…oder es muss ein Hau-Ruck durch Björn Höcke gehen. Ein Dresdner Capriccio über eine Rede, die für Wirbel sorgte und nun zum AfD-Ausschluss führen soll.

Der Tag steht schon auf Zehenspitzen. Die deutsche Petry-Nacht hat ihre Kerzen ausgebrannt. Die „Bewegung“ bewegt sich. Naja, sie regt und streckt sich erst; dabei einstweilen noch wohlig in die traumvisionäre trikolore Bettwäsche von „Deutschland-einig-AfD-Vaterland“ zurück gähnend. Aber hoffnungsfroh. Bereit für den neuen Tag, den Unvermeidlichen, der klären wird, wer in der AfD letztlich der Chef ist. Und wo wäre diese Frage besser zu klären gewesen, als in Dresden? Also im Reich der Möchtegernchefin?

Wenn der Hahn kräht auf dem Mist,

ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist.

Doch noch hatte Björn Höcke seine Michelmütze mit blauer Bommel auf und so schien er sich auf dem Dresdner Alternativjugend-Podium des sicheren rhetorischen Sieges dennoch etwas irritiert zu fragen, ob er gerade von der Überschreitung des Rubikon träumt oder schon wach ist. Als das geklärt war, dachte er wohl als nächstes darüber nach, ob es Zeit zum Aufstehen und Verlassen der scharfen Bettkante zwischen Sein und Tat ist oder er sich noch mal für so ein kleines Minütchen rhetorisch aufs Ohr hauen kann: „Deutschland-ei…“

Aber nein! Schon krähte der Gockel! Er entschloss sich, wenn nicht jetzt, dann gleich, wenigstens seine Fingerspitzen in die kalte Waschschüssel der eisig rationalen AfD-tut-keinem-weh-Realitäten zu tunken, um seine tief unten in ihm grummelnden Volkslebensgeister, die alltäglich für seinen politischen Lebensauftrag und den seiner Fans zuständig zeichnen, aus dem eigenen nackten Morgendeutschtum heraus zu stimulieren.

Ob er sich nach seinem caesarischen Händewaschen gleich noch die volle Ladung kühles feuchtes Nass ins Gesicht zumutet? – wägte er für einen Augenblick kühn. So prompt auf die harte Tour kurz vor dem nächsten Foltergrad Kalte Dusche quasi? – dachte er und stimmte dazu innerlich sein: „Wann-wir-schreiten-Seit-an-Seit-und-die-alten-Lieder-singen“ an, das er als Neo-CDU-Koalitionslied aus seinem Schwarzrotgoldmund trällern wollte, bis viele kleine Engelein vom Himmel fallen…

Doch es war nun höchste Zeit, aufzustehen! – ahnte er im Elbflorenz, zum Watzke-Rednerpult schreitend, jedoch noch immer auf seiner spirituellen Bettkante ruhend, öffentlich vor sich hin; seine stillen Aufwachbedenken lausbübisch weglächelnd. So stand er sitzend da und duschte warm in der Menge. Er konnte nicht anders.

Jetzt geht’s lohos!

Die Arme wie ein gedopter Radrennfahrer zur Begrüßung der tobenden Saalmenge hinter einem imaginären Siegerpodest (das vorläufig noch ein ordinäres Rednerpult war) gestreckt in die Höhe gereckt, fehlte nur noch der echte Lorbeerkranz zum vollolympischen High. Die „Junge Alternative“ als Einladende hatte ihn zweifelsohne vergessen. Aber egal! Den sah jeder anständige Petryverleugner trotz alledem in Watzkes Tanz-Hypodrom auf diesem seinem thüringischen Bewegungshaupt sitzen, -allein schon durch dessen Außenseiter-Spitzenreiter-Geste, wie sie ja nicht nur Armstrongs und Telekomteams, sondern auch Boxer aller Klassen beim öffentlichen Wiegen vor dem Kampf pflegen, um keine Zweifel über ihren heldischen Sieg aufkommen zu lassen. Jetzt ist also nur noch die Frage, ob er mit Frauke Petry ein Rennen auf dem Hochrad veranstaltet oder mit ihr im Schlamm um die Hurra-Krone ringt.

…Ja auch der deutsche Patriotismus ist eine olympische Disziplin und kennt letztlich nur Gewinner und Verlierer und keinen Schönheitspreis! Genauso wie die deutsche Geschichte…

Dann ging’s los! Naja, nicht gleich. Doch nachdem sich die erregte Masse beim anfänglich betont gekonnten Schweigen in seiner Rede zum Mucksmäuschenstill gesteigert hatte (der Trick funktionierte schon bei IHM immer zuverlässig), hub der Chef-Michel der AfD, sich dabei zunächst noch sanft die blaue Bommel seiner Schlafmütze mit einer leichten Kopfdrehung aus dem Gesicht schlagend, leise mit seiner Dresdner Hau-Ruck-Rede an und führte sie dann immer lauter aus, nur, um wieder leiser zu werden, auf dass die nächste Bommel umso lauter einschlug. Immer mal wieder wohl kalkuliert den Tanzsaal aus den Sitzen reißend. Aber mit welchem Bein zuerst? Dem Linken der sozialen Frage? Dem Rechten von Germany first? Egal!

