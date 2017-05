Beispiele aus den Polizeiberichten zeigen, wie unser Zusammenleben durch Migration jeden Tag neu ausgehandelt wird. Ist es das, was Staatsministerin Özoğuz will?

In einem Strategiepapier vom 21.09.2015 der Staatsministerin und Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Aydan Özoğuz, heißt es gegen Ende:[1]

„Auch mit Blick auf die hohen Flüchtlingszahlen ist klar: Wir stehen vor einem fundamentalen Wandel. Unsere Gesellschaft wird weiter vielfältiger werden, das wird auch anstrengend, mitunter schmerzhaft sein. Unser Zusammenleben muss täglich neu ausgehandelt werden. Es liegt an uns, ob wir darin dennoch eher die Chancen sehen wollen oder die Schwierigkeiten. Eine Einwanderungsgesellschaft zu sein heißt, dass sich nicht nur die Menschen, die zu uns kommen, integrieren müssen. Alle müssen sich darauf einlassen und die Veränderungen annehmen.“

Menschen mit etwas Vorstellungskraft können sich schon heute anhand gewisser Vorkommnisse ausmalen, wie in Zukunft in Deutschland und in der EU daran gearbeitet werden muss, sich auf das Neue einzulassen und all die Veränderungen, die nun auf alle zukommen, anzunehmen.

Erfahrungen der Polizei

Diese Meldung hat es sogar in den Regionalteil von Focus Online geschafft, es ist allerdings eine unveränderte Übernahme aus dem Presseportal:[2]

„Am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr hat ein 32-jähriger Mann in einem Rewe-Markt in Ostfildern-Nellingen randaliert und einen Polizeieinsatz veranlasst. Der aus Nigeria stammende Mann wollte ein Päckchen Tabak kaufen und mit seiner EC-Karte bezahlen. Als das nicht funktionierte, warf der Mann den Tabak auf den Boden, trat mehrfach darauf und wollte dann den Markt verlassen. Kunden und Mitarbeiter verhinderten die Flucht des Randalierers bis die Polizeistreife eintraf. Bei der Begleitung in das Büro des Supermarktes beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten sowie eine Angestellte des Marktes und spukte im Lebensmittelgeschäft auf den Boden.“

In Ostfildern-Nellingen ist man zur Zeit noch der Meinung, dass Menschen mit diesem Verhalten besser der Polizei übergeben werden sollten. Die Frage ist allerdings, ob in einer zunehmend veränderten Gesellschaft die Polizei in so einem Falle überhaupt noch ausrücken wird und nicht eher die Beteiligten aus der Bevökerung auffordern wird, die Sache unter sich auszuhandeln. Denn für die Polizei ergab sich nun am Osterwochenende ein Haufen an Ärger, ohne dass die Angelegenheit für den Randalierer wirkliche Konsequenzen hatte:

„Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, musste der Mann schließlich in Handschellen gelegt werden. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten, bei denen zwei Beamte leicht verletzt wurden. Auf richterlichen Beschluss wurde der Mann bis um 22:00 Uhr des 15.04. in das Polizeigewahrsam verbracht. Gegen 00:30 meldete eine Streife der Bundespolizei, dass der 32-jährige Mann nun mitten auf der Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Filderstadt stehe. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er sich auf die Straße legen würde, wenn man ihm nicht helfe. Die eingesetzte Streife musste den Mann nun aus gefahrenabwehrenden Gründen nach Hause fahren.“

Hochzeit auf der Autobahn

Am 17.04.2017 berichtete die Hannoversche Allgemeine unter der Überschrift „Hochzeitsgesellschaft blockiert Autobahn 2“ über einen Vorfall auf der Autobahn A2 am Ostersonntag:[3]

„Eine türkische Hochzeitsgesellschaft aus Garbsen und Hannover hat am Ostersonntag gegen 16 Uhr ausgelassen auf der Autobahn 2 gefeiert – und dadurch in zahlreichen Fällen für höchste Unfallgefahr gesorgt. Der Konvoi aus 13 Autos verteilte sich über alle drei Spuren und stoppte phasenweise sogar – um zu tanzen, Fotos zu schießen und Videos zu drehen. Die Polizei musste dem Ganzen ein Ende setzen.“

Der Redakteur der Zeitung, der die Meldung verfasste will keine Fremdenfeindlichkeit aufkommen lassen und nennt das Ganze eine „übereifrige Hochzeitsgesellschaft“, was allerdings durch die genauere Beschreibung des Vorfalls im weiteren Artikel dann doch etwas fehl am Platz wirkt:

„Aufgrund ihres geringen Tempos baute die Hochzeitsgesellschaft in Richtung Berlin zwischen dem Dreieck Hannover-West und der Abfahrt Langenhagen absichtlich einen Stau auf, wie die Polizei mitteilt. ,Einige Autofahrer mussten Vollbremsungen und Ausweichmanöver einleiten, um Unfälle zu verhindern’, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. ,Verletzt wurde aber niemand.’ Es sei lediglich zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Über Notruf berichteten Autofahrer der Polizei von der gefährlichen Aktion auf der A 2. Gleichzeitig bemerkte auch eine Streifenwagenbesatzung auf der Gegenfahrbahn die waghalsige Hochzeitsfeier und nahm die Verfolgung auf. Bei den 13 Autos handelte es sich unter anderem um Mercedes, BMW, Audi, Smart, Volkswagen und Renault.

