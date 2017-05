Donald Trump lässt Assad fallen. Die USA und Israel planen eine arabische NATO. Europa ist aus dem Spiel, und der Syrienkrieg verlagert sich auf die Türkei.

Es wurde in Syrien mal wieder mit Giftgas angegriffen. Natürlich von Assad. Wer könnte es auch sonst gewesen sein? War Obamas „rote Linie“ aber noch eine schlechte Friedensnobelpreiskomödie für die Welt, so ist Trumps Wiederholung dieser Geschichte eine wirklich gelungene Farce, bei der Putin und Lawrow als Empörungskomiker auch nicht schlecht mit agiert haben.

Anzeige

Was wohl wirklich geschah

Schauen wir uns an, was tatsächlich passiert ist:

In der Provinz Idlib, die noch weitgehend von den IS-Strolchen Erdogans und der CIA militärisch beherrscht wird, hat die syrische Armee bei einem Luftangriff auf das Dorf Cahn Scheichun, ganz nahe an der Grenze zur Türkei und nordwestlich der Provinzhauptstadt Idlip, offenbar ein Chemiewaffenlabor dieser „gemäßigten Rebellen“ getroffen. Das jedenfalls ergaben die mir sehr glaubwürdig scheinenden militärischen Untersuchungen der Russen. Dessen giftige Zutaten stammten, wie man längst auch im Kreml und im Weißen Haus weiß, aus der Türkei. Vermutlich wie beim Giftgasangriff von 2013, den der Westen Assad in die Schuhe schieben wollte.

Daraufhin sagte Trump Putin Bescheid, dass er, um seine eigene Heimatfront zu beruhigen, einen Militärflughafen der syrischen Armee bombardieren will. Putin schaltete also seine Luftabwehr aus, sagte Assad Bescheid und der wiederum seinem Militär, worauf dieses das Gelände umgehend räumte und die Luftabwehr einschaltete. Dann ließ Trump 59 Tomahawks von seinem Flugzeugträger abschießen, wovon zur Gaudi der Russen gerade mal ganze 23 den evakuierten Flugplatz erreichten.

Wo die anderen abgeblieben sind, weiß keiner oder will keiner wissen, womöglich, weil Assads Luftabwehr mit Hilfe der Russen so prima funktioniert. Na wenigstens sollen ein paar Soldaten und Zivilisten als geringe Kollateralschäden umgekommen sein, die nicht rechtzeitig gewarnt wurden. Das ließ den Angriff für die Zyniker echter aussehen. Aber ob das wirklich stimmt oder nur behauptet wird, damit Killary an der Heimatfront der Wind aus den Segeln genommen wird, wissen nur die Zeitungsgötter des Olymp.

Aber ein paar tote Zivilisten müssen nunmal immer sein. Schließlich musste der Angriff ja echt aussehen und entsprechend Empörung im russischen Lager bewirken, dass dann zu Recht die UNO-Charta ins Spiel brachte, gegen die der Angriff ganz offensichtlich verstoßen hat. Damit vergrößerte sich der außenpolitische Scherbenhaufen des Imperiums, das mit seiner medialen Propagandamaschinerie den Angriff zwar begrüßen musste (ging es doch gegen den pösen Assad), gleichzeitig aber weiter an internationaler Glaubwürdigkeit und militärischer Überlegenheitsakzeptanz verlor.

Trump konnte ihm damit am wirksamsten die Grenzen des Machbaren aufzeigen, nach dem Motto: „Hüte dich vor deinen Wünschen! Sie könnten in Erfüllung gehen.“ Er heimste also Killarys und McCains Lob ein, dankte für die Blumen und konnte ihnen gleichzeitig „durch die Blume“ klar machen, welche nicht zuletzt finanziellen Folgen der Einsatz amerikanischer Bodentruppen für die internationalen Beziehungen hätte.

Trump hat andere Pläne, die sich mit denen Israels decken, gewiss jedoch nicht mit denen der EU. Netanhaju und er wissen, dass sie Syrien wenigstens vorläufig nicht mehr in ihr Lager zwingen können. Also liegt ihnen daran, es möglichst lange weiter zu destabilisieren und nutzen dabei die prekäre Lage Erdogans aus, der ja mit allen Mitteln einen Kurdenstaat verhindern muss. Seine Interessen in Syrien können dabei aber nunmal nicht die russischen sein. Das gibt Spielraum für strategische und taktische Zahnstocherkriege. Ihre großen militärischen Ressourcen aber benötigen sie für wichtigere Ziele.

