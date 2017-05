Ein Jahr nach Böhmermanns „Schmähritik“ ruft ein neues Lied von Xavier Naidoo in den Medien heftige Reaktionen hervor. Von „tropfendem Gift“ ist die Rede.

Ein Lied erregt die Medien und auch Teile der Politik. Es stammt von Xavier Naidoo und verbreitet sich viral durch das Internet. Offenbar birgt es soviel Empörungspotenzial, dass die „Bild“-Zeitung ihm fast eine ganze Seite widmet. „Xavier Naidoo, das ist echt hetzend!“, titelt „Bild“ und bringt Auszüge des Textes. Auch seriöse Blätter wie die „FAZ“ steigen mit steilen Thesen in die Diskussion ein: „Xavier Naidoo hat eine Reichsbürger-Hymne geschrieben“.[1]

Auf der anderen Seite kommentiert das Magazin „Compact“: „’Marionetten‘ könnte zur Hymne der friedlichen Volksopposition werden. Die ersten Hetzartikel der Systempresse sind schon im Umlauf. Doch Naidoos Rückhalt ist ungebrochen.“

Keine Frage des guten Geschmacks

Fast genau ein Jahr, nachdem eine „Schmähkritik“[2] des Moderators Jan Böhmermann auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan für öffentlichen Wirbel und ein juristisches Nachspiel sorgte, wird also wieder über die Freiheit der Kunst diskutiert. Was darf die Kunst in Deutschland? Hat ihre Freiheit Grenzen? Und wenn ja, wo?

Den Vätern des Grundgesetzes war die Freiheit der Kunst elementare Voraussetzung einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Darum schrieben sie in Artikel 5, Absatz 1 und 2:

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (…)Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“

In beiden Fällen, bei Naidoo und Böhmermann geht es in der öffentlichen Debatte nicht mehr um die Frage nach dem guten Geschmack. Nein, es geht um juristische Tatbestände. Erdogan ging gerichtlich gegen Böhmermann vor. Er wertete dessen Gedicht als „Majestätsbleidigung“, weil der Moderator ihm unter anderem Sodomie angedichtet hatte. Erdogans Anwalt Michael-Hubertus von Sprenger argumentierte, „Böhmermann habe den Präsidenten gezielt beleidigen wollen und sich ,unter dem Deckmäntelchen der Kunst’ versteckt“.[3] In Teilen schloss sich das Hamburger Landgericht der Argumentation an. Zwar räume das Grundgesetz der Kunst zwar einen großen Freiraum ein, urteilte es, aber es setze ihr eben auch Schranken. Erdogan erreichte, dass Teile der „Schmähkritik“ vorerst verboten bleiben.

„Aus jeder Zeile tropft das Gift“

Gegen Naidoo ist noch kein juristisches Vorgehen bekannt. Aber es gibt den Vorwurf der politischen Hetze. „Aus jeder Zeile tropft das Gift“, überschreibt die „Bild“ den Text ihres Chefredaktions-Mitglieds Nikolaus Blohme. Und im Text heißt es weiter:

„Es soll die Bürger gegen die Politik aufwiegeln, es soll die Politiker pauschal verächtlich machen.“ Blohme resümiert: „Wenn das Kunst ist, dann ist das ziemlich braune Kunst. Hetzerisch, vergiftet, es ist ein fürchterlicher Text. Ein Text zum Fürchten. (…)

Juristisch mag das Lied als Kunst gelten, für mich ist es ein Machwerk, für das es keine Entschuldigung gibt.“

Ist Naidoo also ein Hetzer? Ein solche Behauptung ist nicht unerheblich. Juristisch ist Hetze im Strafgesetzbuch geregelt. Nach Paragraf 130 Abs. 1 ist Hetze strafbar, die „in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert (Nr. 1) oder die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet (Nr. 2).“