„Ich hege wirklich längst die Meinung, daß die Quantität Lerm, die Jeder unbeschwert vertragen kann, in umgekehrtem Verhältniß zu seinen Geisteskräften steht, und daher als das ungefähre Maaß derselben betrachtet werden kann.“ – grummelte einst Schopenhauer.

„Ja! Wir sind alle Individuen!“ schallen dagegen dem Björn begeistert die „Höcke! Höcke! Höcke!“ -Rufer aus der sächsischen Heldenstadt 2.0 entgegen, so nach dem patriotischen Motto:

Froh zu sein, bedarf es wenig.

Sachsen braucht nur einen König.

Deutschland braucht ’nen neuen Kaiser.

…Mann! Ist meine Kehle heiser!

Und wo, zum Teufel, liegen mal wieder meine Pantoffeln rum?

Ach da! Unterm Hermelin!

Wer hat Angst vor Todsünde Nr.1?

„Ich persönlich, liebe Freunde, ich persönlich bin stolz auf das, was ihr in Dresden erreicht habt.“ flötet der gute Hirte Höcke als starker August seine künftigen elbflorentinischen Untertanen an.

„Dem entsprechend macht die Eitelkeit gesprächig, der Stolz schweigsam.“ hätte der alte Miesepeter aus Danzig daraufhin wohl eingewendet.

„Ihr Sachsen, ihr Dresdner, seid für uns Thüringer und für uns Erfurter das große, unerreichte Vorbild!“

Mit solchen Lokalschmeicheleien punktet man selbst bei der neudeutschen Widerstandsolympiade am gebildeten Dresdner Hof. Und dann diese Bescheidenheit! Das Publikum raste!

„Eine Kunst hat dieser Hegel wirklich verstanden, nämlich die, die Deutschen bei der Nase zu führen.“ (Schopenhauer)

Doch dann wurde es für einen Moment philosophisch! Frank Lisson, zweifellos ein brillianter Kopf, freilich nicht frei genug, das Sein von der Tat zu differenzieren, wird mit einer seiner ostwestzonalen Sozialgewissensstudien zitiert. Nun endlich glaube ich wenigstens, die heimliche Bettlektüre von Tatmensch Björn Höcke zu kennen. Womöglich ein Buch namens Homo Creator …? Nach Heideggers Sein und Zeit ein Werk über Sein und Tun und viel leichter zu verdauen. Gegründet aber dennoch ähnlich magenschwer auf Hegels hirnleerer Phänomenologie des Geistes, in der z.B. der folgenreiche Satz vorkommt:

„Das wahre Sein des Menschen ist vielmehr seine Tat; in ihr ist die Individualität wirklich.“

Nö! Doch genau so tutet der theologische Nachtwächterchor der deutsch-romantischen Philosophasterphänommenologie tatsächlich noch immer; ob kommunistisch, sozialistisch, nationalsozialistisch, monarchistisch oder liberalistisch demokratisierend. So einen Unsinn zu schreiben, wird nur noch davon übertroffen, ihn tatsächlich zu glauben. Und darin sind wir Deutschen bekanntlich regelmäßig die Größten, ob links oder rechts oder mittig von allerlei Weltgeistern und deren Missionen besoffen.

Mit den erläuternden Worten: „Dies bedeutet, daß der Mensch seiner Natur nur dann gerecht wird und als Individuum nur dann Befriedigung erfährt, wenn er an den Dingen tätig ist.“, die sicher auch Herr Soros umgehend für alle seine NGOs unterschreiben würde, läßt Herr Lisson, der sich darüber sicher nicht im Klaren ist, seine aufbruchlüsternen Leser recht virtuos genau jene feingesponnene jesuitische Weltmissionsweisheit schlucken, ohne die die Massenkollektivismen des 18. und 19. und 20. und 21. Jahrhunderts gar nicht denkbar sind. Ja nicht mal die ANTIFA!

Und wieder ist es Hegel, dem protestantischen Staatsjesuiten von Preußen und der Heiligen Allianz, postum gelungen, einen hoffnungsvollen jungen deutschen Philosophen mit seiner Geschwätzphilosophie solide das Hirn zu vernebeln. Man sollte eben Philosophie nicht auf einer Universität studieren um Philosoph zu werden. Da kann nichts bei rauskommen. Jedenfalls nicht mehr, seit Kant in Königsberg aufgehört hat, an der dortigen Uni sein Brot zu verdienen.

Dabei beschreibt Frank Lisson einsamkeitsstolze deutsche Genies von heute und deren geistesaristokratische Leidenswege in manchen seiner Texte so treffend, dass ich ihn glatt meine Biographie schreiben lassen würde, sollte mich wenigstens der Nachruhm doch noch heimsuchen und deshalb irgend jemand diese kaufen wollen. Ja, ich gestehe! Ich fühle mich von ihm zutiefst verstanden! Auch ich bedarf in Anbetracht der allgemeinen Verwirrung der menschlichen Gefühlsgeister manchmal der intellektuellen Trostlektüre der Zukurzgekommenen, um mich nach ihrem Genuss dann wieder umso gelassener im entspannten Zustand des altersweisen Davongekommenseins wiederzufinden. Aber Pssst! Herr Höcke! -mal unter uns selbstverliebten Pastorentöchtern:

Als politisch geistreicher Intellektueller, der wenigstens auf Petry-Niveau ernst genommen werden will, sollte man seine geschmeidige Lisson-Lektüre besser so diskret verbergen wie ein Pornoheft.

