Syrien ist ein brodelnder Hexenkessel, der nur durch ein laizistisches Staatswesen abgekühlt werden kann. Pragmatische Gedanken zu einem polit-religiösen Konflikt. Eurasien und die Kurdenfrage, Teil 2

Vorbemerkung

Entgegen meiner Ankündigung, als zweiten Teil meiner Syrien-Analyse Zusammenhänge zwischen Syrien und Frankreich folgen zu lassen, habe ich meinen Text etwas umgestellt: Es schien mir wichtig, dass nicht nur meine kurdischen Leser zunächst grundsätzlich erfahren, welche philosophisch pragmatischen Gedanken meiner politreligiösen Sicht auf die gegenwärtigen und kommenden Ereignisse zugrunde liegen.

In der auf dieses „Vorwort“, diese „Einführung“ dann in den nächsten Tagen folgenden geopolitischen Analyse, die ja keine Kaffeesatzleserei sein will, geschweige Hoffnungen oder Ängste schüren soll, werden die kommenden nationalen und staatspolitischen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten also auch auf religionsgeschichtlicher Basis möglichst neutral von mir beobachtet. So, denke ich, kann meine persönliche, durchaus radikale Sicht auf die Religionen wie auf die politische Lage besser nachvollzogen werden.

Man muss sie nicht teilen. Fühlt sich also jemand bei der Lektüre in seinen religiösen oder politischen Gefühlen verletzt, so tut mir das leid. Das ist nicht beabsichtigt, sondern eher der Versuch des Gegenteils: Die Verletzungen, die die drei großen Weltmonotheismen nicht nur der Menschheit an sich, sondern den eigenen Gläubigen mit ihrer hybriden Weltmachtpolitik zugefügt haben und noch immer zufügen, aus meiner Sicht offen zu legen.

Wenn dem einen oder anderen beim Nachvollziehen das eine oder andere Licht aufgeht, das ihn schließlich zur weiteren kritischen Beschäftigung mit sich und der Materie anregt, dann ist das schon mehr, als ich erhoffen darf. Meine Analyse ist schließlich weder die eines akademisch geschulten Theologen oder Geopolitikers noch vollständig oder gar verbindlich. Sie ist bloß subjektiv und kann folglich lücken -und fehlerhaft sein. Insofern appelliere ich wie immer an die souveräne Gelassenheit des denkenden Lesers und mit St. Paulus, dem Apostel, fordere ich den geneigten auf: „Prüfet alles und nehmet das beste!“

Syrien – das Schlachtfeld des Heiligen Geistes

Die verbissenen Kämpfe um den Nahen und Mittleren Osten erzählen seit Jahrtausenden viele weltliche Geschichten. Die mischen sich mit noch komplexeren religiösen Legenden. So ziemlich alle politischen Machtkämpfer und Märchenerzähler, die das „heilige“ Territorium eroberten, verloren, wieder eroberten und noch immer die zahlreich dort siedelnden Völker und Stämme religiös gegeneinander wüten lassen, brauchten hierzu immer schon fromme Gesetzbücher als spirituelle Mordwerkzeuge.

Die historisch so bezeichnete Levante, das „Gelobte Land“ an der Küste des östlichen Mittelmeeres; die mediteranen Küsten der großen Handelsstädte Antiochia, Gaza, Alexandria; die Gestaden des Nils, des Euphrats und des Tigris; die Meere, Seen, Berge, Täler, Wälder, Steppen, Wüsten und Oasen Palästinas, des heutigen Israel, Syriens, des Libanon, Jordaniens, Ägyptens, Ostanatoliens, Mesopotamiens (Irak), Babylons (Irak), Arabia Felix (des heutigen saudischen Königreiches), Mediens (Meder) bzw. des persischen Reiches (Iran) markieren quasi ihren frühesten territorialen Geltungsbereich und deshalb eben leider auch seit beinahe Menschengedenken das blutige Schlachtfeld des „Heiligen Geistes“.

Auf dem zwingen sich unter fleißiger Umgehung der Goldenen Regel fromme orientalische Juden-, Christen- und Moslemherrscher – und seit den Römern auch die weltfrommen okzidentalen Mächte Europas – mit ihren Horden und Orden im Namen des Allmächtigen gegenseitig ihre „brüderlichen“ Fabeln auf; sofern sie sich nicht gleich an die Gurgeln gehen. Ging und geht es all diesen alten und neuen Gottesstreitern, Stammesfürsten, Kaisern, Päpsten, Königen, Priestern, Präsidenten, Rittern, Bankiers und Handelsherren, doch nie wirklich um etwas anderes, als um die skrupellose Durchsetzung ihrer weltlichen „Missionen“, die sie ihren stolzen Machtvisionen entnehmen, also um ihren usurpatorischen Anspruch auf die Weltherrschaft mit allem drum und dran und den „Goldenen Schlüssel“ hierzu; – auf Teufel komm raus!

Der Schlüssel dazu ist nicht Moses, Jesus oder Mohammed, sondern theopolitisch wie geopolitisch schon seit der Antike Syrien. Hier soll nach den Apokalyptikern die Endschlacht zwischen Gut und Böse stattfinden. Ein siegreiches Abschneiden garantiert nach der Schlacht von Armageddon dem jüdisch-christlichen und islamischen Vernehmen nach letztlich auch für jeden siegreichen Gottesstreiter am Ende der Zeit so etwas wie einen Fensterplatz im Himmel; also, nach einem blutig begrenzten Dasein als Mensch, das ewige Leben als Gottes Ebenbild in Lust und Sorglosigkeit. Für den sich stets strebend bemühenden Märtyrer des Glaubens ist köstlicher Seelenfriede in erleuchteter Keuschheit vorgesehen. Doch auch 72 Jungfrauen sind drin; dazu köstlicher Wein bis zum Abwinken. Und das bei süßester Flöten-, Lauten-, Geigen- und Harfenmusik und dem Gesang von Engeln.

