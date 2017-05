Wie in der Weimarer Zeit ist der Konservatismus heute erneut ins Schleudern geraten. Damals ebeneten die Demokratiefeinde den Weg in die Diktatur. Und heute?

Der Konservativismus als Idealtypus hat als politische Strömung die Auffassung, sich vor allem für die Erhaltung des Bestehenden einzusetzen. Neuerungen gegenüber ist man eher zurückhaltend, gesetzliche Maßnahmen sollen vor allem einen bewahrenden Charakter haben. Ursprünglich entstanden in der Abwehrhaltung gegen die Umwälzungen der europäischen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts, ist der Konservativismus ein weiter Begriff für unterschiedliche politische Bewegungen geworden.

Im modernen Konservativismus kann man sich den Veränderungen, die z. B. durch technische Entwicklung, Industrialisierung, weltweiten Handel und internationale Vernetzungen vorangetrieben werden, nicht verschließen. Doch auch in dieser konservativen Weltsicht ist die Orientierung an traditionellen Werten immer noch grundlegend.

Franz von Papen, der Anti-Demokrat

Im Konservativismus steckt aber immer auch die Gefahr einer reaktionären Politik, das heißt, der Versuchung nachzugeben, durch Beseitigung der neuen Zustände, die man aus den verschiedensten Gründen ablehnt, eine „alte“ Ordnung wiederherzustellen, die aus Sicht ihrer Anhänger die allein legitime ist.

In dieser Situation, nämlich der strikten Ablehnung der neuen politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten befanden sich die konservativen deutschen Eliten in der Nachkriegszeit ab 1918. Sowohl die aus damaliger Sicht unerhörten Gebietsabtretungen und Reparationen des Versailler Friedensvertrags sowie die republikanische Staatsform führten zu einer strikten Ablehnung des bestehenden Staats.

Große Teile der politisch organisierten Konservativen in der Weimarer Republik wollten den bestehenden Staat nicht, doch welche Regierungsform sie eigentlich mehrheitlich bevorzugten, ist nie so ganz klargeworden. Hier variierten die Vorstellung von der Wiedererrichtung der Monarchie bis hin zu einem immerhin noch demokratischen Regierungssystem nach dem Vorbild der USA mit einem starken Präsidenten. Die konservativen Kreise um den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg hatten auf jeden Fall einen autoritären Staat als Ziel, der die verhassten Sozialdemokraten von jeglicher Einflussnahme fernhalten sollte.

In der Zeit der sterbenden Weimarer Republik stieg ein Mann in die höchsten Ränge der Politik auf, der wie kein anderer die Weltsicht der antidemokratischen Konservativen seiner Zeit repräsentierte und der auch wie kein anderer das völlige Versagen des damaligen deutschen Konservativismus in dieser Zeit exemplarisch darstellt: Franz von Papen (geb. 1879, gest. 1969). Seine Karriere, die es so eigentlich nie hätte geben dürfen, verdeutlicht das ganze Desaster des Konservativismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland.

Franz von Papen war antirepublikanisch und antidemokratisch bis ins Mark. Seine Familie, die als Erbsälzer zu Werl und Neuwerk mit anderen Familien zusammen das erbliche Recht zur alleinigen Salzgewinnung in Werl gehabt hatte und dadurch zu großem Wohlstand gekommen war, gehörte jahrhundertelang zum Patriziat der Stadt. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Familie nobilitiert und gehörte seitdem zum niederen deutschen Adel.

Ein Nobody als Reichskanzler

Mit elf Jahren auf die Kadettenschule geschickt, machte Franz von Papen eine militärische Karriere im wilhelminischen Kaiserreich, er war 1913 Mitglied im Generalstab, von 1913-15 Militärattaché in Washington und im Ersten Weltkrieg dann Bataillonskommandeur an der Westfront sowie in verschiedenen Funktionen im Nahen Osten. Sowohl die Niederlage des Deutschen Reichs 1918 als auch die Ausrufung der Republik hatte Franz von Papen nie verwunden.

In der Weimarer Republik wandte sich von Papen politisch in der katholischen Zentrumspartei zu, in der er im scharfen Gegensatz zum republikanischen linken Flügel der Partei zum monarchistisch gesinnten Block gehörte. Er war 1921 bis 1928 und dann wieder 1930 bis 1932 Mitglied im Preußischen Landtag. Eine gewisse Aufmerksamkeit erregte er, als er bei den Wahlen zur Reichspräsidentschaft öffentlich dem Kandidaten der eigenen Partei, Wilhelm Marx, die Unterstützung versagte und für die Wahl Paul von Hindenburgs eintrat.

