Heute debattiert der Bundestag über das „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ von Justizminister Heiko Maas und damit über den Wert der freien Meinungsäußerung.

Heute berät der Bundestag erstmals ein Gesetz, das, sollte es beschlossen werden, das Ende der freien Gesellschaft markiert. Geschrieben wurde es im Auftrag von Justizminister Heiko Maas, der damit gegen „Hasskommentare“ und „Fake News“ im Internet vorgehen will. Sein „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ verpflichtet soziale Medien wie Facebook, Twitter oder YouTube, strafbare Inhalte wie Volksverhetzung, Bedrohung, Beleidigung oder üble Nachrede binnen 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde zu löschen, „sonstige rechtswidrige Inhalte“ innerhalb von sieben Tagen. Halten sich die genannten Medien nicht an das Gesetz, drohen ihnen Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro.

Wörtlich heißt es in dem Gesetzentwurf:

„Dieses Gesetz gilt für Telemediendiensteanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die es Nutzern ermöglichen, beliebige Inhalte mit anderen Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (soziale Netzwerke). Plattformen mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, die vom Diensteanbieter selbst verantwortet werden, gelten nicht als soziale Netzwerke im Sinne dieses Gesetzes.“

Der Weg in den Meinungstotalitarismus

Bleibt es bei dieser Formulierung, wären alternative Debatten-Seiten wie GEOLITICO, deren Beiträge und Forendiskussionen sich kritisch mit der Politik auseinandersetzen, von der Kontrolle durch den Staat und seine Helfer zumindest vorerst nicht betroffen. Allerdings gibt es bereits Hinweise darauf, dass der nächste Schritt bald folgen könnte.

Kontrolliert werden die Veröffentlichungen und Diskussionen in den sozialen Medien künftig unter anderem durch die linke Amadeu Antonio Stiftung unter Leitung von Anetta Kahane, die in den siebziger Jahren von der DDR-Stasi als „IM Viktoria“ geführt wurde,[1] und durch die von regierungsnahen Stiftungen mit Millionenbeträgen geförderte Plattform „Correctiv“. Zu den Stiftungen, die Correctiv unterstützen, zählen die Brost-Stiftung, die Rudolf Augstein Stiftung oder etwa die Schöpflin-Stiftung. Geld bekommt Correctiv zudem von der Bundeszentrale für politische Bildung.

Auch wenn große Nachrichtenseiten wie „Spiegel Online“, „FAZ“, „Welt“ und „Zeit“ sowie Debatten-Magazine wie GEOLITICO vorerst von der Kontrolle ausgenommen sein sollen, rüttelt das Maas-Gesetz an den Grundfesten der Demokratie. Denn für sie ist die freie Meinung konstitutiv – ganz egal, wo und wie sie gesagt wird. Oder anders ausgedrückt, es gibt keine offene und tolerante Gesellschaft ohne die Freiheit, seine Gedanken offen und ohne Furcht vor Verfolgung und Sanktionierung sagen zu können. Jede Kontrolle der öffentlichen Meinungsäußerung, jeder Versuch, sie zu lenken und jede Form der Sanktionierung ebnet den Weg in den Meinungs- und Gesinnungstotalitarismus. Schon Voltaire sagte:

„Das Recht zu sagen und zu drucken, was wir denken, ist eines jeden freien Menschen Recht, welches man ihm nicht nehmen könnte, ohne die widerwärtigste Tyrannei auszuüben. Dieses Vorrecht kommt uns von Grund auf zu; und es wäre abscheulich, dass jene, bei denen die Souveränität liegt, ihre Meinung nicht schriftlich sagen dürften.“

„Genscher heißt er, uns bescheißt er“

Vieles von dem, was heute auf Facebook, Twitter oder sonstwo gepostet wird, fand auch früher schon seinen Weg ins öffentliche Bewusstsein. Manche polemisierten am Stammtisch, andere verrichteten ihre politisch-gesellschaftliche Notdurft mit Kugelschreibern, Messern und Nägeln an den Wänden und Türen öffentlichen Toiletten. Und wieder andere sprühten sie an Häuser oder S-Bahn-Waggons. Ist es da nicht vielleicht sogar ökonomischer, Facebook vollzumüllen als historische Gründerzeitfassaden mit schreienden Schriftzügen zu verschandeln?

Genau genommen, wirken die sozialen Netzwerke übrigens wie ein Überdruckventil und sind damit ein wertvolles Stimmungsbarometer. Die Politik sollte froh darüber sein, nicht mehr nur auf dem Bahnhofsklo lesen zu können, wie die Leute über sie denken: „Genscher heißt er, uns bescheißt er.“ Aber statt die Chance zur soziologischen Analyse zu nutzen, zieht die Bundesregierung per Gesetz gegen die freie Meinung zu Felde.

Und das Europaparlament geht gar noch einen Schritt weiter. Im April beschloss es ohne großes Aufsehen die EU-Datenschutzgrundverordnung. Dagegen hat die Menschrechtlierin Sahra-Luzia Hassel-Reusing Verfassungsbeschwerde eingereicht. Denn ihrer Ansicht nach geht es darin keineswegs um den Schutz von Bürgerdaten, sondern um Gängelung und Kontrolle. Ziel sei es, „Meinungsäußerer mit Bußgeldern und Tätigkeitsverboten auszuschalten andere abzuschrecken.“

Bleibt noch die Frage danach, wie eigentlich „Hassreden“ und „Fake News“ definiert werden können? Wo verläuft die Grenze des Sagbaren, wo die der Wahrheit? Heiko Maas glaubt es zu wissen…

Anmerkung