Alles, was man dafür tun muss, ist die Erde in Teufels Küche zu verwandeln. Solche lohnenden Aussichten mit all ihren sinnlichen Vorfreuden sicher zu verdienen, danach steht selbst dem edelsten Gläubigen der visionäre Sinn. Aus diesem seinem gemütvollen Malen nach Zahlen spricht jedoch weniger innige und selbstlose Frömmigkeit als altpatriarchalische Einbildungskraft. Und ganz gleich, welches Gebet er spricht und welchem exklusiven Wüstengott er huldigt; -seine lustvolle Phantasie, die ihm gerade für seine systematische Heilsübertretung aller Zehn Gebote den oben beschriebenen Wünsch-Dir-Was-Himmel seliger Lust durch Langeweile verheißt, ist hierbei grenzenlos sadomasochistisch.

Die kafkaeske Gretchenfrage

Doch ob die Selbstsuggestion des von seinen eigenen göttlichen Wahrheiten Ergriffenen nun strebt oder sich bemüht: sie führt im Grunde in eine spirituelle Haftanstalt, in die er sich selbst bewusst gewollt einweist und gefangen nimmt. Deshalb könnte die soziale Gretchen-Frage der drei „Weltreligionen“ lauten: Haben sie den jeweiligen Religionsanhänger in seiner religiösen Vorstellung von der Bedeutung des eigenen Schicksals zum Anstaltsdirektor erhoben oder zum Schlüsseldienst eingeteilt, oder haben sie ihn gar als Insasse in die karge Zelle des physischen Bewusstseins eingewiesen, die man metaphysisch Ideologie oder Religion, Wahrheit oder Alternativlosigkeit nennt? Die Antwort ist ziemlich grotesk und könnte von Kafka sein: Der „wahre Gläubige“ leitet sein eigenes Gefängnis, verwaltet den Zellentrakt, hütet die Schlüssel und ist gleichzeitig sein eigener Gefangener und ggf. sogar Henker.

Das also ist der alles bewegende Sinn seines eigenen kurzen Daseins als Heiliger des Heils auf Erden? Ja, er ist es! Durch die Abgeschiedenheit seiner weltlichen und geistlichen Ideologien von der Realität ist seine scheindevote Hingabe an sein vergöttertes Sendungsbewusstsein, weiß Gott, noch kein Beweis für die eigene Integrität, geschweige einer wahren Selbstlosigkeit, der man sich als gottgefälliger Kandidat fürs Paradies mittels Kadavergehorsam befleißigt, damit sich am Jüngsten Tag alle Menschen „guten Willens“ endlich aus ihrer Einzelhaftzelle der eigenen Unmündigkeit entlassen können. Doch die einsuggerierten Funktionalitäten, die er seinem „freiwilligen“ Dasein als Diener seines Herrn zugrunde legt, offenbaren durch seine Übernahme des Herrscher-, Wächter-, Untertanen- oder Sklavenamtes leider zugleich das zureichendste Grundmotiv seines „solidarischen“ Willens in der Welt seiner Vorstellung; eine Peitsche, welche die Freuden der menschlichen Hingabe in eine masochistische Schmerzgier umlenkt, gegründet auf der ewigen Angst vor dem zu kurz Kommen – die Todsünde des Eigennutzes, die auf den von ihr Befallenen gnadenlos als Lust zurückfallen muss, die das Marterwerkzeug zum Keilriemen seines betriebsamen „Freien Willens“ umfunktioniert.

Was Letzteren betrifft, so ist sich der Gottesstreiter sicher, dass er ihn hat. An diese seine natürlich autonome Antriebskraft glaubt er so fest wie an seine theologische Vorbestimmung. Jachve, Gott, Allah sind für ihn letztendlich nur spiegelbildliche Glaubensgegenstände seiner paradoxen Allmachtswünsche; ein pragmatisches Mittel zum glaubenselitären Zweck hochmütig legitimierter Selbstaufwertung durch sadomasochistische Selbstzüchtigung; dem Paradox religionsabsolutistischer Freiheitsentfaltung der eigenen Sinneswelt, über die er nie hinausgelangt. Ironie der Geschichte: Dies führt in den meisten Fällen auf eigentümlich gerechte Weise zum Sturz des Paradieskandidaten in die eigene Hölle. Wie könnte es anders sein? –Wie oben – so unten!

Bloß nicht mit der Habgier geizen!

Die banale Habgier ist seine Lebensdynamik und macht aus dem natürlichen Maß des eigenen kleinen und ohne gemeinschaftliche Schutzmaßnahmen wehrlosen Seins schnell die kosmisch hohe Hausnummer einer utopischen Maßlosigkeit. Das wuchernde Übermaß wiederum schürt am Ende nur noch die ängstliche Hoffnung auf geistig primitive, aber technisch höchst effektive Rundumsicherheit. Denn Neid und Verrat lauern überall! Was liegt also näher, als die einfachste Lösung? Sich jeden möglichen Verräter und Konkurrenten wegzuwünschen, ggf. solch verdächtige Mitmenschen durch Gevatter Hein heimsuchen zu lassen frei nach dem Motto „Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer!“? Wenn das auch noch mit Gottes Hilfe funktioniert, umso besser!