Xi und Trump gingen derweil zu Tisch

Zu selben Stunde, als die Raketen Richtung Syrien flogen, gingen Trump und sein Außenminister, statt zum Natogipfel, mit ihrem hohen chinesischen Gast Xi im Florida-Palast zu Tisch. Es gab viele Gesprächsthemen. Da war z.B. das enorme Handelsbilanzdefizit durch die Auslagerung des produzierenden Sektors der USA nach China durch die verrückten Neocons. Da waren zudem der Goldpreis für den neu anvisierten Dollar zu besprechen, der Konflikt im Südchinesischen Meer mit Japan und Nordkorea usw.; -alles Themen des Pazifischen Raumes, in dem das Imperium gerade massiv an Einfluss verliert und China gewinnt. Und es sah auch nicht danach aus, dass Xi als Bittsteller gekommen und durch den Raketenangriff brüskiert gewesen wäre. Immerhin ist China der größte Gläubiger der USA.

Vielleicht hat der Präsident mit seinem Gast aus Peking nach dem Lunch sogar auf die ebenfalls fast zeitgleiche Ernennung seines Wunschkandidaten Neil Gorsuch zum Bundesrichter am Supreme Court angestoßen? Ein wichtiger Etappensieg nicht nur gegen die Killery-Demokraten, sondern auch im Kampf gegen die imperiale Fraktion in den republikanischen Reihen. Jetzt steht’s also 5:4 für die quasi neu vereinten „Trump-Republikaner“, die sich zunehmend um ihren ungeliebten Präsidenten scharen.

Da der Supreme Court in den USA oft das letzte Wort in der Politik spricht, ein enorm wichtiger Sieg für das Weiße Haus, um seine demokratischen Widersacher kalt zu stellen und seine künftigen Pläne sicherer umzusetzen. Ein weiterer wichtiger Etappensieg also auch in den eigenen Reihen. Der aber musste womöglich mit dem Angriff auf Syrien und Trumps neuer Anti-Assad-Rethorik bezahlt werden. Mit ihm konnte die kriegslüsterne Fraktion der republikanischen Neocons, die das Scharmützel vermutlich noch nicht einmal bestellt hatte, vor der Nation offenbar wirksam „überredet“ werden, Trumps Wunsch-Richter zu unterstützen.

Chinas Staatschef dürfte von diesem Angriff ebenso unterrichtet gewesen sein wie Putin. Da er also zur selben Zeit mit Trump konferierte, hat er die nach dem Völkerrecht mal wieder illegale Aktion also kaum als Affront gegen sich aufgefasst. Ihm käme es ohnehin sicher gelegen, wenn die US-Truppen nun im Treibsand des Syrienkrieges versänken, statt in einer Neuauflage des Koreakrieges. Aber Trump bietet ihm und Putin damit geradezu ein Zuckerl an, denn Moskau und Peking können sich jetzt im UN-Sicherheitsrat wieder über die völkerrechtswidrigen Angriffskriege der USA beschweren, ihnen ihre angeblichen „Massenvernichtungswaffen Saddams“ zur Rechtfertigung des völkerrechtswidrigen Irakkrieges vorhalten. Kurz, sie können die Neokons, die dort ja für die USA noch auf Posten sind, auch in der UNO veritabel schwächen. Denn Trump, Putin und Xi sind sich einig, dass die UNO so, wie sie jetzt mit ihrem Sicherheitsrat besteht, mindestens so obsolet ist wie die NATO. Sie muss also grundlegend reformiert werden. Und mit ihr nicht mehr und nicht weniger als die globale Nachkriegsordnung seit 1945.