Und weil wir gerade dabei sind, Herr Höcke und Herr Lisson: Beim nächsten Beischlaf einfach mal drauf achten, wie man wenigstens auf dem Höhepunkt vom eigenen Trieb zum Tun willenlos ins eigene Sein hinüber gleitet, wenn auch nur für ein paar Sekunden, sofern man ein Mann ist. Genug Zeit jedoch, um vor dem Einschlafen Tun vom Sein so sicher zu unterscheiden, wie Bewußtsein und Bewußtlosigkeit und diesen höchsten aller menschlich möglichen Genüsse, der dazu noch allein das Überleben des gesamten Menschheits-Seins garantiert, gründlich als das zu erfahren, was über unseren Geist und seine Tat weit hinaus führt.

Nicht umsonst will – nein, muss man das Orgiastische, Exstatische, Erlösende schon nach der ersten großen Begegnung mit dem Sein oder Nichstsein sein ganzes weiteres Leben immer mal wieder wiederholen, tut es heimlich oder offen, zum Zwecke der Zeugung oder des reinen Vergnügens mit oder ohne Partner. Wenn Sie nach dieser Reflexion aber noch immer behaupten wollen, dass Sie als Individuen nur dann Befriedigung erfahren können, wenn sie an den Dingen tätig sind, dann haben Sie wie Sisyphus mein Mitgefühl.

Das Sein ist allumfassend. Das Tun ist es nicht. Leider! Oder?

Doch zurück zu seiner Dresdner Rubikon-Rede im politischen Heimatstadl von Petry und Pegida.

„Dresden – und ich habe es eingangs betont und es ist meine tiefe und feste Überzeugung – Dresden ist die Hauptstadt der Mutbürger.“

Nun ja, wer das Elbtal mit einer Waldschlösschenbrücke verziert, und sich einen FDP-Hilbert zum Bürgermeister wählt, hat wahrlich Mut bewiesen, was auch gerade erst wieder aktuell mit drei aufrecht stehenden Linienbussen als Mahnmalkonkurrenz der Frauenkirche bestätigt wurde.

Nun ist es aber so, dass Mut bekanntlich Angst voraussetzt. Ohne Angst kein Mut! Und somit wäre es also Herrn Höckes tiefe und feste Überzeugung, dass Dresden die Hauptstadt der Angstbürger ist. Also da kenne ich ängstlichere Städte in Deutschland.

Was müssen die armen Dresdner im einstigen Tal der Ahnungslosen nicht manchmal für Komplimente schlucken?! Das von Herrn Höcke ging jedenfalls voll nach hinten los. Hat aber im Saal keiner gemerkt.

„Und wenn ich euren Verdienst anschaue und bewerte, den ihr euch erworben habt, und die Deutschland-abschaffende Politik der Altparteien, und wenn ich heute wieder in diesem Saal wie glaube ich noch niemals zuvor seit ich in einer Partei Politik mache eine reine, ehrliche bescheidende und tief begründete Vaterlandsliebe spüre, und wenn ich mir jetzt die desolate innere und äußere Lage der Bundeshauptstadt Berlin vor Augen führe, dann meine ich, eigentlich dürfte nicht Berlin, eigentlich müsste Dresden die deutsche Hauptstadt… [unv., geht in Applaus unter]“

Nö! Berlin ist schon goldelserichtig! Einen Wowereit oder Müller zum Bürgermeister zu wählen oder einen Pazderski oder eine von und zu Storch zu AfD-Spitzenkandidaten zu küren, dazu gehört soviel Mut, dass Dresden mit seinem FDP-Hilbert und seiner AfD-Petry nur Zweite sein kann.

Es hat aber durchaus was reizvolles, sich den Dresdner Zwinger als Höckes Bundeskanzleramt vorzustellen. Denn wenn seine leidenschaftliche Schimpf -und Schmeichelrede an die Dresdner was war, dann eine dick aufgetragene Rokoko-Arabeske.

„…die führenden Altparteien-Politiker sind zu erbärmlichen Apparatschiks geworden, die nur noch ihre Pfründe verteilen wollen. Weder ihr erstarrter Habitus noch ihre floskelhafte Phraseologie unterscheidet Angela Merkel von Erich Honecker.“

Also erstens mal ehrlich: Hat es je in der Geschichte Parteien gegeben, deren Mitglieder sich nicht aus genau dem Grund zusammen schlossen, sich Pfründe anzueignen und unter sich zu verteilen? Da sollte der Herr Höcke sich mal in der Geschichte oder in seiner Neupartei AfD rumhören. Ich empfehle hier als Expertin die Ex-Parteifreundin von Herrn FDP-Hilbert. Die Frau von Storch kennt sich da aus! Und wenn sie gerade nicht zur Verfügung steht, weil es in Brüssel soviele Pfründe zu verwalten gibt, dann wäre da noch die kinderreiche Spitze der NRW-AfD…