Dank ständigen Strebens nach einem strategisch und taktisch vorteilhaften Mehrwert, dessen Absicherung allerdings neue Verlustängste gebiert, erreicht der dergestalt von eigenen und fremden Dämonen und Erynnien Getriebene des Weltgetriebes buchstäblich spielend eine beeindruckende Paranoia und Mörderqualität. Sämtliche, seine „Not“ abwenden könnende Mittel, die ihm hierbei quantitativ wie qualitativ zur Verfügung stehen, setzt er so willig wie dauerhaft unduldsam ein; mal gegen den tatsächlichen, oft aber nur gegen den einsuggerierten Feind. Seien sie nun bescheiden, ausreichend oder auch selten üppig. Egal, der Widersacher schläft bekanntlich niemals und gibt genauso oft Ruhe. Er stört all die wohlberechneten Geisterseher-Träume, aus denen Machtmenschen ihre kategorischen Imperative beziehen, während sie sich von ihrem Willen zur Macht treiben lassen. Deshalb ist jedes Mittel recht, diejenigen aus dem Weg zu räumen, die nicht bis ins letzte Detail an seine Fabeln glauben und seine Geisterherrschaft nicht wollen. Frei nach dem Motto: „Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den Schädel ein!“

Und weil auch der Schwächere überleben wollen muss, bewilligt sich der vorsorglich willige Bruder gegen den unwilligen mit der Keule nur noch einen instinktiven Sättigungsstatus. Er bietet seinen unbedingten Gehorsam, seine ängstliche Unterwerfung unter die kollektivistischen Körperfunktionen des Machtapparates an. Dafür sollen die Seinen für den mechanischen Dienst an der „reine Vernunft“ ihres Überwältigers fortan auch ausreichend gefüttert werden. Das bisschen Überleben, das er sich dabei gönnt und ihm gegönnt wird, ist natürlich auf die Dauer zu wenig und stachelt ihn deshalb schon bei der Eingliederung in die vom Großen Bruder angeführten, weil angefütterten Menschenmassen zum permanenten Aufstieg auf. Sein Glaube, seine Hoffnung, seine Liebe bedeuten für ihn: Möge der Herr seinen treuen Knecht ansehen, damit dieser nicht zu kurz kommt.

Durch seine Identifizierung mit den übermächtigen Hirteninteressen als denen seiner eigenen Lebensversicherung, verschafft sich sein furchtsamer Kollektivgeist einen beruhigenden Befriedigungsvorrat, aber nur einen imaginären, denn nicht mal seine eigene Haut gehört ihm. Vielmehr ist es seine Aufgabe (auch im Sinne von sich aufgeben), den seines Herren zu mehren, damit auch weiterhin ganz sicher das täglich Linsengericht aus der Hirtenküche für ihn davon abfällt, bis er schließlich selbst im Topf landet.

An dieser seiner Eintopf-Hoffnung hält er in der Regel fest, bis das der Tod ihn von der letzten Henkersmahlzeit scheidet. Im Teufelskreis spiritueller Selbstberuhigung durch die zweite Todsünde bewaffnet er sich derweil nicht nur mit Visionen, Heiligen Schriften und moralinsaurer Selbstertüchtigung gegen den Feind des Herrn, sondern ihm schwillt ob dieser seiner Selbsttyrannis der Kamm vor Stolz auf seine gelungene Selbstermächtigung durch Willensqualitäten, Exklusivitäten und Unüberwindlichkeiten, die ihm sein Ehrgeiz einredet. Denn sie stellen ihm für sein temporäres Dasein im Fleische im Namen des Herrn seines Hirten den Komfort moralerotischer Optimalverhältnisse in Aussicht, die es sogar erlauben, dem Mituntertanen, der es auf den Gebieten des frommen Selbstbetruges und der Heuchelei womöglich noch nicht so weit gebracht hat, mittels seiner nun unstillbar scharfen Sehnsuchts-Kontrolle gleich mit zu unterwerfen. Bei Bedarf darf er beim Kampf um die unteren Ränge den Leidensgenossen als noch unter ihm stehenden Untermenschen dann entsprechend genüsslich vertieren. Nach dem Motto: Wie der Herr, so’s Gescherr!

Ist der Mensch des Menschen Wolf?

Die Angst vor dem Übervorteiltwerden ist Ausdruck der sich im Vergleichsirrtum fehlleitenden Erkenntnistriebe, denn nicht die menschliche Natur als solche lässt schließlich in ihrer paranoiden Form als pure Ich-Vernichtungsangst aus dem Menschen des Menschen „Wolf“ werden, für den es aber heißt: „Fressen, um nicht gefressen zu werden“. Eine Beleidigung für Wölfe und deren natürliche Intelligenz, die, trotz anderslautender Gerüchte, wie jedes zur menschlichen Vernunft nicht begabte Tier instinktiv nur deshalb fressen wollen, um nicht zu verhungern und saufen, um nicht zu verdursten.

Es scheint also durchaus sinnvoll zu sein, im fahrlässigen Verdrängen der Weisheit des rechten Maßes die Wurzel dieses Übels zu suchen, die dem eigenen Sättigungsgefühl als gesundes Zeichen unserer Instinktbegabung natürlicherweise inne wohnt; die man aber leichtfertig für jede Art innerer wie äußerer Bedürfnis -bzw. Neiddebatten verleugnet. Mit einer außerordentlichen Hochbegabung zur Selbstgerechtigkeit, die letztlich alle Religiösen und Ideologen auszeichnet, weil sie die erste Bedingung ihres Exklusivitätsdünkels ist, opfert man sich und den Mitmenschen nur der eigenen Dummheit; nicht mehr und nicht weniger.

Gier ist eben kein natürlicher Überlebensinstinkt! Liebe dagegen schon. Um ausgerechnet sie, also das Intensivste und Wertvollste im Menschen, seinen eigenen, ihn bewegenden Wesenskern gegen die billigen Falsifikate der drei großen Monotheismen bzw. Hingabe-Ideologien einzutauschen, welche durch ihre Sadomaso-Höllenandrohung selbst die lautersten Beweggründe der reinen wie pragmatischen Vernunft ins pure Gegenteil verkehren, braucht es Blendwerk, Täuschungen, Illusionen. Es braucht es weitaus mehr geschickte denn gesandte Gaukler und Scharlatane, die sich und ihre bunten Glasperlen als Wunderwerke verkaufen können, weil sie das dazugehörige geistige Opium zu ihrer „einzig wahren“ Betrachtung und Anbetung gleich mitliefern; inklusive Horrortrip.

