Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer will Grabschereien auf einer Studentenparty aufklären – und wird dafür mit Rassismus-Vorüfen überzogen.

Am 12. und 13. Mai 2017 kam es im Jugendzentrum Epplehaus in Tübingen auf zwei Partys („Paedfescht“, „Queernight“) der dortigen Fachschaft Erziehungswissenschaft zu sexuellen Übergriffen auf Frauen durch Männer mit Migrationshintergrund. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches mehr in Deutschland, sondern stellt die neue Realität in einem zum Massen-Einwanderungsland erklärten Staat dar, in dem die Menschen, die schon länger hier sind (früher Staatsbürger genannt), vermehrt auf Menschen treffen, die eine ganz andere kulturelle Prägung haben. So eben auch in Tübingen.

Was dem Ganzen aber eine besondere Note gibt, ist das geradezu peinliche Auftreten der studentischen Veranstalter, die lange Zeit – ganze fünf Tage – brauchten, um die Vorgänge in einem Facebook-Posting überhaupt als das zu bezeichnen, was sie nun einmal waren: massenhafte sexuelle Nötigungen junger Frauen. Es drängt sich fast der Vergleich mit den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht 2015 auf, auch hier dauerte es einige Zeit, bis das Ganze überhaupt öffentlich wurde.

„Handlungen eines gewissen Phänotyps“

Die Fachschaft als Veranstalterin bedauerte schließlich die „massiven Grenzverletzungen und sexuellen Belästigungen“, die zu einer Situation führten, die man „leider nicht in den Griff“ bekommen konnte, wie das Schwäbischen Tagblatt am 18.5.2017 schrieb.[1] Dass es sich bei den Tätern wohl vor allem um Männer mit Migrationshintergrund handelte, war für die Fachschaft auch jetzt noch nicht spruchreif. Allerdings zitiert das Schwäbische Tagblatt in seinem Artikel auch Aussagen aus der Tübinger Stadtverwaltung, mehrere Augenzeugen würden berichten, dass unter den Tätern mehrere Schwarze gewesen seien, die in der Gruppe agiert hätten.

Weiter wird in der Zeitung über den Schlagabtausch zwischen Fachschaft und Oberbürgermeister Boris Palmer berichtet, der den skandalösen Vorgang erst in die breite Öffentlichkeit gebracht hatte, indem der das Facebook-Posting der Fachschaft geteilt hatte. Damit ließ es der Tübinger OB allerdings nicht bewenden: er verlangte vehement die Aufklärung der Sexualdelikte und rief Betroffene auf, sich bei ihm zu melden. Eine auf Palmers Facebook-Seite veröffentlichten Rückmeldung einer der genötigten Frauen (veröffentlicht im Journal für Medienkritik und Gegenöffentlichkeit)[2] zeigt auf, wie schwerwiegend die Vorfälle waren:

„[I]ch schreibe Ihnen bezüglich des Vorfalls im Epplehaus am vergangenen Freitag und auch bezüglich der Gesamtsituation in Tübingen, die sich in den letzten 5 Jahren, seitdem ich herzog, sehr verändert hat. Das einst friedliche Studentendörfchen in dem ich zu jeder Tages-und Nachtzeit mal mit einer, mal mit drei Weinschorlen intus heimgelaufen bin, hat sich zu einer Gefahrenzone entwickelt. Aufgrund von Verfolgungen, Übergriffen und Anmachen wird mein Alltag mittlerweile von anderen Menschen überdeterminiert, sprich wie ich wann wo wie gekleidet rumlaufe. Mein einst humanistischer Grundgedanke hat sich aufgrund von wiederholten Handlungen eines gewissen Phänotyps in ein Vermeidungsverhalten entwickelt.

