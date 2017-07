Der Wahlkampf läuft erst an. Aber die Parteien haben ihre Metamorphosen schon vollzogen. Willkommen auf ihrem Jahrmarkt der Illusionen, Lügen und Intrigen! Ein Kommentar.

Pünktlich zum Bundestagswahlkampf prasseln die schönsten Wahlversprechen und verlockendsten Steuersparparolen auf die wahlberechtigten Bürger ein. Nun könnte ich sagen, dass derlei Manöver nicht aufgehen, aber seien wir ehrlich, vergesslich sind viele Wähler und lassen sich von den süßen Verheißungen der versagenden Altparteien allzu gerne locken. Sei es vielleicht, um die eigene Illusion aufrechtzuerhalten, wir lebten in einem rechtsstaatlichen, sicheren und sozial gerechten Staat, dessen Verantwortliche zum Wohl des deutschen Volkes handelten. Oder aus der historisch alles andere als einmaligen Nibelungentreue bis in den Untergang heraus. Wahltag ist aber Zahltag, für alle Beteiligten.

Anzeige

Horst bläst Heißluft

So soll es nach Horst Seehofer keine einfache, keine große, nein, es soll eine „kräftige“ Steuersenkung geben. Aber erst nach der Bundestagswahl, versteht sich. Denn vorher müssen die sprudelnden Steuern der wie Zitronen ausgepressten Leistungsträger ja noch unter die Neubürger gebracht werden. Und wenn das Füllhorn ausgeschüttet ist, kann der Finanzminister just am Tag nach der Wahl all jenen, „die hier schon länger leben“, verkünden, dass es leider, bedauerlicherweise und völlig unerwartet keinen finanziellen Spielraum mehr für Steuererleichterungen gibt.

In ebenso wuchtigen wie windigen Wahlversprechen ist der bayerische Ministerpräsident schon geübt.[1] Vor noch nicht mal einem Jahr hatte er bereits zur größten Steuersenkung aller Zeiten für Bayern und zum Kampf gegen den Länderfinanzausgleich Heißluft geblasen.[2] Seine Versprechungen sind so verlogen wie die Attacken auf Angelas Merkel, die nämlich alle nur zum Schein geführt werden. Aber immerhin verhindert oder verschiebt er auf diese Weise seine Abschiebung aufs Altenteil.

Überhaupt geht es bei den Altparteien jetzt vor allem um eines: Posten behalten, Posten bekommen, sich mit Posten versorgen. Guter Cop und schlechter Cop war einmal. CDU und CSU, Merkel und Seehofer, sind jetzt, da es schnurstracks auf September zugeht, in ihrer Inhaltsleere faserngleiche Geschwister, gar eineiige Zwillinge einer entkernten Mutterpartei, die sich nur durch das „soziologisch konstruierte Geschlecht“ unterscheiden.

Verlieren in SPD-Stammrevieren

Auch die SPD steht diesem unehrenhaften Treiben in nichts nach. Plötzlich entdeckt sie Abgabenlast, Altersarmut und Rente! Als hätte sie die letzten Jahre im Dornröschenschlaf verbracht und nicht als Koalitionspartner in der Bundesregierung, als hätte Hartz jemand anderes hervor gebracht, als wäre die SPD eine andere und nicht die, die seit langer Zeit alles verpfuscht.

Wenngleich bei den Sozialdemokraten ein einziger Messias für den Einzug in den politischen Olymp sorgen muss – und das bekanntermaßen bereits ordentlich schief geht. Martin Schulz kann nicht über Wasser laufen, aber selbiges predigen.[3] Genau darin liegt wohl ein Grund, weshalb ihm niemand außer sozialdemokratischen Vollblutfunktionären und Parteibuchschreiberlingen ihm das Versprechen sozialer Gerechtigkeit, das er wie eine Monstranz vor sich herträgt, abnehmen will.

Eine andere Ursache ist natürlich die, dass die SPD mit Steinmeier, Gabriel, Maas und Schwesig ausgerechnet ihre personellen Problemfälle in die vorderste Reihe geschickt hat, wo sie medienwirksam herumdilettieren. Die Folge sind schwindende Zustimmung und Wahlverluste in einstigen SPD-Stammrevieren.

Daher haben die Strategen in schwindelerregender Geschwindigkeit auf ein anderes Thema umgeschaltet, das die Scheinsozialdemokraten ironischerweise mit zu verantworten haben: Die innere Sicherheit, welche die SPD mit wehenden Fahnen einer weltfremden und verantwortungslosen Multikulti-Ideologie offener Grenzen und importierter Kriminalität opferte.

Weil ihnen bei der Bundestagswahl eine weitere Wahlklatsche droht –und wohl nur deshalb! – propagieren Schulz und & Co. jetzt die Abschiebung straffällig gewordener Migranten. Für diese, der sinkenden Wählergunst geschuldeten Wahlkampfwende gebührt der SPD verdientermaßen der „Wertvoller-als-Gold-Preis“ für die Partei, die ihre Wähler für total bescheuert hält.