Es braucht freundliche Fachverkäufer von allerlei Furcht und Hoffnung und streng systematisch entwickelte Belohnungs -und Bestrafungsaussichten. Mit solchen Geistesergießungen, die von Poesie und Lyrik bis zum universalen Hexenhammer reichen, kann man den Nächsten wie den Fernsten, den Mutigsten und den Ängstlichsten sicher übervorteilen. Um diese Methoden dreht sich deshalb so ziemlich alles in ihren Märchen vom großen „Fürchtet-euch-nicht“. Deren Dichter aber sind, bei Licht betrachtet, trotz oftmals höchst ausgereiftem Intellekt, meist nur unfreife und bedauernswerte Mitmenschen, die Probleme herbeifabulieren, die es ohne sie gar nicht gäbe und die sich dabei auch noch für besonders weise und beauftragt halten.

Für diese Heils- Klientel ist jedoch das behauptete Gefühl göttlich inspirierter Selbstsicherheit ohne sophistische Selbstabsicherung nicht denkbar. Hier dürfte auch der tiefe Grund jenes typischen Kontrollzwangs über alles Logische zu finden sein, mit dem zehnkampfstarke Neunmalkluge seit eh und je der Menschheit blutige Streiche spielen. Aber sich gegen die für sie unlogische Liebe, also den eigenen inneren Wesenskern zu wehren, ist auch für sie ein aussichtsloser Kampf! Selbst im ärgsten Sadomasochisten unter den Frommen, der seine Liebe zum teuflischen Trieb herabsetzt. Denn sie gewinnt immer! Auch wenn das nicht immer nach Hollywood-Happyend aussieht, sondern sich eher nach Höllenqualen anfühlt. Jeder unglücklich Verliebte unter ihnen weiß das. Und zumindest Christen könnten wenigstens das ganz prinzipiell von ihrem Gekreuzigten lernen.

Ich liebe, also bin ich!

Im Mörder äußert sich die Liebe als nagender Selbstzweifel, den er nicht mehr los wird. Wie auch? Dazu müsste er sich selbst loswerden. Schon René Descartes konstatierte aufmerksam, dass sich die Instanz, die in unserem „Eingeweidesack“ denkt, fühlt und handelt und die wir bei entsprechend tiefer Recherche zweifellos als unser Ich ausmachen, nicht anders beweisbar zu erkennen gibt, als erstens durch unser subjektives Da-sein selbst und zweitens unsere Fähigkeit zu denken, also zu zweifeln:

„Da es ja immer noch ich bin, der zweifelt, kann ich an diesem Ich, selbst wenn es träumt oder phantasiert, selber nicht mehr zweifeln.“ (Meditationes de prima philosophia 1641)

Ich zweifle, also bin ich. Ich ver -zweifle, also bin ich auch. Woran verzweifle ich? An mir selbst und den Lebenssituationen, in die ich mich wie in einem Netz verfange, das ich, falls ich es in meiner Welt als Wille zur Vorstellung nicht selbst gesponnen habe, als weiterer Kausalkettenlieferant aber in jedem Fall weiter fortspinnen muss. Wer oder was ist dieses Ich? Die Liebe zu mir selbst und die Liebe, die von mir ausgeht! – Ich liebe, also bin ich! – was umgekehrt bedeutet: Ich liebe, weil ich in aller körperlichen, seelischen und geistigen Erscheinung, in der sich mein Ich verbirgt und die dennoch mein Ich identifiziert, ein natürliches, unverwechselbares Element der Schöpferkraft bin; nämlich der Anziehungskraft. In allem, was ich denke, fühle und tue, ziehe ich unwillkürlich Gedanken, Gefühle oder Dinge an. Soviel kann jeder Mensch sicher von sich behaupten. Wie in allen Lebewesen drückt diese Kraft mein eigentliches dynamisches Sein aus. Aus ihr geht die gesamte Schöpfung hervor. Nicht, was ich will, plane und tue, ist daher entscheidend, sondern, was mich anzieht. In mir, seiner, wenn auch im Vergleich winzigen, atomistischen Teilresonanz, bewegt sich das Ganze, das Universum, mit allen seinen Gesetzen, die auch meine sind. Durch mein bloßes und doch unverwechselbares Sosein als Resultat seines kosmischen Willensaktes, der mich im fleischlichen Willensakt meiner Daseins-Zeugung so und nicht anders wollte, drehe ich ewig mit am großen Schöpfungsrad, ob ich will oder nicht; ob mir das bewußt ist, oder nicht. Weder habe ich die Wahl, geboren zu werden, noch kann ich mein physisches Sterbenmüssen abwählen.

Da ist’s denn wieder, wie die Sterne wollten

Bedingung und Gesetz; und aller Wille

Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,

Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille;

Das Liebste wird vom Herzen weggescholten,

Dem harten Muß bequemt sich Will und Grille.

So sind wir scheinfrei denn, nach manchen Jahren

Nur enger dran, als wir am Anfang waren.

(Goethe: Nötigung -Urworte orphisch)

Wer wirklich ein tiefes Gottvertrauen hat, also „ebenbildlich“ gesprochen über Selbst-Vertrauen verfügt, der sieht sich selbst gelassen in sein eigenes natürliches Universum des Denkens und Zweifelns gestellt. Die Liebe, sein glühender Wesenskern, läßt ihn immer wieder zu sich selbst zurückkehren und fortwährend von sich ausgehen. Sein materielles Leben ist ein natürlicher Prozess permanenten Loslassens des Festgehaltenen. Er kehrt zur eigenen subjektiven Gewissheit zurück, dass seine Hingabe – an wen oder was auch immer, ob selbstzentriert oder selbstlos – ihn wählt und nicht etwa er sie. Er gehorcht instinktiv ihrem Verschmelzungsverlangen mit der Welt diesseits wie jenseits aller Materie. Das Wesen, das uns ausmacht, ist immerwährende Schöpfung und Verwandlung, so oder so. So gleicht der Zustand der durch ihren „freien Willen“ zwangsläufig selbstzentrierten Kausalkettenspinner nicht selten einem Verheddern dieser Ketten zu einem Gordischen Knoten; was offenbar unlösbare Verwicklungen ins eigene und fremde Leid mit sich bringt. Sie scheinen im damit verbundenen Gefühlschaos der Hoffnung auf Entrinnen verharren zu müssen, bis sich diese ihre „Selbstverwicklung“ durch „Selbstentwicklung“ wieder aufgelöst hat, deren erstes untrügliches Zeichen das Ende des Selbstmitleids ist.