Dann der Vorfall am Freitag: gegen spätere Stunde mutierte die Feier zu einer Katastrophe. Ich wurde einfach angefasst, gezogen, man hat mich trotz mehrfacher Gegenwehr nicht in Ruhe gelassen, meine männlichen Freunde haben sich fast in eine Schlägerei verwickeln lassen, da auch diese nichts gegen die wildgewordenen Männer unternehmen konnten, bis wir die Party schließlich nach einer Stunde, maximal genervt, verließen. Ich möchte hier nicht detailliert auf die Vorfälle eingehen, da dies den Rahmen sprengen würde. Ich möchte nur einen kleinen Hilferuf im Namen von mir und meinen Freundinnen, Mitstudierenden etc. starten, die alle unter der Situation und den damit verbundenen Gefahren leiden. Ich möchte nicht sagen, dass alles schlecht ist, Tübingen ist immer noch ein schöner Ort, aber ich würde mich einfach gerne wieder frei von Belästigung bewegen.“

Die Aussage der Frau zur Gesamtsituation in Tübingen sollten eigentlich bei den Politikern alle Alarmglocken schrillen lassen, die Verhältnisse in Deutschland ändern sich in einer Geschwindigkeit, die noch vor 5 oder 6 Jahren niemand für möglich gehalten hätte. Insgesamt wird auch in diesem Brief noch sehr vorsichtig formuliert, die Information, dass Migranten bzw. Deutsche mit Migrationshintergrund im Spiel waren, ergibt sich nur aus dem Gesamtkontext der Aussage („gewissen Phänotyps“), aber es ist trotzdem eindeutig und klar, was am 13.5.2017 auf dem „Paedfescht“ abgelaufen ist.

Von den Kräften des Fortschritts in Tübingen wird Palmer ob dieser Aktion eher angegiftet und angefeindet. Ein probates Mittel ist es immer, wenn man die Rassismus-Keule schwingen kann:

„Wir tolerieren es nicht, dass unsere Stellungnahme von Oberbürgermeister Boris Palmer und anderen Kommentierenden für politische und rassistische Zwecke missbraucht wird.“

Aufgebauschte Vorwürfe?

Da jede Straftat bis hin zu Raub und Mord für politische oder sonstige Zwecke missbraucht werden könnte, dürften gemäß dieses unausgegorenen Statements am besten keine Berichte über Straftaten mehr erfolgen. Über die ungeheure Dummheit und die Arroganz, die in dem Vorwurf eines Missbrauchs der Vorfälle durch Palmer auch für rassistische Zwecke liegt, kann man nur noch den Kopf schütteln. Auf Facebook wurde Palmer wohl vonseiten der Fachschaft außerdem vorgeworfen, dass er den Versuch der Fachschaft und des Jugendzentrums, einen niveauvollen und respektvollen Umgang mit den „Grabschereien“ zu finden, durch seinen Kommentar unmöglich gemacht hätte. Der „niveauvolle, respektvolle Umgang“ ist dann wohl das neue Synonym für „unter den Teppich kehren“.

Es ist wieder einmal ein linkes Trauerspiel, das hier aufgeführt wird. Erst wurde fünf Tage lang geschwiegen, dann musste man unter dem Druck der Fakten tätig werden, versuchte aber, die Vorfälle auf das allgemeine Thema „Sexismus“ in der Gesellschaft zu fokussieren. Es gab sogar die Äußerung eines ehrenamtlichen Mitarbeiters des Jugendzentrums, der die Meinung vertrat, man hätte die Kontrolle nicht verloren und die ganze Situation sei aufgebauscht worden. Dieser Meinung wollte sich das Jugendzentrum dann doch nicht anschließen und distanzierte sich. In einer Presseerklärung hieß es, dass man die Vorfälle nicht verharmlosen wolle. Die Rede war nun von nicht hinnehmbaren Grenzüberschreitungen und sexuellen Belästigungen.