Diese eindeutige Stellungnahme hat Paul von Hindenburg ihm nie vergessen. Seine Parteifreunde ihm jedoch auch nicht, allerdings entging er einem Parteiausschlussverfahren durch den Besitz eines bedeutenden Aktienpaketes an der Parteizeitung der Zentrumspartei. Am 1. Juni 1932 wurde dieser relativ unbedeutende deutsche Politiker zur großen Überraschung der Öffentlichkeit zum Nachfolger des bisherigen Reichkanzlers Heinrich Brüning ernannt, der seit 1930 als Kanzler amtierte. Aber was führte diesen Nobody ins Amt des Reichskanzlers?

Nach dem Sturz der letzten von einer Mehrheit des Reichtags gestützten Regierung im März 1930 führten nur noch Reichskanzler die Regierung, die vom Reichspräsidenten gestützt wurden und per Notverordnungen gemäß Art. 48 der Reichsverfassung agierten. Auch Franz von Papen regierte in der kurzen Zeit seiner Kanzlerschaft nur kraft des Notverordnungsrechts des Reichspräsidenten. In den Wahlen nach 1930 kamen keine Mehrheitsverhältnisse mehr zustande, die eine Regierung durch Parteien ermöglicht hätte, die an der Verfassung der Weimarer Republik orientiert waren, zu stark war das Anwachsen der radikalen Parteien KPD und NSDAP.

Schleicher zog die Fäden

Die reaktionäre konservative Elite in Deutschland begrüßte den Zerfallsprozess der Republik und förderte ihn, wo es nur möglich war. Vor allem die verhasste Sozialdemokratie sollte nicht mehr an den Schalthebeln der Macht sein. Das autoritäre Präsidialregime, das sich zwischen 1930 und 1932 entwickelt hatte, lag somit ganz auf der Linie der damaligen rechtskonservativen Vorstellungen von einem autoritären Staat. Viele Monarchisten erhofften sich dann die Weiterentwicklung zu einem neuen Kaiserreich.

Ein kleiner Kreis um den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg bestimmte nun die deutsche Politik. Aber es ging nicht so recht voran. Das Problem für die reaktionären Kreise war nicht der Untergang der Demokratie, sondern wie man diesen Untergang ohne einen Bürgerkrieg bewerkstelligen konnte.

Als Vertreter der Reichswehr war Kurt von Schleicher der starke Mann im Hintergrund, das Hitler-Regime hielt ihn noch 1934 für so gefährlich, dass man ihn während des sogenannten Röhm-Putsches ermordete. Schleicher hatte das Konzept, durch Einbindung der NSDAP eine parlamentarische Mehrheit zur Errichtung eines autoritären Staates nach Gusto der konservativen Eliten zu erreichen. Allerdings sollte diese politische Zähmung der NSDAP immer unter der Oberhoheit der konservativen Eliten, de facto der Reichswehr erfolgen. Und schon gar nicht sollte ein Nationalsozialist Kanzler werden. Als Angebot der Zusammenarbeit wurde die Aufhebung des SA-Verbots und die Auflösung des Reichstags in Aussicht gestellt, wenn die Präsidialkabinette von der NSDAP toleriert würden.

Im Mai 1932 wurde zur Umsetzung dieser neuen Politik auf Betreiben General Kurt von Schleichers der bisherige Kanzler eines Präsidialkabinetts Brüning durch Franz von Papen, einen alten Freund aus den Tagen der militärischen Ausbildung, ersetzt. Papen war von Vornherein als Marionette ausersehen, die keinesfalls selbstständig handeln sollte. Als Schleicher darauf angesprochen wurde, dass Franz von Papen ja wohl kaum die Befähigung zum Kanzler habe, er sei doch kein Kopf, hatte Schleicher relativ offen geantwortet: „Das soll er ja auch nicht sein. Aber er ist ein Hut.“[1] Zur Aufsicht über seine Marionette wurde Kurt von Schleicher nun Reichswehrminister im neuen Kabinett von Papen.

Ein Hakenschlag zuviel

Und Papen funktioniert in der erhofften Weise – erst einmal: Die SA wurde wieder zugelassen, der Reichstag aufgelöst, durch eine staatsstreichartige Aktion, der Reichsexekution gegen Preußen, wurde die SPD-geführte Regierung des Landes Preußen durch die Reichsregierung mit der Begründung abgesetzt, dass die amtierende Regierung die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht mehr gewährleisten könne. Damit war die letzte Machtbasis einer republikanisch orientierten Partei im Reich dahin. Der Reichskanzler übernahm das Amt des preußischen Ministerpräsidenten.