Alexander der Große, Schüler des Aristoteles, hat der Legende nach den berühmten Gordischen Knoten nicht etwa entwirrt, sondern einfach mit dem Recht des Stärkeren und dem Schwert der Entscheidung durchgehauen; freilich nur, um sein Reich und seinen Lebens -und Eroberungsweg in einem neuen Zauberknoten zu verwickeln und enden zu lassen. Statt sich also zu entwickeln, verwickelte er sich in seinem hybriden Traum von der eigenen Weltherrschaft, der am Ende zu seinem Alptraum wurde. Der Alkohol war sein Verderben. Mit 33 war er tot.

Während den wirklich selbstlosen „Spinnern“, also keinen Heiligen und Großen, sondern jenen, die in ihrem Sein und Haben einfach von sich selbst loslassen können, weil sie nicht mehr gierig und ängstlich im Mittelpunkt ihres eigenen Erlösungsinteresses stehen müssen, auch schon die allerkleinste Freude im Hier und Jetzt ein kausaler Götterfunke ist, an dem sie wirksam und dankbar andocken.

Unser Erdendasein, dem wir ja nur vorübergehend anhängen sollen oder dürfen, offenbart sich uns in seiner physischen Erscheinung, aber eben nicht objektiv sondern subjektiv. Denn die Welt, die wir erkennen können, ist immer nur unsere Vorstellung von ihr und unser Wille orientiert sich dabei an deren Vorgaben. Bewußtes menschliches Leben, das in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren, stellt sich für uns „Kronen der Schöpfung“ unter Weglassung aller Illusionen also imgrunde als ein fortlaufender Prozess der natürlichen Anziehungskraft des Lebens wie des Sterbenmüssens und des Todes dar. Diese drei Grundaspekte bilden den Rahmen, der unseren Lebenslauf mit all seinen Unwägbarkeiten, Freuden wie Ängsten vorgibt. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wohin wir gehen. Nur, dass wir wieder von dort weg gehen müssen, wo wir jetzt sind.

Somit ist durch unseren physischen Tod der Abfall von allem Materiellen natürlich in uns angelegt und das Leben imgrunde ein mehr oder weniger langes Sterben im Zusichkommen. Es ist nichts anderes als eine Metamorphose, die mit unserer Zeugung bereits eingesetzt hat. Sie findet am Ende unserer Tage schließlich zum Wesenseigenen wieder zurück, so oder so, idealerweise in unseren Kern, die Liebe, die eben, rein wissenschaftlich gedacht, im Himmel wie auf Erden nichts anderes ist und sein kann als die Urkraft der Schöpfung schlechthin: Die Anziehungskraft, aus der alle anderen Kräfte hervorgehen und zu der sie zurückkehren.

Wer dergestalt in seinem Bewußtsein Vertrauen und Gelassenheit pflegt, der kann den kindlichen Kampf der ängstlichen Gier um den gesellschaftlichen Aufstieg also recht gelassen relativieren. Dieser Streit vertreibt einen nur aus dem eigenen Universum, das, wenn auch vielleicht nicht ideal, so doch aber nur eines der Liebe sein kann. Denn nur ihr verdanken wir unser Dasein, ob es uns nun gut oder schlecht dünkt. Wer das versteht, versteht somit auch, dass solche Hohepriester der eigenen Teufeleien ihre unstillbare Gier mit der Freiheit ihres Willens verwechseln, weil sie ihr geistiges Sein mit zuviel fleischlichem Habenwollen verdunkelt haben und so seelisch frieren müssen. Der Aufmerksame, dem dies einleuchtet, braucht keine weitere Moral hierzu. Er spürt: Alles andere als von sich loszukommen, um frei von der eigenen Exklusivitätsillusion zu sein, lohnt schlicht und ergreifend nicht.

Daher ist die praktische Vernunft eines solchen philosophisch zur Besonnenheit Gelangten an der Schaffung einer kriegerisch-religiösen Überwältigungsmoral für seinen „abgefallenen“ Mitmenschen zwecks „Rettung“ der „Menschheit“ vor der ewig peinigenden Hölle, schlicht nicht interessiert. Sie widmet sich statt dessen der Selbstaufklärung als Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die das Unvermögen darstellt, sich seines Verstandes ohne Leitung durch einen anderen zu bedienen. Selbstverschuldet eben deshalb, weil die Ursache der eigenen Unmündigkeit nicht im Mangel an Verstand liegt, sondern im Mangel an Mut und Entschlossenheit, die Leitung des eigenen Verstandes durch andere – seien es religiöse oder weltliche Heilsbringer, die einem die Welt mit ihren kruden Ideologien erklären wollen – zurückzuweisen. So lehrt es der „Alleszermalmer“ Kant.

Der Stammesgott im Zwielicht seiner Strafanstalt

Der alleinige Besitz dessen, was ein „Wolf“ für die Welt hält, kann und muss jedoch in einer so wüsten „Wiege der Zivilisation“ wie dem Nahen und Mittleren Osten mit all seinen universalen Stammesgöttern wie Marduk, Zoroaster, Re, Isis, Osiris, Baal, Jachwe, Jupiter, christliche Dreieinigkeit oder Allah vertraglich unantastbar fixiert und zugleich seine Denkgrundlagen, auf die er sich mit seinen Geboten beruft, möglichst flexibel zwischen Mensch und Fürchtegott ausgelegt, also möglichst dehnbar legitimiert werden, um die Macht entsprechend den herrschenden Verhältnissen abzusichern. Das heißt eindeutig zweideutig oder auch mehrdeutig durch das rotgoldene Licht des geistigen Dämmerzustandes, den Wünschen, Tagträumen und „Visionen“ des allgegenwärtigen menschlichen Zwielichts.

