Ermuntert durch die Beiträge unseres Autoren, lud eine kurdische Organisation Diogenes Lampe zum persönlichen Gespräch. Hier ist seine öffentliche Antwort.

Kürzlich erhielt ich über die Redaktion eine Einladung, die mich wirklich ehrt und dennoch traurig machte, weil ich sie ablehnen muss, was ich hiermit bewusst öffentlich tue. Der wichtigste Grund: Der Absender ist, soweit ich das flüchtig recherchieren konnte, offenbar nicht nur ein gründlich gebildeter kurdischer Leser meiner veröffentlichten historischen wie geopolitischen Betrachtungen über die Türkeiproblematik. Er ist dazu offenbar auch ein sehr engagiertes Vorstandsmitglied wenigstens eines der umstrittenen kurdischen Vereine in Deutschland, die auch der bei uns noch immer als bloße Terrororganisation eingestuften und somit verbotenen PKK nahestehen sollen – glaubt man unserem Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich tue das in diesem Fall.

Eine notwendig ausführliche Einleitung

Was soll ich in solchen Fällen des zwielichtigen Beobachtens solcher Vereine durch unsere nicht souveränen Bundesbehörden auch sonst tun? Zumal ja dazukommt, dass die PKK-Kaderpartei in Deutschland mit ihren strategisch unüberlegten, nicht selten gewalttätigen Aktionen auf den Straßen und sogar Autobahnen selbst nicht wenig dazu beigetragen hat, der hohen deutschen Politik sichere rechtliche Gründe zu liefern, sie zu verbieten; was für sich genommen zwar politisch genauso dumm, weil genauso kurzsichtig, jedoch offenbar auch genauso „unvermeidlich“ gewesen ist, versetzt man sich in die Lage der uns Regierenden.

Zweierlei gibt es zu bedenken: Erstens hat die PKK mit ihren Aktionen im öffentlichen Raum erhebliche Gefahren verursacht bzw. in Kauf genommen, womit sie in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung den Eindruck erwecken musste, auf diese Weise ihr Gastrecht zu missbrauchen – was ihr und der kurdischen Sache nicht gerade Sympathien einbrachte. Zweitens ist keine deutsche Regierung in Bezug auf die Türkeipolitik Herr im eigenen Haus, muss aber trotzdem dafür sorgen, dass halbwegs Frieden unter den eingewanderten Gruppen herrscht, damit die Deutschen ruhig bleiben angesichts ihres selbst in linken und multikulturellen Kreisen immer stärker werdenden, weil geradezu unvermeidlichen Eindrucks einer gutmenschlich religiös inspirierten Zwangsumvolkung durch die Jesuiten-EU und Jesuiten-NATO.

Betrachtet man beide Aspekte, wird schnell deutlich, dass leider auch kurdische Mitglieder und Sympathisanten der PKK nicht gerade im Interesse des kurdischen Volkes, also intelligent handelten, als sie deutsche Straßen – aus welchen Gründen auch immer – in einen Gewaltschauplatz ihrer eigenen nationalen Interessen verwandelt und dabei auch ziemlich skrupellos deutsche Polizisten, die Recht, Ordnung und Sicherheit für Jedermann sicherstellen müssen, als Nazis beleidigt und nicht selten auch körperlich verletzt haben. Das gehört leider zur Wahrheit, auch wenn es natürlich nicht die ganze Wahrheit ist, auf die man die PKK in Deutschland so einfach reduzieren sollte.

Kein deutscher Innenminister von Washingtons Gnaden wird die politisch weitaus einflussreichere Einwanderergruppe der Türken unnötig vergrätzen dürfen, ausgenommen, das Weiße Haus will das so. Ansonsten nicht, selbst wenn die Anliegen, Klagen und Anklagen der türkischen, syrischen und durchaus auch irakischen und iranischen Kurden gegen die gewalttätige Kurdenpolitik Erdogans und manch anderer Staatslenker in weiten Teilen vollkommen berechtigt sind und jeder Innenminister das weiß. So, wie er weiß, das Herr Erdogan im Auftrag des Imperiums ebenso wie aus purer Machtgier eng mit dem CIA-IS zusammen gearbeitet hat, bis der CIA ihn mit dem IS selbst bedrohte.

