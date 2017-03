Osteuropäische Länder klagen über schlechte Markenwaren. Produkte wie Nutella, Coca-Cola oder Nesquik würden dort in minderer Qualität angeboten. Woran liegt’s?

Am Freitag, dem 29. Juni 1990, fuhr ich mit meinem Trabant nachmittags nach getaner Wochenarbeit von Darmstadt nach Mechelroda. Es war jedoch ein besonderer Tag, der letzte Freitag vor der Währungsreform. Montag würden die Geschäfte öffnen und ein Wunder würde passieren: In den Regalen der Kaufhallen würde für Westmark Westware liegen. Ich hatte mich auf gigantische Verkehrsstaus eingerichtet, weil tausende Lkws in Richtung Dunkeldeutschland unterwegs wären. So dachte ich.

Auf der Autobahn von Darmstadt nach Dieburg merkte ich noch gar nichts. Naja, das konnte ich mir erklären: Darmstadt war zu weit weg von der Grenze. Als aber im Main-Spessart-Kreis und im Kreis Meiningen immer noch kein Lkw-Stau zu verzeichnen war, wurde ich unsicher. Sollte die Ware erst am Sonnabend nach dem Osten transportiert werden? In einer geheimen Operation nachts?

Anzeige

Wie die 68er es wollten

Am Sonntagabend fuhr ich wieder nach Darmstadt zur Arbeit – ohne dass mir Lkw-Kolonnen entgegenkamen – und meine Freundin betrat Montagmorgen den Dorfkonsum. Sie erstarrte beim Blick in die Regale fast zur Salzsäule. Das alte Mehl, der alte Zucker, der Born-Essig, das gute Rapsöl, der Venag-Kaffeersatz in der dezenten Pünktchenpackung, der ATA-Scheuersand und die alte Milch hatten neue Preisschilder, von Westware keine Spur. Am darauf folgenden Wochenende wurde ich dann auch desillusioniert. Wochenlang fuhren lange Trabantkolonnen hinter die Zonengrenze, um Einkäufe von Westware zu tätigen. Denn als die ersehnte Ware nach Tagen und Wochen endlich im Osten ankam, war sie 20 % teurer, als im Westen.

Die Leute haben damals richtigerweise kein Staatsversagen diagnostiziert – obwohl die Medien die Schuld Helmut Kohl gaben – sondern einen Totalkollaps der Marktwirtschaft.

Heute ist das anders. Denn es gibt inzwischen Antidiskriminierungsgesetze, die in Brüssel beschlossen wurden. Und es gibt einen forcierten Verbraucherschutz, der mit grünen, roten und sonstigen Farben anzeigt, was gute und was schlechte Zutaten sind. Das Essen ist mittlerweile genauso wie die Sexualität, die Literatur, die Schule und die Justiz politisiert worden, wie die 68er es wollten.

Inzwischen ist eine Ungleichbehandlung von Ost und West bei Rezepturen von Nutella also knallhartes Staatsversagen. Falls Nutella in Ungarn weniger cremige Bestandteile in den Aufstrich mischt, ist das Diskriminierung. Wenn Pepsi in der Slowakei weniger Zucker und mehr Sirup in das Erfrischungsgetränk mischen würde, wäre das vielleicht aus Rassenhass gemacht worden. Wenn zwischen Tallin und Sofia Rezepturen zum Einsatz kommen, die abweichen, dann ist das ein Politikum.

Eine Marke ist ein Qualitätsversprechen

Es gibt aus verschiedenen ehemaligen Ostblockstaaten entsprechende Beschwerden. Um den juristischen Angriffen grüner Anwälte wegen Falschzitaten vorzubeugen, habe ich hier die Originalquelle zitiert mit meiner Übersetzung:

Am 23.2.2017 berichtete das ungarische Nachrichtenportal napi.hu:

„Lázár János több terméket, illetve márkát is említett, amelyek esetében a magyar ellenőrök azt tapasztalták, hogy az osztrák boltok polcain jobb a minőségük, mint a magyar üzletekben. Nevesítette a Coca-Colát, a Nesquiket, a Rio Marét, a Nutellát és a Knorrt. Jelezte, újabb vizsgálatok lesznek.

János Lázár (der Büroleiter des ungarischen Ministerpräsidenten) erwähnte mehrere Produkte oder Marken, von denen die ungarischen Inspektoren behaupten, dass in den österreichischen Verkaufsregalen eine bessere Qualität als in den ungarischen Läden zu finden sei. Er nannte Coca-Cola, Nesquik, Rio Mare, Nutella und Knorr. Er wies darauf hin, dass es weitere Tests geben wird.“

Und zwar nach erfolgreicher Politisierung des Essens und Trinkens durch die Brüsseler Kommissare logischerweise durch staatliche Labore. Ähnliche Vorwürfe der Produktverschlechterung wurden zeitgleich in Warschau, Preßburg und Prag laut. Die EU befindet sich in einer NUTELLA-Krise. Es werden in Brüssel wohl Mohrenköpfe rollen.

Ein letzter marktwirtschaftlicher Gedanke: Nun könnte es natürlich auch sein, dass die Hersteller die Produkte verschlechtern, um sie in Ländern mit armer Bevölkerung billiger zu machen. Aber welchen Wert hat dann noch eine Marke? Ist ein Markenprodukt nicht ein Qualitätsversprechen? Und warum werden diejenigen, die den Anschluss an die westlichen Einkommen bereits geschafft haben, mit minderwertiger Billigware gestraft?

Anzeige

Brüssel braucht einen Neustart

Die Benachteiligung des Ostens hat viele Gesichter. Meine Freundin behauptet, dass in den Kaufhäusern von Dunkeldeutschland schon seit 1990 Textilien verkauft wurden, die im Westen erfolglos abgehangen hatten und wegen offensichtlicher Lumpigkeit nicht verkauft werden konnten. Der Osten als Resterampe. Ein Pullovermarkt im gehobenen Verkaufsambiente. Wie weit das subjektiv ist, mögen meine schönen und intelligenten Leserinnen entscheiden.

Ich habe meine Freundin jahrelang am Reformationstag nach Kassel, Bamberg und Fulda gefahren, um ihre Benachteiligung zu verhindern. Wir hatten deshalb immer nur schöne Wintersachen. Und die Verkäuferinnen haben sich wegen der exzessiven Einkäufe gewundert. Aber es war ja immer der Bedarf für ein oder zwei Jahre. Inzwischen haben sich die Einkaufstouren quer durch Deutschland durch das Internet erledigt. Da ist ein gemeinsamer Markt entstanden, der nicht von finsteren Politkommissaren, Modezaren und Resteverwertungsspezialisten manipuliert werden kann.

Die NUTELLA-Krise zeigt uns, wie tief die EU sich im Netz selbstproduzierter Repression verfangen hat. Und wie Sozialismus notwendig zu Streitereien führt. Alles erinnert an die Endphase des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Die derzeitigen Kommissare sollten alle mit Schimpf und Schande nach Hause geschickt werden. In Brüssel ist ein marktwirtschaftlicher Neustart mit Verlagerung der gesetzgeberischen Kompetenzen an Gemeinden, Städte und Vaterländer erforderlich. Brüssel hat sich um das Regelwerk des gemeinsamen Handels zu kümmern und sonst um nichts.