein für das spätere Sein weitreichender und gleichzeitig sensibler Vorgang. Sexualität ist der stärkste, nicht unmittelbar zum Überleben des Einzelnen, aber sehr wohl der Gemeinschaft, inhärente Trieb. Seine Heranreifung ist daher komplex und zerbrechlich. Die menschliche Entwicklung setzt die sexuelle „Werdung“ explizit nicht ab der Geburt an, sie sieht diese durch die Pubertät vor und gewährleistet damit, durch synchrone Ausprägung der Geschlechtsmerkmale und der psychischen Reife, das gesunde Erwachsenwerden. Die Natur hat es eingerichtet, damit unsere Nachkommen geschützt sind und sich individuell entfalten können.

Nicht zuletzt soll Kindheit auch wirklich Kindheit sein, in all ihrer Unschuld und Unbedarftheit. Sie ist ein hohes Gut aufgeklärter Gesellschaften. Die Verfechter der Frühsexualisierung bezwecken das Gegenteil von Natürlichkeit und Schutz: Sie greifen in die Reife willentlich ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie es im Wissen um die Auswirkungen tun oder in blindem Gehorsam gegenüber dem Ungeist „linker“ Ideologien. Das Ergebnis ist verheerend und zeugt von einer Zerstörungswut und Ignoranz, die schier fassungslos machen. Das Kind wird bewusst verunsichert, ohne Rücksicht, ohne Skrupel, ohne Gewissen. Ohne Empathie, Liebe und Fürsorge.

Einschnitt in die kindliche Psyche

Jeder muss sich nur einmal selbst fragen, wie derlei rotes und grünes Agieren auf seine Seele oder sein Schamgefühl gewirkt hätte und ob man es seinen Kindern oder Enkeln gegenüber verantworten kann, dies regungslos geschehen zu lassen. Toleranz für andere sexuelle Orientierungen als die eigene kann durch Eltern und Ausbildung vermittelt werden, nicht jedoch durch die Manipulation der psychischen Entwicklung eines Kindes, das sich nicht einmal dagegen wehren kann.

Der Schutz des Kindseins ist keine romantische Träumerei, er ist weder lächerlich, unwichtig oder gar abwegig: Er ist die Voraussetzung für die unbeschadete Entwicklung eines Menschen. Die von CDU in Baden-Württemberg mitgetragene und von Grünen und SPD in anderen Bundesländern propagierte Frühsexualisierung ist ein nicht zu rechtfertigender Einschnitt in die kindliche Psyche, der einem Missbrauch gleichkommt und vergleichbar desaströsen Folgen für die Opfer nach sich zieht.