Ein Blick aufs geopolitische Schlachtfeld

Schauen wir nun auf den halbwegs aktuellen Frontverlauf an der türkischen Grenze: Nach der Einnahme Aleppos haben die Kurden der YPG sowie Assads Truppen Erdogans IS- und „Freie-Syrische-Armee“-Schweinehunde eingekesselt. Die sollten mal mit Obamas Al-Nusra-Front und der türkischen NATO-Armee verhindern, dass die Kurden geschlossen die türkische Grenze zu Syrien erobern, beherrschen und dort womöglich einen eigenen Staat gründen. Denn dabei könnten sie sich mit der PKK auf türkischer Seite zusammentun. Der blanke Horror für den Padischah aus Ankara, der natürlich auch den irakischen Peschmerga-Kurden nicht über den Weg traut, die mit der Hilfe von NATO-Truppen Richtung Raqqa und entlang dem Euphrat gegen den IS vorrücken.

Somit halten die „gemäßigten Rebellen“, die seit dem CIA-Putschversuch der NATO im Auftrag ihrer Herren und Meister gegen ihn auch schon mal in der Türkei das eine oder andere Rachebömbchen hochgehen lassen, nur noch einen relativ schmalen, aber ziemlich hochgebirgigen Grenzabschnitt zwischen Azaz und Jarablus. Westlich und östlich davon lauern die syrischen Kurden. Im Süden, über Aleppo vordringend, steht die Syrische Armee und schneidet ihnen den Rückzug Richtung Idlip ab, das ihre Kumpane noch weitgehend besetzt halten. Der letzte Fluchtweg der „Rebellen“ führt somit in die Türkei, wo schon die türkische PKK lauert, um ihnen den Rest zu geben und dabei auch noch die türkischen Truppen im eigenen Land zu schwächen.

Erdogans letztes wichtigstes Kriegsziel, eine internationale Flugverbotszone im Norden Syriens gegen die syrische Luftwaffe durchzusetzen und das Gebiet mit eigenen Truppen zu besetzen, schlägt endgültig fehl. Er bekommt sie weder von den Amerikanern noch von den Russen. Die NATO-Briten und Franzosen haben da auch nichts mehr zu melden. YPG und PKK rücken dem Sultan nun auf den Pelz, während irakische Kurden mit ihrer Peschmerga dafür sorgen, dass die völkerrechtlich auch vom Westen anerkannte irakische Regierung Erdogans Truppen nicht im Irak agieren lässt.

Ein Angriff der Amerikaner auf Syrien käme ihm also gerade recht, um wieder seine Flugverbotszone ins Gespräch zu bringen. Doch deren Kriegslust, selbst die der Briten, Franzosen und von Merkels Aufklärungstornados, ist langsam am Verzweifeln; die militärische Lage der Regierungen in London und Paris in Syrien fast schon prekär. Die Koalition der Willigen bröselt. Selbst Belgien hat seine 16 Tornados abgezogen in Anbetracht der offenbar gut funktionierenden Luftabwehr Assads. Was Erdogan bleibt, ist zusehen zu müssen, wie das von ihm mit angerichtete Chaos in Syrien nun auf ihn zurückschlagen wird. Aber noch ist es nicht soweit!

Derweil haben die von den Amerikanern unterstützten SDF (demokratische Einheit Syriens – auch so ein CIA-Trüppchen), die YPG-Kurden und die Peschmerga gerade sehr erfolgreich ganz Nordost-Syrien erobert und die „Hauptstadt“ des IS in Raqqa eingekesselt. Nehmen sie Raqqa ein, wäre das in Anbetracht der totalen Niederlage, die den Amis mit ihrem Regime-Chance ins Haus steht, nicht nur eine enorme Aufwertung der SDF wie der kurdischen Truppen, sondern damit auch der Neocons.

In dieser Phase des Syrienkrieges muss es den beteiligten Siegermächten natürlich darum gehen, durch schnelle Geländegewinne ihre Position für die kommenden Friedensverhandlungen auszubauen. Das heißt, nachdem Assad mit den Russen die zweitgrößte Stadt Syriens und einstige Industriemetropole Aleppo wieder in der Hand haben, versuchen die Amerikaner, sich in Al Raqqah und Deir Ezzor festzusetzen. Letzterer Ort ist der wichtigste Knotenpunkt der Verkehrs -und Nachschubwege nach Palmyra im Westen, in die syrische Nordprovinz und in den sunnitischen Teil des Irak. So hoffen sie wohl, den bis nach Bagdad führenden Euphrat zu beherrschen. Somit wird den Überresten des CIA-IS, die sich wesentlich aus den Ex-Mitgliedern von Saddhams Baath-Partei rekrutierten, nochmal die Möglichkeit gegeben, in den sunnitischen Teil des Irak zu flüchten und sich zu sammeln; also dort, von wo sie – abgesehen von den Freischärlern der Saudis und Katarer – einst hergekommen sind. Allerdings hat die syrische Armee bereits den Flughafen von Deir Ezzor unter Kontrolle. Und die Nachschubwege des IS mitten in der Wüste verlängern sich enorm und sind dazu ein offenes Ziel der syrischen und russischen Luftwaffe.