Das Problem war nur: Nach der Reichstagswahl vom Juli 1932, die für die NSDAP noch einmal enorme Gewinne einbrachte, hielt sich Hitler an keine der Absprachen, sondern forderte eine Neubildung der Regierung unter seiner Führung. Dazu waren die Vertreter der konservativen Eliten, allen voran Hindenburg selbst, (noch) nicht bereit. Erneut erfolgte die Auflösung des Parlaments, erneut wurde im November 1932 gewählt. Die NSDAP verlor zwar Stimmen, aber eine grundlegende Änderung der Patt-Situation im Reichstag ergab sich nicht.

Zum ersten Mal ging die politischen Marionette von Papen eigene Wege. Papen schlug dem Reichspräsidenten vor, das Parlament aufzulösen, ohne Neuwahlen anzuberaumen. Das wäre ein klarer Verfassungsbruch gewesen. Es hätte bedeutet, den Staatsnotstand auszurufen: Verhängung des militärischen Ausnahmezustands, Ausschaltung des Reichstages und der politischen Parteien, Durchführung grundlegender Verfassungsänderungen in Richtung eines autoritären Staats über Volksabstimmungen oder eine Nationalversammlung. Hindenburg, der erst zustimmte, lehnte aber nach dem Einspruch Schleichers letztendlich ab, der diese Option (noch nicht) wahrnehmen wollte, weil mit großen Risiken behaftet.

Kurt von Schleicher hatte nämlich einen neuen Plan zur Einbindung der NSDAP über eine Spaltung der Partei entwickelt. Die Papen-Marionette wurde von Schleicher jetzt fallen gelassen, und im Dezember 1932 folgte er Papen im Amt des Reichskanzlers, Papen hatte das seinem alten Kameraden nie verziehen. Hitler, das war Schleicher klar, durfte auf keinen Fall Kanzler werden, als möglicher Vizekanzler in einem parlamentarisch über die NSDAP abgestützten Kabinett war Gregor Strasser ausersehen, dieser Plan misslang aber. Damit war Schleicher gescheitert, bevor seine Kanzlerschaft richtig begonnen hatte.

Auch seine am 23. Januar 1933 dem Reichspräsidenten vorgetragene Option war nun, den Reichstag ohne Neuwahlen aufzulösen und somit, gestützt auf die Reichswehr, einen Staatsstreich zu wagen. Das wäre dann die mehr oder weniger offene Militärdiktatur als Übergang zur Ablösung des bisherigen demokratischen Staats gewesen. Doch nun wurden Schleicher seine taktischen Spielchen zum Verhängnis. Sein eigener Vorschlag für den Staatsstreich scheiterte am Veto des Reichspräsidenten, der Schleicher vorwarf, vor kurzer Zeit noch gegen ähnliche Vorstellungen Papens gewesen zu sein, wobei überhaupt nicht erkennbar war, inwiefern die Bedingungen sich geändert haben sollten.

Hindenburgs Erfüllungsgehilfe

Im Rückblick und vor dem Hintergrund dessen, was der Nationalsozialismus unter Hitlers Führerschaft angerichtet hat, stellt sich die Frage, ob der von Papen noch 1932 und dann vor allem im Januar 1933 von Schleicher angesprochene Staatsstreich zum damaligen Zeitpunkt nicht sogar das kleinere Übel zur Überwindung der sich zuspitzenden Krise im Reich gewesen wäre. Tatsächlich ist die Proklamierung des Staatsnotstands, d. h. Auflösung des Reichstags ohne Ansetzung von Neuwahlen und Unterdrückung von Widerstandsformen wie Generalstreik und Aktionen paramilitärischer Verbände durch die Reichswehr, vom Militär ernsthaft erwogen und durchgeplant worden.