An den politischen Gerechtigkeitssinn unserer Regierung ausgerechnet in der Kurdenfrage zu appellieren, ist also ziemlich sinnlos. Denn Politik ist nunmal lediglich die Kunst des Möglichen. Und die Möglichkeit der deutschen Politik ist hier sehr eingeschränkt. Ihr jedoch mit Gewalt auf den Straßen ins Gewissen zu reden, heißt ganz pragmatisch, dies nicht auf ihre Kosten (die verantwortlichen Politiker hocken in ihren sicheren Burgen), sondern auf Kosten des Sicherheitsgefühls der friedliebenden Mehrheit aller Staatsbürger in Deutschland zu tun; egal, welcher ethnischen Herkunft. Darunter nicht wenige friedliebende Türken, von denen viele eng mit ihren kurdischen Nachbarn befreundet sind, wie ich aus eigener Anschauung weiß. Und somit erweist sich diese gewalttätige Aufmerksamkeits-Strategie der PKK für lange Zeit als ein Bärendienst am kurdischen Volk.

Weshalb sie untereinander keinen Frieden halten können…

Selbst, wenn man heute seitens der PKK glaubhaft versichert, der Gewalt in Deutschland wieder abgeschworen zu haben: Man wird mit den Terroristen eben deshalb in einen Topf geworfen, weil die Konsequenzen politischer Gewalt für die große Mehrheit der Bürger stets dieselben sind wie die krimineller Gewalt. Das wollen sie nicht haben! Kein Gastgeber will das haben! Ob privat oder politisch.

Darüber sollte sich die kurdische Gemeinschaft ganz nüchtern im Klaren sein. Solange jedoch keinerlei Versöhnung zwischen Türken und Kurden zustande kommt, sondern sich im Gegenteil die Spannungen noch verschärfen (was natürlich ganz sicher nicht in der alleinigen Verantwortung der Kurden in Deutschland liegt), wird das gerechte kurdische Anliegen hierzulande, auch unter den vielen anderen Einwanderungsgruppen, die ihm viel Sympathie entgegenbringen, nur wenig vom Gerechtigkeitsbonus des Schwächeren profitieren können; zumal, wenn die PKK es mit der Gewalt ebenso hält, wie sein stärkerer Widersacher.

Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist das alte, längst obsolete jüdische Gesetz, dass der altertümliche Islam aus dem gleichen Missverstehenwollen wie die Zionisten übernommen hat, weshalb sie untereinander keinen Frieden halten können. Dieses Gesetz war einmal tatsächlich die humane Reaktion auf die Menschenopfer, die durch dieses neue Gesetz ersetzt werden sollten. Statt nun aber auch diese noch immer barbarische Gepflogenheit wiederum durch eine bessere zu ersetzen, mit der man sich der Goldenen Regel nähert, die als göttlicher Kern in allen Menschen wohnt, klammern sich wortgläubige und selbstgerechte Juden, Moslems, evangelikale, protestantisch episkopale und auch katholische Christen noch immer daran fest, weil sie am Vergänglichen wie an einer steinernen Autorität haften, die offenbar ihre Vorstellung von Gott ist. O heilige Einfalt!

Die deutsche Regierung aber kann die stramm und effizient organisierten Türken in Deutschland, die dazu noch von Erdogans Staatsressourcen stark unterstützt werden und somit viel breiter aufgestellt sind, nicht einfach um der höheren Gerechtigkeit Willen ignorieren. Hier geht ganz pragmatisch das Sicherheitsinteresse des deutschen Staates vor dem Völkerrechtsinteresse und ist auch höher zu bewerten. Ob einem das gefällt oder nicht. Und diesbezüglich nehmen die Interessen der Türken nunmal einen höheren Stellenwert ein. Es steht halt nur so nicht in den Zeitungen unserer Pseudohumanisten. Die wollen sich ja nicht selbst bloß stellen.

Appell für einen leidenschaftlichen öffentlichen Austausch!

