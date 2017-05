Nach „Julius“ Höckes Dresdener Ruf über den Rubikon überschreitet Frauke „Juliane“ Caesar mit ihrm Realo-Marsch nun denselben. Ein AfD-Satirchen zum heulen…

Frau Doktor hat verstanden! Ja wirklich! Dem Bierzelt-Höcke seine Dresdner Nachtwächter-Hauruck-Schlachtrufrede über Watzke sein Tanzssaal-Rubikon hinweg ist keineswegs ungehört von ihr verhallt worden. Im Gegenteil! Jetzt schallt es zurück! Die Ausschluss-Fanfare quillt. Im heiligen Heerlager derer, die künftig ganz allein die AfD-Bürgerrealos sein wollen, wird zum Sammeln getutet und geblasen! Juliane gegen Julius! Nach dem Hinspiel steht’s 1: 0 für Julius!

Die alternativste Alternative, die es je für Deutschland gegeben hat, erklimmt nun zweifellos den Gipfel ihrer innersportlichen Klassenkampfstärke! Doch den muss sie jetzt bis zum Bundesparteitag erstmal halten. Frau Doktor weiß da klugen Rat! Also los! Rückspiel! Revange! „Sachantrag zur strategischen Ab-“ pardon! – „Ausrichtung der AfD“! Kommt sie damit nicht durch, ist sie durch. Kommt sie durch, ist die AfD durch.

Zwei stockblinde Maulwürfe

Aber keine Bange! Das muss noch lange nicht heißen, dass diese zwei stolzen AfD-AlternativgipfelstürmerInnen aus Dresden und Erfurt mit ihren tapferen Mann-und Frauschaften in der zweiten Runde womöglich um den edlen Lorbeer der politischen Intelligenz in Deutschland ringen. So langweilig wird das nicht. Immerhin tritt nun im alten Gauland des CDU-Märchenwaldes Meister Hans Höckle mit den sieben Verzwergten gegen Chemittchen, Prinz Pretzell, die Von-und-zu-Stiefmutter mit dem bösen Blick und Jerzy, den Jäger, an. Das verspricht Spaß, Spannung und was zum Spielen! Doch noch ist über den Wipfeln der beiden MaulwurffeldherrInnenhügel Ruh‘. Die Ruhe vor dem Sturm im Wassereimer auf der Maulwurfswiese.

Nicht Weitsicht, sondern kluge Kurzsicht ist die Devise beim sich Durchwühlen durch die finstren Parteigrabengänge des grünfeuchten Labyrinths unterm Gartenrasen des blauschwarzen Hauses Vaterland. Und so verwundert es nicht, dass sich die bald neunfache Mutter auf dem Monte Realo und der immerhin vierfache Erzvater auf dem Pik Fundi so fest im politstrategischen Adlerblick haben, wie eben zwei stockblinde Maulwürfe. Als solche erklären sie sich nun im rauschenden Blätterwald begeistert den Politkarrierekrieg. Es geht schließlich um die stabilen Zugänge zu ihrer Kinderstube von morgen!

Wir werden nun also im spannenden Rückspiel entspannt erleben, dass während der diesjährigen, schon mit Hochspannung ersehnten AfD-Idioten-Olympiade das stark angerupfte Chefmaulwurfhuhn Minerva beim vollkrassen Gegenangriff garantiert genauso wenig Gedankenblässe vorkränkelt, wie der westfälisch melancholische Bierzeltmaulwurfgockelaprilscherz vom hell und klar aufgegangenen Meuthenmondhof über dem Eichsfeld. Nur anders eben. Doch wie auch immer: Wir werden sicher auf unsere Kosten kommen. Denn nun hat auch Frau Petryheil tierisch klar gestellt: Es kann nur einen Fisch an der Angel geben!