Zweitens: Darüber hinaus hinkt der Vergleich zwischen Angela und Erich gewaltig, auch wenn er noch so wohlfeil und erfolgreich in einer Mutbürgerrede angebracht werden kann. Jedenfalls kann ich mich als gelernter DDR-Bürger nicht daran erinnern, dass der große Generalsekretär seinen Glaubensgenossen je empfohlen hätte, den Sozialismus mit Bibel und Blockflöte herbeizublasen. Auch Kapital, Kommunistisches Manifest, Schalmei, Fanfare, Trommel oder Trompete wären als proletarische Feiertagsinstrumente kaum hierfür infrage gekommen. Nicht mal seinem blauen Engel Margot wäre im Traum eingefallen, dem Volk als Mittel zur Angstbewältigung etwas anderes unterzujubeln, als täglich harte Arbeit für den Sozialismus in Wandlitz und in der Schorfheide; – wenn auch nur für Gotteslohn. Bestenfalls Jagdhörner und Abschusslisten wären infrage gekommen. Aber können Sie sich Angela Merkel bei der fürstlichen Jagd vorstellen? Ich meine, als Jägerin…!

„Unsere einst geachtete Armee ist von einem Instrument der Landesverteidigung zu einer durchgegenderten multikulturalisierten Eingreiftruppe im Dienste der USA verkommen.“

„Unsere“ Armee? – also die der westlichen Siegermächte? Wann hat die je Deutschland verteidigt? Vor allem welches Land der Deutschen? Die DDR? Die BRD? War „unsere Armee“, ob nun NVA oder Bundeswehr, seit ihrem Bestehen nicht stets und immer bereit, sich im kapitalistisch-sozialistischen Glaubenskrieg treudeutsch gegenseitig das Licht auszublasen, sobald es den Siegermächten gefallen hätte? Das Multikulturalisieren und Genderisieren ist doch nur noch das Tüpfelchen auf dem I dieser militärischen Perversität namens „Bundeswehr“.

„Die AfD ist die letzte evolutionäre, sie ist die letzte friedliche Chance für unser Vaterland.“

Wenn das wirklich so ist, dann Gute Nacht Deutschland! Denn wenn ich mich in der evolutionären AfD so umsehe, dann sehe ich im Augenblick nur, wie sich die neudeutschen Parteioberen gegenseitig die friedlichen Chancen wie im Kaspertheater um die Ohren hauen.

„Damit sie es sein kann, muss sie sich als inhaltliche – nicht als strukturelle, als inhaltliche! – Fundamentalopposition verstehen, denn sie ist die einzig relevante politische Kraft des Bewahrenden, die gegen die kollektiven Kräfte der Auflösung der One-World-Ideologen und ihrer Verbündeten steht.“

Tja, und von dieser inhaltlichen Fundamentalopposition ist sie momentan so weit entfernt, wie die Erde von der Milchstraße. Sieht man mal von der Fundamentalopposition zwischen Petry-Prezel und Gauland-Höcke ab. Was man allerdings Herrn Höcke nicht ankreiden kann. Wie würde jetzt in seinem Schulzeugnis stehen, wenn es dafür eines gäbe? „Er hat sich stets bemüht.“

„Und sie muss nicht nur Bewegungspartei sein. Dort wo sie bereits in den Parlamenten vertreten ist, muss sie dafür sorgen, dass sie auch Bewegungsfraktion ist, denn unsere Abgeordneten dürfen sich in der Lage, in der sich unser Land befindet, eben nicht im Parlamentarismus vollständig erschöpfen. Sie müssen so oft wie möglich rausgehen…“

Ja, Bewegung und frische Luft sind immer gut!

„Wir in Thüringen leben diese Bewegungsfraktion. Wir waren in den letzten Monaten in zahlreichen kleinen Dörfern in Thüringen. …

…Es ist der Weg einer fundamentaloppositionellen Bewegungspartei und einer fundamentaloppositionellen Bewegungsfraktion und ich wünschte mir, dass dieser Thüringer Weg einer inhaltlichen, nicht strukturellen Fundamentalopposition, der Weg aller Landesverbände und aller Fraktionen in der AfD wird.“

Naja, wünschen kann man sich das ja. Aber dazu müssen eben die Petry-Pretzells, Storchs, Pazderskis und Meuthens und wie die Krisengewinnler alle heißen, erst noch ihre politische Heimat außerhalb der AfD finden. Noch aber beherrschen sie die Partei. Und solange gebe ich auf diese Partei gar nichts mehr!

„…oder aber als Seniorpartner – als Seniorpartner! – in einer Koalition mit einer Altpartei sind, die durch ein kartetisches [sic!, Anm.: womöglich „kathartisches“] Fegefeuer gegangen ist, die sich selbst wiedergefunden hat, und die abgeschworen hat von einer Politik gegen das Volk um endlich wieder zu einer Politik für das eigene Volk…“

Nun ja, ich kann Frau von Storch in Sachen Koalition mit dem CDU-Kadaver nicht Doofheit vorwerfen, ohne hier jetzt nicht auch Herrn Höcke einen Hang zu dieser allzumenschlichen und gerade unter heutigen Politikern weit verbreitete Eigenschaft zu unterstellen. Um der eigenen Macht willen mit dem Vatikan zu koalieren – da frage ich mich, ob sein Löffel lang genug ist, wenn er sich mit dem Jesuitenpapst an einen Tisch setzt, dessen Vorgänger übrigens das Fegefeuer bereits wieder abgeschafft hat.

