Der Fall des VW-Betriebsratschefs Bernd Osterloh wirft die Frage nach den Betriebsratsgehältern auf. Ab wann ist der Arbeitnehmervertreter korrumpiert? Ein Kommentar.

Die abstruse Höhe der Gehälter einiger Top-Manager waren immer mal wieder ein Thema, über die Bezüge von Betriebsräten wird hingegen nur selten gesprochen. Jetzt gibt es wieder mal so einen Anlass. Das Gehalt des VW-Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh soll unverhältnismäßig hoch gewesen sein.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen vier Top-Manager der Volkswagen AG wegen des Verdachts auf Untreue. Unter ihnen sind auch VW-Personalvorstand Karlheinz Blessing und sein Vorgänger Horst Neumann.

750.000 Euro im Jahr

Die wenigsten wissen, wie hoch die Gehälter von Betriebsräten in Deutschland sind. Gerade in großen Konzernen liegen sie oft ganz erheblich über dem Durchschnittseinkommen der Mitarbeiter. Wer an die Spitze des Betriebsrates eines Konzerns gewählt wird, darf auf fürstliche Entlohnung hoffen. Meist orientiert sich das Gehalt an den Bezügen der oberen Managementebene.

Nachdem nun eh zu erwarten ist, dass seine Bezüge öffentlich werden, spricht Osterloh selbst ganz offen darüber. In einem Interview der „WAZ“ sagt er:

„Mein Grundgehalt liegt bei rund 200.000 Euro. Hinzu kommen Bonuszahlungen, die vom Geschäftsverlauf von Volkswagen abhängig sind. Da werde ich genauso behandelt, wie alle anderen Manager im entsprechenden Status. In der Spitze lag damit mein Jahresgehalt einmal bei rund 750.000 Euro.“

Osterloh sieht sich als Top-Manager und erhebt aus diesem Selbstverständnis heraus Anspruch auf eine entsprechende Bezahlung. Allerdings scheint er selbst zu ahnen, dass dieses Selbstbild irgendwie schief ist, denn er fügt hinzu:

„Aktuell ist es (Anm. d. Red.: sein Gehalt) erheblich niedriger. Was übrigens kaum jemand weiß: Ich habe bereits im Oktober 2015 schriftlich gegenüber dem Unternehmen erklärt, dass ich im prozentual gleichen Anteil wie die Belegschaft auf meinen Bonus verzichten werde. Damit war klar: Bekommt die Belegschaft nichts, dann will ich auch nichts haben.“

Mit dem letzten Satz möchte er Solidarität mit den „Kollegen“ im Schichtbetrieb und vor allem Bescheidenheit demonstrieren. Allerdings hat er mit seinem Einkommen längst eine Schallmauer durchbrochen, Osterloh verdiente in nur einem Jahr mehr als viele gut ausgebildete Akademiker in zehn Jahren. Seine zur Schau gestellte Bescheidenheit wirkt da also eher peinlich. VW hat ihm viel Geld gezahlt, und allem Anschein nach hat er es auch verdient. Der Frage ist nur, womit hat er sich verdient? Mit seinen Einsatz für die Mitarbeiter, oder indem er der Konzernspitze half, ihre Interessen durchzusetzen?

Ehre statt Karriere

Ganz sicher wird Osterloh – wie all seine Kollegen in anderen Konzernen auch – versucht haben, nach bestem Wissen und Gewissen sowohl den Interessen des Vorstandes als auch denen der Mitarbeiter gerecht zu werden. Denn die einen bezahlen den Betriebsratschef, die anderen wählen ihn in diese herausgehobene Position.

Aber kann, oder darf sich ein Arbeitnehmervertreter wirklich der Kapitalseite andienen? Wie weit darf er ihr entgegenkommen. Sprich: Ab wann ist er korrumpiert?

Nicht wenige Betriebsräte beziehen als Arbeitnehmervertreter ein höheres Gehalt als in ihrer vorherigen Tätigkeit. Und irgendwann gewöhnen sie sich an das höhere Einkommen. Spätestens dann fällt es dem Arbeitgeber immer leichter, den Betriebsrat mit seinen Argumenten zu überzeugen. Steigt ein Betriebsrat erst einmal in die Gehaltsklasse der Top-Manager auf, dürfte es um seine Unabhängigkeit geschehen sein.

Es kann und darf aber nicht die Aufgabe eines Betriebsrates sein, die Interessen der Kapitalseite eines Unternehmens im Auge zu behalten. Er hat einzig und allein für die Arbeitnehmer einzutreten. Dazu ist es zwingend notwendig, dass sich die Lebenswelt des Betriebsrates nicht allzu weit von derjenigen des Bandarbeiters entfernt. Die Wahl zum Betriebsrat ist kein Karrieresprung, sondern eine Ehre. Sie ist Ausdruck des Vertrauens und damit einer Währung, die mehr zählt als jeder Euro auf dem Konto. Was derzeit in vielen deutschen Konzernen geschieht, war mit dem Betriebsverfassungsgesetz ganz sicher nicht intendiert.