Narrenschiff der Politchristenheit

Von wegen olles Schandmal und so! Die AfD ist jetzt sogar der Garant für jüdisches Leben in Deutschland! Also, sobald endlich die nächste Frau mit Doktortitel Bunzelkanzlette ist – das könnte nach ihrer Zeitrechnung so um 2026 n. Chr. was werden – werden mit den Ruhestellungsmedikamenten für Deutschlands Allgemeinbürger noch gesondert goldene Mutterkreuze und gelbe Garantiescheine für Juden ausgegeben. Jeder bekommt genau einen! Jüdisches Leben kann nun endlich aufatmen! Ja, man muss da schon differenzieren und separieren! Es geht schließlich um die Sicherheit als sanftes Ruhekissen. Die AfD ist damit nämlich nicht mehr länger sozusagen Deutschlands Bad-Bank des Antisemitismus! Das ist ja jetzt fühlbar der Einwanderer-Meuchelmoslemismus – aber natürlich nur, wenn nicht der bierzeltblaue Oberlehrer mit Hang zu Trump im Meuthenmond den Sieg erringt, sondern Dunkeldeutschlands helle Chemikerin von Londons Royal Society.

Ein Preis ist auch schon ausgelobt! Von der CDU/CSU nach Merkel und Seehofer: Wer zuerst am Ar… ist, darf die erste Junior-Koalition mit ihr proben! Nun kommt alles darauf an, ob es nach dem Abtritt der großen Kanzlerin und dem endgültigen herzlosen Abschuss des Lindner-Bambis von der FDP zu einer erfolgreichen Trump-Revolte im CDU/CSU-Gedärm kommt oder die Vatikan-Zentrums-Nachfolgerin der braunen EU-Soutane die Treue hält. Also, darf Höcke zuerst von hinten rein oder Petry? Und für den Fall, dass Höcke gewinnt, denken die wendigen Denktanker jetzt scharf nach: „Wie machen wir den zur Petry?“ Dreimal dürfen wir riechen!

Mit brennender Sorge treibt das einst stolze Narrenschiff der Politchristenheit als imperialer Seelenverkäufer jetzt auf die bange Frage zu: Käme Merkels Flüchtlingskrisen-CDU mit einer AfD-Koalition der Abendlandverteidiger beim weiterhin für ziemlich doof gehaltenen frustrierten Mittelstands-Herbstwähler glaubwürdiger rüber oder ohne? Bestimmt mit! Man ist ja Realo! In jedem Fall aber würden die beiden christlichen Spiegelfechter prima mit sich und der NATO auskommen! Dafür hat das Realo-Fundi-Parteiprogramm ja schon mal gesorgt. American first! Aber dazu muss jetzt die ganze Antisemitismus-Kampagnensch…. gegen die pösen „AfD-Nazis“ noch schnell runtergekühlt werden. Also wird sie erst mal hochgekocht.

Partei mit der Kraft der zwei Herzen

Folglich wütet Patriot Höcke wie bestellt über sein Schandmal und Frau Petry flötet Schandmal-Garantien aus ihrem braven Christenherzen zurück! Und der Weltjudenrat schaltet seine Empörungsabteilung ein, damit die sondiert, wer recht behalten soll und ob die Frauke und der Björn ihre jüdisch-christliche Alchemie-Lektion in Sachen political correctness gelernt haben. Denn wir wissen: Nur mit der richtigen Sprachalchemie kann man die neue Partei mit der Kraft der zwei Herzen entsprechend koalitionsrein katalysieren. Es läuft also alles wie am Schnürchen! Die Parteitagsquizshow „Divide et quo vadis“ kann beginnen!

Sollte danach Meister Göckle als grandioser Triumphator seiner künftigen Parteiabspaltung entgegen seinen bisherigen Gewohnheiten plötzlich eine Schwulenbar besuchen und sich von dort ganz allein, frustriert und besoffen auf den motorisierten Heimweg machen und dabei – na sie wissen schon! – dann ist schließlich auch die gemeinsame Basis der AfD mit der FPÖ hinreichend belegt.