Ich entscheide mich bezüglich des mir durch die kurdischen Vereinsmitglieder zweifellos so freundschaftlich wie ehrenhaft angebotenen Dialogs, jedenfalls unter diesen Umständen, nicht für die persönlich konfrontative Ebene, die ich in manchen Fragen aufgrund meiner eigenen Sichtweise wohl in der Vereinsversammlung gar nicht vermeiden könnte. Denn in Anbetracht der unterschiedlichen kulturellen wie politischen Perspektiven kann dies im persönlichen Gespräch, wenn man sich nicht wirklich gut kennt, leicht zu Missverständnissen und deren nicht berechenbare Konsequenzen im eigenen Denken und Handeln führen.

Wer kennt das nicht? Gerade in der politisch leidenschaftlichen Debatte, die ja leider kein sokratisch-platonisches Symposion ist, entwickeln sich unsere Gedanken oftmals viel zu schnell und werden unausgegoren ausgesprochen. Dabei treffen sie aber in der Regel auf drängende Gegengedanken, die im Zweifel verständlicherweise vehement und aus dem Stand die einzig richtigen Erwiderungen fordern, die man als Diskurspartner in sein Konzept umgehend integrieren muss, will man aufgeschlossen und gleichzeitig objektiv gelassen möglichst keine sinnvolle Antwort schuldig bleiben. Das ist aber angesichts des flüchtigen Augenblicks, in dem bei solchen Debatten unsere Gedanken kommen, ausgesprochen werden und wieder gehen, nur, um im selben Augenblick schon wieder neuen Gedanken Raum zu geben, und angesichts der Leidenschaften, die diese flüchtige Art der dialogischen Unterhaltungen meist auch noch prägen und dominieren, kaum möglich.

Ist mir dagegen die Wichtigkeit eines wirklich gründlichen Austauschs über solche komplexen Themen wie die Kurdenfrage bewusst, handle ich somit wenig verantwortlich, wenn ich der mir wirklich sympathischen Versuchung dieser freundlichen Einladung durch den Verein nicht widerstehen und eine nur flüchtig sein könnende Unterhaltung vor Ort mit vielen liebenswerten und sich nach Frieden sehnenden, aber eben auch sehr leidenschaftlichen Menschen einer doch so notwendig gründlich überlegten Darlegung meiner Gedanken vorziehen würde. Jedenfalls nach meinem Dafürhalten soll der eigentliche Zweck der ausgesprochenen Einladung erfüllt werden: Uns gemeinsam aufzuklären!

Kurz: Ich folge aus gut überlegtem Grund grundsätzlich keiner Einladung von links- oder rechts-ideologisierten Parteien, Vereinen und sonstigen Strukturen von Nationalisten oder Internationalisten, egal welcher Nation; tausche mich aber dennoch gerne öffentlich mit ihnen aus, weil ich deren Anliegen für außerordentlich wichtig halte, auch wenn ich deren Ideologien rundweg ablehne. Zumal jeder vom anderen viel lernen kann.

Obendrein erspart mir diese Vorgehensweise womöglich eine Einladung meines gerade in nationalen wie internationalen Sicherheitsfragen etwas debil und vor allem unberechenbar agierenden Staates und seiner Sicherheitsorgane, die sich anscheinend mehr für die Sicherheit der verbrecherischen EU und NATO zuständig fühlen, als für die ihrer eigenen Bürger. Ich fürchte mich als Stasi-Erprobter nicht etwa vor denen, sondern bin da vielmehr ganz pragmatisch, was mein Lebenszeitmanagement betrifft.

Statt dessen suche ich die intelligentere Ebene für einen wirksamen Diskurs und bemühe mich dabei umso deutlicher um Zwielicht schluckendes, helles, klares Tageslicht. Insofern hoffe ich, dass mir der Vereinsvorstand, dem ich nichts unterstellen will noch kann, nicht verübelt, dass ich angesichts der klaren Rechtslage, was die PKK angeht, diesen lebensphilosophischen Weg für mich wählen muss, um einerseits seine persönliche Einladung gebührend zu ehren, sie aber dennoch als womöglich kompromittierend ausschlagen zu können. Sein Anliegen aber, das er durch sie aussprach, will ich durch meine eigene Einladung hier auf GEOLITICO öffentlich erwidern – ernsthaft zum sinnvollen Dialog in den Kommentarspalten bereit!

