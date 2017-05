Die Politik missachtet die Interessen von Geringverdienern und Arbeitslosen. Nur wer wohlhabend ist, kann Einfluss nehmen – und sichert so seinen Reichtum.

Große Vermögen pflanzen sich fort. Sie werden vererbt und wachsen ununterbrochen. Das gilt auch für Zeiten, in denen die Konjunktur einbricht, die Löhne sinken und Menschen in die Armut abrutschen. Die Reichen aber werden noch reicher.

Diesen Prozess beschreibt der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty in seinem Bestseller „Das Kapital im 21. Jahrhundert“. Wer also reich geboren wir, hat die besten Chancen, in Reichtum alt zu werden. Oder anders ausgedrückt: Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer hingegen arm auf die Welt kommt, kann sich, wenn alles gut geht, vielleicht einen auskömmlichen Lebensstandard erarbeiten. Aber reich wird er nicht.

Gefährdeter sozialer Friede

Seit etwa zehn Jahren befindet sich die Weltwirtschaft in einer latent schwelenden Krise. Vom Finanzcrash 2007 hat sie sich nie wirklich erholt. In den USA und in den Ländern Südeuropas ist die Arbeitslosigkeit vor allem unter jungen Menschen nach wie vor so hoch, dass sie einer ganzen Generation die Zukunft nimmt.

Im Gegenzug kumuliert das Kapital weiter. Nur acht Männer besitzen inzwischen mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung! Unter ihnen sind Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, also allesamt US-Milliardäre. Im Jahr zuvor verteilte sich dieses Vermögen übrigens noch auf 62 Familien.

Diese kumulative Kapitalentwicklung geht an Deutschland nicht vorbei. Hier besitzen heute 36 Milliardäre rund 297 Milliarden US-Dollar und damit so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen, das reichste Prozent besitzt rund 3,9 Billionen US-Dollar und damit ein Drittel des gesamten Vermögens, ermittelte das Oxfam-Institut.[1] Und die reichsten zehn Prozent in Deutschland sind wesentlich reicher als in den meisten anderen OECD-Staaten.

Am unteren Ende der Gesellschaft steigt die Zahl der Minijobs. Bei ihrer Einführung im Jahr 2003 waren es 5,6 Millionen, im vergangenen zählten die Statistiker 7,8 Millionen Minijobber. Inzwischen machen Teilzeit, Minijobs und befristete Arbeitsverträge rund 40 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse aus und sind verantwortlich für die wachsende Lohnkluft. Daher warnt die OECD vor einer wachsenden Ungleichheit in Deutschland. Der über Jahrzehnte währende soziale Friede droht in Gefahr zu geraten.

Was so mancher Bürger ahnte…

Kann die Politik die oben genannten Prozesse beeinflussen? Und wenn ja, will sie es überhaupt? Wahlkampfzeiten, wie wir sie derzeit wieder erleben, sind gemeinhin Zeiten großer Versprechungen. So tingelt etwa der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Martin Schulz gleich mit einem ganzen Strauß voller Versprechungen durch die Lande. Das größte seiner Versprechen ist er selbst, dann er kommen die politischen Ankündigungen. Er wolle für „Gerechtigkeit“ eintreten, Arbeitslose besser vor einem Absturz in Hartz IV schützen und für stabile Renten sorgen. Und wer die Sozialpolitiker von CDU/CSU, Grünen der Linken oder der AfD fragt, wird ganz ähnliche Antworten erhalten.

Aber warum zerfällt dann seit Jahren das soziale Gefüge der Gesellschaften? Warum schrumpft die finanzielle Sicherheit, warum wird das Alter wieder zum Armutsrisiko?

Es liegt auch daran, dass die Interessen derer, die durch die ökonomischen Entwicklungen gesellschaftlich abgehängt werden, nicht von der Politik, sprich den Parteien und ihren Abgeordneten aufgegriffen und in den Parlamenten vertreten werden. Was so mancher Bürger sich immer schon dachte, ist nun durch eine Studie der Universität Osnabrück bestätigt worden. Die an der Arbeit beteiligten Politikwissenschaftler wollten herausfinden: „Stimmen die politischen Entscheidungen des Bundestages stärker mit den Präferenzen der Armen oder mit denen der Reichen überein?“ Sie gliederten ihre Forschungsarbeit in 252 differenzierte Sachfragen. Die Antworten darauf fielen eindeutig aus:[2]

Es „zeigt sich, dass eine Politikänderung sehr viel wahrscheinlicher ist, wenn eine große Mehrheit der Spitzenverdiener sie befürwortet.“ Und weiter:

„Die Verkäuferin im Supermarkt oder der Fensterreiniger erleben also viel seltener, dass ihre Anliegen vom Bundestag umgesetzt werden als die verbeamtete Hochschulprofessorin oder der gut verdienende Rechtsanwalt.“

Zensur durch die Bundesregierung

Sie stellten fest, dass Vermögende deutlich andere Ansprüche an die Politik haben als der weitaus größere ärmere Teil der Bevölkerung.