Wäre da der Herr Höcke nicht eher der Kaiser aller Mutbürger, wenn er als Fundamentalopportunist – Pardon – Fundamentaloppositionist – oder wie sagt man da jetzt? – genau dies von vorn herein kategorisch ausschließen würde? So, wie er das vor Kurzem noch tat?

„Die meisten von euch wissen, dass ich Parteien an sich eher distanziert gegenüberstehe und immer auch versuche, die Distanz für mich zu mir selbst und die Distanz zu mir als Parteifunktionär aufzubauen und zu erhalten. Denn jede Partei hat eine schlimme Tendenz, und das ist die Tendenz der Oligarchisierung und der Erstarrung. Diese Tendenzen, liebe Freunde, sind Parteien immanent, das sind praktisch die Naturgesetzlichkeiten des Parteienstaates, und ich muss kein Prophet sein um leider orakeln zu müssen: Auch die AfD wird irgendwann einmal erstarren. Und sie kann auch irgendwann meinetwegen einmal erstarren, aber bitte erst nachdem sie ihre historische Mission erfüllt hat.“

Da ist sie wieder, die „historische Mission“! Hegel läßt die kommenden Erstarrten grüßen! Marx mit seiner „historischen Mission der Arbeiterklasse“ geich mit. „Historische Missionen“ haben seit der Gegenreformation immer Zwangscharakter, führen nicht nur zur Erstarrung, sondern geradewegs in die Borniertheit und sind eines freien Geistes, der die deutsche Geschichte all dieser „historischen Missionen“ seit dem Konzil von Trient gründlich zu reflektieren vermag, unwürdig.

„Aber sie wird umso schneller erstarren, desto eher sie sich vom Weg der Bewegungspartei und der Bewegungsfraktion verabschiedet. Wir müssen immer bedenken: Mit Bernd Lucke sind nicht alle die gegangen, die ihren Frieden mit der Rolle eines Juniorpartners in einer zukünftigen Koalition mit einer Altpartei gemacht haben. Manche von ihnen, manche von diesen Luckisten, sind geblieben. Das sind die, die keine innere Haltung besitzen, die Establishment sind und Establishment bleiben wollen oder so schnell wie möglich zum Establishment gehören wollen. Und, liebe Freunde nicht wenige von diesen Typen drängen jetzt gerade in diesen Wochen und Monaten als Bundestagskandidaten auf die Listen oder als Direktkandidaten in den Wahlkreisen entsprechend nach vorne. Und nicht wenige werden – das muss man leider annehmen – ganz schnell vom parlamentarischen Glanz und Glamour der Hauptstadt fasziniert werden. Und nicht wenige werden sich ganz schnell sehr wohl fühlen bei den Frei-Fressen- und Frei-Saufen-Veranstaltungen der Lobbyisten.“

Und hier hilft nunmal nur der offene Kampf mit offenem Visier. Und zwar außerparlamentarisch, wenn man sich schon als „Bewegung“ deklariert. Da würde ich dem Herrn Höcke doch glatt so ein bischen vom Geist des Rudi Dutschke wünschen (natürlich nicht den von Marx und Hegel verwirrten – und auch nicht den sentimentalen Teil). Die Energie hat er ja.

Wenn Halbheiten nach hinten losgehen…

Der scharfsinnige 4. Earl of Chesterfield, auch nur als Lord Chesterfield, Staatsmann und philosophischer Schriftsteller bekannt (1694-1773), schrieb seinem Sohn ins Stammbuch:

„Ein halb getanes und halb erfaßtes Ding ist gar nicht getan und gar nicht erfaßt. Ja alles Halbe ist noch schlimmer als nichts, denn es führt auf falsche Wege.“

Und so sollte sich Herr Höcke auch vor solchen halbgaren Gedanken hüten, die zwar originell klingen aber pure Dummheiten sind. Z.B. diese hier:

„Wer keine eigenen Kinder hat, hat nur die halbe Lebenserfahrung.“

Ist das so? Und was folgt daraus für Vater Höcke? Hatten Kant, Beethoven oder Schopenhauer oder Friedrich der Große oder oder oder … nur die halbe Lebenserfahrung? Oder drischt der kinderreiche Oberlehrer hier selbst nur Phrasen, die einer Merkel würdig sind?

„Ich möchte euch an einen berühmten und oft zitierten Ausspruch von John F. Kennedy erinnern. Er sagte: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern was ihr für euer Land tun könnt.“



Das sagte nicht nur Kennedy, sondern das sagte auch Honecker auf jedem SED-Parteitag, wenn auch nicht genau mit diesen Worten. Wenn die Politiker also das Land ruinieren, dann soll sich das dämliche Volk halt fragen, ob es für sein Land genug getan hat, statt auf die armen Politiker rumzuhacken. Oder wie jetzt?