Im Übrigen bin ich sicher zusammen mit dem mich Einladenden der Meinung, dass der wesentliche Inhalt dieses brisanten Schreibens sehr wohl unsere öffentliche Aufmerksamkeit mehr als verdient hat. Somit hoffe ich, dass ich mit der Veröffentlichung seines Wortlauts, die mir zum Verständnis der kurdischen Situation dokumentarisch notwendig erscheint, den Vorstand, den ich wie seinen Verein aus Gründen des Persönlichkeitsrechts natürlich nicht namentlich erwähnen werde, weder verärgere noch gar verletze. Denn Namen sind Schall und Rauch und tun auch hier nichts zur Sache:

Sehr geehrter Herr Lampe,

im Nahen Osten tobt einen brutalen Krieg. Wir Kurden sind von diesem,

barbarischem am schlimmsten betroffen. Kurdische Gebiete sind von den

Menschen verachtenden Islamischer Staat überrollt worden. die Zahl

der Menschen, die umgebracht wurden geht Hunderttausende. Mehr als

Zehntausend Frauen wurden verschleppt und wie die Tiere auf Märkten

verkauft. Aufgrund dieser politischen Situation sind wir auf jede

moralische und menschliche Hilfe angewiesen. Mit ihren Texten ( über

Kurden, Kurdistan und politische Ordnung im Nahen Osten) haben Sie bei

den Kurden Hoffnung und Freude geweckt. Zu diesem Anlass möchten wir

wie Sie zu einem Gespräch einladen. Wir hoffen sehr, bald von Ihnen

zu hören und freuen uns sehr auf die Aussicht, mit Ihnen Gedanken

darüber auszutauschen.

mfg

Es gibt keinen legitimen Terrorismus

Es war und konnte natürlich bei der Abfassung meiner Texte nicht mein Ziel sein, Freude und Hoffnung bei den Kurden zu wecken. So, wie es nicht mein Ziel sein konnte, damit bei manchen Türken Ängste und Pessimismus zu schüren. Ziel meiner Texte ist lediglich, mich mit allen Lesern um Aufklärung zu bemühen. Wenn dieser Versuch bei anderen Freude und Hoffnung auslöst, so freue ich mich bei gutem Grund gerne mit, auch wenn ich nur der Bote der Nachricht war, die die einen gut, die anderen aber genauso gut schlecht aufnehmen könnten; aber ich sehe mich nicht als irgendeinen Hoffnungserwecker, weil ich im Grunde genauso viel weiß, wie alle anderen wissen könnten, würden sie, wie ich, einfach nur versuchen, sich umfassend über komplexe Sachverhalte zu informieren und dabei jede Ideologie meiden. Ich bin zwar kein Journalist, aber halte mich dennoch an die richtige Norm, welche der viel zu früh verstorbene Hans-Joachim Friedrichs für seine Zunft aufstellte, die er dringend ermahnte, sich bei ihren Berichten mit keiner Sache gemein zu machen, auch nicht mit einer guten.

Gerade in Anbetracht von Krieg und Terror, Mord und Totschlag müssen wir, denke ich, um der Aufklärung willen, nicht noch die Emotionen verstärken und so unseren gesunden Menschenverstand schwächen, sondern nüchtern und möglichst leidenschaftslos objektiv an die historischen wie politischen Fakten und ihre gerechte Beurteilung herangehen, die mal für und mal gegen unsere Hoffnungen und Wünsche stehen können. Und genau deshalb sollten wir bei der Analyse vermeiden, erstere durch letztere einzufärben.

Ob die Einstufung der PKK zu Recht erfolgt ist, darüber streiten sich quer Beet auch im gesamten deutschen Parteienspektrum die Geister. Das ist nämlich nicht so klar und offensichtlich, wie etwa, den sogenannten Islamischen Staat und seine islamistischen Gruppierungen zu Recht als Terroristen und Kriminelle zu bezeichnen und als solche zu brandmarken und zu verurteilen, auch wenn sie sich streng auf den Koran berufen.

Denn was die Kurden betrifft, haben wir es mit der vielleicht komplexesten politischen, vor allem aber humanistischen Frage im zukünftigen Nahen und Mittleren Osten zu tun, die im Grunde nur mit der nicht weniger komplizierten und oftmals so gewalttätig wie dumm gestellten Frage nach einem dauerhaft verbindlichen, völkerrechtlich hieb- und stichfesten Existenzrecht Israels vergleichbar ist und somit auch, was seine geopolitische Brisanz in Bezug auf die in diese Frage mitinvolvierten Völker – hier die Palestinenser – angeht. Selbst wenn so ein Vergleich für die universalwissenschaftlich agierenden Beckmesser und Mecki Messer unter uns natürlich immer mal wieder gewaltig hinken muss.

