Die Umfragen stagnieren, die mediale Inszenierung verblasst: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist als falscher Prophet entlarvt. Die Leidttragende ist die SPD.

Vom Brüsseler Olymp der Korruption herabgestiegen, um die deutsche Version von Sozialdemokratie ins parteipolitische Paradies, sprich zum Bundestagswahlsieg zu führen, entpuppt sich Martin Schulz schon nach kurzer Zeit als falscher Prophet. Seine Beliebtheitswerte stagnieren, bestenfalls. Der Schulz-Effekt erweist sich als mediale Überhöhung und presseerzeugtes Phantom. Martin Schulz, der frisch aufpolierte Strahlemann der SPD, verliert an Glanz, sein Heiligenschein ist verrutscht.

Man könnte auch sagen: Der Schulz-Zug steckt fest, irgendwo in einem dunklen Tunnel unweit von Würselen. Weit ist er nicht gekommen und wird bereits von einer Bimmelbahn abgehängt.

Rüge aus Brüssel

Woran liegt`s, dass Martin es nicht kann? Nun, zum einen – und das war dem aufmerksamen Beobachter von Anfang an klar – besteht ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem, wenn ausgerechnet die Verkörperung der bürgerfremden Brüsseler Lobbykratie den Kanzlerkandidaten einer einst ehrwürdigen Arbeiterpartei stellt. Kein anderer Altpolitiker steht derart für das EU-Funktionärswesen wie Schulz, der selbsternannte TTIP-Einpeitscher. Schulz ist weder ausgewiesener Experte in Sachen Sozialdemokratie noch Vorzeigebeispiel demokratischer Bestrebungen innerhalb der EU, Schulz ist Funktionär durch und durch, fürstlich alimentiert und mit dem Gebaren eines Feudalherren. Die Not im Hause SPD bei der Suche nach einer Galionsfigur muss wahrlich groß gewesen sein.

Diese Vergangenheit als Imperator mit dem Hang zu Sitzungsgeldern holt den heiligen Martin jetzt mit großen Schritten ein. Sie will gar nicht zum Saubermannimage passen, das die SPD-Strategen für ihn erdachten. Denn Brüssel rügte ihn nun sogar für seine „großzügige“ Art mit Steuergeldern umzugehen.

Mehr Herz statt Hetze

Zum anderen ist Schulz nicht unbedingt der geborene Sympathieträger. Hölzern bis abgehoben in seinem Auftreten, die Reden geschliffen wie ein grober Klotz, wirkt er wie eine Mischung aus Einfalt und Anmaßung. Das unterscheidet ihn zwar nur marginal von einem Frank-Walter Steinmeier, der für seine diplomatischen Ausfälle nun mit dem Amt des Bundespräsidenten belohnt wurde, ist aber selbst für SPD-Verhältnisse wenig eindrucksvoll. Willy Brandt dürfte über das „sozialdemokratische“ Bodenpersonal ähnlich entsetzt den Kopf schütteln wie der liebe Gott über seines.

Ohnehin hat die SPD ein riesiges Problem: Sie hat mit wehenden Fahnen die Hartz-Reformen eingeführt und damit den größten Niedriglohnsektor in Europa geschaffen. So mancher Genosse ist gar der Ansicht, dass ein alter Mensch mit 600€ Rente doch gar nicht schlecht dran sei. Und weil das so ist, muss die SPD daher ganz viel Herz – und weniger Hetze –zeigen, um sich halbwegs glaubhaft als Partei des Kleinen Mannes verkaufen zu können.

Da ist Martin Schulz nicht wirklich die beste Wahl. Denn der zum Pontifex Maximus ausgerufene Schulz hat allenfalls das Zeug zum Brückenbauer nach Luxemburg, wo sein Busenkumpel Juncker das System der Steueroasen optimiert.

Motiv und Interesse

Was also tun, wenn die Schäfchen gehen und die Umfragewerte purzeln? Der Götterbote aus Brüssel hat sich entschlossen, es hohen deutschen Kirchenfunktionären gleich zu tun, indem er mit der Rhetorik einer Dampflok gegen die AfD schnaubt und die fatale Asylpolitik als Reichtum anpreist – wobei einige Nutznießer in der Tat reich werden. Schulz übergießt die Gesetzesverstöße auch seiner SPD mit einer Schicht Goldlack und predigt den Himmel auf Erden von seiner Kanzel der Korrektheit. Ganz wie es Vorzeigepromis der Ära Postdemokratie halt so tun. Auf diese Weise glaubt er, die Wahlherde zusammen halten zu können, die wiederum hofft, nicht gerupft und gerissen zu werden. Des einen Motiv ist des anderen Interesse nicht.

Und als die AfD kürzlich auf ihrem Bundesparteitag in Köln beschloss, Kirchenfunktionäre nicht mehr aus allgemeinen Steuergeldern finanzieren zu wollen, da sah der Martin seine Stunde gekommen, um wieder in der Gunst des Altsystems aufzusteigen. Er wetterte gegen die AfD und spielte den Empörten. Zu den bunten Truppen, die mit Holzlatten bewaffnet AfD-Mitglieder und Polizisten bedrohten, schwieg Schulz allerdings.

Unnütze Martinsrufe

Nur hat der Obersozi von Gabriels Gnaden die Rechnung jedoch ohne die Realität gemacht und steht damit in guter Tradition der SPD der letzten Jahre. Die zeichnet das Bild einer orientierungslosen Partei mit gesetzeswidriger Altpolitik zum Schaden Deutschlands und zu Lasten der Bürger. Und das mit aller dabei gebotenen Freude am eigenen Untergang.

Selbst eine „aufbereitete“ Bundeskriminalstatistik kann nicht mehr über die Folgen der katastrophalen Agenda hinwegtäuschen. Die Lebenswirklichkeit der Bürger wurde unter dem, was Tagesgeldpapst Schulz als Edelmetall bezeichnet, schlechter und gefährlicher. Das erkennen mittlerweile immer mehr Menschen im Land, und sie sehen das „Phänomen“ Schulz als das, was es ist:

Ein nach Brüssel weggelobter Parteifunktionär wurde mangels personeller Alternativen zum Kanzlerkandidaten der SPD gemacht und erlebt nun Götterdämmerung. Das scheint sicher wie das Amen in der Kirche. Denn Martin Schulz repräsentiert die Sozialdemokratie so gut wie Kardinal Rainer Woelki die christliche Demut. Daran ändern auch teuer inszenierte Schulz-Kampagnen und befohlene Martinrufe nichts.