Immerhin behauptet jeder „Schließer“, jeder Wächter dieser sonderbaren Strafanstalt, der sich selbst bewacht und die scheinheilige Aufgabe hat, die einzelnen Zellen dieses spirituell nur spärlich beleuchteten Pantheons sich selbst auf -und zuzuschließen, dass er seine Schlüsselgewalt allein der barmherzigen Gnade des letzten zureichenden Grundes des Universums und seines Kosmos‘ verdankt, dem er selbstlos dient; also seinem Stammesgott, der ihm als universaler Schöpfergott zu seinem Lobe die Weltherrschaft verhieß. Das Gefängnis hier ist also nur der Anfang vom großen Glück. Seine Öl-bzw. Taschenlampe, mit der er sich durch das Labyrinth mit all den vielen Hafträumen bewegt, sei das göttliche Licht.

In der Einzel -und Dunkelhaft, also im Zellentrakt, in dem sich bevorzugt Theologen, Ideologen und ihre Märtyrer einsperren, um ihre Furcht vor Strafe zu verwalten, muss es natürlich nicht selten zur kognitiven Übereinstimmung von Wahn und Wirklichkeit kommen. Denn wo endlich das Wissbare wie das Erkennbare völlig aufhört, das Scheinbare anfängt zu wabern und sich nur noch das sinnlich Fühlbare regt und sicher Geltung durch Halluzinationen verschafft, beginnt endlich das ersehnte metaphysische Dunkelreich ihres so allmächtigen wie unergründlichen Fürsten, der sich ihren hypnotischen Verfolgungswahn zu Nutze macht. Seine Unergründlichkeit ist also in Wahrheit das Reich einer blinden Gottesfurcht, deren Grenzziehungen ihre eigenen furchtsamen Einbildungen vornehmen müssen. Mit denen malen und rahmen sie ihre materialistisch-idealistisch-weltgeistlichen Hoffnungsideologien als messianische Erlösungsformeln der Gnadenwahl und der Verdammnis.

Zu einem solchen Reich überreden die Priester die Völker also geschickt mit kafkaesken Visionen von Glaube, Hoffnung und Liebe als Allheilmittel gegen die allgegenwärtige Sünde; also die Schuld des persönlichen Versagens des eigenen Freien Willens, der sich nicht von seinem Geistesheroen leiten ließ und deshalb seinen Willensvorsatz – wann, wo, wie und warum auch immer – nicht verwirklichen konnte. Aus diesem Grund sind für Religionsanhänger, die einer göttlichen Hierarchie huldigen, die widersprüchlichen Lehren vom freien Willen genauso essentiell wie die von der genauen Vorherbestimmung (Prädestination, auch Schicksal) durch die Gnadenwahl ihres Herrn. Denn sie allein können das in der Gläubigermasse auf- bzw. untergehende erbsündige Individuum an seine Verantwortlichkeit gegenüber diesem Weltgeist fesseln, es zur zerknirschenden Reue und stetigen Sühne zwingen, mit der solche Teufel in Menschengestalt schon immer die geplagten Gewissen ihrer Opfer zu quälen und auszurauben pflegen.

Lug und Trug, Täuschung und Illusion führen dabei ganz folgerichtig zu den seltsamsten Rationalismen, unsinnigsten Idealismen, absurdesten Angst-Theologien, psychedelischsten Blütenträumen und nicht zuletzt zu den haarsträubendsten Verhaltensauffälligkeiten, die nicht zufällig aber auffällig an manische Depressionen erinnern. Nachzulesen in der Thora, der Bibel und im Koran und dem ganzen Schrifttum, das sich seit Jahrhunderten mit Feuer und Schwert auf sie beruft. Auch heutzutage hat sich an dieser altertümlichen aber machttechnisch sehr effektiven Schriftgläubigkeit, an der streng festzuhalten jedem Gläubigen heiligste Pflicht ist und die deshalb von jedem einzelnen Juden, Christen und Moslems unter Androhung von Höllenstrafen gefordert wird, nichts geändert. Erst recht nicht, nachdem die abrahamitischen Religionen die vielen, nicht weniger absurden „heidnischen“ Polytheismen und deren Massenkulte im Laufe der Jahrhunderte verdrängt und besiegt hatten. Nun also müssen sie sich nur noch gegenseitig besiegen.

Worum es wirklich geht

Religiös bedeutet dies nichts weniger, als dass es gilt, die Endschlacht gegen den teuflischen Widersacher vor dem Untergang der Welt und dem Kommen des Messias, Erlösers oder Mahdis zu schlagen. Thora, Bibel und Koran können auch noch bestätigen, dass die Teufel immer die Andersgläubigen sind. Im weltlichen Sinne – man könnte auch sagen, in Wahrheit – ging und geht es natürlich nicht um die individuelle Endlösung durch Erlösung, die mit der Eintrittsberechtigung in den Himmel über den Wolken oder den auf Erden einhergehen soll. Es geht also nicht um den göttlichen Sold, den sich der individuelle Gotteskrieger als Teilnehmer beim großen Menschenschlachten todesmutig zu erwerben hofft, sondern seit dem Altertum selbstverständlich schlicht und ergreifend um die geopolitische Beherrschung der syrischen Handelswege, die schon immer bis nach Afrika, Zentralasien, China und Indien führten und die Ressourcen ganz Eurasiens erschließen. Es ging und geht also um die Kontrolle des Handels über Gold und Silber, Erze, Mineralien, Textilien (Wolle, Seide), Gewürze und Weihrauch und dazu um die Macht über die ergiebigsten Wasser- und Ölquellen; nicht zu vergessen den Sklavenhandel.

