Wegen des Bundestagswahlkampfes 2017 will die Bundesregierung die öffentliche Debatte kontrollieren – und darf sich der Unterstützung des GEZ-Funks sicher sein.

Innenminister Thoams de Maizière will ein „Abwehrzentrum gegen Desinformation“, Justizminister Heiko Maas eine „Wahrheitskommission“, die festlegt, was wahr und was falsch zu sein hat. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen übt sich im Beistand.

Es geht um Fake News, also um den Versuch, Menschen mit falschen Nachrichten zu manipulieren. Dazu das ZDF in einer Ankündigung zur Sendung „Berlin direkt“:

„Es sind ganz gezielte Falschmeldungen, Lügen, Spam: Fake News wollen verunsichern, etwa bei Facebook. Damit zielen sie auch auf politische Diskussionen in Deutschland. Berlin direkt über ein Phänomen, das auch die Wahl 2017 überschatten könnte.“

Anzeige

CDU will Strategien entwickeln

Soweit die textuelle ZDF-Einleitung zum Thema. Die ganze Sendung findet sich in der ZDF-Mediathek,[1] und der in Rede stehende Beitrag kann ab Min 13:28 direkt angesteuert werden. Dort liefert u.a. auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Michael Grosse-Brömer ein entsprechendes Statement ab.

Hier ein Auszug:

Mitschrieb:

„… wir stehen in der Tat vor neuen Herausforderungen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen – unterstützt durch Erkenntnisse von Journalisten, Wissenschaftlern, auch Nachrichtendiensten, im Netz sind ne‘ Menge Leute unterwegs, die destabilisieren wollen, die falsche Meinungen verbreiten, die manipulieren wollen; und da muss Politik mit umgehen, insbesondere vor Wahlkämpfen (Sic!).

Denn eins ist ja klar: Wenn man sich nicht mehr auf die Informationen verlassen kann, die ja Grundlage für eine Wahlentscheidung ist, sondern wenn die manipuliert werden, dass ist ja letztlich auch die Demokratie gefährdet.

Da müssen wir gegenhalten als Politik, und da müssen wir erstmal sensibilisieren für dieses Problem, und wir müssen neue Strategien entwickeln – mit anderen zusammen – um dem zu begegnen..“

Anzeige

Anmerkung

Wie recht er doch damit hat! Allerdings darf vermutet werden, dass der Parlamentarier nur sehr wenig Zeit hat, sich Informations- und Nachrichtensendungen der öffentlich-rechtlichen Staatsdichter anzusehen. Deshalb dürfte dem CDU-Politiker auch völlig entgangen sein, dass bei diesen Sendern ähnlich tickende Leute, wie er sie beschrieb, unterwegs sind und trotz GEZahlter „Demokratieabgaben“ – gelinde ausgedrückt – bei ihnen nicht immer Verlass auf eine objektive Berichterstattung gegeben ist.

Beispiele hierzu sind Legion, und wer daran zweifelt, sollte sich ungezählte Beiträge bspw. mit den Topics US-Wahl (Clinton vs. Trump), Russland, Krim, Syrien, AfD usw. ergooglen.

All dies dürfte den Volldemokraten wohl kaum anfechten, wenn er davon spricht, die Demokratie sei gefährdet und man müsse dagegenhalten. Letztlich bestätigt all dies die Erkenntnisse von George Orwell, die er in seinem herausragenden Roman „1984“ dargelegt hat:

„Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft.

Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.“

Wir alle tun gut daran, die daraus abzuleitenden Folgen sehr ernst zu nehmen und im Sinne von Étienne de La Boétie „das Richtige zu tun“.

Anmerkungen

[1] https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt