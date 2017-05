Der bereits vierte mysteriöse Todesfall im Nachgang des riesigen Betrugsskandals um Bernie Madoff wirft Fragen auf. Angeblich begingen vier Männer Selbstmord.

Bernie Madoffs Erbe ist tödlich. Seit der vielleicht größte Anlagebetrüger aller Zeiten 2008 festgenommen und am 29. Juni 2009 zu 150 Jahren Haft verurteilt wurde, ist nun bereits der vierte Mann, der mit ihm Geschäfte gemacht hatte, tot aufgefunden worden. Das Mysteriöse daran: Alle vier Männer begingen Selbstmord.

Jetzt stürzte der 56 Jahre alte Finanzmanager Charles W. Murphy aus dem Zimmer eines New Yorker Hotels in Midtown Manhattan 20 Etagen in den Tod – nur wenige Straßenzüge von seiner Wohnung entfernt. Es handelt sich übrigens um dasselbe Luxus-Hotel der Sofitel-Gruppe, in dem der damalige geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, eine Affäre mit einem farbigen Zimmermädchen wegen sexueller Belästigung hatte, die seine Karriere jäh beendete.

Der Fluch des Geldes?

Charles W. Murphy hinterlässt eine junge Frau und zwei kleine Kinder. Ihm war einst eine glänzende Zukunft vorhergesagt worden. Der Harvard-Absolvent machte rasch bei Morgan Stanley und der Schweizer Bank Credit Suisse Karriere. Dann wechselte er ins Hedgefonds-Geschäft zur Fairfield Greenwich Gruppe. Der von Fairfield aufgelegte Sentry Fonds pumpe erhebliche Geldflüsse in Madoffs Ponzi-Schema.

Madoff bezahlte die Erträge seiner Altkunden mit dem Geld aus Neueinlagen. Der Schwindel flog auf, als einer der Madoff-Kunden im Zuge der weltweiten Finanzkrise 2008 Einlagen in Milliarden-Höhe zurückforderte. Die Zeichner des von Charles W. Murphy geleiteten Fairfield Sentry Fonds verloren damals 7,5 Milliarden US-Dollar.

Auch für Murphy selbst war das ein herber Schlag. Erst ein Jahr zuvor hatte er ein nobles New Yorker Townhouse für 33 Millionen Dollar gekauft. Das Haus steht seit Jahren bereits wieder zum Verkauf. Im vergangenen Jahr soll er es für 50 Millionen Dollar angeboten haben, wurde es aber nicht los. Zuletzt wollte er es für 36 Millionen Dollar verkaufen.

War Murphy pleite?

Angeblich war Murphy pleite. Der Mitarbeiter eines Parkhauses in der Nähe von Murphys Wohnhaus berichtete von einem kleinen Unfall, den Murphys Frau beim Einfahren in die Parkgarage verursacht habe. „Sie hatten nicht einmal mehr das Geld, den Schaden reparieren zu lassen“, sagte er. Andere behaupten, Murphy soll depressiv gewesen sein.

Sein Fenstersturz ist der vierte mysteriöse Todesfall seit der Madoff-Festnahme. Bereits 2008 war der französiche Aristokrat Thierry Magon De La Villehuchet tot aufgefunden worden. Seine AIA Gruppe verlor durch Madoff 1,5 Milliarden Dollar. Ein Jahr später tötete sich der frühere Major der US-Armee, William Foxton, im Alter von 65 Jahren angeblich ebenfalls wegen Madoff. Und 2010 fand die New Yorker Polizei Madoffs Sohn Mark, der sich in seinem Apartment angeblich selbst erhängt hatte.