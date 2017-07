Heute vor 30 Jahren landete der damals 18-jährige Matthias Rust mit einer Cessna auf dem Roten Platz in Moskau. Ein Husarenstück – oder steckt mehr dahinter?

Unter normalen Umständen war der Flug ein Selbstmordkommando. Matthias Rust jedoch gelang das scheinbare Unmögliche. Heute vor genau 30 Jahren, am 28. Mai 1987, landete der damals gerade mal 18 Jahre alte Rust mit einer einmotorigen Cessna auf dem Roten Platz in Moskau. Er flog von Hamburg aus mitten ins Herz der Sowjetunion, und niemand hielt ihn auf.

Die Frage danach, wie dieser Flug möglich geworden war, ist damals häufig gestellt, aber niemals schlüssig beantwortet worden. Wie konnte ein junger Pilot in den Luftraum der UdSSR eindringen, ohne abgeschossen oder zur Landung gezwungen zu werden? Nur selten und wenn, dann vage, wurde der Flug in die politischen Ereignisse der damaligen Zeit eingeordnet. Dabei war er für den weiteren Verlauf der Reformpolitik von Michail Gorbatschow mitentscheidend.

Spießiges Elternhaus

Als Matthias Rust am 13. Mai 1987 in Hamburg Fuhlsbüttel eine Cessna F172P mietete, war er ein junger, noch völlig unerfahrener Flieger. Er hatte gerade einmal 40 Flugstunden absolviert. Von Fuhlsbüttel aus flog er zunächst das kurze Stück bis nach Uetersen. Dort baute er die Rückbank der Cessna aus und montierte zwei zusätzliche Kraftstofftanks. Wo hatte der gerade einmal 18 Jahre alte Realschulabsolvent das gelernt? Und wie kam er drauf, das mit einem gecharterten Flugzeug zu tun?

Rust stammte aus einer kleinbürgerlichen Familie. Seine Eltern, die von dem russischen Nachrichtenmagazin„Argumenty i Fakty“ als Spießbürgerlich beschrieben werden,[1] besaßen kein Haus, sondern lebten in einer kleinen Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses. Konnten sie ihrem Sohn einen mehrwöchigen Trip mit einem gecharterten Flugzeug finanzieren?

Von Uetersen aus startete Rust zu einer Rundreise durch Nordeuropa. Zunächst flog er auf die Shetland-Inseln, tags drauf auf die Faröer-Inseln und von dort weiter nach Island, wo er eine Woche verbrachte, bevor er nach Bergen aufbrach. Aber statt nun den Rückweg nach Hamburg anzutreten, flog er nach Helsinki. Der dortigen Luftüberwachung teilte er Stockholm als nächstes Reiseziel mit. Doch kaum hatte er die Meldung abgegeben, änderte er seinen Kurs Richtung Osten und schaltete die Funkverbindung aus. Immer wieder versuchte die Luftüberwachung vergeblich Kontakt zu ihm aufzunehmen, da er nun auf der vielbeflogenen Route Moskau-Helsinki unterwegs war.

Im Beitrag von Tom LeCompte für das Air & Space Magazine[2] sind die Details seines Fluges weitaus ausführlicher beschrieben als in den meisten deutschen Quellen. Demnach verschwand Rust bei Espoo vom Radar der Flugsicherung. Die Finnen befürchteten, er könne abgestürzt sein und informierten die Küstenwache. An der Stelle, an der die einmotorige Cessna vom finnischen Radar verschwunden war, entdeckte ein Rettungshubschrauber eine Öllache auf der Wasseroberfläche. Sofort leiteten die Seenotretter eine Suche nach möglichen Wrackteilen ein. Später stellten sie Rust dafür 105.000 US-Dollar in Rechnung. Die Ursache der Öllache ist bis heute unbekannt.

Rust nahm via Estland Kurs auf Moskau. Er habe nicht bewusst entscheiden, er sei auch nicht nervös gewesen. „Es war, als flog die Maschine mit einem Autopiloten“, sagte Rust später.

Gorbatschow profitierte

Um 14.29 tauchte die Maschine auf dem Radar der sowjetischen Flugabwehr auf. Die Sowjets ließen nur genehmigte Flüge auf speziell zugeteilten Flugrouten ins Land. Rusts Cessna gehörte nicht zu den angekündigten Flügen, also versetzte die militärische Führung drei Raketenabwehr-Einheiten in Alarmbereitschaft. In Tapa stiegen zwei Abfangjäger zu einem Aufklärungsflug auf. Ein Pilot versucht mit ihm Funkkontakt aufzunehmen. Als dies misslingt, lassen sie ihn weiterfliegen.

Der 28. Mai ist der Tag der russischen Grenztruppen, ein Feiertag. Warum flog Rust genau an diesem Tag? Wusste er, was es bedeutete, die Sowjetunion ausgerechnet an diesen Tag anzufliegen?

Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow weilte in Ostberlin, wo er seine Reformpläne vorstellte, von denen Honeckers Politbüro ebenso wenig wissen wollte wie die Staatschefs in den anderen Ostblockstaaten. Sogar zu Hause wurden Glasnost und Perestroika mit allergrößter Skepsis betrachtet. Die gefährlichsten Gegner der Reformen besetzten ranghohe Posten beim Militär. Gorbatschow war schon lange daran gelegen, Verteidigungsminister Sergej Sokolow und Teile der Generalität loszuwerden.

Und nun also flog der 18-jährige Hamburger Matthias Rust mit einer einmotorigen Maschine hunderte Kilometer ungestört über Russland, um schließlich auf dem Roten Platz zu landen. Nur wenige Betrachter erkannte damals, worum es bei der Aktion tatsächlich gegangen war: Mit ihr wurde eine Weltmacht der Lächerlichkeit preisgegeben – vor allem seine Militärs. Das kam Gorbatschow sehr gelegen.

Ungewöhnliche Nachsicht

In einem Brief an Erich Honecker schrieb er, von „einer Schwäche des Luftverteidigungssystems kann keine Rede sein, von elementarer Sorglosigkeit und Unorganisiertheit bei den Dienststellen schon“. Dank Rusts Flug konnte er nun radikale Veränderungen in der militärischen Führung durchsetzen. Gorbatschow entließ über 200 Generäle und mit Verteidigungsminister Sokolow einen der schärfsten Gegner von Glasnost und Perestroika. Eine ähnliche „Säuberung“ des Militärs habe es nur unter Diktator Josef Stalin in den 1930er Jahren gegeben, schreibt die „Argumenty i Fakty“.

War Rusts Flug für Gorbatschow schlicht eine glückliche Fügung, oder steckt mehr dahinter?

Pjotr Deynekin, damals Oberkommandierender der sowjetischen Luftstreitkräfte, glaubt bis heute an eine Verschwörung im Politbüro:

„Ins Zentrum so einer riesigen Stadt wie Moskau zu fliegen, mit einem Einzugsgebiet von mehr als 100 Kilometern das Zentrum zu finden, den Roten Platz, der sehr klein ist, und dann noch ungehindert dort zu landen, das schafft man nicht ohne Hilfe und nur mit gutem Training.“

Ungewöhnlich ist auch, wie nachsichtig das Sowjetsystem schließlich mit dem Jungen umgeht, der es lächerlich gemacht hat. Zwar wird Rust zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt. Er darf seine Zeit jedoch Moskauer Gefängnis verbringen. Und schon im Sommer 1988 wird er begnadigt.