„Ich möchte, dass ihr euch im Dienst verzehrt. Ja, ich möchte euch als neue Preußen. Ja, liebe Freunde, ich weise euch einen langen…

[unv. Zwischenrufe]

…ich weise euch einen langen – ich weiß, ich bin in Sachsen… [lacht]

[Gelächter]

…aber die preußischen Tugenden, die tun uns allen gut, egal ob wir Thüringer sind, Brandenburger sind oder Bayern sind oder…“

…Westfale…? Naja, ich darf mich ja von Geburt her als ein echter Preuße ansehen, aber für mich gibt es nur eine einzige preußische Staatstugend, die nur leider in Preußen nicht sehr lange galt: Nämlich die strikte Trennung von Kirche und Staat, der eine Trennung von Ideologien und Staat hätte folgen müssen. Wie wir wissen, ist das Gegenteil der Fall gewesen. Nur ein einziger preußischer Herrscher hat diese Tugend geübt. Friedrich der Kinderlose, den genau wegen dieser Tugend der kinderlose Voltaire den Großen nannte. Was nach ihm in Preußen auf dem Thron saß und fleißig viele Nachkommen für die Hohenzollern zeugte, hat genau diese Tugend vernichtet und an ihre Stelle Amtskirchen mit Militärordnungen gesetzt, die am Ende Preußens Untergang beim Tag von Potsdam herbeiführten. Denn es zeigte sich, dass die Nazis das besser konnten.

Wie sagte übrigens schon Schopenhauer zurecht:

„Nichts ist ohne Grund, warum es sey.“

Herr Höcke weiter:

„Lasst euch also bloß nicht verzwergen. Ihr habt wahrscheinlich nur dieses eine Leben und es sind nur willensstarke Menschen, die Geschichte schreiben, und das wollen wir tun.“

O sancta simplicitas! Lieber Herr Höcke! Willensstarke wie willensschwache Menschen haben immer zugleich Geschichte geschrieben und der Beitrag, den die Willensschwachen hierzu leisteten, war keineswegs geringer noch per se schlechter. Woraus zu schließen wäre, dass es beim lebendigen Geschichteschreiben weniger auf den eigenen Willen ankommt, als man denkt.

Wenn Ihre Lisson-Lektüre sie mal wieder für eine Weile losläßt, empfehle ich dem geneigten Herrn Oberlehrer, mal wieder den alten Sophokles hervor zu kramen und im Ödipus nachzulesen, um sich daran zu erinnern, dass es wenigstens beim Geschichteschreiben weit weniger auf den starken Willen als auf die richtige Vorstellung ankommt, will man nicht aus Versehen den eigenen Vater ermorden und die eigene Mutter heiraten und schwängern. Letztendlich aber kommt es auch darauf nicht an, sondern auf das, was wir Schicksal nennen und dem wir nicht entkommen können, weil weder unser Wille noch unsere Vorstellungen frei sind, sondern an ein unendliches Netzwerk von Kausalitäten gebunden, die im Übrigen mehr unser Sein erschaffen, als unser Tun, das ihm nur folgt.

Sollten Sie bei ihrem Aphorismus allerdings darauf abstellen, dass es sowas wie Willensfreiheit gibt, sind sie sogar mit einer Auffrischung Ihrer Nietzsche-Lektüre gut beraten (Die Fabel von der intelligiblen Freiheit – in Menschliches, Allzumenschliches). Bevor sie also Ihrer AfD-Jugend so einen martialischen Unsinn einblasen, machen Sie sich bitte selber noch mal schlau!

„Wir Deutschen – und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben – wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“

Hier nun endlich blitzt wieder etwas vom genialen Provokateur Höcke auf und der Erfolg dieses Satzes hat ihm Recht gegeben. Vor allem, dass sich Frau Petry nicht zu dumm dafür war, wegen dieses Satzes erneut den Ausschluss Höckes aus der AfD zu fordern, zeigt die ganze Erbärmlichkeit der gegenwärtigen Führungsklicke um sie.

„Denkmal der Schande“! Was ist an dieser Formulierung auszusetzen? Der beste aller Gutmenschen müßte hier doch mit Herrn Höcke völlig übereinstimmen? Oder? – Natürlich nicht unbedingt, denn hier beginnt die Frage der willkürlichen Interpretation. Vielleicht meinte er das ja nur als Architekturkritik? Doch der Zusammenhang, in dem dieses Zitat steht, ist der:

„Und anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben – Markus Mohr hat darauf hingewiesen und die Namen stellenweise erwähnt, und es war doch nur eine kleine Gruppe, die er mangels Zeit aufzählen konnte –, vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt, liebe Freunde! Und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht. So kann es und darf es nicht weitergehen!“

Da hat er recht! Da könnte Herr Höcke sogar gleich bei sich selbst anfangen, wenn er schon mal anfangen würde, damit aufzuhören, unseren vielen weltbewegenden Philosophen (Leibniz, Friedrich II., Kant, Schopenhauer, Nietzsche u.a.) oder Musikern (Händel, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner u.s.w.) oder Dichtern (Lessing, Kleist, Grillparzer, Heine ect.) oder Entdeckern und Erfindern (Böttger, Bunsen, Fraunhofer, Gutenberg, Humboldt usf.) nur die halbe Lebenserfahrung zuzugestehen, während er selbst für sich die ganze in Anspruch nimmt, weil er im Gegensatz zu ihnen Kinder in die Welt gesetzt hat. Dann auch noch deren geistigen Nachkommen die parlamentarischen AfD-Fraktionszugänge zu verschließen, bedeutet, wie ich meine, nichts weniger, als nur die Hälfte des deutschen Geistes für sich in Anspruch zu nehmen und auf die andere zu verzichten.