Am 22.5.2017 stieg dann auch der Südwestrundfunk „knallhart“ in die Recherche ein:[3]

„Die sexuellen Übergriffe im Tübinger Jugendzentrum sind Stadtgespräch. Was genau im Epplehaus passierte, ist nach wie vor unklar. SWR-Reporterin Sandra Müller hat nachgeforscht.“

Und Frau Müller berichtet:

„Bislang hatte ich mit einer einzigen Augenzeugin direkt Kontakt. Eine 20 Jahre alte Studentin. Sie schildert, wie sie von vielen Männern nacheinander massiv angegangen wurde. Man habe sie an Brust und Hüfte begrapscht, bedrängt, ein Nein wurde nicht akzeptiert. Als sie eine Freundin schützen wollte, habe sie einer der Männer angespuckt und bedroht mit den Worten: ,Ich bring dich um.’ Sie sei dann irgendwann schockiert und voller Angst gegangen. Sowas habe sie noch nie erlebt. Auch nicht im Epplehaus. Sie sagt: Alle, die sie da bedrängt hatten, haben schwarze Hautfarbe. Das muss man offen ansprechen.“

Aber vielleicht ist das fast schon wieder zu offen, was die „knallhart“ recherchierte einzige Zeugin ausgesagt hat. Denn zu den Vorwürfen im Netz, dass das Thema „schwarze Männer überfallen in Gruppen Frauen“ verschwiegen werden soll, antwortet Frau Müller vom Südwestrundfunk wie folgt:

„Ich versteh, dass man diesen Eindruck haben kann wegen der unglücklich laufenden Kommunikation. Klar ist: Es muss jetzt jemand Tacheles reden: Was war? Und waren das wirklich Asylsuchende? Haben die als Gruppe gehandelt? Die Studentin, mit der ich gesprochen habe, sagt nein. Die Männer seien immer einzeln zu ihr gekommen.“

Palmer legte nach

Verlassen wir nun auch die Ermittlungsversuche des zuständigen Regionalrundfunks mit der Anmerkung, dass es für sexuell genötigte Frauen sehr wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht, ob die Täter Asylsuchende waren oder Migrationsdeutsche, die schon länger hier leben, oder ob sie von Einzelnen oder in der Gruppe angegangen wurden. Aber für einen großen Teil der deutschen Journalisten macht es eben einen Unterschied, und deshalb wird es wohl auch in Zukunft solche journalistischen Tiefflüge geben.

Einen Tag später waren dann die Tübinger Studentenfeste und die Übergriffe im Epplehaus ein Thema auf „Focus Online“:[4]

„Der schlimme Verdacht: Bei diesen Festen sollen zahlreiche Frauen sexuell belästigt worden sein. Was davon stimmt, ist völlig unklar, Stand jetzt gibt es laut Polizei keine Anzeigen. Doch das Thema hat in der Stadt eine heftige Diskussion um den Umgang mit Informationen, political correctness und den Oberbürgermeister ausgelöst.“

Doch man ahnt es schon: es geht nur um einen Verdacht. Der Focus zitiert zwar eine der politischen Korrektheit krass widersprechenden Aussage von Boris Palmers Facebook-Seite, aber hier geht es um einen anonymen Text und recherchiert werden die Tübinger Vorfälle natürlich nicht. So bleibt nur Zweifel:

„Palmer hingegen legte in der Folge auf Facebook stetig nach. Er veröffentlichte unter anderem einen anonymen Text eines angeblichen Opfers. Darin heißt es, sexuelle Übergriffe im Epplehaus seien ,inzwischen normal’. Die Frau schreibt, meistens seien dafür ,Schwarze’ verantwortlich.“

Der Focus zieht sich auf die Aussage zurück, dass es noch völlig unklar sei, ob es überhaupt Übergriffe gegeben habe und falls es welche gegeben habe, wer die Täter seien, schließlich sei trotz umfangreicher Berichterstattung und der Diskussion in sozialen Netzwerken immer noch keine einzige Anzeige von möglichen Opfern eingegangen. Somit wird dann in der überregionalen Berichterstattung aus den Übergriffen etwas, was eventuell gar nicht passiert ist: eine moderne Sage, eine neue „urban legend“.