Gelber Schwindel

Bescheuert fanden die Wähler in den vergangenen Jahren vor allem die FPD. Aber die ist nun scheinbar wieder okay, jedenfalls scheinen die magentagelben Wendehälse um Herrn Lindner doch tatsächlich für einige wieder wählbar zu sein. Vielleicht liegt es daran, dass sie so flexibel ist. Denn unter „frei“ versteht diese FDP der postdemokratischen Ära, mit jeder anderen Partei zu können und zu wollen, so lange sie dem Altparteienkartell angehört. Deshalb legen sich die Liberalen mit der Union, mit der SPD und selbst mit den Grünen ins Bett. Motto: „Wer immer mal mit jedem pennt, gehört heut‘ zum Establishment.“ Politisch korrekt heißt das natürlich anders, nämlich Ampel- oder Jamaikakoalition.

Vermutlich würden sie sich gar mit den SED-Altkadern an den prall gefüllten Futtertrog setzen. Ob als schwarzgelber Wurmfortsatz oder quietschbunter Mehrheitsbeschaffer, die Anbiederung der FDP sucht ihresgleichen. Ihr Vorteil ist, dass sie seit der letzten Bundestagswahl im Bundestag nichts mehr zu melden hat. Aus diesem Grund wird sie von den unter Kurzzeitgedächtnis Leidenden nicht mehr mit der Destabilisierung Deutschlands in Verbindung gebracht. So gerät in Vergessenheit, dass die FDP im Kabinett Merkel II jeden Bruch der Regeln mitgetragen hat.

Sie hat die zur fatalen Europolitik jedes Mal brav das Händchen gehoben und die Abstimmung vor laufender Kamera frenetisch als demokratischen Sieg abgefeiert. Und machen wir uns nichts vor: Die FDP hätte die Merkelsche Grenzöffnung und jede andere gegen Deutschland gerichtete Agenda ebenso abgesegnet bzw. bejubelt.

Etwas mehr als einhundert Tage vor der Bundestagswahl übt sich die Partei nicht nur in gelber Selbststimulanz, Parteichef Lindner geriert sich in bester Björn-Höcke-Manier gar als Patriot. Lustig sind sie ja, die Liberalen, das muss man ihnen lassen. Aber an liberalkonservativen Prinzipien mangelt es ihnen gänzlich.

Anzeige

Links gibt’s gehörig Fracksausen

Blieben noch die irgendwie Linken und die Giftig-Grünen. Es ist relativ still um sie geworden. Und das muss nicht schlecht sein. Denn wer braucht schon das zum Fremdschämen animierende Marktweibgeschreie einer Claudia Roth? Sie dudeln die ewig gleiche Platte Marxscher Sozialgleichheit, die mit jedem illegalen Migranten, der in unser Sozialsystem einwandert und von eben diesen Doppelmoralisten gepäppelt wird, sogleich konterkariert wird.

Die Grünen versuchen es mit einem Füllhorn an Verboten und Vorschriften, Dieselverbot, Tempolimit und Speisevorschrift, notfalls auch mit Erdoganwählerversteherei.[4] Die Linke vertreibt, gelernt ist gelernt, auch noch den letzten aufrichtigen Unternehmer. Und übt sich als Friedenspartei, während sie durch Multikulti den inneren Frieden in Deutschland zerstört (es braucht nicht immer Panzer und Raketen, um einen Staat in Schutt und Asche zu legen).

Beiden Pseudooppositionsparteien des Bundestages trieft der narzisstische Hass auf alles Tradierte und Gewachsene aus den Poren, mit katastrophalen Konsequenzen für die Bürger. Das merken immer mehr Wähler und sorgen bei den durch die Institutionen Marschierten aus Ost und West für gehörig Fracksausen. Gegen die Realität kommt auf Dauer eben auch die irreführendste Ideologie nicht an, ganz egal als wie gut oder wie fortschrittlich sie sich anpreist. Zwar gibt es immer ein paar saturierte Systemstützen, die meinen, die Wahl der Linksgrünen mache sie zu besseren Menschen, aber die Zahl dieser Vielfalt fordernden Einfältigen, dieser Scheinheiligen wird täglich kleiner. Auch das ist nicht schlecht.

Aber noch ist nicht September, und die Liberal-Links-Sozial- und Christdemokraten werden bis zum Wahltermin täuschen, tricksen, tarnen, kopieren und klauen und sich im Winde von Umfragewerten drehen, dass es den Wählern schwindlig wird. So schwindlig, dass sie wieder auf die Lügen hereinfallen und den falschen Versprechen glauben – bis sie nach der Wahl endlich wieder klar sehen und erneut ein Jammern und Wehklagen anstimmen.

Anmerkungen

[1] http://www.n-tv.de/ticker/Seehofer-verspricht-wuchtige-Steuersenkungen-article19851717.html

[2] http://www.focus.de/finanzen/steuern/regierungserklaerung-horst-seehofer-verspricht-groesste-steuersenkung-aller-zeiten_id_6001345.html

[3] http://www.focus.de/politik/deutschland/verschleiertes-zusatzeinkommen-schulz-kassierte-eu-tagegeld-im-wahlkampf-das-koennte-sich-jetzt-raechen_id_6594121.html

[4] http://www.focus.de/politik/videos/nach-tuerkei-referendum-deutsch-tuerken-stimmten-fuer-erdogan-claudia-roth-sieht-schuld-bei-deutschland_id_6976286.html