Mit dieser Wahnvorstellung vom Ende der Zeit und der Ankunft des Messias, die die Theologen Eschatologie nennen, legitimieren die Krieger des Herrn ihr unduldsam blutiges Tun in den letzten Jahrhunderten. Aus ihr entnehmen die Verblendeten ihre Befehle wie unumstößlichen Beweise dafür, dass sie der höhere Willen eines höheren Wesens lenkt und leitet. Das aber fordert sie auf, zu ihrem eigenen Heil ihre jeweiligen Vorstellung von Gerechtigkeit zu realisieren. Sie alle behaupten deshalb, der Allmächtige sähe nur sie als sein Ebenbild an und hätte nur mit ihnen einen gültigen Bund gemacht. Die blutigen Resultate sind bekannt.

Ihr frommes Handeln auf der Basis fanatischer Religionsgesetze, die sich meist an divergierende Interpretationen ihrer Heiligen Schriften orientieren und geradezu garantieren, dass sich die Fraktionen dieser Gottesstreiter im Zweifelsfall sogar untereinander willig an die Gurgel gehen, berücksichtigt dabei – frei nach dem Motto „Nach mir die Sintflut“ – merkwürdigerweise alle vorparadiesischen Freuden, die auch nur einigermaßen zur standesgemäßen Übertretungen der Zehn Gebote taugen. Diese gelten anscheinend nur für die braven Untertanen aller drei Monotheismen, um damit je nach Bedarf deren Gewissen zu manipulieren. Und wie ihre mythischen Vorfahren wähnen sich die Hohepriester wirklich im sicheren Besitz von Ausnahmelizenzen zum Rauben, Foltern und Töten im Namen ihrer himmlischen Majestät. Kurz: Ihr Paradies, ob im Himmel oder auf Erden, kann für den einen Teil der Menschheit nur dann existieren, wenn es für den anderen Teil die Hölle ist. So war und ist es schließlich auch und so muss es immer sein. Oder?

Dieser „höhere Wille“, der, gleich einem primitiven animalischen Trieb (da ihn ja die Angst vor dem zu kurz Kommen antreibt, ist er das auch) nicht selten diese seine Geistlosigkeiten respektive Gottlosigkeiten für natürliche Instinke und somit für seine tiefere Wahrheit nimmt, schafft die „nötigen“ Versionen der Geschichte, die nicht gewußt, sondern geglaubt werden müssen. In ihnen ist die „Idee“ Menschheit als homogene Massengesellschaft der Frommen noch immer ideologisch eingesponnen. Ihre kreativen Interpretationen hauen sie den an ihrem Gott „schuldig gewordenen“ Völkern bis heute mörderisch um die Ohren. Als „Schuldner Gottes“ sind sie ja zwangsläufig alle schuldig; schließlich stammen sie, den drei angeblich „stärksten“ Erzählungen der Welt entsprechend, sämtlich von den aus dem Paradies vertriebenen Urelten, Adam und Eva, ab, die verbotenerweise ausgerechnet vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse naschten. Dessen Obst muss deshalb unter allen Umständen bis zum Jüngsten Tag und darüber hinaus verboten bleiben.

Dieser „freie Wille“, ohne dessen dogmatische Feststellung es gar keine Schuldigkeit vor Gott gäbe und solche Verbote gar keinen Sinn machen würden, der nur der sein kann, soll als „göttlicher Wille“ die von ihm Besessenen als göttliche Missionare des „Weltgeistes“ ebenso beauftragt haben, all die „Unwilligen“ (die es sonst auch nicht gäbe) mit Feuer und Schwert zu belehren und so den gesellschaftlichen Diskurs, dessen Grundthema immer „Rettung“ lautet, zu beleben – heute wie einst, je nach Präferenz von Thora, Talmud, Kabbala, Bibel, Koran, Exzerzitien und sonstigen Offenbarungen des „göttlichen Wortes“. Die „Heiligen Schriften“ geben ihnen ihre traditionellen Vorstellungen darüber vor, wie ihr pyramidales Untertanenverhältnis moralisch zu gestalten ist und die unendliche Liebe des Allmächtigen und Barmherzigen gegenüber seinen Ebenbildern als „Frohe Botschaft“ zu wirken hat. Und natürlich, wie die unverbrüchliche Treue der Frohen Botschafter zu IHM theologisch sauber demonstriert wird.

Ihre beanspruchte Machtvollkommenheit als Gottes Putztruppe, die ihre Reinigungsaufträge problemlos dem „lebendigen Wort Gottes“ über Schuld und Sühne entnimmt, gebietet jederzeit die zielgerichtete Vernichtung von offenbar mißlungenen Versuchen ihres Allmächtigen und Allwissenden, sein multikulturelles Ebenbild in allen Menschen, ganz gleich welcher Ethnie und Konfession, hervorzubringen. D.h. also, „nobody is perfect!“, auch der Deus ex machina nicht. Und so beauftragt er in seiner Weisheit seine besonders gelungenen Reinigungskräfte, also all die seine Moral predigenden Rabbiner, Päpste, Bischöfe, Metropoliten, Ordenspriester, Pfaffen, Mullahs, Imame, Freimaurer und Muslimbrüder ect. ect., die widerspruchsfreie Reinheit seiner mechanistisch-moralischen Wertschöpfung für immer zu bewahren: also vor der folgenschweren Entartung des Universums durch zu selbstloses Lieben, zu freies Denken, einem zu empatischen Gerechtigkeitsgefühl oder ganz allgemein durch Ungehorsam, ganz zu schweigen von den unmittelbaren Gefahren einer wehr -wie produktivkraftzersetzenden Verweichlichung.

Der Weg, den der Nahe Osten gehen muss

Eine solche spirituelle Führung durch all die Stellvertreter ihres Herrn und Meisters, eine so überzeugende Basta-Politik der Erleuchteten schien und scheint bis heute der einzige Wegweiser zu sein, der die dauersündigen Untertanen ihres Gottesreiches zur ersehnten Erlösung führt, seien es Juden, Christen oder Moslems. In Bezug auf die göttliche Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gegenüber den stigmatisierten Feinden kann das in der logischen Folge immer nur heißen: Endlösung durch die ewigen Qualen der Hölle, beginnend mit den Qualen der Vorhölle auf Erden, die den Vorzug haben, dass man sie selbst entfachen und sich dabei gut fühlen kann. Das jedenfalls lehren ihnen Thora, Bibel wie Koran neben Mord und Totschlag im Namen Gottes in dankenswerter Offenheit, wie sie finden.