Der Kampf ist somit eigentlich schon jetzt entschieden. Die irakisch und jordanisch-syrische Grenze ist zwar noch weitgehend von den „Rebellen“ und dem IS besetzt. Dagegen die gesamte türkische Grenze bis auf den Korridor Azaz-Jarablus und Teilen der Provinz Idlip von den Kurden und der SDF. Der Ausgang des Syrienkrieges ist somit nicht nur ein Alptraum für Erdogan, sondern dürfte der Beginn einer kurdischen Offensive im inzwischen völlig destabilisierten Osten Anatoliens sein.

Der Syrienkrieg wird sich somit auf die Türkei verlagern und in die erste Etappe der territorialen Schrumpfung des türkischen Nationalstaats übergehen, in dem die Kurden der Türkei wie die des Irak ihre Autonomie im Staat als Zwischenetappe zum eigenen Staat durchsetzen werden. Erdogan, völlig abhängig von Putin, im Zwangsbündnis mit Hisbolla und Iran gegen den IS, wird sich schließlich mit dem für ihn noch geringeren Übel abfinden, nur um einen Kurdenstaat weiter hinauszuzögern. Verhindern wird er ihn wohl kaum noch können.

Die obsolete europäische -und die neue arabische NATO Trumps

Gerade werden wir Zeugen, wie die Türken von den USA aus der NATO gedrängt werden, weil Putin Erdogan in der Hand hat und somit Einfluss auf die zweitstärkste Streitmacht des transatlantischen Bündnisses. Die Russen sind an einer Schwächung der NATO interessiert, aber inzwischen genauso wenig wie Washington, Rom, London, Brüssel oder Berlin an einer starken türkischen Armee. Das Imperium hat diesbezüglich seinen Teil ja schon geleistet: Während es also mit seinem Putschversuch Erdogan zwang, seine eigene Armee im Nachhinein weitgehend zu enthaupten, sorgt nun Moskau dafür, dass der drohende Kurdenstaat immer näher rückt. Und Moskau wie Washington drängen GB und Frankreich (und in deren Schlepptau natürlich auch Deutschlands Tornados und Spezialeinheiten) als europäische Mächte des Vatikan so gut wie vollständig aus dem geopolitischen Raum Naher Osten.

Die USA sehen die NATO als obsolet an. Warum? Sie bauen ein neues militärisches Bündnis zusammen mit Israel auf. Ziel ist eine arabische NATO, die von ihnen dominiert wird. Die Idee stammt noch von den Neocons, ist also keineswegs auf Trumps Mist gewachsen. Die arabische Liga versuchte sich sogar schon 2015 durch eine Initiative der Saudis mit dem ägyptischen Präsidenten al Sisi daran. Damals sollte eine 40.000 Mann starke Truppe entweder in Kairo oder in Riad stationiert werden. Ägypten ist am dichtesten besiedelt und Saudi-Arabien ist am reichsten. Der eine stellt also das Kanonenfutter und der andere die Kanonen. Teilnehmerstaaten der neuen Koalition dieser Willigen von Gnaden der USA und Israels: Saudi-Arabien, Bahrein, Kuwait, VAE, Ägypten, Marokko und der Sudan.

Dass die USA während des Angriffes auf Syrien nicht mal an der NATO-Ministertagung teilnahmen und Trump statt dessen mit seinem Außenminister in Florida mit Xi konferierte, zeigt nicht nur, dass der militärische Stellenwert der NATO für die USA sinkt. Zwar muss Trump bisher noch auf Frankreich und GB Rücksicht nehmen, die seine innenpolitischen Feinde unterstützen und in Syrien und Irak ihre alten kolonialen Interessen verfolgen wollen. Aber er spricht sich jetzt lieber mit den Chinesen geopolitisch ab; in Bezug auf Eurasien und in Bezug auf seine arabischen NATO-Pläne.

Der ägyptische Präsident Al Sisi hat nun der neuen US-Regierung erneut den Vorschlag unterbreitet, eine arabische NATO zu schaffen, die von den arabischen Ländern finanziert und von den USA und Israel mit militärischem Know how ausgestattet wird. Ein Angebot an den militärisch industriellen Komplex, das weder Trump noch der noch „amtierende“ „Nebenpräsident“ John McCain ablehnen konnten. Zu den oben bereits genannten Ländern sollen nun noch Tunesien, Algerien und Libyen hinzukommen. Damit aber dürften die europäischen Ex-Großmächte Frankreich und GB auch diese ihre klassischen kolonialen Einflusszonen und den freien Zugriff auf deren Ressourcen verlieren. Und das, obwohl gerade sie es auf sich genommen hatten, mit Obamas Killary Libyiens Staatschef zu stürzen, zu massakrieren und das Land in die Steinzeit zurückzubomben. Am Ende haben sie nur für die USA die Drecksarbeit gemacht.

Diese militärische Allianz besteht also aus sunnitisch arabischen Staaten und es geht natürlich dabei nicht nur um ein Gegengewicht zur Türkei sondern auch um die Bekämpfung der Schiitischen Staaten bzw. den Staaten mit einer starken schiitischen Minderheit. An erster Stelle steht Israels Hauptfeind, der Iran, gefolgt von den Ländern des sogenannten schiitischen Halbmonds, also Teilen des Libanon, Syriens, des Irak und Aserbaidschans und Jemens. Das mehrheitlich von Schiiten bewohnte aber von Saudi-Arabien und den USA beherrschte Bahrein ist ja machtpolitisch schon längst aus dem schiitischen Halbmond herausgebrochen.

Damit Israel als Verbündeter des amerikanischen Hegemons anstelle desselben bei der künftigen Neuaufteilung des Nahen Ostens eine beherrschende Rolle einnehmen kann, müssen auf dem Kriegspfad Richtung Iran also zunächst weiterhin Syrien, Libanon und der südliche Irak bearbeitet werden. Aus diesem Grund will nun auch Trump Assad weghaben, denn als Alevit gehört er zu einer schiitisch orientierten Minderheit. Er will, wie Israel, ein sunnitisch dominiertes Syrien, das zu seiner neuen NATO passt.

Anzeige

Die israelischen Pläne

Das Haupthindernis beim Zustandekommen dieser merkwürdigen Neo-NATO ist allerdings Israel selbst, das in ganz Arabien – gerade auch im sunnitischen Teil davon – verhasst ist. Es müsste also einer Zweistaatenlösung mit den Palästinensern zustimmen, will das aber noch immer nicht. Dennoch will Tel Aviv die Neo-NATO-Pläne durchsetzen, da es auf diese Weise seinen Einfluss auf die arabische Sunna erheblich verstärken würde. Der Kitt dieses grotesken Zusammenschlusses kann also nur der gemeinsame schiitische Hauptfeind in Teheran sein. Somit dürften Israel und die USA künftig verstärkt versuchen, Sunniten und Schiiten gegeneinander aufzuhetzen.

Ob das aber ausreicht, eine arabisch sunnitische Uma unter der defacto-Führung Israels zu kreieren, scheint fraglich. Ohne Lösung des Palästinenserproblems kann es keine Lösung geben. Und Syrien, wo eine beträchtliche Zahl vertriebener Palästinenser wohnt, ebenso wie im Libanon, dürfte für diese arabisch-israelisch-amerikanische Militärallianz bereits verloren sein. Bliebe Jordanien, um das Territorium des letztlich unvermeidlichen Palästinenserstaates zur Verfügung zu stellen. Das hätte den Vorteil, dass Israel das seit 1967 besetzte Palästinensergebiet nicht räumen müsste.

Israel will sich in dieser Sache jedenfalls nicht mehr von der EU reinreden lassen, die nach den Worten des israelischen Verteidigungsministers Liebermann ohnehin viel zu sehr auf der Seite der Palästinenser steht. Ganz sicher ist sich die israelische Regierung, dass die potentiellen arabischen Verbündeten in einem stärkeren Maß auf Israel angewiesen sind als umgekehrt. Man wird sehen.