Ich verstehe ja, dass Herr Höcke mehr Leute im Parlament haben will, die Familienpolitik sozusagen von der Pike auf gelernt haben; und auch, dass er die deutsche Geburtenrate wieder ankurbeln will, was in diesen Zeiten aller Ehren wert ist; aber dabei das Kind mit dem Bade auszuschütten, kann auch nicht die Lösung aller deutschen Lösungen sein, wenn man auch noch den deutschen Geist wiederbeleben will, der unser Schwachheit aufhelfen soll. Fruchtbare Lenden und Becken sind nicht politisch kompetenter als fruchtbare Geister, oder?

„Im Gegenteil: Es gibt die moralische Pflicht diese Land, diese Kultur, seinen noch vorhandenen Wohlstand und seine noch vorhandene staatliche Wohlordnung an die kommende Generation weiterzugeben, das ist unsere moralische Pflicht!“

Das ist Phraseologie! Könnte beinahe von Angela Merkel stammen! Ich stelle mir da gerade vor, wie das praktisch aussieht mit diesem moralischen Weitergeben. Klar kann ich als Vater meinen Kindern Werte vermitteln, aber keine staatliche Wohlordnung zwingend an die kommende Generation weitergeben, geschweige, mir dies zur moralischen Pflicht machen, ohne an ihr zu verzweifeln. Ich kann bestenfalls nur so tun, als ob. Wenn ich was in der DDR gelernt habe, dann das.

Es gibt bei Kant allerdings sehr wohl eine „Tugendpflicht“, wie er in der Metaphysik der Sitten erwähnt: Nämlich die, „der Tugend die Grazien beizugesellen“, was soviel meint, wie, die Neigung zur Tugend und zu ihrer Schönheit zu entwickeln; sich also dabei keine asketische Gewalt anzutun (wie z.B. Schiller so ein bischen fürchtete) Doch da dem Menschen das eigene Sein verborgen bleibt, ist der Umgang mit den Grazien auch für ihn nicht der Weisheit letzter Schluss.

Mal ganz nebenbei: Gibt es überhaupt so etwas wie eine „moralische Pflicht“? Hat nicht gerade die Behauptung, dass es sie gäbe, dazu geführt, dass in Deutschland einmal massenhaft Juden verfolgt wurden und wir heute dieses „Denkmal der Schande“ mitten in Berlin als neues Sanctuarium des alten jüdisch-christlichen Schuldkults zu stehen haben? Würde es nicht genügen, sich in seinem Bemühen an der Goldenen Regel zu orientieren; die einzige natürliche Moral?

„Wenn wir eine Zukunft haben wollen – und wir wollen diese Zukunft haben und immer mehr Deutsche erkennen das, dass auch sie eine Zukunft haben wollen – dann brauchen wir eine Vision. Eine Vision wird aber nur dann entstehen, wenn wir uns wieder selber finden, wenn wir uns wieder selbst entdecken. Wir müssen wieder wir selbst werden.“

Auch das ist phraseologischer Unfug! Wir sind wir selbst und müssen das nicht erst werden. Mit demselben Recht könnte ich Helmut Schmidt beipflichten, der mal gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Der einstige SPD-Kanzler hat auch noch was anderes, sehr Zutreffendes gesagt:

„Zwar kann der Politiker im Augenblick seines Handelns oder wenn er sein Handeln erklären und begründen muss, nicht gleichzeitig auch große Philosophie liefern. Aber sofern er ohne philosophisch-ethische Grundlage handelt, ist er in Gefahr, Fehler zu begehen. Er ist in Gefahr, in Opportunismus abzusinken. Er ist sogar in Gefahr, ein Scharlatan zu werden.“ – Weggefährten – Erinnerungen und Reflexionen, Siedler-Verlag Berlin 1996, S. 156,

Es geht nicht um Visionen, Herr Höcke! Es geht um konkrete Vorstellungen! Der Unterschied ist der, dass sich Vorstellungen auf das Heute, Hier und Jetzt und somit auf das unmittelbar Notwendige beziehen. Die Zukunft ist jetzt!

Es geht auch nicht darum, eine Zukunft haben zu wollen. Jeder, der nicht im nächsten Moment den Löffel abgibt, hat eine Zukunft, ob er will oder nicht. Fragt sich nur, welche? Die Antwort läßt sich aber nicht durch Visionen imaginieren, sondern nur durch scharfsinnige Analysen finden, die uns aus dem Mangel in die Fülle bringen können. Und daran mangelt es in der gesamten AfD leider noch gewaltig!

Also zunächst weiter in der Höcke’schen Phraseologie:

„Und diese dämliche Bewältigungspolitik, die lähmt uns heute noch viel mehr als zu Franz Josef Strauß’ Zeiten. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad! …

…Wir brauchen so dringend wie niemals zuvor diese erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, liebe Freunde. Wir brauchen keinen toten Riten mehr in diesem Land. Wir haben keine Zeit mehr, tote Riten zu exekutieren [sic!]. Wir brauchen keine hohlen Phrasen mehr in diesem Land, wir brauchen ein lebendige Erinnerungskultur, die uns vor allen Dingen und zuallererst mit den großartigen Leistungen der Altvorderen in Berührung bringt.“

Sprachs und marschierte zur nächsten KZ-Kundgebung nach Buchenwald. War das jetzt die 180 Grad Wende?