Im Streit um die „Schmähkritik“ setzten sich nahezu alle deutschen Medien und Kulturschaffenden für Böhmermann ein. Damals schrieb die „Bild“-Zeitung:

„Böhmermann hat in der aktuellen Ausgabe seiner Late-Night-Show am Donnerstagabend einen Satire-Kracher rausgehauen: Der Comedian machte sich in einem Gedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (62) lustig.“[4]

„Ich habe laut gelacht“

So sah das auch Springer-Chef Matthias Döpfner, der sogar öffentlich zur „Solidarität mit Jan Böhmermann!“ aufrief. In einem Wort-Beitrag für die „Welt“ schrieb Döpfner:[5]

„Ich finde Ihr Gedicht gelungen. Ich habe laut gelacht. Das zu sagen ist mir deshalb wichtig, weil man in den vergangenen Tagen ja keinen einzigen Beitrag – egal ob anklagend oder für Sie parteiergreifend – über Ihren Text gelesen hat, der nicht erst mal, gleichsam als Captatio benevolentiae, betonte, wie geschmacklos und primitiv und beleidigend Ihre Satire über Erdoğan sei.

Das ist ungefähr so originell und aussagekräftig, als wenn man einem Formel-1-Autobauer vorwirft, seine Autos seien aber schnell. Dass Ihr Gedicht geschmacklos, primitiv und beleidigend war, war ja – wenn ich es richtig verstanden habe – der Sinn der Sache. Sie haben doch einfach alle beleidigenden, insbesondere alle in der muslimischen Welt beleidigenden Stereotype zusammengerafft, um in grotesker Übertreibung eine Satire über den Umgang mit geschmackloser Satire zu machen.“

Und weiter:

„Ich verstehe die Aufregung über Ihren Text nicht ganz. Gibt es doch in Deutschland eine gute von Tucholsky geprägte, von Hitler ex negativo gehärtete Tradition der Meinungs-, Kunst- und Satirefreiheit.“

Geschützt durch die Meinungs- und Kunstfreiheit veröffentlichen Rapper seit Jahren auch in Deutschland Lieder, in denen offen zu Gewalt aufgerufen, in denen „Huren kaltgemacht und Schwule geopfert, Politiker gedemütigt und Mädchen gequält“[6] werden. Pädagogen diskutieren besorgt über den Einfluss solcher Texte auf die Entwicklung von Kindern. Aber ansonsten regt sich kaum jemand darüber auf, obwohl öffentliche Aufrufe zur Gewalt strafbar sind.

Beweis einer kruden Ideologie?

Auch Naidoo ist ein Rapper. In seinem neuen Lied träume er vom „Aufstand des Kleinen Mannes gegen die Herrschenden“, schreibt die FAZ.[7] Das sei alles andere als unproblematisch, schon die erste Strophe des Liedes habe es in sich. Darin singt Naidoo:

Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?

Seht ihr nicht, ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht, ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

Der manipulative „Puppenspieler“, der im Hintergrund die Fäden ziehe, sei „ein uraltes antisemitisches Klischee“, so die FAZ. „Und der Begriff des Sachverwalters erinnert stark an die Vorstellung der sogenannten Reichsbürger, nachdem die Bürger der Bundesrepublik nur Personal einer von Amerika oder dem Weltjudentum gelenkten GmbH sind – der Personalausweis dient den Anhängern dieser kruden Ideologie als Beweis dafür.“

Was immer man über den neuen Titel von Xavier Nadioo denken mag: Die Debatte zeigt, dass sein Lied ebenso kritikwürdig ist wie die „Schmähkritik“ von Jan Böhmermann. Sie zeigt aber auch, dass der eine von den Medien vehement verteidigt, der andere verurteilt wird. Es ist gut, dass wir solche Debatten führen. Sie sind Ausdruck der grundgesetzlich garantierten Meinungs- und Kunstfreiheit. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Freiheit nicht verlieren, weil es so manchem Politiker derzeit nach anderem gelüstet.