„So spricht sich immer wieder eine Mehrheit der Einkommensärmeren gegen die Hartz-Reformen oder gegen die Stärkung der privaten Altersvorsorge aus. In wirtschaftlichen Krisenzeiten befürworten sie eher staatliche Eingriffe, etwa durch Konjunkturpakete. Auch die Vermögenssteuer, die Forderung nach Asyl für Edward Snowden oder ein schneller Abzug aus Afghanistan finden in den unteren Einkommensgruppen eine Mehrheit, in den oberen dagegen nicht.“[3]

Wer die Interessen der Bevölkerungsmehrheit mit der umgesetzten Politik vergleicht, erkennt hier zum Teil eklatante Widersprüche bzw. Abweichungen zugunsten des kleineren, ungleich wohlhabenderen Teils der Gesellschaft. Die Osnabrücker Wissenschaftler konstatieren:

„Wenn aber nicht alle Gruppe dieselbe Chance haben, dass ihre Anliegen im politischen Prozess berücksichtigt werden, wird das Gleichheitsversprechen liberalen Demokratien verletzt.“

Ursprünglich sollten diese Forschungsergebnisse in den aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung einfließen. In einer ersten Fassung waren sie sogar enthalten. In dem dann offiziell von der Regierung vorgestellten Bericht jedoch fehlten sie fast vollständig. Dazu die Wissenschaftler:

„Aber stark gekürzt und entschärft wurden die aus unserer Studie entnommenen Passagen, in denen wir beschreiben, wie sehr politische Entscheidungen in Deutschland zulasten der Armen verzerrt sind.“

Einfluss der Lobbyisten

Nun stellt sich die Frage, warum die Bedürfnisse der Bevölkerungsmehrheit kaum oder gar keinen Eingang in die praktische Politik finden. Zum einen mag es an der Zusammensetzung der Parlamente liegen. Über 80 Prozent der Abgeordneten sind Akademiker, ein Großteil von ihnen wiederum war vor der Parlamentsarbeit und kennt weder die Existenznöte der Menschen noch die Mechanismen der freien Wirtschaft. Allerdings dürfte dieser Umstand weniger ausschlaggebend für die politischen Entscheidungen sein als vielmehr der unmittelbare Einfluss von Kapital.

Da ist zum einen das Heer von hochbezahlten Lobbyisten der Großindustrie, das die Abgeordneten massiv beeinflusst und so die Entscheidungsfindung unmittelbar mitbestimmt. Als etwa die Riesterrente beschlossen wurde, hatten die großen Versicherungskonzerne daran wirkungsmächtig mitgearbeitet. Hinterher fuhren sie die Erträge ein.

Bei der Liberalisierung der Kapitalmärkte lieferten internationale Wirtschaftskanzleien den Regierungen hierfür die Blaupausen. Auf diese Weise formulierten also all jene die Gesetzestexte vor, die gewöhnlich für Großbanken wie Goldman Sachs, Credit Suisse oder die Deutsche Bank arbeiten. Wohin das führte, ist bekannt.

Noch deutlicher ist der Einfluss des Kapitals in den USA. Dort finanzieren die Wallstreet und die reichsten Familien die Wahlkämpfe. Im aktuellen Kabinett von US-Präsident Donald Trump sitzen mehr Milliardäre als in allen anderen US-Regierungen zuvor. Die Kabinettsmitglieder verfügen zusammen über 14 Milliarden Dollar, mehr als 30 Mal so viel wie das Kabinett von George W. Bush, das bereits als sehr wohlhabend galt. „Reich zu sein bedeutet in Trumps Welt, erfolgreich und damit qualifiziert zu sein“, schrieb Heike Buchter.[4]

Wer Pickettys Buch gelesen hat, weiß, dass diese Leute vor allem Kapitalinteressen, aber unmöglich die des gemeinen Volkes im Blick haben können.

Kandidatin für 100.000 Euro

Pikante Beispiele vom unmittelbaren Einfluss des Kapitals auf die Politik gibt es aber auch aus der deutschen Geschichte. In einem bisher einmaligen kriminellen Ausmaß kam dieser Einfluss in der CDU-Spendenaffäre zur Jahrtausendwende ans Licht. In weitaus milderer Form zeigte sich dieser Zugriff aber auch im SPD-Wahlkampf 1998. Damals tauchten plötzlich riesige Zeitungsanzeigen auf mit der Forderung: „Der nächste Kanzler muss ein Niedersache sein.“ Der Niedersachse und SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder behauptete, er wisse nicht, wer die Anzeigen geschaltet habe. Später hieß es, der Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer stecke dahinter. Maschmeyer und Schröder solle heute gute Freunde sein.

Geld spielt aber auch schon beim Einstieg in die Politik eine Schlüsselfunktion. Erschreckende Beispiele hierfür liefert jetzt die FAZ.[5] Die Zeitung beschreibt, wie fehlendes Kapital aussichtsreiche politische Karrieren von vorn herein verhindert. Obwohl sie als qualifiziert und beliebt galt, musste etwa eine CSU-Frau auf die Kandidatur für den Landtag verzichten. Der Grund: Die CSU verlangte von ihr 100.000 Euro Eigenbeteiligung für den Wahlkampf. Soviel Geld konnte die Frau aber nicht aufbringen.

„Brautgeld“ würden diese Zahlungen genannt, so die FAZ. Von anderen seien sogar 150.000 Euro bis 200.000 Euro verlangt worden. Den Zuschlag für die Kandidatur erhalte, wer am meisten Geld mitbringe. Ein solches Vorgehen sei auch in allen anderen Parteien gängige Praxis.

Wer Hartz-IV bezieht oder ein geringes Einkommen hat, der braucht also gar nicht erst antreten. Mit ihm bleibt einem großen Teil der Bevölkerung der direkte Zugang zur Politik verschlossen. Unser politisches System grenzt also ganz bewusst nicht nur die Interessen des ärmeren Teils der Bevölkerung, sondern sogar deren potenzielle Vertreter aus dem demokratischen Prozess aus.