…Kurz: Es geht darum, den neu entstandenen Fassaden, hier in Dresden, aber auch Potsdam, und in Berlin wird gerade auch das Stadtschloss wieder aufgebaut – Gott sei dank wird es wieder aufgebaut – es geht darum, diesen neu entstandenen Fassaden einen neuen, würdigen Geist einzuhauchen. Es ist der Geist eines neuen, ehrlichen, vitalen, tief begründeten und selbstbewussten Patriotismus.“

Was sagen denn die großen Deutschen zum Patriotismus?

Goethe sagt:

„Der Patriotismus verdirbt die Geschichte.“

Richard Wagner meint:

„Der Patriotismus wird sich immer als ein gemeinnütziges Streben äußern, und nie hat noch ein Demagog oder ein Intrigant ein Volk verführt, ohne es auf irgend eine Weise glauben zu machen, es sei eine patritotischer Bewegung begriffen.“

Arthur Schopenhauer konstatiert:

„Was kann impertinenter sein, als da, wo das reine Menschliche, wo Wahrheit, Klarheit und Schönheit allein gelten sollten, seine Vorliebe für die Nation, der die eigene werte Person angehört, geltend machen zu wollen.“

Heinrich Heine:

Fatal ist mir das Lumpenpack

das, um die Herzen zu rühren,

den Patriotismus trägt zur Schau,

mit allen seinen Geschwüren.

Kurt Tucholsky:

„Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. Jeder Klumpen haßt die andern Klumpen, weil sie die andern sind, und haßt die eignen, weil sie die eignen sind. Den letzteren Haß nennt man Patriotismus.“



Christian Morgenstern:

„Was mir Patriotismus ist?

Ein Gefühl, das zehn andere frißt.“

Zum Schluss noch der hier von Georg Christoph Lichtenberg:

„Er führte erst den Degen fürs Vaterland mit nicht sonderlichem Glück und nun fing er an, die Messkette für dasselbe zu führen.“

Und was sagt Björn Höcke?

„Denn wir wissen: Ohne so einen neuen Patriotismus kann keine bürgerliche Gesellschaft überleben. Und das ist die innere Erneuerung, an die Roman Herzog Herzog vielleicht vor 20 Jahren insgeheim auch schon dachte, die er sich aber nicht wagte, auszusprechen. Aber wir wagen es, diese innere Erneuerung einzufordern. Wir wagen es nicht nur, sie einzufordern, nein, liebe Freunde, wir werden sie um unser liebes Vaterland willen auch durchsetzen.“

An dieser Stelle hätte mich dann wenigstens das WIE sehr interessiert.

„Liebe Freunde, die Angriffe der politischen Gegner sind omnipräsent. Sie sind manchmal in ihrer Perfidie nicht zu übertreffen, sie sind manchmal gewalttätig, sie sind hinterhältig, sie sind skrupellos, und wir werden vor den Bundestagswahlen 2017 noch eine Verstärkung dieser furchtbaren Angriffe zu erleiden, zu ertragen, zu erdulden haben. Aber wir werden diesen Angriffen widerstehen. Denn wir führen einen gerechten Kampf. Einen Kampf, der mit der Bundestagswahl nicht endet und der langfristig darüber entscheiden wird, ob wir und unsere Kinder noch eine Zukunft in der Mitte Europas haben oder ob unser Wohlstand, unser Staat, unsere Kultur und unser liebes Volk im Chaos versinken.“

Würde Herr Höcke bereits die AfD mit seinen Bewegungs-Mitstreitern führen, dann könnte ich ihn wenigstens hierbei ernst nehmen. Doch den Beweis ist er uns noch schuldig. Aber immerhin! Er arbeitet dran!

Fazit

Das Originellste an dieser viel gescholtenen Rede war, dass er damit strategisch Frauke Petry in ihrer eigenen Hochburg ein Stöckchen hinhielt, über das sie auch sofort sprang und stolperte. Nun steht sie mit ihrer Forderung gegen Herrn Höcke selbst am Pranger eines Großteils der eigenen Partei und hat sich veritabel geschwächt. Zumal sie mit den AfD-feindlichen Medien ins selbe Horn tutete, was viele Mitglieder sicher nicht goutieren werden.

Dennoch: Den Rubikon hat Herr Höcke mit seiner Dresdner Rede noch nicht überschritten. Nur rübergerufen. Vermutlich hat er noch nicht seine Legionen zusammen, mit denen er bei Petry-Pretzell einreiten will. Auf jeden Fall aber kann er Frauke Petry jetzt vor sich hertreiben. Jedem seinen Patrioten! Herr Gauland und Herr Poggenburg stehen ihm zur Seite.

Die „Juniorpartner-Fraktion“ ist geschwächt. Die „Seniorpartnerfraktion“ so frisch gestärkt wie ein Bettlaken. Es braut sich ein Machtkampf zusammen, der so schnell wie möglich zu einer Entscheidung kommen muss. Mit dem gegenwärtigen Parteivorstand in den Wahlkampf zu gehen, wird jedenfalls nicht mehr funktionieren. Soviel steht nun fest. Mehr aber auch nicht.

Anmerkung

Sämtliche Höcke-Zitate sind dem Berliner „Tagesspiegel" entnommen: http://www.tagesspiegel.de/politik/hoecke-rede-im-wortlaut-gemuetszustand-eines-total-besiegten-volkes/19273518-all.html