Stellt man eine kontrafaktische Geschichtsbetrachtung an, wäre die Möglichkeit eines Gelingens und damit eines Eindämmens der totalitären Bewegungen, die in Deutschland inzwischen auf dem Vormarsch waren, durchaus gegeben gewesen. Ein Generalstreik hätte angesichts einer so großen Zahl an Arbeitslosen von vornherein keine so große Wirkung gehabt. Für lebenswichtige Betriebe plante man den Einsatz von organisierten Streikbrechern. Die Sanktionen gegen Streikaufrufer wie Streikende wären nach den Planungen hart gewesen. In einem Standardwerk zur Weimarer Republik fassten die Autoren diese Option dann wie folgt zusammen:

„Daß es bei einer befristeten Ausschaltung des Reichstags, wie Schleicher sie plante, tatsächlich zu groß angelegten Gegenaktionen gekommen wäre, die zur Verhängung des Ausnahmezustands geführt hätten, kann keinesfalls als gesichert gelten. Wohl aber wird man mutmaßen dürfen, daß eine von der Reichswehr gestützte Militärdiktatur lediglich eine transitorische Lösung der Staatskrise dargestellt hätte – nicht allein deshalb, weil Schleicher selbst und mit ihm die anderen Reichswehrführer keine dauerhafte Militärdiktatur erstrebten, sondern weil es in Deutschland keine gesellschaftlichen Voraussetzungen für eine Militärdiktatur von unbegrenzter Dauer gab. Die Möglichkeiten einer späteren Wiederherstellung parlamentarischer Regierungsweise, nach dem Abflauen der Wirtschaftskrise und dem damit einhergehenden Einflußverlust der extremistischen Parteien, wäre nicht verschüttet worden, wie das bei bei Übertragung der Staatsmacht an Hitler der Fall war. (…).

Dergleichen Überlegungen sind gewiß spekulativ, aber angesichts dessen, was sich dann seit Ende Januar in Deutschland ereignete, wohl nicht müßig.“

(Kolb/Schumann, Die Weimarer Republik, München 2013, S. 147/148)

Letztendlich scheiterten Überlegungen zur Durchführung eines Staatsstreichs an Paul von Hindenburg, der keineswegs der Spielball einer „Hofkamarilla“ im Reichspräsidentenpalais unter Führung seines Sohnes Oskar und des Staatssekretärs Otto Meißner war (wie es allzu oft noch dargestellt wird). Er hatte inzwischen eigene Vorstellungen zur Lösung der Krise entwickelt. Die „Flickschusterei“ am Rande des Verfassungsbruchs sollte endlich beendet werden.

Die entscheidende Rolle spielte dabei der gerade abgesetzte Kanzler Franz von Papen, er wurde nun zum Erfüllungsgehilfen des Reichspräsidenten, während Schleicher bei Hindenburg nicht mehr gelitten war. Hindenburg und Papen orientierten sich an dem verhängnisvollen Konzept einer Einbindung der NSDAP über eine Kanzlerschaft Hitlers, die endlich die ersehnte parlamentarische Mehrheit erbringen sollte, um die Weimarer Verfassung grundlegend umzubilden.

Papen vollzog damit eine Kehrtwendung gegenüber seinen früheren Gedankenspielen über einen Putsch und Hindenburg gegenüber seiner prinzipiellen Ablehnung des „böhmischen Gefreiten“ als Kanzler. In diesen Vorstellungen war das später Wirklichkeit gewordene parlamentarisch erreichte Ermächtigungsgesetz, das endlich das Regieren über präsidiale Vollmachten ablösen würde, schon fest verankert – allerdings dachte man sich die Nationalsozialisten als Steigbügelhalter und nicht umgekehrt.

Es gab auch weiterhin Auffassungen im konservativen Lager, die bei aller Abneigung gegen die demokratische Verfassung jegliche Zusammenarbeit mit der NSDAP strikt ablehnten. Viele sahen deutlich, dass hier nicht einfach nur eine weitere konservative Partei entstanden war, sondern etwas Anderes. Aber diese Bedenken wurden aus machttaktischen Gründen im Januar 1933 schließlich weggewischt.

Versuch der Zähmung der Nationalsozialisten

Schon Anfang Januar 1933 hatten sich Papen und Hitler getroffen und waren vorab übereingekommen, dass ein mögliches Kabinett Hitler-Papen mit Adolf Hitler als Kanzler gebildet werden könnte. Mitte Januar erhielt von Papen den persönlichen Auftrag von Hindenburg, die Möglichkeiten für eine solche Regierung weiter zu besprechen. Damit wurden die Weichen in Richtung einer Machtübernahme der Nationalsozialisten und damit in die Katastrophe gestellt.

