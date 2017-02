Innenminister de Maizière plant ein „Abwehrzentrum gegen Desinformation“, Justizminister Maas eine „Wahrheitskommission“. Orwells „1984“ wird bittere Realität.

Lasst uns frohlocken: Das Bundesinnenministerium legt uns ein besonderes Präsent auf den Gabentisch – den Schutz vor Desinformation. Wie der Spiegel berichtet[1], schlägt Thomas de Maizière im Kampf gegen Falschnachrichten in den sozialen Netzwerken vor, ein „Abwehrzentrum gegen Desinformation“ einzurichten.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, haben sich de Maizières Mitarbeiter beim Thema „Fake News“ ziemlich ins Zeug gelegt. Sie hätten einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erarbeitet, „wie falschen Nachrichten und erfundenen Zitaten auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien beizukommen ist“.

Straftatbestand der „Desinformation“

In einem Papier, das dem „Spiegel“ vorliegt, schreiben die Ministerialbeamten wörtlich:

„Mit Blick auf die Bundestagswahl sollte sehr schnell gehandelt werden.“

Und weiter heißt es:

„Da der Schwerpunkt bei der Öffentlichkeitsarbeit liegt, sollte die Federführung für diese zu schaffende Bündelungseinheit beim Bundeskanzleramt (Bundespresseamt) angesiedelt werden.“

Also in der mehr als 500 Mitarbeiter großen Behörde von Angela Merkels Sprecher Steffen Seibert. In einem Meedia-Bericht[2] heißt es, der Straftatbestand der „Desinformation“ sei bereits in die Diskussion eingebracht worden.

Parallel zu den Plänen des Innenministeriums denkt Justizminister Heiko Maas über die Einsetzung einer „Wahrheitskommission“ nach dem Vorbild von George Orwells Buch „1984“ nach:[3]

„Es ist nicht ganz leicht, eine Institution zu schaffen, die sozusagen in Form einer Wahrheitskommission entscheidet, was ist wahr und was nicht“, sagte Maas.

Und weiter:

„Dann muss ja auch noch entschieden werden, was ist relevant oder was ist nicht relevant.“

Grenzen zur Zensur sind fließend

Derzeit finden sich (noch) keine Informationen darüber, ob der angedachte Maßnahmenkatalog auch vorsieht, „gefakte Nachrichten“ oder Videos, die „sicher unabsichtlich“ von Staatsdichtern verbreitet werden, ebenfalls zu löschen bzw. zu sanktionieren.

Aus alledem wird ersichtlich, das sehr viel Ungefähres in die Regierungsvorhaben mit hineinspielt, das mit Strafen und Maßnahmen einhergeht und bei denen die Grenzen zur Zensur fließend sind. Die Pläne werfen Fragen auf, die an die Grundfeste unserer Demokratie rütteln. Sie legt die Axt an die Meinungsfreiheit.

