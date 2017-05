Eine Studie der britischen Neurowissenschaftlerin Tara Swift und des Londoner Presseclubs kommen zu einem erstaunlichen Ergebnis: Journalisten fehlt etwas.

So mancher Medien-Kritiker mag sich immer schon gedacht haben, was nun durch eine Studie der Neurowissenschaftlerin Tara Swift und des Londoner Presseclubs sozusagen offiziell bestätigt wurde: Journalisten ticken irgendwie anders als der Rest der Bevölkerung. Aber was ist das, was da in den Köpfen der Reporter und Redakteure anders funktioniert als bei kaufmännischen Angestellten, Handwerkern oder Ingenieuren?

Mangel an Sensorik

Für ihre Studie wertete Swift medizinische Daten von 31 Journalisten aus der gesamten Branche aus. Sämtliche Studienteilnehmer waren verpflichtet, ihre Ess-und Trinkgewohnheiten aufzeichnen, wurden regelmäßig körperlich untersucht und nahmen an neurologischen Test der Gehirnfunktion teil. Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden, wie Journalisten mit dem steigenden Stress im digitalen Zeitalter fertigwerden.

Das erstaunlichste Ergebnis war die am Durchschnitt der Bevölkerung gemessene deutlich geringere Fähigkeit der Journalisten-Gehirne, „Emotionen zu regulieren, Vorurteile zu unterdrücken, zwischen Aufgaben zu wechseln, komplexe Probleme zu lösen und flexibel und kreativ zu denken“. Ausgerechnet die Branche, die mit großer Sorgfalt über Veränderungen in Politik und Gesellschaft berichten muss, mangelt es an der nötigen Sensorik.

Nachlässige Lebensweise

Als Ursache für dieses Testergebnis nennt Swift die ungesunde Lebensweise vieler Journalisten. Sie schlafen zu wenig, bewegen sich zu wenig, essen zu viel Süßes und trinken zu wenig Wasser, dafür aber zu viel Alkohol. All das beeinflusse ihre kognitive Leistungsfähigkeit.

Viele Journalisten berichteten der Wissenschaftlerin, sie hätte während der Arbeit kaum Pausen, stünden unter einem Zeit- und Rechtfertigungsdruck. Zudem werde ihre Arbeit schlecht bezahlt und verursache erhebliche familiäre Probleme.

Trotzdem lieben die meisten Journalisten ihren Beruf, weil sie das Gefühl hätten, eine verantwortungsvolle und sinnerfüllte Aufgabe zu haben.

Anmerkung:

