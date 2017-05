Die AfD scheint sich wacker an der allgemeinen Volksverblödung der Etablierten zu beteiligen. In Köln muss sie tabula rasa machen! Eine prophetische Polemik.

Der AfD-Parteitag wirft seine kurzen Schatten voraus. Frauke Petry wird ihn als Parteisprecherin möglicherweise nicht überstehen. Parteispaltungsversuche a la Lucke werden nunmal von der Basis nicht verziehen! Selbst ihr nicht. In dieser Woche meldete sich Frauke Petry via Facebook als Spitzenkandidatin ab, will aber offenbar Parteichefin bleiben. Deshalb warb sie gleichzeitig für ihren Strategieantrag, mit dem sich die AfD zwischen „Fundamentalopposition“ und „Realpolitik“ entscheiden soll.

Alexander Gauland zeigte sich überrascht, aber nicht wirklich unzufrieden mit der neuen Situation, auf die er schließlich hingearbeitet hatte. Ihm dürfte als einzigen wirklichen Politprofi der Partei, der die Stimmung an der Basis wie kein Zweiter kennt, schon längst klar gewesen sein, dass der wachsende Einfluss ihres Lebensgefährten Pretzell auf Petry von der Gesamtpartei nicht gewollt und nicht getragen wird; also auch nicht einmal von ihrem eigenen Flügel.

Ihr jetziger Teilrückzug wird daher nicht reichen. In Köln wird somit die Ära Petry auch als die der Parteichefin zu Ende gehen müssen. Ob sie überhaupt in der AfD bleiben will und kann, ist mehr als fraglich. Sie ist schon jetzt so durch wie Lucke!

Auch wenn es vorerst nur ein Strategieantrag sein wird, der ihr politisch das Genick bricht und – noch – keine interne Vereinsgründung. Denn angeblich sollen Petry und ihr Ehemann Pretzell ja sogar schon Pläne für eine Spaltung nach der Bundestagswahl in der Schublade haben.[1]

Jedenfalls gewinnt die nationalkonservative Strömung (die „Fundies“) nun deutlich Oberwasser. Die Mainstreammedien freuen sich also zu Recht auf eine aufregende Zeit in Köln, auch wenn Herr Höcke nicht dabei sein wird – wie ich finde, eine für seine Verhältnisse geradezu weise Entscheidung.

Nationalkonservativ mit weltoffener Libido

Seit Wochen schon gibt die Partei insgesamt ein jämmerliches Bild ab. Mit der Wahl von Jörg Meuthens Ex-Büroleiter Ralf Özkara, der nicht nur glücklich mit einer Deutschtürkin verheiratet ist, sondern gleich auch noch ihren Familiennahmen angenommen hat, ist nun ein Mann zum Sprecher des Landesverbandes Baden-Württemberg gewählt worden, der, so könnte der umsichtige Herr Landeschef gedacht haben, wenigstens schon mal allein durch seine eigene Familienbande das Zeug hat, Rechts-, Rassismus- und Naziklischees der Konzernpresse erneut ad absurdum zu führen, auch wenn sich die Erdogan-Türkei und Merkel-Deutschland jetzt gerade unversöhnlich Nazivergleiche um die Ohren hauen.

Nationalkonservative Politik und eine weltoffene Libido, die auch vor dem Orient nicht halt macht, bereiten nicht nur zukünftigen CDU-Koalitionswilligen der schon geplanten Nach-Merkel-Ära Freude, sondern scheinen sich in der AfD tatsächlich genauso wenig auszuschließen. In Herrn Meuthens Landtagsfraktion sitzen jüdisch-christliche Abendlandverteiger ganz selbstverständlich neben deutschen Islamverstehern – sehr beachtlich für AfD-Verhältnisse wie für die Political Correctness ganz allgemein. So die Frohe Botschaft, die jetzt von Baden-Württembergs neuer Ökumene ohne Petry ausgeht. Wer’s fassen kann, der fasse es. Aber ob das die patriotische deutsche Wählerbasis auch so begeistert fasst?

Man wird in jedem Fall sehen wollen, ob an der Heimatfront Herrn Meuthens und Herrn Özkaras Multikultiflirt mit der veröffentlichten Meinung aufgeht. Ich denke schon. Durchaus. Denn die öffentliche Meinung neigt sich ja bereits sichtlich zur der mit ihrer Hilfe koalitionsreif gehackten AfD und wird dies auch noch viel weiter tun, selbst wenn sich Frau Petry entschließen sollte, in die wohlverdiente Mutterpause zu gehen. Mit Herrn Meuthen und Herrn Özkara geht in BW auf jeden Fall einiges. Auf Bundesebene sowieso.

Selbst Herr Höcke zeigte sich bei seinem Dresdner Bierzeltgerede schon mal einer „Senior-Koalition“ der rein praktischen Vernunft gegenüber nicht so ganz völlig abgeneigt. Und da wird ihm der weltkluge Herr Meuthen, wenn’s denn so kommen soll, natürlich auch eine „Junior-Koalition“ schmackhaft machen können. Denn Herr Höcke ist, wie er selbst immer wieder öffentlich bekennen lässt, ein begnadeter Teamspieler! Oder ich will Brunhilde Meier heißen!

Tragische Verstrickung

Herr Meuthen hat also mal wieder eine kluge Wahl getroffen. Vielleicht war sie auch strategisch ein wenig zu klug und taktisch zu wenig intelligent. Doch das würde mich bei diesem Abendlandverteidiger Baden-Württembergs nicht wirklich überraschen. Und da er sich, wie der Herr Ex-Zeitsoldat Özkara, nun als großer Integrator oder so beweisen will, hat er durchaus gute Chancen, die Petry-Pretzell-Fraktion, die sichtlich gescheitert ist und sogar demnächst in Gefahr läuft, die NRW-Wahl völlig zu vergeigen, falls Pretzell sich nicht umgehend zurückzieht, in Köln oder spätestens beim einzuberufenen Sonderparteitag so vollständig an den Rand zu drücken, wie Petry und Höcke einst Lucke und Henkel in Essen.

Nach der knappen Niederlage der Alice Weidel vom „liberalkonservativen“ Petry-Flügel (= „Realos“) sieht es nun also ganz so aus, als würde der neue „Spitzenteam“-Parteichef der Bundes-AfD nach dem Kölner Parteitag ganz klar nur Jörg Meuthen heißen können. Wer sonst, wenn Herr Gauland weiter Graue Eminenz sein will, was ihm niemand verdenken kann? Ohnehin würde ich wetten wollen, dass Herr Meuthen den AfD-Integrationscharme geradezu erfunden haben muss. Von dem könnte sich die quirlige Frauke Petry was abschneiden.

Mit dem wirklich erschreckend naiven Versuch, über einen sogenannten Strategieantrag die AfD ganz offen im Sinne der imperialen Geheimdienste, die die Show schon bei den Grünen und der PDS/Linke erfolgreich abzogen, in Realos und Fundies zu spalten, ist die einstige Hoffnungsträgerin bei sämtlichen Landesverbänden abgeblitzt; d.h., selbst bei ihrem eigenen Landesverband. Offenbar hatte sie sich, mehr entschlossen als überlegt, nicht einmal bei der eigenen Machtbasis entsprechend rückversichert. Und wenn doch, dann spielt ihr diese offensichtlich einen bösen Streich.

Warum? Nun, da muss man wohl davon ausgehen, dass ihr Ex-Spindoktor Klonovsky vom Focus womöglich nicht ganz falsch liegt, wenn er in seiner öffentlichen Fundamentalkritik an seiner ja leider nur kurzzeitige Arbeitgeberin süffisant von einer tragischen Liebesverstrickung mit Herrn Pretzell spricht, die dieses politische Talent nun ins politische Abseits manövriert.

Nicht nur NATO-Pazderski, auch der nette Schweriner Partei-Schlawiner, der adrette aber anscheinend nicht besonders integre und dazu politisch trotz seines kürzlichen Wahltriumphs noch immer belanglose Leif-Erik Holm aus dem Storchenparadies Mecklenburg-Vorpommern, Ex-Büroleiter der Madame von Storch und vielleicht, wenn er sich richtig anstrengt, ja demnächst erster Kammerdiener der künftigen Königin von Deutschland, hatte als Petrys Parteifreund (nach dem Motto: Feind-Todfeind-Parteifreund) gerade noch rechtzeitig die Lunte gerochen und seine Chefin grandios mit ihrem Antrag hochgehen lassen. Das empfiehlt ihn sicher für noch höhere Aufgaben.

Erst unterstützte er ihr Strategiepapier, dann dementierte er öffentlich seine Zustimmung zu selbigem. So etwas nenne ich Charakter! Daraus könnte man schließen, dass selbst die NATO-Freunde in der AfD nicht mehr mit ihr und Pretzell nach Köln rechnen wollen. Die zu ehrgeizige Chefin und ihr neuer Lebensabschnittsgefährte sind durch! Und sie sind leider nicht klug genug, um dies einzusehen und noch rechtzeitig von ihrem Amt zurückzutreten, wie es bei so einer Niederlage eigentlich unvermeidlich ist.

Petry-Läufer und Meuthen-Pferdchen

Ob das eine gute Nachricht für alle diejenigen wäre, welche sich mit der AfD eine wirkliche Fundamentalopposition schaffen wollten? Sicher ist: Die Petry-Fraktion fährt innerparteilich gerade eine Niederlage nach der anderen ein. Ihr Herr Pretzell, in manchen AfD-Kreisen inzwischen sogar eine regelrechte Hassfigur, hat seine Frau offensichtlich von ihrer eigenen Machtbasis isoliert; womöglich, um seinen eigenen Einfluss auszubauen. Nun wird es auch um ihn immer einsamer. Er ist genauso wenig zu halten wie sie.

Die von der FAZ als Höcke-Gegnerin geradezu gefeierte „Ökonomin“ Alice Weidel von der Spitzenposition zu verdrängen, ist immerhin ein guter Anfang, um mit dem Anspruch, Volkspartei sein zu wollen, gegen die nach wie vor neoliberale Fraktion der Ex-FDP-Genossen in der AfD etwas Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Das Wahlergebnis 209:224 in Stuttgart aber zeigt, dass die tiefe Spaltung des Landesverbandes, die aus Political-Correctness-Gründen schon einmal zu zwei AfD-Fraktionen geführt hatte, alles andere als überwunden ist.

Das ist auch Herrn Özkara als neues Pferd auf Meuthens Schachbrett klar. Also betonte er nach der Wahl, dass er, der gerade im Auftrag seines Chefs, also des Integrationskönigs der AfD, die Petry-Läuferin Weidel aus dem Spiel nahm und jetzt die Königin selbst bedroht, sich nicht als Mitglied der beiden zerstrittenen Flügel ansieht, sondern als neutraler Vermittler. Wie das Pferde als Schachfiguren eben machen: Eins gerade, eins schräg! Fragt sich nur, was er da wem eigentlich vermitteln will? Dem Wähler ein Patt zwischen AfD und CDU? Ich lasse mich ja gerne überraschen, aber aus Baden-Württembergs Ländle erwarte ich kaum etwas anderes als feinsten CDU-Opportunismus.

Nein! Wenn der Parteitag in Köln jetzt nicht die Neoliberalen radikal matt setzt, so wie einst Lucke und Henkel (und zu denen gehören neben Petry, Pretzell, Weidel, Pazderski, Storch und Holm noch andere), dann nimmt das deutsche Volk ihnen die Volkspartei bis zu den Bundestagswahlen nicht mal mehr im Ansatz ab. Eine neoliberal geprägte AfD mit so einem NATO-Parteiprogramm kann unmöglich eine echte Alternative für Deutschland sein!

Und somit im Grunde auch ein Herr Meuthen nicht; es sei denn, er stellt das ganze, für eine alternative Partei ja wirklich höchst peinliche, wenn nicht sogar nach eigenen Maßstäben volksverräterische AfD-Parteiprogramm beim nächsten Sonderparteitag in seiner Gesamtheit zur Disposition und tritt zu den Wahlen mit einem für eine Volkspartei glaubwürdigeren Programm an. Denn letztlich geht es dem alternativen Wähler eben nicht um Personen, wie bei den Etablierten, sondern um taugliche Programme.

Jeder, der sich für einen deutschen Patrioten hält, sollte doch wissen, dass die NATO seit ihrer Gründung der Feind Deutschlands ist! Der erklärte noch dazu! Das bleibt sie auch unter Trump. Dazu ist sie, wie jeder sehen kann, der sehen will, eine Allianz von Kriegsverbrechern, wie sie die Welt nach Hitler nicht mehr gesehen hat. Insofern hat im Bundesvorstand einer echten Alternative für Deutschland eben auch ein aktiver Bundeswehroffizier, der mit einem der schlimmsten Kriegsverbrecher des 21. Jahrhunderts, dem Bush-Krieger und US-General Petreus eng zusammengearbeitet hat und bis heute deshalb nicht die allergeringsten Skrupel zeigte, absolut nichts zu suchen. Geschweige an der Spitze des Landesverbandes von Berlin. Sonst bleibt die AfD wie die Bundeswehr eine Helotenveranstaltung der Vatikan-CIA und des Vatikan-Pentagon!

Es geht um die soziale Marktwirtschaft!

Wenn das weder Meuthen noch Höcke begreifen, und auch weiterhin nicht einsehen, dass angesichts des bevorstehenden Systemzusammenbruchs die Soziale Frage für Deutschland die innenpolitische wie außenpolitische Kernfrage überhaupt ist, und wenn hier keine glaubwürdigen volkswirtschaftlichen Konzepte für den im Grundgesetz verbrieften Sozialstaat erarbeitet werden, wird es für die Partei auch keine Massenbasis geben können. Das bloße Erzeugen von Angstpsychosen gegen Islamisten und Moscheebauten ist nicht nur untauglich, es reicht auch nicht, um sie zu mobilisieren. Das könnten sie in der Tat glatt von der MI6-NPD lernen, die das bekanntlich Jahrzehnte lang vergeblich versuchte.

Der Neoliberalismus mit seinem verbrecherischen Wirtschaftssystem und seinen nicht enden könnenden Finanzkrisen und Ressourcenraubzügen ist das menschenverachtende Spiel des Imperiums und absolut deutschlandfeindlich. Er hat fertig! Flasche leer! Die AfD will aber jetzt offenbar nur noch mit der Masseneinwanderungsfrage punkten und glaubt wirklich, so die unzufriedenen Massen bewegen zu können. Sogar mit Bach-Chorälen vor dem Bundeskanzleramt nach islamistisch getürkten Attentaten! Na, wenn sie sich da mal nicht gründlich täuscht! Der Systemzusammenbruch ist zwar unvermeidlich. Insofern ist auch der Vorlauf bis zur Bundestagswahl zu kurz für weitere taktische Spielchen.

Doch wenn sich jetzt die sogenannte Fundamentalopposition – statt hohlen und wohlfeilen Patriotismus zu predigen – nicht fundamental der gesamten sozialen Frage mit wirklich glaubwürdigen Konzepten zuwendet, dann wird sie, wenn überhaupt, höchstens einstellig in den Bundestag einziehen. Als neue FDP und somit als Mehrheitsbeschafferin der CDU/CSU. Das war zwar ohnehin das Kalkül der Petry-Neocons, denen es anscheinend auch nur um ihre üppigen Diäten geht, aber es wird nicht aufgehen! Niemand braucht eine AfD, in der Ex-CDUler und Ex-FDPler ihr Neocon-Mütchen an ihrer einstigen originalen Neocon-Adenauer-Muttipartei kühlen, bei denen sie keine Chance auf die vorderen Listenplätze gehabt hätten.

Und wenn’s dann nach Köln wirklich ohne Petry-Pretzell, Pazderski und Storch in den Bundestagswahlkrampf gehen sollte, dann muss vorher noch das widerlich schmierige Parteiprogramm von Stuttgart auf den Prüfstand. Ich kann’s nicht oft genug wiederholen: Wenn die AfD jetzt nicht an der Spitze des Parteiprogramms Demokratie, Rechtsstaat, Friedensvertrag und raus aus der NATO fordert und die Soziale Marktwirtschaft wie einst Ludwig Erhard als Kernfrage erkennt, dann taugt sie nichts und dann kann man nur hoffen, dass sie gründlich scheitert.

Wir brauchen als Deutsche keine „erfolgreichen UnternehmerInnen“ a la Petry, Weidel oder Storch an der Spitze der Partei, auch keine umstrittenen Militärs a la „Menschenführeroberst“ Pazderski. Wir brauchen kenntnisreiche, mit der sozialen Frage vertraute Wirtschaftswissenschaftler wie etwa einen neuen Ludwig Erhard.

Herr Özkara macht mir da allerdings als ehemaliger Zeitsoldat und Betreiber eines Zeitarbeitsunternehmens für billige Pflegekräfte leider auch nur wenig Hoffnung. Sind solche Geschäfte doch gerade die typisch neokonservativen Sklavenhalterunternehmen, für die „sozial ist, was Arbeit schafft“ und die im Volk als skrupellose Ausbeuter mehr als verhasst sind.

Böse Zungen könnten ihn also schließlich glatt von Berufs wegen für einen bloßen strammen Befehlsempfänger und Sozialschmarotzer der Sozialindustrie halten, die sich auf Steuerzahlerkosten einen schönen Lenz machen wollen, während sie zur Integration doch eher ein recht zweifelhaftes Verhältnis ökonomischer Natur pflegen. Da kann man dann eigentlich auch gleich Rot-Rot-Grün und ihre Sozialindustrie wählen. Besser als Frau Weidel ist Herr Özkara also am Ende auch nicht.

Aber darum geht’s ja auch nicht. Sondern jetzt erst mal um die Übernahme der Partei durch seinen Chef und Mentor und die Frage, ob unter ihm nun die „Realos“ oder „Fundies“ die Partei integrieren? Da bin ich mir bei Herrn Meuthen nie wirklich sicher.

Rettet die Basis die AfD?

Mit Petrys und Pretzells Abgang stünde jedenfalls das bisherige Grundsatzprogramm in seiner Gänze zur Disposition. Und der vom Ehepaar geführten NATO-Fraktion stehen interessante Zeiten bevor. Denn deren Hauptstrategie ist ja von Beginn an eine Koalition mit der CDU/CSU und somit ein veritabler Verrat am Wähler. Und es ist vor allem eine Position der bewusst gewollten oder doch wenigstens in Kauf genommenen eigenen Schwäche, aus der heraus die Petry-Pretzell-AfD sich der CDU/CSU anbiedert.

Die kann dann aus dieser Partei denselben Hohlkörper machen wie die FDP. Eine solche CDU-AfD wird zu einem Austritt aus dem transatlantischen Kriegsverbrecherbündnis kaum zu überreden sein, obwohl er die Grundlage aller deutscher Souveränitätsbestrebungen ist.

Die Frage wäre also, ob die Parteibasis sich dennoch nicht entmutigen lässt, ihren eigenen Willen zur Fundamentalopposition ernst zu nehmen? Ob sie sich hierbei in den bewussten Gegensatz zur gesamten AfD-Nomenklatur zu stellen bereit ist oder „die da oben“ so weiter machen lässt. Die Antwort wird davon abhängen, ob sie tatsächlich näher am Wähler dran ist und wirklich für seine Interessen als Volkssouverän kämpfen will.

Die Umfrageergebnisse, so zweifelhaft sie auch im Detail sein mögen, zeigen doch aber deutlich durch den massiven Abwärtstrend in der Wählergunst an, dass die Kumpanei mit der NATO und dem asozialen Gedankengut der Neocons auf keinen Fall goutiert werden. Der potentielle deutsche AfD-Wähler, der sich nicht weiter verblenden lassen will, wird sich daher nicht nochmal verar…en lassen.

Der Essener Parteitag hatte mit dem Sturz Luckes und seines Anhangs dem Wähler letztlich nur eine programmatische Änderung der AfD vorgegaukelt. Das beweist der intrigante Schlingerkurs und der neue Petry-Strategieantrag überdeutlich. Denn nichts hat sich seit dem im Prinzip an der neoliberalen und neokonservativen – d.h. ganz klar volksfeindlichen Ausrichtung der Partei zugunsten des Imperiums geändert! Die neue Führungsspitze, egal, wer ihr diesmal angehören wird, kommt damit jedoch nicht mehr so ohne weiteres durch. Auch nicht mittels öffentlichkeitswirksamer Ablenkung auf das längst als zu karrieregeil und politisch wie fachlich inkompetent wahrgenommene Führungspersonal. Die Partei hat nur noch eine Chance! Der Kölner Parteitag muss tatsächlich den Weg in die Fundamentalopposition frei machen; d.h., auch allen Koalitionsvisionen mit der Merkel-CDU (eine andere gibt es nicht!) eine klare Absage erteilen. Sonst ist auch die AfD durch!

Köln ist die letzte Chance

Denn das müssen sich nicht nur Petry und Pretzell sondern auch Meuthen, Gauland, Poggenburg und Höcke fragen: Wer wird eine Partei als „Alternative für Deutschland“ wählen wollen, die von vornherein und dazu auch noch schamlos öffentlich zur Koalition mit einer Partei drängt, deren Kanzlerin doch gerade hauptverantwortlich für jene Zustände in Deutschland zeichnet, die der Wähler nicht will. Welcher Patriot will eine EU-Kallergi-Partei-Koalition wählen, die die „Flüchtlingskrise“ will, die Rassismus will und den Bürgerkrieg riskiert, um unser Land gezielt „umzuvolken“? Und das im trauten Bündnis mit SPD, Grünen, FDP und großen Teilen der Linken. Welcher Patriot will sich mit seiner AfD-Wahl weiter schamlos der NATO anbiedern, die Deutschland seit ihrer Gründung unten hält? Einer NATO, die gerade selbst zerfällt.

Der potentielle Wähler will diese scheinchristlichen Partei genauso wie die Schein-Sozis von der Macht entfernt wissen und keine neue scheinchristliche Partei mit jüdisch-christlichem Abendlandanstrich. Gerade deshalb hat die AfD überhaupt Zulauf vor allem von jenen, die sich noch immer Hoffnung auf eine fundamentaloppositionelle AfD machen und den etablierten Parteien nicht länger erlauben wollen, das Volk „umzuvolken“ und das Grundgesetz dabei nach Belieben genauso zu brechen wie das Völkerrecht.

Im Augenblick macht die AfD aber eher den Eindruck, sich wacker an der allgemeinen Volksverblödung der Etablierten zu beteiligen. Diesem entgegenzuwirken, hat die AfD in Köln eine allerletzte Chance! Deshalb kann es auch nicht beim Rücktritt von Petry bleiben. Es muss tabula rasa gemacht werden!

Anmerkung