Und weil ich schon mal dabei bin, zu hinken, so vergleiche ich in Bezug auf Europa auch die deutsche Frage bedenkenlos mit der Kurdenfrage; nämlich insofern sie eine über das unveräußerliche Selbstbestimmungsrecht der Völker ist, welches bekanntlich ein naturgegebenes Menschenrecht darstellt.

Erweitern wir das Diskurs-Hypodrom!

Ich möchte also dem Absender ausdrücklich für seine Einladung danken, so, wie ich etwa einer zionistischen oder deutschnationalen Organisation danken würde, die es, nicht selten schlicht aus purer Dummheit mit der Goldenen Regel auch nicht so genau nimmt, wenn sie sich wild entschlossen für das mehr als berechtigte Anliegen ihres Volkes einsetzt, dabei jedoch nicht begreifen will, dass es ohne die strikte Einhaltung der Goldenen Regel gegenüber anderen Völkern nunmal keine grundsätzliche und folglich dauerhafte Lösung nationaler wie internationaler Probleme geben kann. Ganz egal, wie man politisch selbstgerecht orientiert ist.

Das ist nicht etwa nur meine Meinung, sondern schlicht und ergreifend eine nicht zu bezweifelnde Tatsache, die nicht nur durch die blutige Menschheitsgeschichte, sondern jeden einzelnen Tag aufs Neue und auf tragische Weise durch uns Menschen selbst in der ganzen Welt bewiesen wird. Dabei ist die Goldene Regel so einfach zu verstehen! Was also macht es uns so schwer, sie auch zu leben, obwohl wir uns vor moralischen Angeboten und Leitlinien, die uns von allen Seiten bestürmen, kaum retten können?

Doch gerade über die Themen Volk, Nation und Nationalität mit anderen Völkern ins Gespräch zu kommen, ist für uns Deutsche, die wir schließlich selbst ganz unmittelbar von diesem Problem der Fremdbestimmung betroffen sind – gerade weil wir als deutsches Volk bekanntlich immer wieder ähnliche Probleme mit der Goldenen Regel hatten und dabei über andere Völker bestimmt haben! – außerordentlich wichtig!

Insofern fällt es mir wirklich schwer, die persönliche Einladung nicht anzunehmen und statt dessen das Schreiben öffentlich zu beantworten. Andererseits fällt es mir auch wieder leicht, denn wenn ich Selbiges und meine Antwort hier veröffentliche, stelle ich die Problematik in unser aller Interesse auf einer größeren öffentlichen Plattform zur Diskussion. Und der Kommentarbereich ermöglicht es, dass wir, ob Deutsche, Türken, Kurden oder Israelis, Linke und Rechte oder von wem wir auch immer blutpolitisch abstammen mögen, unsere Ansichten hierzu so freimütig wie kontrovers austauschen. Ich erweitere also nur das Diskurs-Hypodrom.

Was auch immer dabei rauskommt: Ich hoffe, meine öffentliche Antwort, die ich in den nächsten Tagen als geopolitische Analyse der gegenwärtigen Situation im Nahen und Mittleren Osten folgen lassen werde und die auf Wunsch einiger Kommentatoren auch auf die momentane geopolitische Situation in Syrien genauer eingehen wird, trägt so auf ihre Weise etwas zum Völkerfrieden durch nüchterne Aufklärung bei; einem zwischenmenschlichen Frieden, von dem ich genauso wenig das große und wunderbare türkische Volk, das hier unmittelbar ebenso betroffen ist und jetzt wie in nächster Zeit nicht weniger zu leiden hat und haben wird als die Kurden, ausschließen kann, geschweige, ausschließen will. Aber natürlich auch nicht die nicht weniger bewundernswerten Syrer, Libanesen, Jordanier, Iraker, Griechen, Armenier, Georgier, Aserbaidschaner, Ukrainer, Israelis, Palästinenser und Russen.