An der Anschlussstelle Langenhagen verließ der Korso die Autobahn, die Beamten konnten die Prozession schließlich in der Vahrenwalder Straße stoppen. Offenbar waren die 13 Autos auf dem Weg zur eigentlichen Party in einem Veranstaltungszentrum. Die zuvor noch gut gelaunte Hochzeitsgesellschaft habe nach Behördenangaben aggressiv auf die Kontrolle reagiert. ,Zwölf Fahrer des Hochzeitskonvois stammen aus Garbsen, einer aus Hannover’, sagt Behördensprecher Nowak. Bei ihnen handle es sich um Türken und Deutsche mit Migrationshintergrund im Alter von 21 bis 74 Jahren. Nach der Kontrolle durften alle ihre Fahrt fortsetzen.“

Die „gut gelaunte“ Hochzeitsgesellschaft war sich keiner Schuld bewusst und reagierte „aggressiv“ auf das Vorgehen der deutschen Polizei. In der Zeitung heißt es weiter:

„Allerdings wird die gefährliche Feier auf der Autobahn für die Beteiligten ein juristisches Nachspiel haben. ,Wir ermitteln nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Nötigung’, sagt Polizeisprecher Nowak. Der erste Teil wird laut Strafgesetzbuch mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet. Auf Nötigung stehen bis zu drei Jahre Gefängnis plus drei Punkte in Flensburg sowie ein bis drei Monate Fahrverbot.“

Es ist ungewiss, ob das angekündigte juristische Nachspiel nun hart oder nachlässig ausfallen wird. Womöglich wird man aber in Zukunft vonseiten der indigenen Bevölkerung, die sich konkret auf Menschen mit Migrationshintergrund einlassen will, mehr Rücksicht auf die Feiernden nehmen müssen. Eine Mindestanforderung an Hochzeiter mit Migrationshintergrund wäre dann, die Sperrung der Autobahn zum Zwecke hochzeitlicher Belustigungen der Polizei entsprechend anzukündigen, damit schon im Vorfeld gefahrenabwehrende Maßnahmen geplant werden könnten.

Konstruktive Anpassungsleistung?

Zum Schluss noch ein unerquickliches Beispiel aus dem nachösterlichen Düsseldorf über den Zusammenstoß der Kulturen im heutigen Deutschland (Meldung vom 19.04.2017):[4]

„In einem Krankenhaus musste sich gestern das Opfer eines Raubdeliktes im Düsseldorfer Süden behandeln lassen. Der 30-jährige Mann wurde in einer Bahnunterführung von einer Gruppe Jugendlicher attackiert und verletzt.

Ein 30-jähriger Düsseldorfer durchquerte gestern um 22.15 Uhr die Bahnunterführung Henkelstraße und begegnete dort einer Gruppe Jugendlicher (drei junge Männer und ein Mädchen). Als es auf dem Gehweg zu einem leichten Körperkontakt zwischen ihm und einer Person aus dieser Gruppe kam, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Unvermittelt wurde der Geschädigte von den Tätern angegriffen und mit mehreren Faustschlägen und Tritten zu Boden gebracht. Im Anschluss wurde ihm gewaltsam die Jacke, in der sich auch sein Smartphone befand, ausgezogen und geraubt. Mit ihrer Beute flohen die Täter in Richtung Reisholzer Bahnstraße. Sie konnten wie folgt beschrieben werden:

Das Mädchen ist etwa 16 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und hat dunkle Haare. Sie trug einen dunklen Pulli, ein weißes Shirt und hat den Angaben des Geschädigten nach ein südländisches Erscheinungsbild. Die jungen Männer sind zwischen 16 und 22 Jahren alt, im Durchschnitt etwa 1,80 Meter groß und auch südländischen Aussehens.“

Fortan wird man sich überlegen müssen, ob man sich gegenüber jugendlichen Gruppen mit Migrationshintergrund nicht von Vornherein etwas devoter verhalten sollte. Man könnte gleich die Straßenseite wechseln, wenn solche Gruppen auftauchen, in der Hoffnung, dass dann alles gut ausgehen wird. Auch das wäre dann wohl im Sinne der Migrationsbauftragten eine konstruktive Anpassungsleistung der Menschen in Deutschland, die schon länger hier sind.