Als besonders bitter ist dabei zu vermerken, dass die NSDAP in der Wählergunst bereits wieder verloren hatte, Hitler hatte den Zenit seiner parlamentarischen Erfolge schon überschritten. Bei weiterer Erfolglosigkeit wären die Spannungen in seiner Partei offen zu Tage getreten. Die intrigenhafte Geheimdiplomatie des schneidigen Herrenreiters von Papen in seiner Eigenschaft als neuer Verhandlungsführer im Auftrag des Reichspräsidenten hatte Hitler die konkrete Chance eröffnet, sich aus einer relativ festgefahrenen Situation wieder zu befreien.

Im weiteren Fortgang der Ereignisse gelang es Hindenburgs Strippenzieher Papen auch den starken Mann innerhalb der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), Alfred Hugenberg, für eine Zusammenarbeit mit Hitler zu überreden, denn dieser blieb lange Zeit äußerst misstrauisch gegenüber einer Partei, die den „Sozialismus“ im Namen führte und mit einer antikapitalistischen Agitation auf Wählerfang ging.

In den fieberhaft und hastig fortgeführten Gesprächen zur Bildung einer später so genannten „Regierung der nationalen Konzentration“ beharrte Hitler weiterhin darauf, dass eine Regierungsbildung nur unter seiner Kanzlerschaft erfolgen würde, und im Grunde ging es auf Seiten der Konservativen in den Verhandlungen nur noch darum, die absichernden Rahmenbedingungen für Hitlers Kanzlerschaft festzulegen.

Der gescheiterte Kanzler Kurt von Schleicher reichte am 28.Januar 1933 seinen Rücktritt ein, und zwei Tage später wurde das neue Kabinett Hitler-Papen durch den Reichspräsidenten vereidigt. Die Regierungsbildung wäre fast noch an Hugenberg gescheitert, der intriganterweise erst kurz vor der Vereidigung von Papen informiert wurde, dass man Hitler nicht nur die Kanzlerschaft, sondern auch sofortige Neuwahlen zugestanden hatte, was für eine kleine Partei wie die DNVP prekär hätte werden können.

Im neuen Kabinett saßen neben dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler nur noch zwei weitere Nationalsozialisten (Innenminister Frick und Minister ohne Geschäftsbereich Göring), „eingerahmt“ wurden diese Kabinettsmitglieder von 9 konservativen Ministern, darunter Papen selbst als Vizekanzler, Hugenberg als Super-Minister für Wirtschaft und Landwirtschaft, der Stahlhelm-Führer Franz Seldte als Arbeitsminister sowie als Reichswehrminister Generalmajor von Blomberg.

Durch diese Besetzung und natürlich über die weiterhin ausschlaggebende Position des Reichspräsidenten glaubte man auf konservativer Seite, die Nationalsozialisten „zähmen“ zu können. Die Stimmen der Nationalsozialisten im Reichstag wollte man so nutzen, aber die Regierung weiter im konservativen Sinne steuern. Vor allem Franz von Papen, der Baumeister dieses Koalitions-Kabinetts, war durch irgendwelche Selbstzweifel nicht im Geringsten angekränkelt. Seine Vorstellung, wie es weitergehen würde, drückte er wie folgt aus: „In zwei Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht.[2]

Konservatismus in der CDU/CSU

„Gequietscht“ haben dann andere, nicht Hitler. Tatsächlich hatte man dem Führer einer totalitären Partei die Möglichkeit zur Machübernahme gegeben. Es handelte sich um einen Menschen, der sich zur Durchsetzung seiner antidemokratischen, militärischen und rassistischen Ziele skrupellos über jede Abmachung hinwegsetzen würde und der mit seiner paramilitärisch organisierten SA, die zu diesem Zeitpunkt 400.000 Mitglieder hatte, offenen Terror ausüben konnte. Hitler wurde nicht nur der Totengräber der demokratischen, sondern auch der konservativen Welt und ihrer alten Werte.

Die forschen konservativen Betreiber des demokratischen Abbruchs waren zu Getriebenen einer Entwicklung geworden, die sie selbst schuldhaft mit zu verantworten hatten. Am Ende blieben nur noch drei Optionen: das Weiterwursteln auf Sicht unter Inkaufnahme eines immer größeren politischen Chaos im Reich, der von der Reichswehr gedeckte Staatsstreich oder eben die Zusammenarbeit mit Hitler. Letztendlich nutzte Hitler die Konservativen für seine Ziele: für die Errichtung der Diktatur im Inneren und für Krieg und Völkermord nach außen.

Franz von Papen wurde schon im Juli 1934 als Vizekanzler im Kabinett Hitler entsorgt und auf Botschafterposten erst in Österreich und dann in der Türkei abgeschoben. Ein konservativer Widerstandskämpfer, wie er immer behauptete, war er im Dritten Reich zu keinem Zeitpunkt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sammelten sich letztendlich in der CDU/CSU die konservativen Kräfte. Nach der bedingungslosen Kapitulation, dem völligen staatlichen Zusammenbruch sowie den entsetzlichen Verbrechen der nationalsozialistischen Zeit hatte die antidemokratische Strömung im Konservativismus als ernstzunehmende politische Macht ausgespielt. Die Zustimmung zum demokratischen Verfassungsstaat war nun wie in den anderen westlichen Demokratien obligatorisch. Auf diese Weise wurde der größte Teil der konservativen Schichten in den neuen Staat integriert. Der CDU/CSU gelang es so über Jahrzehnte, die Entwicklung der Bundesrepublik zu prägen.

Doch in jüngster Zeit deutet sich ein erneuter Bruch an. Im Blick auf Deutschland wäre zurzeit die Beschreibung des Konservativismus in der Zeitform der Vergangenheit eher angebracht: es hat ihn einmal gegeben. Denn hier hat sich die ehemals konservative CDU unter dem Parteivorsitz der Pastorentochter Angela Merkel in eine Richtung entwickelt, die mit dem Begriff „konservativ“ nicht mehr viel zu tun hat. In letzter Zeit verzichtet man in der Parteispitze auf den Begriff „Volk“ und spricht lieber von Menschen, „die schon länger hier sind“.

Hier ist nicht mehr viel übrig geblieben von einer Partei, die unbeirrbar gegen alle linke Häme an der Vorstellung von einem deutschen Volk auch über die Grenzen des Eisernen Vorhangs hinweg festhielt. Die Entscheidung der CDU-geführten Regierung im September 2015, eine unkontrollierte Zuwanderung vornehmlich aus Nordafrika und Nahost durch Verzicht auf jegliche Grenzkontrolle zuzulassen, war nur ein weiterer Markstein in einer langfristigen Entwicklung hin zu einer Partei, die bald von anderen linken Parteien in Deutschland nicht mehr zu unterscheiden sein wird.

Was kommt nach Merkel?

Der „Welt“-Journalist Robin Alexander hat in einem neuen Buch („Die Getriebenen, Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem Innern der Macht“) die konfusen Vorgänge geschildert, die zu dieser folgenschweren Entscheidung geführt haben. Weder spielten moralische Maßstäbe noch irgendwelche Überlegungen von nicht zu verteidigenden Grenzen eine Rolle, wie später behauptet, sondern vor allem die Angst vor schlimmen Bildern in den Medien.

Das Buch beschreibt hervorragend das hervorstechende Merkmal einer Krisen(nicht)bewältigung á la Merkel. Manche nennen es beschönigend auf Sicht fahren, man kann es aber auch einfach als das bezeichnen, was es ist: entscheidungsunfähiges Durchwursteln.

Viele Konservative sind inzwischen in die AFD abgewandert. Nicht alle in der CDU sind mit der aktuellen Entwicklung einverstanden, und man wird sehen, ob der Linksdrift der konservativen Volkspartei, wie sie sich z. B. auch in der Energiewende sowie der Wirtschafts- und Euro-Rettungspolitik zeigt, so weitergehen wird. Am Wochenende gründeten konservative Kritiker der Kanzlerin eine Plattform innerhalb der Union: Freiheitlich-konservativer Aufbruch in der Union. Wichtige Punkte sind die stärkere Betonung von innerer Sicherheit, Wirtschaftsliberalität, Wertkonservativismus, einer konservativen Familienpolitik. Einer der Hauptkritikpunkte ist aber auch Merkels Migrationspolitik.

Auch diese Neugründung innerhalb der Union zeigt deutlich, dass der deutsche Konservativismus wieder einmal ins Schleudern geraten ist. Diesmal will er sich offenbar zur linken Seite hin auflösen. Er hat leider nicht das Selbstbewusstsein, ganz selbstverständlich die Akzeptanz für die verschiedenen politischen Strömungen in einer Demokratie und die Offenheit für den ständigen gesellschaftlichen Wandel mit einer Denkhaltung zu verbinden, in der Heimatliebe und das Festhalten an den eigenen Werten und Traditionen selbstverständlich ist. Dazu gehört auch ein Patriotismus, der weder das eigenen Volk überhöhen und glorifizieren noch andere Völker und Staaten abwerten muss.