Deren „Eingebungen“ orientieren sich freilich an einer steinzeitlich bis antiken diabolisch-dämonischenen Vorstellung vom Himmelreich und dem Himmel auf Erden, die ohne genaue Beschreibung und Androhung der Hölle gar nicht auskäme. Mit ihren heiligen Imperativen von Göttern, Dämonen, Propheten, Helden, deren Nachfolgern, Auslegern und Anhängern bis an die Zähne gerüstet, legitimieren sie sich vor den unter ihrer absoluten Gewaltherrschaft leidenden Völker unverdrossen als weltliche Träger ihrer eigenen „göttlichen“ Nacherzählung. Die beinhaltet allerdings das pure Gegenteil der Goldenen Regel, die jeder echten Religion zugrunde liegen muss. Sie führt geradewegs in jene levantinische Wüste, in der, glaubt man dem Neuen Testament der Christen, Jesus, der im Fleisch Mensch gewordene und gekreuzigte Messias, den flimmernden Versuchungen der Fatamorganen des Großen Versuchers immerhin widerstanden haben soll. Sie verhießen dem Gottessohn im Falle seiner Anbetung von Macht und Reichtum die absolute Herrschaft über die irdische Welt, obwohl die ihm sowieso gehörte, weil er sie ja als Gottvater und Heiliger Geist selbst geschaffen hatte.

Wer’s fassen kann, der fasse es. Bei den „Nacherzählern“ wäre die Geschichte sowieso anders ausgegangen, wie auch deren gegenwärtige Gier offenbart. Sie wären nicht mal auf die Idee gekommen, den irdischen Verlockungen zu widerstehn. Für sie ist die Hölle nämlich viel zu attraktiv, weil sie dort ja schließlich die frommen Teufel der unergründlichen Wege des Herrn sein dürfen und nicht etwa die Verdammten dieser Erde sein müssen – glauben sie…

Ihre satanische Hoffung auf Machtvollkommenheit benötigt die erzwungene Unterstützung ihrer Opfer. Sie überreden sie daher auf der schlichten Basis von Angst vor dem Recht des Stärkeren, das selbstverständlich immer auch das Recht der stärkeren Erzählung beinhaltet, unbedingt geglaubt zu werden. Sie sei das Gesetz! Wehe dem, der es übertritt! Und damit so ein metaphysischer Codex auch physisch ewig wirksam bleibt, muss jeder Buchstabe auf Teufel komm raus verteidigt werden. Denn solange der Stärkere im göttlichen Auftrag zu handeln behaupten kann, solange ist sein Recht zu rauben, zu morden und zu vergewaltigen in der gesamten Schöpfung Gottes logischerweise ein unantastbar göttliches – und somit (da zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung ja kein Widerspruch sein kann) auch ein natürliches Recht.

Diese seine Theodizee (Rechtfertigung) Gottes in der besten aller möglichen Welten bestimmt die wissenschaftlichen wie gesellschaftlichen Grundaxiome und intellektuellen Rahmenbedingungen. Jeder „Kreuzzug der Wahrheit“, die der Religionsfunktionär predigt, untermauert sie. Kein Lug und Trug ist hier zu schäbig! Jede Waffe, die ein teuflisches Hirn sich ausdenken kann, wird zum Einsatz kommen, um Gottes heilige Werke zu vollenden, die immer nur dem Stärkeren huldigen. Jedes Mittel ist heilig, das den teuflischen Zweck dieser scheinfrommen Auslegung des Naturrechts der „Möchtegernwölfe“ erfüllt, die immer nur dazu dient, deren Hybris zu füttern. Wie in Europa und Amerika, so auch in Asien oder Afrika. Damals wie heute.

Syrien ist also ein brodelnder Hexenkessel, der nur durch ein laizistisches Staatswesen abgekühlt werden kann. Das war der Grund, warum gerade das Dikatur-System der alevitischen Präsidenten Hafis und Baschar al-Assad solange halbwegs funktionierte und Stabilität ins religiöse Gewaltchaos brachte. Die Jahrhunderte währenden Glaubenskonflikte scheinen ohne nationalstaatliche Klammer unüberwindlich. Genauso wie im französischen Kolonialgebilde Libanon. Wenn es überhaupt eine reale Chance gibt, Syrien zusammenzuhalten, dann nur als sekulare Nation.

Das Prinzip hatten schon die Verhandlungsführer beim Westfälischen Frieden von 1648 im „Christlichen Abendland“ verstanden. Sogar die Jesuiten, die es natürlich haßten. Auch die Neuordnung Europas nach dem Religionschaos des 30jährigen Krieges konnte also nur gelingen, weil den verfeindeten Religionen bzw. Konfessionen die geistliche Macht über den Staat radikal entzogen wurde. Stattdessen forderte der künftige multikonfessionelle Staat durch den Dienst an ihn als vornehmste Pflicht eine neue Staatsmoral, deren wichtigste Voraussetzung die religiöse Toleranz war. Auch hier war es ein absolutistisches Machtsystem, das erst das alte Feudalsystem mit seinen Stammesaristokratien ablöste, bevor es schließlich im 18. Jahrhundert zur Bildung von Bürgerlichen Gesellschaften, europäischen und amerikanischen Rechtsstaaten und schließlich zu ausgeprägten Nationen wie Nationalstaaten als republikanische Ausdrucksformen des fortan über den Religionen und Konfessionen stehenden Allgemeinwohls kam.

Diesen Weg muss auch der Nahe und Mittlere Osten gehen. Aber wie die aktuelle Lage zeigt, muss es dort wohl auch erst schlimmer werden, bevor es besser werden kann.